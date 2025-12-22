Der Vogelgrippe-Impfstoff „mRNA-1018“ befindet sich im vollen Pandemie-Anflug.

Jon Fleetwood

Die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) wird bis zu 54,3 Millionen US-Dollar investieren, um eine klinische Phase-3-Studie für Modernas experimentellen mRNA-basierten pandemischen H5-Vogelgrippe-Impfstoffkandidaten mRNA-1018 zu unterstützen.

Dieser Schritt folgt unmittelbar auf die Vergabe von 3,3 Millionen US-Dollar durch die Gates Foundation an ein Wissenschaftlerteam des Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) in New York zur Entwicklung „bahnbrechender Reinigungstechnologien“ für die Herstellung mRNA-basierter Impfstoffe, die von Kontaminations- und Verunreinigungsproblemen geplagt sind.

Bill Gates ist über die Bill & Melinda Gates Foundation seit der Gründung von CEPI im Jahr 2017 in Davos Mitgründer und Hauptfinanzierer der Organisation.

Eine Pressemitteilung von CEPI vom Donnerstag betont, dass der neue mRNA-Vogelgrippe-Impfstoff der „Pandemievorsorge“ dient. Diese Website dokumentiert seit Längerem Gain-of-Function-Experimente an Vogelgrippe-Erregern weltweit und warnt vor der supranationalen Orchestrierung einer kommenden Vogelgrippe-Pandemie.

Das US-Gesundheitsministerium (HHS) hatte im Mai seine mehrhundertmillionenschwere Verpflichtung gegenüber Moderna zur Produktion von mRNA-1018 beendet, woraufhin Moderna ankündigte, „alternative Wege für die Weiterentwicklung des Impfstoffprogramms“ zu prüfen.

Moderna – ebenfalls von Gates finanziert – hat dieses Versprechen nun eingelöst.

Dies geschieht trotz der Tatsache, dass Moderna im November 2017 Daten eingereicht hatte, die belegen, dass sich die Lipid-Nanopartikel (LNPs) ihres mRNA-Impfstoffs in der Leber, der Milz, im Plasma (Blut), in den Nieren, im Herzen und in der Lunge von Säugetieren anreichern.

Laut der neuen CEPI-Pressemitteilung:

Die Finanzierung stellt einen bedeutenden Fortschritt in der globalen Pandemievorsorge dar und könnte einen schnellen, gerechten Zugang zu Impfstoffen gegen eine der dringendsten Gesundheitsbedrohungen der Welt ermöglichen.

Diese Phase-3-Studie wäre der erste mRNA-basierte Impfstoff gegen pandemische Influenza, der in eine entscheidende klinische Prüfung eintritt. Sollte der Impfstoffkandidat zugelassen werden, würde er das derzeitige globale Portfolio an H5-Impfstoffen um eine Schnellreaktionsplattform erweitern, die künftige Pandemie-Reaktionen revolutionieren könnte, und einen wesentlichen Beitrag zu CEPIs „100-Tage-Mission“ leisten – einem globalen Ziel, innerhalb von 100 Tagen nach Identifizierung einer neuen pandemischen Bedrohung sichere und wirksame Impfstoffe zu entwickeln.

Dr. Richard Hatchett, Chief Executive Officer von CEPI, erklärte:

„Pandemische Influenza bleibt eine der größten Bedrohungen für die globale Gesundheitssicherheit. Mit dieser Partnerschaft treiben wir nicht nur die Impfstoffwissenschaft voran, wir verändern das Spiel grundlegend. Indem wir die Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit der mRNA-Technologie nutzen, könnten wir Monate von der Reaktionszeit abschneiden, Impfstoffe in großem Maßstab bereitstellen und einen gerechten Zugang für alle ermöglichen. So wollen wir die Welt vor der nächsten Grippepandemie schützen.“

Stéphane Bancel, Chief Executive Officer von Moderna, sagte:

