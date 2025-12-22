Putin benennt das Hauptproblem, das den Ukraine-Krieg beenden wird – bei der Jahres-Frage-und-Antwort-Runde

Tyler Durden

Der russische Präsident Wladimir Putin machte während seiner jährlichen Frage-und-Antwort-Sitzung zum Jahresende in Moskau deutlich, dass die Frage der Abtretung von Territorium durch die Ukraine, das Russland inzwischen kontrolliert, den Kern des Problems bei möglichen Friedensgesprächen darstellt. Die Frage des gewonnenen oder verlorenen Territoriums – ob es abgetreten wird oder nicht – bleibt das zentrale Thema, das berücksichtigt werden muss. Genau darüber aber weigert sich der ukrainische Präsident Selenskyj zu sprechen oder Kompromisse einzugehen, erklärte Putin.

„Wir wissen aus Aussagen Selenskyjs, dass er nicht bereit ist, über territoriale Fragen zu sprechen“, sagte Putin vor den Teilnehmern der Fragerunde in der Ausstellungshalle Gostiny Dvor in der Hauptstadt.

via TASS

Der Kreml hat darauf gedrängt, dass ukrainische Truppen den Donbass verlassen, die Größe der Kiewer Streitkräfte reduziert wird und dass es eine internationale rechtliche Anerkennung dafür gibt, dass die annektierten östlichen Gebiete Teil der Russischen Föderation sind.

Darüber hinaus erwartet Putin nach der Einnahme der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk im Gebiet Donezk Anfang Dezember, dass seine Truppen bald weiteres Territorium einnehmen werden.

Putin erklärte, er sei „sicher, dass wir noch vor Jahresende neue Erfolge unserer Streitkräfte, unserer Kämpfer, erleben werden“.

Er nannte konkrete Orte, an denen russische Truppen laut staatlichen Medien weiterhin die Oberhand haben:

Es gebe auch intensive Kämpfe um Krasny Liman und Dmitrow sowie um Gulyay Pole in der Region Saporoschje, fügte der Präsident hinzu.

Im Süden haben russische Truppen die Stadt Kupjansk eingenommen und setzen die ukrainische Kampfgruppe unter Druck, die sich an einem großen Eisenbahnknotenpunkt in der Nähe eingegraben hat. Putin sagte, rund 3.500 ukrainische Soldaten dort hätten „praktisch keine Überlebenschancen“, nachdem ihnen ein Rückzug verweigert worden sei.

„Die Zeit wird kommen, in der unsere Jungs ihre Arbeit beenden, die eingekesselten ukrainischen Kräfte am Nordufer des Flusses zu zerstören, und sich dann nach Westen wenden. Das wird ziemlich bald geschehen“, sagte Putin.

Putin erklärte weiter, dass Selenskyjs Bemühungen, Territorium „um jeden Preis“ zu halten, lediglich zu noch verheerenderen Verlusten für die Ukraine führen würden und dass er früher oder später gezwungen sein werde, am künftigen Verhandlungstisch eine Niederlage zu akzeptieren.

Mit Blick auf frühere Versuche, den Konflikt zu lösen, sagte Putin weiter über die ukrainische Seite: „Nach den Gesprächen in Istanbul haben sie zunächst zugestimmt … und dann einen Rückzieher gemacht und all diese Vereinbarungen in den Müll geworfen. Und jetzt weigern sie sich im Grunde, diesen Konflikt auf friedlichem Wege zu beenden.“

„Dennoch sehen, spüren und wissen wir, dass es bestimmte Signale gibt – auch solche aus dem Kiewer Regime –, die darauf hindeuten, dass sie bereit sind, sich auf irgendeine Form von Dialog einzulassen“, fügte er hinzu und äußerte damit offenbar Hoffnung im Hinblick auf den Friedensvorschlag von Trump.

„Nein“: Putin beantwortet eine seltsame BBC-Frage zu weiteren Spezialeinsätzen kurz und bündig. „Wenn Sie uns mit Respekt behandeln und unsere Interessen respektieren, so wie wir Ihre stets respektieren. Solange Sie keine unsauberen Tricks anwenden, wie zum Beispiel in Bezug auf die NATO-Erweiterung.“

❗️'No': Putin Bluntly Answers Strange BBC Question About If There Will Be More Special Military Operations



"If you treat us with respect and respect our interests as we always do with yours. As long as you don't play dirty tricks with us like about NATO expansion." pic.twitter.com/rNWAX1tV2M — RT_India (@RT_India_news) December 19, 2025

Die jährliche Frage-und-Antwort-Veranstaltung reicht bis ins Jahr 2001 zurück und zieht buchstäblich Millionen eingereichter Fragen aus der russischen Bevölkerung per Telefon, Textnachricht und Online-Plattformen an. Ein System mit künstlicher Intelligenz analysiert diese Einsendungen, um gemeinsame Themen zu identifizieren, die Putin dann in der im Fernsehen übertragenen Veranstaltung gestellt werden.