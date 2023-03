Pandemievertrag führt zu einer nicht gewählten Eine-Welt-Regierung

Unter dem Deckmantel der zentralisierten Biosicherheit hat der tiefe Staat einen zweigleisigen Angriff gestartet, um die globale Kontrolle zu übernehmen.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Am 6. Februar 2023 veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation einen Bericht der Generaldirektorin über die Überprüfung der Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) durch die WHO. Die IHR ermächtigen die WHO zur Ausrufung einer internationalen gesundheitlichen Notlage (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC)

Mit den vorgeschlagenen IHR-Änderungen wird eine globale Biosicherheitsarchitektur geschaffen, die Gesundheitsüberwachung, Berichterstattung und Management umfasst – und wir, die Öffentlichkeit, haben dabei kein Mitspracherecht

Die Änderungen werden auf der Weltgesundheitsversammlung im Mai 2024 zur Verabschiedung anstehen. Für die Verabschiedung der Änderungen ist eine einfache Mehrheit erforderlich; sie treten dann in 12 Monaten in Kraft

Der zweite Versuch, die globale Kontrolle zu erlangen, besteht in einem internationalen Pandemievertrag mit der WHO. Der Vertrag würde der WHO die alleinige Befugnis übertragen, Entscheidungen über die globale Biosicherheit zu treffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Einführung eines globalen Impfpasses/einer digitalen Identität, Pflichtimpfungen, Reisebeschränkungen und eine standardisierte medizinische Versorgung

Der Vertrag wird die Gesetze der Mitgliedsstaaten, einschließlich der US-Verfassung und der Bill of Rights, außer Kraft setzen. Republikanische Senatoren haben einen Gesetzesentwurf eingebracht, der eine Mehrheit im Senat erfordert, um den WHO-Vertrag zu genehmigen, aber selbst das könnte nicht ausreichen. Wir brauchen den Kongress, um die USA ganz aus der WHO zurückzuziehen und die Finanzierung der WHO einzustellen

Im obigen Video von Children’s Health Defense, das am 11. Februar 2023 ausgestrahlt wurde, interviewt die Moderatorin Dr. Meryl Nass den Enthüllungsjournalisten James Corbett über die globale Biosicherheitsagenda, den falschen Umgang der Weltgesundheitsorganisation mit globalen Pandemien und die beiden parallelen Prozesse, die derzeit im Gange sind und die effektiv eine Eine-Welt-Regierung aus nicht gewählten Bürokraten unter dem Deckmantel der globalen Biosicherheit schaffen werden. Kurz gesagt, die WHO wird de facto als Regierungsorgan für den globalen Tiefen Staat installiert.

Attacke Nr. 1 – Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften

Wie Nass berichtet, veröffentlichte die WHO am 6. Februar 2023 einen Bericht der Generaldirektorin über die Überprüfung der Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) durch die WHO. Die 2005 verabschiedeten IHR ermächtigen die WHO, einen internationalen Gesundheitsnotfall (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC) auszurufen.

Dabei handelt es sich um eine besondere rechtliche Kategorie, die es der WHO erlaubt, bestimmte Verträge und Verfahren einzuleiten, darunter auch Verträge über Arzneimittel und Impfstoffe. Während die IHR der WHO bereits außergewöhnliche Befugnisse in der globalen Gesundheitspolitik einräumen, müssen die Mitgliedstaaten nach den derzeitigen Regeln den Empfehlungen der WHO freiwillig zustimmen.

Nach den neuen Änderungen wäre die WHO jedoch in der Lage, einen PHEIC in einem Mitgliedstaat gegen dessen Willen auszurufen, und die Nichteinhaltung der WHO-Vorgaben in einer solchen Situation könnte schwerwiegende wirtschaftliche Folgen haben.

Insgesamt wird mit den vorgeschlagenen IHR-Änderungen eine globale Biosicherheitsarchitektur geschaffen, die Gesundheitsüberwachung, Berichterstattung und Management umfasst – und wir, die Öffentlichkeit, haben in dieser Angelegenheit kein Mitspracherecht.

