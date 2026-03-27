Die Schatten der Vorfahren Ursula von der Leyens: Sklaverei, kolonialer Terror und Europas unbeglichene Reparationsrechnung

Felix Abt

Die sklavenhaltenden Vorfahren der EU-Kommissionspräsidentin stehen in krassem Widerspruch zu den Reparationsforderungen aus der Karibik und werfen die unbequeme Frage auf, ob Europa, der selbst ernannte Vorreiter der Menschenrechte, jemals für seine blutige koloniale Vergangenheit bezahlen wird.

In der drückenden Hitze von Barbados im Februar 2025 ereignete sich auf dem 48. regulären Treffen der Staats- und Regierungschefs der Karibischen Gemeinschaft (CARICOM) ein entscheidender Moment. Der grenadische Premierminister Dickon Mitchell wandte sich in seiner Abschiedsrede als CARICOM-Vorsitzender direkt an die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und stellte eine unmissverständliche Forderung: Europa müsse den transatlantischen Sklavenhandel als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkennen, eine formelle Entschuldigung aussprechen und sich zu finanziellen Reparationen verpflichten.

„Ich möchte nicht unhöflich sein“, sagte Mitchell, „aber ich sage es Ihnen ganz direkt: Das Thema Reparationen … ist eine Angelegenheit, die wir mit Ihnen aufnehmen werden.“ Von der Leyen antwortete, dass „Sklaverei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ sei, vermied jedoch jede Zusage zu Entschuldigungen oder Entschädigungen und betonte stattdessen die universelle menschliche Würde.

Dieser Wortwechsel unterstrich nicht nur den wachsenden Schwung der globalen Reparationsbewegung, sondern lenkte auch die Aufmerksamkeit auf die eigene Familiengeschichte von der Leyens – eine Abstammungslinie, die mit einer der prominentesten sklavenhaltenden Familien Amerikas verbunden ist. Während Europa sich als moralischer Führer in Fragen der Menschenrechte positioniert, wirft diese Geschichte eine grundlegende Frage auf: Kann der Kontinent ethische Überlegenheit beanspruchen, während er sich der finanziellen Verantwortung für seine Rolle im transatlantischen Sklavenhandel entzieht?

Ein Alias aus Angst: Die Sicherheitsbedrohung der 1970er Jahre

Um die Kontroverse zu verstehen, muss man in die unruhigen 1970er Jahre in Westdeutschland zurückblicken – die Zeit des „Deutschen Herbstes“, geprägt von linkem Terrorismus der Roten Armee Fraktion (RAF). Die Gruppe verübte Entführungen und Attentate auf Politiker, Wirtschaftsführer und deren Familien. Ernst Albrecht, der Vater von der Leyens und ein prominenter CDU-Politiker, der als Ministerpräsident von Niedersachsen amtierte, galt als Hochrisikoziel.

Zu ihrer Sicherheit wurde die junge Ursula – damals Anfang 20 – 1978 nach Großbritannien geschickt. Sie schrieb sich unter dem Alias „Rose Ladson“ für ein Wirtschaftsstudium an der London School of Economics and Political Science ein. Der Name war nicht zufällig gewählt: „Rose“ ging auf einen Kinderspitznamen zurück, während „Ladson“ den Mädchennamen ihrer amerikanischen Urgroßmutter Mary Ladson Robertson ehrte. Dieses Pseudonym, das als Schutzschild gegen RAF-Bedrohungen gedacht war, sollte später zum Symbol tieferer historischer Verstrickungen werden.

Das Ladson-Erbe: Verbindungen zur Sklaverei im amerikanischen Süden

Der Nachname Ladson führt zurück zu einer mächtigen Plantagenbesitzerfamilie in South Carolina, Nachkommen englischer Kolonisten, die eine zentrale Rolle bei der britischen Kolonisierung Amerikas und dem transatlantischen Sklavenhandel spielten. Im Zentrum der Kritik steht James H. Ladson, ein direkter Vorfahre von der Leyens, der bis 1850 auf seinen Reisfarmen in Charleston mehr als 200 versklavte Menschen besaß. Ladson war nicht nur Sklavenhalter; er verteidigte die Institution öffentlich und plädierte dafür, Religion einzusetzen, um Gehorsam unter den Versklavten zu erzwingen. In einer Rede von 1845 argumentierte er, die Sklaverei sei göttlich angeordnet und diene der „Zivilisierung“ der Afrikaner.

