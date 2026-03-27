Apokalyptischer Fanatismus treibt die US-Kriegsmaschine gegen den Iran

Nicht nur tiefer Nihilismus beherrscht die Trump-Regierung, wie Richter A. Napolitano konstatierte, siehe Artikel vom 18.3.2026. Dieser ist offensichtlich mit einem apokalyptischen Endzeitwahn verbunden, den Hermann Ploppa mit fundierten Belegen aufdeckt. Präsident Donald Trump, so die Überzeugung, die viele Offiziere teilten, sei von Jesus gesalbt, die biblische Endschlacht gegen die teuflischen Heerscharen anzuführen und zu gewinnen, bevor Jesus wiederkommen könne. Dies verbinde sich mit den gleichen Vorstellungen der Zionisten in Israel über das Erscheinen des jüdischen Messias. – Wir übernehmen nachfolgend mit freundlicher Erlaubnis den Artikel Hermann Ploppas, der zuerst auf Apolut erschienen ist. (hl)

Kreuzzug von Armageddon gegen den Iran

Von Hermann Ploppa

Im Netz kursieren in den letzten Wochen vermehrt Berichte über eine extrem irrationale Motivation der US-Regierung, gegen den Iran in den Krieg zu ziehen. Christliche Fundamentalisten hätten die Trump-Administration gekapert. Trump habe den Krieg gegen den Iran aus religiösen Antrieben losgetreten. Erschreckende Selbstzeugnisse aus dem engeren Zirkel von Trump geben zu solchen Vermutungen durchaus