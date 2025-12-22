„Eine Lüge und Propaganda“ – Tulsi Gabbard zerlegt Reuters’ Russland-Angstmache

Tyler Durden

Am Samstagnachmittag veröffentlichte Reuters einen anonym belegten Bericht, der die Vorstellung verbreitet, Russland sei darauf aus, die Sowjetunion wiederherzustellen. Noch bevor die metaphorische Tinte getrocknet war, reagierte die Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste, Tulsi Gabbard, und verurteilte den Bericht als „eine Lüge und Propaganda“ im Auftrag von „Kriegstreibern“, die versuchten, Präsident Trumps Bemühungen zu sabotieren, den langen und blutigen Ukraine-Krieg zu beenden.

Vom Verkaufen des Irakkriegs bis hin zur Durchsetzung einer Nachrichten- und Social-Media-Blockade rund um Hunter Bidens Laptop hat der Tiefe Staat seit Langem große Medien wie Reuters, die New York Times und die Washington Post genutzt, um agenda-fördernde Narrative in den öffentlichen Raum Amerikas einzuspeisen. Mit seinem typischen Vorgehen schrieb Reuters in der Samstagnacht-Story vage, die angeblichen Einschätzungen der US-Geheimdienste zu Russland stammten von „sechs mit US-Geheimdiensten vertrauten Quellen“.

Laut diesen Quellen warnen „US-Geheimdienstberichte“, dass Russland – ungeachtet Putins nach außen hin ernst gemeinter Behauptungen, den Ukraine-Krieg beenden zu wollen, die von Trump aufgegriffen wurden – nicht nur ganz Ukraine erobern wolle, sondern auch andere europäische Gebiete, die einst Teil der Sowjetunion waren. „Die Berichte zeichnen ein deutlich anderes Bild als jenes, das von … Trump und seinen Ukraine-Friedensunterhändlern gezeichnet wird“, schrieben die Reuters-Journalisten Jonathan Landay, Erin Banco und John Irish. Kurz nachdem Banco die Geschichte auf X beworben hatte, fuhr Gabbard dazwischen:

„Nein, das ist eine Lüge und Propaganda, die Reuters willentlich im Auftrag von Kriegstreibern verbreitet, die Präsident Trumps unermüdliche Bemühungen untergraben wollen, diesen blutigen Krieg zu beenden, der auf beiden Seiten mehr als eine Million Opfer gefordert hat. Gefährlicherweise fördern Sie dieses falsche Narrativ, um Präsident Trumps Friedensbemühungen zu blockieren, und schüren Hysterie und Angst unter den Menschen, um sie zur Unterstützung einer Eskalation des Krieges zu bewegen – genau das, was NATO und EU wirklich wollen, um das US-Militär direkt in einen Krieg mit Russland hineinzuziehen.

Die Wahrheit ist: Die US-Geheimdienstgemeinschaft hat politische Entscheidungsträger – einschließlich des von Reuters zitierten demokratischen Mitglieds des HPSCI – darüber unterrichtet, dass die US-Geheimdienste davon ausgehen, dass Russland einen größeren Krieg mit der NATO vermeiden will. Zudem schätzen sie ein, dass Russlands Gefechtsleistung, wie die letzten Jahre gezeigt haben, darauf hindeutet, dass es derzeit nicht über die Fähigkeit verfügt, ganz Ukraine zu erobern und zu besetzen – geschweige denn Europa.“

Das „demokratische HPSCI-Mitglied“ (House Permanent Select Committee on Intelligence) ist der Abgeordnete aus Illinois, Mike Quigley, der Reuters sagte, die Geheimdienste hätten „schon immer“ gesagt, „Putin will mehr … Die Europäer sind davon überzeugt. Die Polen sind absolut davon überzeugt. Die Balten glauben, sie seien als Erste dran.“

Gabbard nutzte auch ihren Auftritt bei der diesjährigen nationalen Konferenz von Turning Point USA, um die „Instrumentalisierung“ von Geheimdiensten anzuprangern, mit der der Westen schrittweise in den Dritten Weltkrieg geführt werden solle: Die Reuters-Story sei nur das jüngste Element einer breiteren Kampagne auf beiden Seiten des Atlantiks, die die unglaubwürdige Idee verbreite, Russland – das fast drei Jahre zermürbender, meterweiser Kämpfe gebraucht hat, um lediglich 20 % der Ukraine zu kontrollieren – plane als Nächstes den Vormarsch und die Eroberung von NATO-Staaten. Im November etwa behauptete Deutschland, Russland bringe sich für einen Krieg mit der NATO bis 2029 in Stellung, oder vielleicht schon 2028. Auch darüber berichtete Reuters federführend. Am Mittwoch lieferte Putin seinerseits eine scharfe Verurteilung des Hypes und ging so weit, EU-Beamte, die dieses Narrativ verbreiten, als „europäische Schweine“ zu bezeichnen, und fügte hinzu:

💬 Der tiefe Staat treibt die USA in einen direkten Krieg mit Russland – DNI Tulsi Gabbard



„Was ich in diesen Monaten gesehen habe, ist, dass jedes Mal, wenn sie Fortschritte machen und sich dieser Friedenshoffnung immer nähern, die Kriegstreiber im tiefen Staat aufstehen und… pic.twitter.com/nZFsdW15ME — Don (@Donuncutschweiz) December 21, 2025

„Ich habe wiederholt erklärt: Das ist eine Lüge, Unsinn, reiner Unsinn über irgendeine eingebildete russische Bedrohung für europäische Länder. Aber das geschieht ganz bewusst.“

Die Gabbard-Reuters-Kontroverse kommt nur wenige Tage, nachdem Trump Reportern gesagt hatte, man sei „näher dran als je zuvor“, Frieden in der Ukraine zu erreichen. Beobachter stimmten Gabbard zu, dass der Zeitpunkt der Reuters-Story und ähnlicher Behauptungen europäischer Politiker kein Zufall sei:

„Beachten Sie das Muster, das Tulsi anspricht“, schrieb der geopolitische X-Account The Islander. „Jedes Mal, wenn Verhandlungen vorankommen, fluten plötzlich Angst-Narrative den Raum. Das ist kein Zufall, das ist Eskalationsmanagement. Die Frage ist nicht, ob Russland Krieg will – das will es nicht –, sondern wer ein Interesse daran hat, dass die Öffentlichkeit glaubt, er sei unvermeidlich.“

Elon Musk, der seit Langem mit der Regierung Selenskyj im Clinch liegt – vom Spott über Selenskyjs lächerliche Behauptung, jeder Dollar US-Hilfe an sein Land sei vollständig nachverfolgbar, bis hin zur scharfen Kritik an der Aussetzung von Wahlen in der Ukraine –, unterstützte ebenfalls Gabbards Zurechtweisung von Reuters und schloss sich anderen an, die das Schauspiel des Tiefen Staates verspotteten …