Wir haben keine offizielle Möglichkeit, der Weltgesundheitsversammlung unsere Meinung mitzuteilen, obwohl die Änderungen der WHO eine nie dagewesene Macht verleihen, unsere Rechte und Freiheiten im Namen der Biosicherheit einzuschränken. Es gibt nicht einmal eine öffentlich zugängliche Liste der Delegierten oder derjenigen, die über die Änderungsanträge abstimmen werden.

Alles, was wir derzeit wissen, ist, dass die Änderungen auf der Weltgesundheitsversammlung im Mai 2024 verabschiedet werden sollen. Für die Annahme der Änderungen ist eine einfache Mehrheit erforderlich, nach der sie in 12 Monaten in Kraft treten werden. Mitgliedsstaaten, die mit den Änderungen nicht einverstanden sind, haben nur 10 Monate Zeit, um eine Ablehnung oder einen Vorbehalt einzureichen.

Wichtige Änderungen der IHR

Es wurden zwar mehr als 300 Änderungen der IHR vorgeschlagen und es ist nicht abzusehen, welche davon bestehen bleiben und welche verworfen werden, aber einige, die derzeit zur Überprüfung anstehen, sind wichtiger als andere. Hier sind einige der ungeheuerlichsten:

Zulässigkeit von Interessenkonflikten und Voreingenommenheit – Gemäß Artikel 9 kann die WHO auf der Grundlage von Informationen aus nicht offengelegten Quellen einen öffentlichen Gesundheitsnotstand ausrufen. Zu diesen Quellen könnten Big Pharma, Geldgeber der WHO wie die Gates-Stiftung und die von Gates gegründete und finanzierte GAVI Alliance oder eine Reihe anderer Akteure mit Interessenkonflikten gehören. Die Risikobewertungen der WHO werden auch auf der gleichen Art von fehlerhaften Modellierungen und Prognosen beruhen, die das Risiko von COVID-19 so stark übertrieben haben.

– Gemäß Artikel 9 kann die WHO auf der Grundlage von Informationen aus nicht offengelegten Quellen einen öffentlichen Gesundheitsnotstand ausrufen. Zu diesen Quellen könnten Big Pharma, Geldgeber der WHO wie die Gates-Stiftung und die von Gates gegründete und finanzierte GAVI Alliance oder eine Reihe anderer Akteure mit Interessenkonflikten gehören. Die Risikobewertungen der WHO werden auch auf der gleichen Art von fehlerhaften Modellierungen und Prognosen beruhen, die das Risiko von COVID-19 so stark übertrieben haben. Beseitigung der nationalen Souveränität – Gemäß Artikel 12 hat der Generaldirektor die einseitige Befugnis, einen gesundheitlichen Notfall auszurufen, und ist nicht verpflichtet, sich vorher mit dem WHO-Notfallkomitee und/oder einem Mitgliedstaat zu beraten. Damit ersetzt der Generaldirektor jegliche nationale Hoheitsgewalt. Die Generaldirektorin kann auch Sanktionen gegen Staaten verhängen, die sich weigern, ihren Anordnungen Folge zu leisten.

– Gemäß Artikel 12 hat der Generaldirektor die einseitige Befugnis, einen gesundheitlichen Notfall auszurufen, und ist nicht verpflichtet, sich vorher mit dem WHO-Notfallkomitee und/oder einem Mitgliedstaat zu beraten. Damit ersetzt der Generaldirektor jegliche nationale Hoheitsgewalt. Die Generaldirektorin kann auch Sanktionen gegen Staaten verhängen, die sich weigern, ihren Anordnungen Folge zu leisten. Ausweitung der Situationen, die ein PHEIC darstellen – Ein PHEIC wird derzeit als „außergewöhnliches Ereignis“ in einem Land definiert, das „ein Risiko für die öffentliche Gesundheit anderer Staaten durch die internationale Verbreitung von Krankheiten darstellt und möglicherweise eine koordinierte internationale Reaktion erfordert“ Mit den Änderungsanträgen soll diese Definition ausgeweitet und erweitert werden, um z. B. Infektionscluster mit potenzieller, aber nicht bestätigter Übertragung von Mensch zu Mensch einzubeziehen. Die tatsächlichen Risiken solcher Cluster müssen nicht einmal bewertet werden. Außerdem ist in der vorgeschlagenen Definition eines PHEIC nicht festgelegt, dass es sich um eine „schwere“ oder „lebensbedrohliche“ Krankheit handeln muss, so dass der Begriff für so gut wie alles herangezogen werden kann. In einem der Änderungsanträge wird auch vorgeschlagen, dem Generaldirektor die Möglichkeit zu geben, einen „mittleren Gesundheitsalarm“ auszurufen, wenn die Situation die PHEIC-Kriterien nicht vollständig erfüllt. In einem solchen Fall könnten der Generaldirektor und/oder ein regionaler WHO-Direktor einen regionalen Gesundheitsnotfall (PHERC) ausrufen.

