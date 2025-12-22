Andrew Korybko

Der wahre Zweck könnte darin bestehen, die USA daran zu hindern, mit Russland einen Deal zu erreichen – gemäß Punkt 14 des durchgesickerten 28-Punkte-Friedensrahmens –, wonach eine erhebliche Summe der (bis dahin ehemaligen) gegnerischen, von der EU beschlagnahmten russischen Vermögenswerte nach Ende des Konflikts in gemeinsame Projekte investiert werden soll, vermutlich in Energie und Seltene Erden.

Russland verurteilte die jüngste Entscheidung der EU, seine beschlagnahmten Vermögenswerte auf unbestimmte Zeit zu immobilisieren; das besondere Verfahren dafür umging skandalöserweise das Vetorecht der Mitgliedstaaten, um Ungarn und die Slowakei daran zu hindern, dies zu stoppen. Dieser Schritt könnte dem Block entweder vorausgehen, einen Teil dieser Mittel zu konfiszieren und der Ukraine zu geben und/oder sie als Sicherheit für einen Kredit an dieses Land zu verwenden. Der offizielle Zweck wäre, weitere Waffenbeschaffungen zu finanzieren und/oder beim Wiederaufbau nach dem Konflikt zu helfen.

Das erste Ziel wird nicht dazu führen, dass die Ukraine Russland die von der EU gewünschte strategische Niederlage zufügt, während das zweite weit mehr als nur Russlands beschlagnahmte Vermögenswerte erfordert, um es abzuschließen. Unabhängig vom offiziellen Zweck würde die Konfiszierung russischer Vermögenswerte oder deren Verwendung als Sicherheit für einen Kredit an die Ukraine der finanziellen Reputation der EU irreparablen Schaden zufügen. Ausländische Investoren könnten befürchten, dass ihre Vermögenswerte nicht länger sicher sind, und sie daher aus EU-Banken abziehen sowie künftig keine weiteren dort anlegen.

Der Block könnte daher letztlich Hunderte Milliarden Dollar verlieren – womöglich mit der Zeit bis zu einer Billion oder sogar mehr –, alles angeblich im Namen der Ukraine, obwohl es unmöglich ist, dass dieses Land Russland strategisch besiegt oder vollständig mit den gestohlenen Mitteln seines Gegners wieder aufgebaut wird. Es gibt daher vernünftige Gründe zu vermuten, dass die EU hintergründige Motive hat, dies ernsthaft in Betracht zu ziehen, und dass ihre neue Politik gegenüber Russlands beschlagnahmten Vermögenswerten nicht darauf abzielt, der Ukraine zu helfen.

Der wahre Zweck könnte darin bestehen, die USA daran zu hindern, mit Russland einen Deal zu schließen – gemäß Punkt 14 des durchgesickerten 28-Punkte-Rahmens für einen russisch-ukrainischen Friedensdeal –, wonach eine erhebliche Summe der (bis dahin ehemaligen) gegnerischen, von der EU beschlagnahmten russischen Vermögenswerte nach Ende des Konflikts in gemeinsame Projekte investiert werden soll, vermutlich Energie und Seltene Erden. Eine solche Vereinbarung könnte diese beiden auf den Weg bringen, die globale Wirtschaftsarchitektur zu revolutionieren, wie hier erklärt, und dadurch die wachsende Irrelevanz der EU darin beschleunigen.

Um dieses Szenario zu verhindern, könnte die EU beschlossen haben, Russlands beschlagnahmte Vermögenswerte auf unbestimmte Zeit zu immobilisieren, als ersten Schritt hin dazu, „legal“ eine Art Quasi-Eigentum daran zu behaupten; danach könnte sie sie entweder konfiszieren und/oder als Sicherheit für einen Kredit an die Ukraine verwenden. Das spezielle Verfahren, mit dem das Vetorecht der Mitgliedstaaten umgangen wurde, verheißt nichts Gutes für Ungarn, die Slowakei und andere betroffene Länder hinsichtlich ihrer Fähigkeit, die genannten Schritte, die bald folgen könnten, zu blockieren.

Das oben genannte Vorhaben könnte dadurch vereitelt werden, dass Russland das rechtliche Eigentum an seinen von der EU beschlagnahmten Vermögenswerten an die USA überträgt, wie hier im April vorgeschlagen wurde. Dies ist jedoch nur möglich, wenn Russland und die USA eine Vereinbarung über die Nutzung dieser Mittel zur Finanzierung gemeinsamer Projekte erreichen, was ein felsenfestes Vertrauen erfordert, das bislang noch nicht existiert. Greifbare Fortschritte auf dem Weg zu einem NATO-russischen Nichtangriffspakt – oder zumindest, dass die USA türkisch-russische Spannungen in Zentralasien managen – könnten dies ermöglichen und so sicherstellen, dass diese Mittel nicht vollständig gestohlen werden.

Wenn die USA das rechtliche Eigentum an Russlands beschlagnahmten Vermögenswerten erhalten, hätte Trump dann den Vorwand, deren Übertragung in die USA unter Androhung von Sanktionen zu verlangen – was der einzige Weg ist, zu garantieren, dass sie nicht der Ukraine gegeben werden oder auf unbestimmte Zeit immobilisiert bleiben. Die EU muss daher entscheiden, ob es die gigantischen Kosten der Zerstörung ihrer finanziellen Reputation wert ist, nur um eine russisch-amerikanische Annäherung zu behindern; doch wenn sie das durchzieht, könnten diese beiden sich danach gegen sie zusammenschließen.