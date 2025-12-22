Die Europäische Union ist von kriegstreiberischen, stehlenden Faschisten gekapert worden, die alles tun werden, um ihre russophoben Fantasien zu befriedigen.

Plan A bestand darin, Russlands Staatsvermögen zu rauben und es dem korrupten ukrainischen Neo-Nazi-Regime zu übergeben, um den Stellvertreterkrieg gegen Russland weiterzuführen. Ursula von der Leyen und eine Clique russophober Euro-Eliten hatten diesen Raubzug monatelang vorangetrieben. Trotz der täuschenden juristischen Rhetorik von einem „Reparationskredit“ war der Plan für mehrere EU-Staaten nicht tragbar, die ihn als das erkannten, was er war: ein rücksichtsloser, groß angelegter Diebstahl.

Sogar die Europäische Zentralbank und der IWF warnten vor diesem Vorhaben, da es die Glaubwürdigkeit und die langfristige finanzielle Tragfähigkeit der Europäischen Union untergraben würde.

In dieser Woche versuchten EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und andere nicht gewählte Eurokraten wie der Präsident des Europäischen Rates, Antonio Costa, vergeblich, alle 27 Staaten dafür zu gewinnen, ihrem Plan zur Plünderung von 200 Milliarden Euro russischer Vermögenswerte zuzustimmen. Dieses russische Vermögen wird seit dem Ausbruch des von der NATO befeuerten Stellvertreterkriegs in der Ukraine im Jahr 2022 illegal in europäischen Banken festgehalten. Unterstützt wird von der Leyen in ihrer fanatischen Obsession vom deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz, dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk und anderen russophoben sogenannten Führungspersönlichkeiten.

Nach stundenlangen Verhandlungen auf dem Gipfel des Europäischen Rates am Donnerstag mussten die EU-Raubbarone einen Rückschlag hinnehmen. Belgien, die Tschechische Republik, Ungarn, Italien, Malta und die Slowakei wollten bei diesem Raubzug nicht mitmachen. Belgien, das den Großteil der eingefrorenen russischen Vermögenswerte hält, befürchtete, von Russland für den Diebstahl haftbar gemacht zu werden. Moskau hat bereits internationale Schiedsverfahren eingeleitet, um Entschädigung für seine eingefrorenen Vermögenswerte zu verlangen. Möglicherweise könnte Russland im Gegenzug gleichwertige europäische Vermögenswerte beschlagnahmen, die sich in Russland befinden, falls seine eigenen Vermögenswerte nicht zurückgegeben werden.

Der fantasievolle Plünderungsplan sah vor, der Ukraine Kredite von bis zu 135 Milliarden Euro zu gewähren und Russlands angeeignetes Vermögen als Sicherheit zu verwenden. Der Kredit sollte nach dem Krieg durch russische „Reparationen“ zurückgezahlt werden. Es gibt keinerlei Aussicht, dass Moskau Reparationen für einen Konflikt zahlen wird, den es nicht als von ihm begonnen betrachtet, sondern als von der NATO initiierten Stellvertreterkrieg. Vielmehr wird Russland selbst Reparationen fordern – insbesondere für den Verlust von Zinserträgen auf seine in europäischen Banken festgesetzten Auslandsvermögen sowie für Tod und Zerstörung, die seinem Volk zugefügt wurden.

Da sie mit ihrem Plan, Russland auszurauben, nicht durchkamen, haben die Euro-Eliten nun Plan B ausgearbeitet. Dieser verpflichtet die Europäische Union, „gemeinsame Schulden“ an den internationalen Märkten aufzunehmen, um der Ukraine 90 Milliarden Euro (105 Milliarden Dollar) zu leihen. Es ist ein weiteres völlig wahnsinniges Vorhaben krimineller Verantwortungslosigkeit durch unkontrollierbare Euro-Eliten. Das hemmungslos korrupte Kiewer Regime unter dem nicht gewählten Hochstapler Wladimir Selenskyj hat bereits Hunderte Milliarden Euro und Dollar in einem seit vier Jahren nicht zu gewinnenden Krieg verschwendet. Die Ukraine ist bankrott. Diese zusätzliche Finanzspritze von 90 Milliarden Euro wird von der Kiewer Mafia abgeschöpft werden und dem Regime helfen, den aussichtslosen Stellvertreterkrieg mit zehntausenden weiteren Toten zu verlängern.