– Ein PHEIC wird derzeit als „außergewöhnliches Ereignis“ in einem Land definiert, das „ein Risiko für die öffentliche Gesundheit anderer Staaten durch die internationale Verbreitung von Krankheiten darstellt und möglicherweise eine koordinierte internationale Reaktion erfordert“ Mit den Änderungsanträgen soll diese Definition ausgeweitet und erweitert werden, um z. B. Infektionscluster mit potenzieller, aber nicht bestätigter Übertragung von Mensch zu Mensch einzubeziehen. Die tatsächlichen Risiken solcher Cluster müssen nicht einmal bewertet werden. Außerdem ist in der vorgeschlagenen Definition eines PHEIC nicht festgelegt, dass es sich um eine „schwere“ oder „lebensbedrohliche“ Krankheit handeln muss, so dass der Begriff für so gut wie alles herangezogen werden kann. In einem der Änderungsanträge wird auch vorgeschlagen, dem Generaldirektor die Möglichkeit zu geben, einen „mittleren Gesundheitsalarm“ auszurufen, wenn die Situation die PHEIC-Kriterien nicht vollständig erfüllt. In einem solchen Fall könnten der Generaldirektor und/oder ein regionaler WHO-Direktor einen regionalen Gesundheitsnotfall (PHERC) ausrufen. Ausweitung der exekutiven Notstandsbefugnisse der WHO auf den gesamten Bereich:

Ständige Kapazitäten für die biologische Überwachung

Die Befugnis zur weltweiten Zuteilung von Gesundheitsprodukten

die Befugnis, regulatorische Leitlinien für das beschleunigte Inverkehrbringen von Gesundheitsprodukten zu entwickeln

die Fähigkeit, „der Verbreitung falscher und unzuverlässiger Informationen“ über Ereignisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit, Präventionsstrategien und Pandemiebekämpfungsmaßnahmen entgegenzuwirken

die Befugnis, „einen Interoperabilitätsmechanismus für den sicheren globalen digitalen Austausch von Gesundheitsinformationen“ zu entwickeln, d. h. eine globale Gesundheitsdatenbank, die die Einführung von Impfpässen ermöglicht

Sobald die Änderungen von der Weltgesundheitsversammlung angenommen sind, haben die Staaten nur eine begrenzte Zeit – sechs Monate – um sie abzulehnen. Jede Nation, die die Änderungen nicht offiziell abgelehnt hat, ist dann rechtlich an sie gebunden, und jeder Versuch, sie nach Ablauf der sechsmonatigen Frist abzulehnen, ist null und nichtig.

Angriff Nr. 2 – Der Pandemievertrag der WHO

Die IHR-Änderungen sind nur ein Teil des zweigleisigen Versuchs der globalistischen Kabale, die Grundlage für eine Eine-Welt-Regierung der nicht gewählten Globalisten zu schaffen. Der zweite Versuch, die globale Kontrolle an sich zu reißen, erfolgt durch einen internationalen Pandemievertrag mit der WHO.

Im Moment sieht es so aus, als ob der WHO-Pandemievertrag auch auf der Weltgesundheitsversammlung im Mai 2024 ratifiziert werden könnte, wenn er die erforderliche Zweidrittelmehrheit erhält. Die WHO strebt eine dauerhafte und einseitige Befugnis an, Pandemie-Entscheidungen für die Welt zu treffen, und der vorgeschlagene Vertrag ist das Instrument, das dies ermöglichen würde.

