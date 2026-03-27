Klimaziele – Klimazielende – Klimaziel-Ende

Egon W. Kreutzer

Ein 67-Punkte-Plan

zur noch schnellereren, zuverlässigeren und nachhaltigeren Einhaltung der deutschen Klimaziele wird derzeit vom Berliner Klima-Regime vorgelegt und wird wohl, weil niemand da ist, der dem Treiben Einhalt gebieten könnte, bald in die Umsetzung gelangen.

Mir ist ein ziemlich schräger Vergleich eingefallen.

In der real existierenden niederbayerischen Gemeinde Wallersdorf trainiert und spielt der real existierene Amateur-Fußballclub FC Wallerdorf auf Kreisliga-Ebene, und das, obwohl Wallersdorf mit seinen beiden Autobahnanschlüssen Wallersdorf West und Wallersdorf Nord den Eindruck erweckt, auch fußballerisch zu Höherem berufen sein zu können.