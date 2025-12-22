Warum sollten Amerikaner für die europäische Tyrannei sterben?

Von Tyler Durden

Verfasst von J/B/Shurk via American Thinker,

Nachdem die Europäische Kommission Anfang dieses Monats eine Geldstrafe in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar gegen Elon Musk und seine Social-Media-Plattform X verhängt hatte, schrieb der Journalist Michael Shellenberger einen vernichtenden Beitrag, in dem er die strenge Zensur und die staatlich geförderte Propaganda in Europa scharf kritisierte. Er warf der Kommission vor, „eine Täuschungskampagne zu betreiben, die darauf abzielt, Europäer und Amerikaner zu verwirren“, damit sie glauben, das „Ziel“ der europäischen Eliten sei etwas anderes als „die Zensur des amerikanischen Volkes“.

Shellenberger wies darauf hin, dass die Geldstrafe gegen Musk verhängt wurde, während europäische Regierungen (unter dem Vorwand der Bekämpfung der Verbreitung von Kinderpornografie) einen Hintertürzugang zu allen privaten Textnachrichten fordern und ein sogenanntes „Democracy Shield“ aus staatlich finanzierten „Faktenprüfern“ schaffen, das eine „Zensur durch Stellvertreter“ ermöglicht. Er merkte auch an, dass die Europäische Kommission die Geldstrafe zeitgleich mit der Einführung der neuen Nationalen Sicherheitsstrategie der Trump-Regierung verkündete, in der Präsident Trump dieses Versprechen abgibt: „Wir werden uns gegen elitäre, antidemokratische Einschränkungen der Grundfreiheiten in Europa, im angelsächsischen Raum und im Rest der demokratischen Welt, insbesondere unter unseren Verbündeten, wehren.”

Shellenberger kombinierte zwei und zwei und kam zu einer provokanten Beobachtung:

„Die EU verstößt derzeit direkt gegen den NATO-Vertrag“, der „von den Mitgliedstaaten Meinungsfreiheit und freie und faire Wahlen verlangt. Frankreich und Deutschland hindern politische Kandidaten aus ideologischen Gründen, nämlich ihrer Ablehnung der Masseneinwanderung, aktiv und illegal daran, sich zur Wahl zu stellen. Und das rumänische Verfassungsgericht hat mit Unterstützung der Europäischen Kommission die Wahlergebnisse unter dem fadenscheinigen und unbewiesenen Vorwand russischer Einmischung für ungültig erklärt, nachdem ein nationalistischer und populistischer Präsidentschaftskandidat gewonnen hatte.“

Zum Abschied warf Shellenberger der europäischen Politik vor, ihre eigene Verfassung zu verraten, ein Dokument, das eigentlich die Meinungsfreiheit schützen soll:

„Jeder hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht umfasst die Freiheit, Meinungen zu vertreten sowie Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe zu empfangen und weiterzugeben.“

Wie kann die Europäische Kommission vorgeben, ihre eigene Charta zu verteidigen, wenn sie versucht, den freien Gedankenaustausch auf X zu unterbinden, die Meinungsäußerungen von Amerikanern zu zensieren, private Textnachrichten von Bürgern auszuspionieren und eine Armee von staatlich finanzierten NGOs aufzubauen, um Zensur zu rechtfertigen und die Propaganda der Kommission voranzutreiben?

Shellenbergers pointierte Beobachtungen untermauern die jüngste Kritik von Vizepräsident Vance an der europäischen Zensur:

„Die gesamte Verteidigung Deutschlands wird vom amerikanischen Steuerzahler subventioniert. Heute sind Tausende und Abertausende amerikanischer Soldaten in Deutschland stationiert. Glauben Sie, dass der amerikanische Steuerzahler das hinnehmen wird, wenn Sie in Deutschland wegen eines gemeinen Tweets ins Gefängnis kommen?“ Vance hat die europäischen Eliten ausdrücklich gewarnt, dass Amerika und Europa „keine gemeinsamen Werte haben, wenn Sie Menschen ins Gefängnis stecken, weil sie sagen, wir sollten unsere Grenzen schließen“ oder „Wahlen annullieren, weil Ihnen das Ergebnis nicht gefällt – wie es in Rumänien geschehen ist. Sie haben keine gemeinsamen Werte, wenn Sie solche Angst vor Ihrem eigenen Volk haben, dass Sie es zum Schweigen bringen und mundtot machen.“

Wenn der führende Kandidat für die US-Präsidentschaftswahlen 2028 und einer der renommiertesten Journalisten Amerikas die europäische Politik warnen, dass ihre anhaltenden Zensurmaßnahmen die Grundlagen des westlichen Bündnisses gefährden, sollten die Hauptstädte Europas aufmerksam werden.

Leider scheinen die Papiertiger Europas zu glauben, dass ihr leises Schnurren wie wildes Brüllen klingt und dass ihre verzerrten Schatten immer noch Stärke vermitteln. Während die Gesandten von Präsident Trump daran arbeiten, Frieden zwischen Russland und der Ukraine zu stiften, gibt es auf dem Kontinent Gerüchte, dass die Europäische Kommission hinter verschlossenen Türen damit droht, US-Staatsanleihen im Wert von 2,34 Billionen Dollar zu verkaufen, sollte die amerikanische Regierung eine „unbefriedigende“ Friedensvereinbarung durchsetzen oder der Ukraine die militärische und finanzielle Unterstützung vollständig entziehen. Ein solcher Wirtschaftskrieg gegen die Vereinigten Staaten könnte einen Finanzcrash auslösen, der noch schwerwiegender wäre als der von 2008.