In Plan B bleiben Russlands eingefrorene Gelder unangetastet, auch wenn sie weiterhin illegal zurückgehalten werden. Stattdessen wird die Schuldenlast, die den Kredit an das Kiewer Regime ermöglicht, den europäischen Bürgern aufgebürdet – eine Belastung für kommende Generationen.

Drei Staaten – Ungarn, die Slowakei und die Tschechische Republik – haben sich klugerweise geweigert, bei dem neuen „Reparationskredit“ mitzumachen. Sie erklären, dass ihre Bürger nicht für Geld zahlen sollen, das durch ukrainische Korruption verschwendet wird und einen verlorenen, blutigen Krieg verlängert.

So oder so ist die finanzielle Plünderung durch die europäischen Eliten in ihrer Dreistigkeit atemberaubend. Der unverhohlene Raub zur Finanzierung eines Krieges gegen das atomar bewaffnete Russland geht Hand in Hand mit der Finanzierung von Korruption durch ein Neo-Nazi-Regime, dessen führende Figuren Immobilien im Ausland im Wert von Milliarden angehäuft haben, sowie mit dem Zusammenbruch jeglicher demokratischer oder rechtlicher Rechenschaftspflicht gegenüber den europäischen Bürgern und der Abschaltung der freien Meinungsäußerung und Information in der gesamten EU. Die EU hat jeden Anschein von Demokratie verloren und sich in ein autokratisches Regime verwandelt, das von Eliten regiert wird.

Unglaublicherweise wird Bürgern der Europäischen Union der Zugang zu Artikeln wie diesem Leitartikel und anderen Veröffentlichungen der Strategic Culture Foundation oder zu Artikeln über falsche Behauptungen zu russischen Kindesentführungen sowie zu weiteren informativen Beiträgen russischer Nachrichtenmedien verwehrt – aufgrund von Internetverboten, die von der EU-Bürokratie verhängt wurden. Alfred de Zayas und andere haben darauf hingewiesen, dass dieser Rückschritt im öffentlichen Recht auf Information den Tod der Demokratie in der EU markiert.

Doch der Diebstahl öffentlicher Finanzen zur Finanzierung von Krieg und Korruption ist vielleicht das deutlichste Zeichen dafür, dass die EU-Elite außer Kontrolle geraten ist. Von der Leyen war bereits in Korruptionsaffären verwickelt, als sie autokratisch und ohne Rechenschaftspflicht milliardenschwere COVID-19-Impfstoffe bei Big Pharma einkaufte. Ähnliche geheime Geschäfte mit öffentlichen Geldern tätigte sie bereits als deutsche Verteidigungsministerin.

Sie ist lediglich das Sinnbild einer gesamten oberen Schicht von EU-Eliten und Politikern, die Maßnahmen ohne jegliche rechtliche oder demokratische Rechenschaftspflicht durchsetzen.

Es gibt tatsächlich eine „Re-Nazifizierung Europas“, wie Russlands Spitzendiplomat Sergej Lawrow kürzlich kommentierte. Die Euro-Eliten liegen mit Neo-Nazis in Kiew im Bett (angeführt von einem jüdischen Hochstapler). Diese Eliten, wie von der Leyen und Deutschlands Merz, haben Nazi-Vorfahren. Ihre Gesinnungsgenossen in anderen europäischen Staaten waren eifrige Kollaborateure des Dritten Reiches. Heute werden in den baltischen Staaten Denkmäler enthüllt, die SS-Kollaborateure und Massenmörder verherrlichen. Europäische NATO-Chefs, wie der niederländische Ex-Premierminister Mark Rutte, fordern Zivilisten dazu auf, bereit zu sein, in einem Krieg gegen Russland zu sterben.

Eine zentrale Politik des Dritten Reiches bestand darin, die finanzielle Ausplünderung eroberter europäischer Staaten zu instrumentalisieren, indem Zentralbanken systematisch und „legal“ beraubt wurden.

Polens Donald Tusk, dessen Landsleute im Zweiten Weltkrieg von ukrainischen Nazis massakriert wurden, ist heute mehr daran interessiert, Neo-Nazis in der Ukraine zu unterstützen, als historische Gerechtigkeit zu suchen.

Tusk rechtfertigte diese Woche den Diebstahl europäischer öffentlicher Gelder mit den Worten: „Wenn es heute nicht mit Geld ist, dann wird es morgen mit Blut sein.“

Solche Menschen haben Europa schon einmal zerstört. Sie tun es jetzt wieder.