„Wir sind stolz auf die Unterstützung durch CEPI bei der Weiterentwicklung unseres Impfstoffkandidaten gegen pandemische Influenza – einer Forschung, die für unser Engagement in der Pandemievorsorge von entscheidender Bedeutung ist. Die mRNA-Technologie kann eine zentrale Rolle dabei spielen, neu auftretende Gesundheitsbedrohungen schnell und wirksam zu bekämpfen, und wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit CEPI fortzusetzen, während wir unser Portfolio zur Gesundheitssicherheit ausbauen und parallel dazu die 100-Tage-Mission vorantreiben.“

CEPI arbeitet eng mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) – ebenfalls von Gates finanziert – im Rahmen eines Memorandum of Understanding aus dem Jahr 2017 zusammen, das die Entwicklung von Pandemie-Impfstoffen beschleunigen soll.

Die WHO hat bereits:

einen von der WHO unterstützten Influenza-Befehlsrahmen geschaffen, der Governance, operative Autorität und Ausbruchsbewältigungs-Ressourcen in einer einzigen kontrollierenden Einheit zusammenführt – für den nächsten Pandemiezyklus;

eine WHO-Gates-nahe globale digitale ID- und Überwachungsarchitektur im Influenza-Umfeld genehmigt, die darauf ausgelegt ist, den Impfstatus und die Bevölkerungs-Compliance während Kampagnen gegen Atemwegsviren grenzüberschreitend zu verfolgen;

vor COVID Programme zur Compliance-Erprobung durchgeführt, die mit der zukünftigen Einführung von Influenza-Impfstoffen verknüpft waren und unter Einbindung von CDC-, Gates- und Oxford-nahen Institutionen das Bevölkerungsverhalten gegenüber minderwertigeren Impfstoffen Jahre vor SARS-CoV-2 modellierten;

einen „Future-Pandemic“-Plan aktiviert, der US-Labore in ein von der WHO geleitetes Influenza-Sentinel-Überwachungsnetzwerk einbindet und damit globale Überwachungsoperationen aufrechterhält, selbst nachdem die USA einen Rückzug versucht hatten;

unter WHO-Autorität ein nationales Influenza-Überwachungsnetz in Ägypten aufgebaut, 30 Sentinel-Standorte eingerichtet und 270 Beamte für Echtzeit-Erkennung, Berichterstattung und Reaktion geschult;

ein internationales Kommando-System zum Austausch von Influenza-Erregern geschaffen, das die schnelle Weitergabe von H5- und anderen Hochrisiko-Influenza-Proben zur Sequenzierung, Analyse und Impfstoffentwicklung unter zentralisierter WHO-Kontrolle ermöglicht;

ein durch Influenza ausgelöstes Governance-Modell skizziert, das ausdrücklich „Integration – Zusammenführung von Vermögenswerten“ und „vereinte Governance“ vorschreibt und unter Bedingungen von Krise, Unsicherheit oder Sektorversagen sämtliche nationalen Regierungsfunktionen auf eine einzige Autorität überträgt.

Die WHO gibt bereits vor, wie die kommende Vogelgrippe-Pandemie kontrolliert werden soll – so wie sie auch die autoritäre COVID-19-Pandemie-Reaktion kontrolliert hat.

Darüber hinaus kündigte die Trump-Administration in diesem Jahr ein 500-Millionen-Dollar-Programm für eine „nächste Generation universeller Impfstoffplattform“ namens „Generation Gold Standard“ an, das sich auf die Entwicklung von Vogelgrippe-Impfstoffen konzentrieren wird.

In ihrer Gesamtheit deuten der CEPI-Moderna-Vorstoß in Phase 3, die von Gates finanzierten Bemühungen zur Behebung bekannter mRNA-Verunreinigungsprobleme sowie die bereits aufgebaute Influenza-Überwachungs-, Proben-Austausch- und Compliance-Architektur der WHO auf eine koordinierte, vorpositionierte Pipeline hin, die darauf ausgelegt ist, nahtlos von der Erregerforschung zur Massenverabreichung überzugehen – noch bevor eine Vogelgrippe-Notlage offiziell ausgerufen wird.