Die Tatsache, dass die europäischen Mächte eine Destabilisierung der Weltwirtschaft in Kauf nehmen würden, um den Krieg auf dem europäischen Kontinent zu verlängern, sagt viel über die verdrehten Prioritäten der Alten Welt aus. Während Millionen illegaler Einwanderer die westliche Zivilisation auslöschen und wahnwitzige „grüne Energie”-Politiken die Wirtschaft Europas ruinieren, bestehen die aristokratischen Eliten auf Zensur, staatlich genehmigter Propaganda und endlosem Krieg. Brüssel, London, Paris und Berlin sind so sehr auf einen totalen Krieg mit Russland fixiert, dass sie jeden einzelnen Ukrainer opfern und den Frieden verbieten würden. Lieber bleiben sie Herrscher über ein Reich der Armut, Spaltung und des Blutvergießens, als zuzulassen, dass nicht-globalistische politische Parteien Wahlen gewinnen und die Souveränität ihrer jeweiligen Nationen verteidigen.

Angesichts der Tatsache, dass Europa ohne die Unterstützung der amerikanischen Militärmaschine völlig unvorbereitet ist, seine eigenen Schlachten zu schlagen, ist es zum Verrücktwerden, die wahnsinnige Attitüde der kriegslustigen herrschenden Klasse Europas zu beobachten, die nach mehr Krieg lechzt. Während er um den kürzlichen Tod eines britischen Soldaten in der Ukraine trauerte, gab der britische Premierminister Keir Starmer stillschweigend zu, dass bereits ein Militärkontingent unbekannter Größe in dem Land im Einsatz ist. Dies veranlasste einen der prominentesten politischen Kommentatoren Russlands zu der Schlussfolgerung, dass „ein Atomschlag gegen Großbritannien unvermeidlich ist”. Sollte das britische Volk vielleicht mitbestimmen dürfen, ob seine politische Führung einen Atomkrieg um die russischsprachigen Gebiete in der Ostukraine riskiert?

Unterdessen bereitet die französische Regierung nicht ganz so still und leise die Krankenhäuser auf die Ankunft von Zehntausenden verwundeter Soldaten in den nächsten Monaten vor. Angesichts der Tatsache, dass der französische Präsident Emmanuel Macron Berichten zufolge plant, eine rasche Ausweitung des Militärdienstes des Landes anzukündigen, scheint ein bedeutendes militärisches Engagement auf dem Kontinent immer wahrscheinlicher zu werden. In ähnlicher Weise arbeiten Dänemark, Estland, Lettland, Litauen, Kroatien, Polen und Deutschland daran, ihre Streitkräfte zu vergrößern. Die Militärausgaben in Deutschland sollen „die größte Einzelinvestition in Verteidigungsgüter in der Geschichte des Landes“ darstellen. Und NATO-Chef Mark Rutte sagte kürzlich vor außenpolitischen Größen in Berlin, dass die Europäer „auf das Ausmaß des Krieges vorbereitet sein müssen, den unsere Großeltern und Urgroßeltern erlebt haben“. Was die politischen Eliten Europas betrifft, so deuten alle Anzeichen auf einen Dritten Weltkrieg hin!

Ist es wirklich das, was die Amerikaner wollen? Müssen wir wirklich zulassen, dass die totalitären politischen Eliten Europas rücksichtslos einen Krieg zwischen den USA, der NATO und Russland provozieren? Es ist aufschlussreich, dass die europäische Sprachpolizei so eifrig daran arbeitet, Social-Media-Beiträge zu zensieren, die es wagen, den offensichtlichen Wunsch der herrschenden Klasse in Frage zu stellen, einen regionalen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine in einen Kampf zu verwandeln, der den gesamten Kontinent erfasst. Wie doppelzüngig in Bezug auf ihre Motive und wie verzweifelt in ihren politischen Kalkülen müssen Starmer, Macron, Merz und Königin Ursula von der Leyen sein, wenn sie sich gezwungen sehen, jeden europäischen Bürger zum Schweigen zu bringen, der seine Kinder lieber in Sicherheit vor explodierenden Drohnen auf dem Schlachtfeld halten möchte?

Ich komme zurück zu den Fragen, die Michael Shellenberger und Vizepräsident Vance bezüglich des schwindenden Engagements Europas für westliche Werte gestellt haben. Was bringt es, einen königlichen Hofstaat nicht gewählter europäischer Aristokraten zu verteidigen, die zynisch über die Notwendigkeit der „Verteidigung der Demokratie” schwadronieren, während sie die privaten Kommunikationen ihrer Mitbürger ausspionieren und ihre Online-Debatten unterbinden? Warum sollten Amerikaner für europäische Eliten kämpfen und sterben, die sich verschwören, um nicht-globalistische Politiker an der Übernahme von Ämtern zu hindern und Wahlen kurzerhand abzusagen, wenn bevorzugte Globalisten haushoch verlieren? Warum sollte das amerikanische Militär eine europäische herrschende Klasse verteidigen, die regelmäßig amerikanische Bürger zensiert?

Wenn Brüssel, London, Paris und Berlin Krieg wollen, sollen diese Sozialisten doch ein Gewehr in die Hand nehmen und kämpfen. Was uns Amerikaner betrifft, so sollte es unser Anliegen sein, die Freiheit zu verteidigen. Und leider ist Freiheit für die politischen Eliten Europas derzeit von geringem Interesse.