Der vorgeschlagene Vertrag würde dies ermöglichen. Er würde der WHO die alleinige Befugnis verleihen, Entscheidungen in Bezug auf die globale Biosicherheit zu treffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Einführung eines globalen Impfpasses/einer digitalen Identität, Pflichtimpfungen, Reisebeschränkungen und standardisierte medizinische Versorgung. Wichtig ist, dass der Vertrag die Gesetze der Mitgliedsstaaten, einschließlich der US-Verfassung und der Bill of Rights, aufhebt.

Die WHO ist korrupt und unfähig

Selbst wenn die Zentralisierung der Biosicherheit eine gute Idee wäre, was nicht der Fall ist, würde die WHO nicht ganz oben auf der Liste der Organisationen stehen, die mit dieser Aufgabe betraut werden sollten, denn ihr „Lebenslauf“ ist eine lange Liste von Fehlschlägen und skandalösen Interessenkonflikten.

So hat die WHO beispielsweise erst Ende Dezember 2021 öffentlich zugegeben, dass SARS-CoV-2 über die Luft übertragen wurde, obwohl Wissenschaftler bereits Wochen nach Ausrufung der Pandemie wussten, dass das Virus über die Luft übertragen wurde. Die WHO ignorierte auch frühe Hinweise auf die Übertragung über die Luft.

Die Tatsache, dass die WHO Dr. Jeremy Farrar, den ehemaligen Leiter des Wellcome Trust, als ihren Chefwissenschaftler eingesetzt hat, ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die Gesundheitsempfehlungen der WHO alles andere als vertrauenswürdig sind. Wie bereits berichtet, war Farrar eine der Schlüsselfiguren bei der koordinierten Vertuschung des Ursprungs von SARS-CoV-2 zusammen mit Dr. Anthony Fauci.

Insgesamt ist die WHO völlig unqualifiziert, Gesundheitsentscheidungen für die ganze Welt zu treffen. Aber mit diesem Vertrag werden die Mitgliedsstaaten dem Diktat der WHO unterworfen, selbst wenn die Bürger solche Pläne in lokalen demokratischen Prozessen abgelehnt haben. Kurz gesagt, jedes Land, das den Pandemievertrag der WHO unterzeichnet, gibt freiwillig seine Souveränität und die körperliche Autonomie aller seiner Bürger an eine der korruptesten Organisationen der Welt ab.

Wie Francis Boyle, Biowaffenexperte und Professor für internationales Recht an der University of Illinois College of Law, feststellt:

„Beide [die IHR-Änderungen und der Vertrag] sind tödlich gefährlich. Entweder eine oder beide würden einen weltweiten medizinischen Polizeistaat unter der Kontrolle der WHO und insbesondere des WHO-Generaldirektors Tedros errichten. Wenn eine oder beide Änderungen durchkommen, wird Tedros oder sein Nachfolger in der Lage sein, Befehle zu erteilen, die bis zu den Hausärzten durchdringen.“

Der Pandemievertrag beruht auf einer fehlerhaften Prämisse

Abgesehen von der Tatsache, dass dieser Vertrag die nationale Souveränität der Mitgliedsstaaten auslöschen wird, besteht ein Kernproblem darin, dass er einfach nicht funktionieren kann. Die ganze Prämisse hinter diesem Pandemievertrag ist, dass „eine gemeinsame Bedrohung eine gemeinsame Reaktion erfordert“, aber eine gegebene Bedrohung ist fast nie gleichmäßig auf alle Regionen verteilt.

Nehmen wir zum Beispiel COVID-19. Das Risiko, an COVID zu erkranken, ist nicht nur für Menschen in New York City und im australischen Outback nicht gleich hoch, sondern sogar für alle Menschen in diesen Gebieten, da COVID in hohem Maße vom Alter und den zugrunde liegenden Gesundheitsbedingungen abhängt.

