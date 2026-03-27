Iran-Krieg zeigt die strategischen Grenzen taktischer Schläge

In einem gleichlautenden Artikel des US-Militärportals „Defence One“ bringt der Autor seine Verwunderung zum Ausdruck, dass trotz großartiger taktischer Erfolge des US-Militärs ein strategischer Sieg über Iran verwehrt bleibt. Ein klarer Ausweg aus dem Konflikt sei daher nicht in Sicht.

Von Rainer Rupp

„Ein komplexes Geflecht aus wirtschaftlichen und geopolitischen Folgen verhindert einen Sieg“, lautet der Untertitel, den der Autor des aktuellen Artikels in Defence One, Shaun McDougall, Senior Analyst bei Forecast International, verfasst hat. Seine Kernthese lautet, dass der US-Krieg gegen Iran „die strategischen Grenzen taktischer Militärerfolge“ testet. Auch wenn die US- und israelischen Luftschläge die iranischen Fähigkeiten erheblich geschwächt hätten, verhindere ein „komplexes Netz globaler wirtschaftlicher und strategischer Konsequenzen“ einen klaren Sieg.

Bereits nach der Lektüre des ersten Absatzes erkennt man das Ziel dieses Artikels: Das katastrophale Versagen der US-Militärmaschine und ihrer inkompetenten