Die Entscheidung von der Leyens, den Namen Ladson – wenn auch nur vorübergehend – anzunehmen, zeugt von einer unbefangenen Haltung gegenüber diesem ererbten Privileg, unbelastet von dessen dunklen Implikationen. Wie ein Kommentator bemerkte, hat von der Leyen ihre Vorfahren „ohne Reue, wenn auch gedankenlos“ in Anspruch genommen.

Die CARICOM-Konfrontation 2025: Ein Aufruf zur Verantwortung

Im Jahr 2025 tauchte die Ladson-Verbindung inmitten wachsender Reparationsforderungen karibischer Staaten wieder auf. Auf dem CARICOM-Gipfel in Barbados – einem Treffen, das sich auf regionale Einheit, Klimakooperation und wirtschaftliche Partnerschaften konzentrierte – verstärkten Führer wie Mitchell die Forderungen nach formeller Anerkennung der Schrecken der Sklaverei, Entschuldigungen und Entschädigungen durch ehemalige Kolonialmächte. Der transatlantische Sklavenhandel, so argumentierten sie, sei keine bloße historische Randnotiz, sondern ein grundlegendes Verbrechen, das Europa auf Kosten afrikanischer und karibischer Völker bereichert habe.

Mitchells direkte Ansprache an von der Leyen war deutlich: Er forderte Europa auf, dafür zu sorgen, dass „eine angemessene Entschuldigung und Entschädigung geleistet wird“, um zu verhindern, dass solche Gräueltaten sich wiederholen.

Von der Leyens Antwort erkannte das Verbrechen zwar an, wich dem Kern der Forderung jedoch aus, indem sie auf allgemeine Themen von Würde und Partnerschaft umschwenkte – ohne jede Zusage zu Reparationen. Für die karibische Bevölkerung war dies bezeichnend für das europäische Muster: moralische Verurteilung ohne materielle Wiedergutmachung. Der Gipfel, an dem auch UN-Generalsekretär António Guterres teilnahm, unterstrich die Dringlichkeit; die Führer betonten, dass Entwicklungshilfe kein Ersatz für Gerechtigkeit sei.

CARICOM-Gipfel in Barbados in Anwesenheit der EU-Kommissionspraesidentin Ursula von der Leyen (Bildquelle: guyanachronicle.com)

Grenadas Premierminister Dickon Mitchell (Quelle:politico.eu)

Politische Gegenreaktion und Verteidigungen

Der Vorfall löste eine scharfe Debatte aus. Kritiker verwiesen auf die unangenehme Ironie: Wie könne eine Führungspersönlichkeit, deren ferne Vorfahren Sklavenhalter waren, eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema Reparationen vermeiden? Für sie spiegelt die Kontroverse eine tiefere Spannung in der europäischen Politik wider, in der Fragen historischer Verantwortung mit moderner Führung und moralischer Autorität kollidieren.

Befürworter argumentieren hingegen, es sei unfair, Individuen für die Taten entfernter Vorfahren haftbar zu machen, und das lenke von den systemischen und institutionellen Dimensionen historischen Unrechts ab. Ihrer Ansicht nach sollte die Debatte sich auf Regierungen, Politiken und historische Strukturen konzentrieren, nicht auf persönliche Stammbäume. Sie halten fest, dass Ursula von der Leyen nicht für die Handlungen von James Ladson verantwortlich gemacht werden könne – ebenso wenig wie heutige Deutsche persönlich für die Verbrechen der NS-Zeit haftbar seien.

