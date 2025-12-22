Pandemie, Macht und Geld! Warum die Aussage von Catherine Austin Fitts vor einem niederländischen Gericht politisch brisant ist

Vor einem Gericht in den Niederlanden, es handelt sich dabei um das Rechtbank Noord‑Nederland, auf Deutsch: Bezirksgericht Nord-Niederlande, ist ein Verfahren angelaufen, das weit über eine juristische Einzelfrage hinausgeht. Im Kern geht es um die Aufarbeitung der globalen COVID-19-Politik, ihrer wirtschaftlichen Folgen und der Frage, ob staatliche Maßnahmen systematisch missbraucht wurden, um politische und finanzielle Interessen durchzusetzen. Eine zentrale Zeugin in diesem Verfahren ist Catherine Austin Fitts, deren Aussage nun international für Aufmerksamkeit sorgt.

Das Gericht hat zugestimmt, die Klage als möglichen Präzedenzfall zu prüfen. In der Klageschrift werden schwerwiegende Vorwürfe erhoben: Unterdrückung wissenschaftlicher Debatten, Zwangsmaßnahmen, Irreführung der Öffentlichkeit sowie langfristige gesundheitliche und gesellschaftliche Schäden. Aufgrund von Ausmaß und Tragweite der behaupteten Folgen wird sogar der Tatbestand von Verbrechen gegen die Menschlichkeit thematisiert.

Wer ist Catherine Austin Fitts?

Catherine Austin Fitts ist Finanzanalystin, Publizistin und ehemalige hochrangige US-Regierungsbeamtin. Sie war stellvertretende Staatssekretärin im US-Wohnungsbauministerium unter der Bush-Senior-Administration und zuvor Partnerin sowie Vorstandsmitglied der Investmentbank Dillon, Read & Co. An der Wall Street. Heute ist sie Herausgeberin des „Solari Report“, einer Analyseplattform zu Finanzsystemen, Staatsfinanzen und Machtstrukturen.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten beschäftigt sie sich mit Unregelmäßigkeiten im US-Bundeshaushalt, insbesondere mit sogenannten „fehlenden“ oder nicht nachvollziehbar verbuchten Staatsausgaben in Billionenhöhe.

Die Kernaussage vor Gericht

In ihrer Aussage erklärte Fitts, die Pandemie sei nicht primär ein gesundheitspolitisches Ereignis gewesen, sondern eine massive Fehlanwendung von Gesundheitspolitik zur Durchsetzung wirtschaftlicher und politischer Agenden. Sie zeichnete eine Entwicklungslinie, die lange vor 2020 beginnt.

Bereits ab dem Haushaltsjahr 1998, so Fitts, seien Milliarden und später Billionen Dollar aus US-Bundeskonten verschwunden. Bis 2015 summiere sich dieser Betrag auf rund 21 Billionen US-Dollar. Diese Zahlen basierten nicht auf Schätzungen, sondern auf offiziellen Finanzberichten der US-Regierung. Der politische Druck, diese Vorgänge offenzulegen, habe jedoch nicht zu Transparenz geführt, sondern zu einer regulatorischen Kehrtwende.

Mit dem sogenannten Federal Accounting Standards Advisory Board Statement 56, verabschiedet 2018, sei es Bundesbehörden faktisch erlaubt worden, geheime Buchhaltung zu führen. Für Fitts markiert dies einen Wendepunkt: Seitdem gebe es praktisch keine aussagekräftige finanzielle Rechenschaft mehr über große Teile staatlicher Ausgaben.

Pandemie als wirtschaftlicher Wendepunkt

Fitts verknüpft diese finanzielle Intransparenz direkt mit der Pandemiepolitik. Ihrer Darstellung zufolge stand spätestens 2019 fest, dass ein grundlegender Umbau des Finanzsystems bevorstand. Auf dem Treffen führender Zentralbanker in Jackson Hole sei ein sogenannter „Going-Direct-Reset“ diskutiert worden, ein Modell direkter Geldschöpfung und -verteilung unter Umgehung klassischer Bankkanäle.

Mit Ausbruch der Pandemie seien binnen kürzester Zeit Billionen Dollar direkt in die Finanzmärkte gepumpt worden. Gleichzeitig habe man durch Lockdowns und Maßnahmen große Teile der Realwirtschaft, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, stillgelegt. Das Ergebnis sei eine massive Umverteilung gewesen: wirtschaftliche Zerstörung auf lokaler Ebene, während große börsennotierte Konzerne Marktanteile, Macht und Kapital konzentrierten.

Nach Einschätzung von Fitts ist dieser Prozess kein Nebeneffekt, sondern Kern der Strategie gewesen. Die Pandemie habe als politischer und psychologischer Deckmantel gedient, um Maßnahmen durchzusetzen, die unter normalen Umständen auf massiven Widerstand gestoßen wären.

Gesundheitspolitik und gesellschaftliche Folgen

Besonders schwer wiegt für Fitts der gesundheitliche Aspekt. Sie verwies auf steigende Übersterblichkeit, sinkende Lebenserwartung und eine Zunahme chronischer Erkrankungen, auch in der Mittelschicht. Diese Entwicklungen passten zu Warnungen, die sie bereits Jahre vor der Pandemie ausgesprochen habe. Wenn finanzielle Defizite nicht offen adressiert würden, werde der Druck steigen, soziale Lasten indirekt über eine Verkürzung der Lebenserwartung abzufedern.

Aus ihrer Sicht ist genau das geschehen. Gesundheitspolitik sei instrumentalisiert worden, begleitet von Propaganda, Zensur und der systematischen Ausgrenzung kritischer wissenschaftlicher Stimmen.

Warum dieser Fall politisch explosiv ist

Die Bedeutung des Verfahrens liegt weniger in einzelnen Anschuldigungen als im Gesamtbild. Sollte das Gericht die Vorwürfe substanziell prüfen, stünde erstmals die Frage im Raum, ob Pandemiepolitik auf internationaler Ebene nicht nur politisch oder moralisch, sondern auch rechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann.

Fitts appellierte in ihrer Aussage ausdrücklich an die Gerichte, die Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen. Eine Gesellschaft, die massive Lügen, Desinformation und gesundheitliche Schäden akzeptiere, um wirtschaftliche Macht zu konzentrieren, könne auf Dauer nicht bestehen.

Ob dieses Verfahren tatsächlich zu juristischen Konsequenzen führt, ist offen. Klar ist jedoch: Die Aussage von Catherine Austin Fitts zwingt dazu, die letzten Jahre nicht nur medizinisch, sondern auch finanz- und machtpolitisch neu zu bewerten.