„Die WHO will die individualisierte Medizin abschaffen und pauschal vorschreiben, wie einer bestimmten Bedrohung zu begegnen ist, und das kann nur zu unnötigem Leid und zum Verlust der individuellen Freiheit führen.“

Die WHO besteht darauf, dass das Heilmittel für alle überall gleich ist, doch die Risiken sind von Land zu Land, von Region zu Region und von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Sie beabsichtigt, die individualisierte Medizin abzuschaffen und pauschal zu entscheiden, wie einer bestimmten Bedrohung zu begegnen ist, und das kann nur zu unnötigem Leid führen – ganz zu schweigen vom Verlust der individuellen Freiheit.

Der langfristige Plan: Einheitsgröße für die Gesundheitsversorgung

Letztendlich wird die WHO wahrscheinlich ein universelles oder „sozialismusähnliches“ Gesundheitssystem weltweit einführen, als Teil des „Great Reset“. Obwohl ein universelles Gesundheitssystem auf WHO-Basis derzeit nicht diskutiert wird, gibt es allen Grund zu der Vermutung, dass dies Teil des Plans ist.

Der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat bereits erklärt, dass seine „zentrale Priorität“ als Generaldirektor darin besteht, die Welt zu einer universellen Gesundheitsversorgung zu führen.

Und wenn man bedenkt, dass die WHO ihre Definition von „Pandemie“ in „eine weltweite Epidemie einer Krankheit“ ohne die ursprüngliche Spezifität einer schweren Krankheit, die eine hohe Morbidität verursacht, könnte so ziemlich alles das Kriterium der Pandemie erfüllen. Wie bereits erwähnt, erweitern einige der IHR-Änderungen auch den Anwendungsbereich der Situationen, in denen ein Notfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit eintreten kann.

Nachhaltige Ziele fallen in den Zuständigkeitsbereich der WHO

Die „One Health Surveillance“-Initiative der WHO, die Teil des Pandemieabkommens ist, deutet ebenfalls darauf hin, wohin die Reise wirklich geht. Wie von der Epoch Times erklärt:

„One Health“ ist ein Konzept, das von den Vereinten Nationen, den Centers for Disease Control and Prevention, der Weltbank und anderen globalen Organisationen aufgegriffen wurde. Ursprünglich bedeutete der Begriff, dass man die Gesundheit von Mensch und Tier als miteinander verknüpft ansieht – was manchmal auch der Fall ist -, so dass man die menschliche Gesundheit verbessern kann, indem man breiter agiert“, sagte [der Arzt für öffentliche Gesundheit und ehemalige WHO-Mitarbeiter für Epidemiepolitik David] Bell. Der Begriff wurde missbraucht und wird nun verwendet, um zu behaupten, dass alle menschlichen Aktivitäten und alle Probleme innerhalb der Biosphäre Auswirkungen auf die Gesundheit haben und daher in den Zuständigkeitsbereich der öffentlichen Gesundheit fallen. Man kann also davon ausgehen, dass die öffentliche Gesundheit auch das Klima, den Rassismus oder das Fischereimanagement umfasst, und dies wird benutzt, um zu behaupten, dass die Bekämpfung der Kohlenstoffemissionen ein Gesundheitsproblem und daher ein gesundheitlicher ‚Notfall‘ ist.“

Neudefinition von Menschenrechten

Der Pandemievertrag definiert auch die Menschenrechte neu, indem er eine Reihe von kollektiven Rechten festlegt, die sich auf die öffentliche Gesundheit konzentrieren. Die Epoch Times fährt fort:

„In der Vereinbarung werden die Menschenrechte als „gesundheitliche Chancengleichheit durch entschlossenes Handeln bei den sozialen, ökologischen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Determinanten der Gesundheit“ dargestellt. In Übereinstimmung mit diesem Konzept gingen Länder wie Österreich so weit, die Verweigerung der COVID-Impfung unter Strafe zu stellen. In den Vereinigten Staaten wurde u. a. in New York City ein Impfpass für den Zugang zu öffentlichen Räumen vorgeschrieben, wodurch die Einwohner in eine privilegierte Klasse der Geimpften und eine zweite Klasse der Ungeimpften eingeteilt wurden. Andere wiederum sehen die Menschenrechte nicht im Sinne der kollektiven Gesundheit, sondern eher als individuelle Rechte, wie z. B. persönliche Souveränität, die Fähigkeit des Einzelnen, seine eigenen Entscheidungen zu treffen, das Recht auf Mitsprache bei medizinischen Entscheidungen, die ihn betreffen, Redefreiheit sowie Bewegungs- und Versammlungsfreiheit. Nach dem Zweiten Weltkrieg und den staatlich kontrollierten Ideologien des Faschismus, Nationalsozialismus und Kommunismus „wurde erkannt, dass es ein grundlegendes Verständnis dafür geben muss, dass der Einzelne souverän ist“, so Bell. In den Menschenrechtserklärungen der Nachkriegszeit wurde betont, dass wir auch in Krisenzeiten mit Rechten geboren werden, dass wir alle gleich sind und dass diese Rechte unantastbar sind. Das wird jetzt verwässert oder weggewischt, um diesen [Vertrag] zu machen“.

Das Tor zum globalen Totalitarismus

Es ist wichtig zu erkennen, dass der Pandemievertrag der WHO das globale Machtgefüge radikal verändern und Sie einiger Ihrer grundlegendsten Rechte und Freiheiten berauben wird. Er ist ein direkter Angriff auf die Souveränität der Mitgliedsstaaten sowie ein direkter Angriff auf Ihre körperliche Autonomie.

Der Vertrag ist im Grunde das Tor zu einem globalen, totalitären Regime von oben nach unten, in dem die Menschenrechte, wie wir sie verstehen, nicht mehr existieren werden. Die Biosicherheit wird die Rechtfertigung für einen internationalen Impfpass sein, dem die G20 gerade zugestimmt haben, und dieser Pass wird auch Ihre digitale Identifikation sein.

Dieser digitale Ausweis wiederum wird mit Ihrer sozialen Kreditwürdigkeit, Ihrem persönlichen CO2-Fußabdruck, Ihren medizinischen Unterlagen, Ihren Bildungsunterlagen, Ihren Arbeitsunterlagen, Ihrer Präsenz in den sozialen Medien, Ihren Kaufunterlagen, Ihren Bankkonten und einer programmierbaren digitalen Zentralbankwährung (CBDC) verknüpft sein.

Sobald all diese Teile vollständig miteinander verbunden sind, befinden Sie sich in einem digitalen Gefängnis, und die herrschende Kabale – ob sie dann offiziell eine Ein-Welt-Regierung ist oder nicht – wird die totale Kontrolle über Ihr Leben von der Wiege bis zur Bahre haben.

Der Pandemievertrag der WHO setzt diese Kette von Ereignissen in Gang, da sie die Macht haben wird, Impfpässe weltweit einzuführen, sobald der Vertrag unterzeichnet ist. Die WHO wird auch die Befugnis haben, Impfstoffe vorzuschreiben, die medizinische Versorgung zu standardisieren und Reisebeschränkungen zu erlassen.

Kann die US-Verfassung umgangen werden?

Wie die Epoch Times berichtet, herrscht große Verwirrung darüber, ob die US-Regierung das Land ohne die Zustimmung des Senats (wie in der Verfassung vorgeschrieben) an Verträge und Vereinbarungen binden kann und ob internationale Abkommen die Verfassung umgehen oder ersetzen können.

In der derzeitigen Fassung besteht kein Zweifel daran, dass sowohl die IHR-Änderungen als auch der Pandemievertrag darauf abzielen, die US-Verfassung außer Kraft zu setzen, da die USA den Empfehlungen der WHO Folge leisten müssten, selbst wenn diese Empfehlungen gegen die verfassungsmäßigen Rechte verstoßen. Die Epoch Times berichtet:

„Der Null-Entwurf räumt ein, dass nach internationalem Recht Verträge zwischen Ländern von den nationalen Gesetzgebern ratifiziert werden müssen, wodurch das Recht der Bürger auf Zustimmung respektiert wird. Der Entwurf enthält jedoch auch eine Klausel, die besagt, dass das Abkommen ‚vorläufig‘ in Kraft tritt, sobald es von den Delegierten der WHO unterzeichnet ist, und daher für die Mitglieder rechtlich bindend ist, ohne dass es von den Gesetzgebern ratifiziert wurde. Wer auch immer diese Klausel verfasst hat, wusste so viel über das US-Verfassungsrecht und das Völkerrecht wie ich, und er hat sie absichtlich so formuliert, dass er die Befugnis des Senats, Verträge zu beraten und zu genehmigen, umgeht und das Abkommen sofort nach der Unterzeichnung vorläufig in Kraft setzt“, sagte Boyle. Darüber hinaus „wird die Biden-Administration den Standpunkt vertreten, dass es sich um ein internationales Exekutivabkommen handelt, das der Präsident aus eigenem Antrieb ohne Zustimmung des Kongresses abschließen kann und das für die Vereinigten Staaten von Amerika verbindlich ist, einschließlich aller demokratisch gewählten Staats- und Kommunalbeamten, Gouverneure, Generalstaatsanwälte und Gesundheitsbeamten“ … Die Regierung Biden setzt zunehmend auf internationale Abkommen, um das zu erreichen, was sie im Kongress nicht durchsetzen kann. Nachdem es der Regierung Biden im Kongress nicht gelungen war, die Unternehmenssteuern zu erhöhen, schloss sie kürzlich ein internationales Abkommen mit der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zur Festlegung von Mindeststeuerbeträgen für alle Unternehmen in den Unterzeichnerländern. Während republikanische Gesetzgeber sagten, dass das Abkommen keine Aussicht auf Genehmigung als Vertrag hat, erlauben es Bestimmungen in dem Abkommen ausländischen Ländern, Unternehmensgewinne mit Sitz in den USA als Strafmaßnahme zu besteuern, wenn die Senatoren dem Abkommen nicht zustimmen.“

Senatoren bringen Gesetzentwurf ein, der die Zustimmung des Senats erfordert

Glücklicherweise ist der US-Senat nicht völlig ahnungslos, was die Auswirkungen dieses Vertrags betrifft, und 17 republikanische Senatoren, angeführt von Senator Ron Johnson, R-Wis., haben einen Gesetzentwurf eingebracht, um die Machtübernahme der WHO zu vereiteln.

Der „No WHO Pandemic Preparedness Treaty Without Senate Approval Act“ der am 15. Februar 2023 eingebracht wurde, würde eine Zweidrittelmehrheit im Senat (67 Senatoren) erfordern, um den Pandemievertrag zu verabschieden.

Zu den weiteren Unterstützern des Gesetzentwurfs gehören Chuck Grassley, R-Iowa; Bill Hagerty, R-Tenn; John Barrasso, R-Wyo; Mike Lee, R-Utah; Marsha Blackburn, R-Tenn; Rick Scott, R-Fla; John Hoeven, R-N.D. Marco Rubio, R-Fla.; Ted Cruz, R-Texas; Steve Daines, R-Mont.; Thom Tillis, R-NC.; Tom Cotton, R-Ark.; Mike Braun, R-Ind.; Tommy Tuberville, R-Ala.; Roger Marshall, R-Kan.; und Katie Britt, R-Ala.

Der Kongress muss die USA aus der WHO austreten lassen

Nach Ansicht von Boyle einem Experten für internationales Recht und Verträge, könnte selbst dieses Gesetz nicht ausreichen, um uns zu schützen, sollte Präsident Biden den Vertrag unterzeichnen. Der Grund dafür, so Boyle, ist, dass der Vertrag „speziell zur Umgehung des Genehmigungsverfahrens durch den Senat geschrieben wurde“.

Eine weitaus effektivere Strategie wäre es, wenn der Kongress seine jährlichen Beiträge an die WHO zurückhalten würde – und die USA dann ganz aus der WHO austreten würden. Ich glaube, dass es sich lohnen könnte, alle diese Strategien zu unterstützen. Wenden Sie sich also bitte an Ihre Abgeordneten und fordern Sie sie auf, das Gesetz No WHO Pandemic Preparedness Treaty Without Senate Approval Act“ zu unterstützen, der WHO die Mittel vorzuenthalten und schließlich den Rückzug der USA aus der WHO zu unterstützen.