Gleichzeitig gibt es auffällige Inkonsistenzen darin, wie in der europäischen Politik mit historischer Schuld umgegangen wird. Deutschlands extremes Schuldgefühl gegenüber dem Holocaust hat seine Außenpolitik tief geprägt – insbesondere die bedingungslose Unterstützung Israels, unabhängig davon, wie genozidal dessen Verhalten auch sein mag –, während Debatten über Kolonialismus, Sklaverei und das Erbe des europäischen Imperiums deutlich weniger politische Aufmerksamkeit erhalten.

Außerdem nehmen die Deutschen in Europa erneut die antisemitischste Haltung ein, indem sie aktiv an einem weiteren Genozid an einem semitischen Volk – den Palästinensern – mitwirken: als größter Waffenlieferant nach den USA und indem sie israelische Kriegsverbrechen rechtfertigen und verharmlosen.

Warum Europa Reparationen ausweicht

Europas Zurückhaltung speist sich aus praktischen Ängsten. Finanziell drohen Reparationen in die Billionen, basierend auf Schätzungen gestohlener Arbeit und Ressourcen. Rechtlich könnte ein Schuldeingeständnis eine Flut von Forderungen aus ehemaligen Kolonien in Afrika, Asien und Amerika lostreten. Politisch würde es die Beziehungen zu diesen Regionen belasten und Handel, Migration sowie Klimavereinbarungen erschweren. Stattdessen setzen Führer wie von der Leyen auf sogenannte ‚Partnerschaften‘ und Hilfsprogramme – Maßnahmen, die hilfreich sein mögen oder auch nicht, sich aber klar von echter reparativer Gerechtigkeit unterscheiden.

Die breitere globale Debatte

Es geht hier nicht nur um von der Leyen – es handelt sich um ein Mikrokosmos einer wachsenden Reparationsbewegung. Karibische und afrikanische Führer insistieren darauf, dass echte Gerechtigkeit mehr als Worte erfordert: Anerkennung, Verantwortung und Entschädigung. Sie unterscheiden Reparationen von Hilfsleistungen und sehen Erstere als geschuldete Wiedergutmachung für schamlose Ausbeutung. Europa hingegen priorisiert zukunftsgerichtete Initiativen wie Klimakooperation und umgeht bewusst historische Schulden.

Berücksichtigt man die vielen schrecklichen Verbrechen, die in den letzten 130 Jahren vom deutschen Boden ausgingen – zwei Weltkriege und mehrere Genozide in Europa, Afrika und Asien –, würde allein die Zahlung von Reparationen das Land wahrscheinlich ruinieren.

Das ethische Dilemma im Kern

Im Kern stellt die Kontroverse eine direkte Frage: Kann Europa weiterhin den Anspruch erheben, globaler Vorreiter der Menschenrechte zu sein, während es gleichzeitig die finanziellen Konsequenzen seiner kolonialen Vergangenheit ignoriert? Es geht dabei nicht darum, ob heutige politische Führungspersonen persönlich für die Verfehlungen ihrer Vorfahren verantwortlich gemacht werden sollten, sondern darum, ob die Institutionen, die sie vertreten, bereit sind, sich dem Erbe zu stellen, aus dem sie hervorgegangen sind.

Die Geschichte von der Leyens – vom schützenden Alias, das in der Familiengeschichte wurzelt, bis hin zur angespannten Reparationskonfrontation – verkörpert diesen Zusammenprall zwischen persönlicher Abstammung und politischer Verantwortung.

Während die Forderungen nach Reparationen in der Karibik und darüber hinaus lauter werden, könnte Europa bald feststellen, dass moralische Anerkennung ohne materielle Verantwortung nicht mehr ausreicht – zumal diese Anerkennung angesichts der Nichtverurteilung des Völkermords in Gaza und des illegalen, unprovozierten Angriffskriegs gegen den Iran ohnehin auf einen Tiefpunkt gesunken ist.

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Felix Abt ist ein in Asien ansässiger Unternehmer, Autor (felixabt.substack.com) und Reiseblogger (youtube.com/@lixplore).