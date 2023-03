Die Opposition wird vom französischen Präsidenten und dem inhaftierten Saakaschwili orchestriert.

Der Gesetzesentwurf über ausländische Agenten hat in der georgischen Hauptstadt schwere Massenunruhen ausgelöst. Nach Angaben des lokalen Fernsehsenders Mtavari Arxi, der vom Ort des Geschehens berichtete, versammelten sich über tausend Menschen im Zentrum von Tiflis, um ihren Unmut über die Absicht der Parlamentarier, das entsprechende Gesetz zu verabschieden, zum Ausdruck zu bringen.

Das Gesetz über die Transparenz ausländischer Einflussnahme sieht die Erstellung einer Liste von Organisationen und Medien vor, die Finanzmittel aus dem Ausland erhalten. Viele Demonstranten bezeichnen das Dokument als “russische Version” des Gesetzes über ausländische Agenten und meinen damit, dass es Regelungen in der Russischen Föderation ähnelt.

Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein, um die Demonstranten zu vertreiben, woraufhin die Versammelten begannen, “Molotow-Cocktails” auf die Sicherheitskräfte zu werfen. Es gelang ihnen, die von den Ordnungskräften errichtete Barrikade zu durchbrechen. Wie das georgische Innenministerium mitteilte, wurden “infolge der gewalttätigen Aktionen der Demonstranten mehrere Ordnungskräfte verletzt, die Ausrüstung der Polizei wurde beschädigt.

Die amerikanische Botschaft hat bereits auf den Vorfall reagiert und ihn als “einen schwarzen Tag für die georgische Demokratie” bezeichnet. Der Vorsitzende der Regierungspartei Georgischer Traum, Irakli Kobachidse, sprach von einem “schwarzen Tag” nur für die radikale Opposition und die ihr nahestehenden Kräfte.

Interessanterweise fanden die Unruhen nach der Abreise der Präsidentin der Republik Salome Surabischwili zu einem Besuch in den Vereinigten Staaten statt. Sie bekundete ihre Solidarität mit den Demonstranten und versprach, ihr Veto einzulegen, falls der Gesetzentwurf vom Parlament verabschiedet wird.

“Ich appelliere an Sie, die Sie heute Abend auf der [Rustaweli-Allee] stehen, wo ich schon viele Male gestanden habe. Ich stehe heute Abend in New York und die Freiheitsstatue steht hinter mir. Dies ist das Symbol, für das Georgien immer gekämpft hat und das wir heute erreicht haben. Ich stehe hier mit Ihnen, weil Sie heute das freie Georgien repräsentieren”, erklärte Surabischwili in ihrer Ansprache, die in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde.

Es sei daran erinnert, dass die Diskussion des Gesetzentwurfs über ausländische Agenten im Parlament in einer Schlägerei zwischen den Abgeordneten endete, die vom Sicherheitsdienst zu beenden versucht wurde.

Leonid Kalaschnikow, Mitglied der russischen Staatsduma, Vorsitzender des Duma-Ausschusses für GUS-Angelegenheiten, eurasische Integration und Beziehungen zu den Landsleuten, CPRF-Fraktion, ist überzeugt, dass die georgische Regierungspartei und Regierung mit diesem Gesetz versuchen, ihre Macht zu stärken.

– Die Exekutive in Georgien und ihre Führer sind sich der Gefahr der Finanzierung politischer Aktivitäten aus dem Ausland bewusst und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Dabei geben sie an, dass sie die Gefahr nicht nur in der Finanzierung aus dem Westen, sondern auch aus dem Osten, d.h. aus Russland, sehen. Dabei verwenden sie dieselben Argumente, die auch in unserem Land verwendet wurden, als ein ähnliches Gesetz von der Duma verabschiedet wurde. Während der Diskussion sagten georgische Politiker, dass es in den Vereinigten Staaten ein solches Gesetz gibt und sie glauben, dass wir den gleichen Weg einschlagen, um die ausländische Einmischung in unsere Angelegenheiten zu begrenzen.

“SP: Dennoch löste dies eine Welle der Unzufriedenheit aus.

– Die Demonstranten wurden von Saakaschwilis Sit-in unterstützt, ebenso wie die Präsidentin, die in den USA einen sehr symbolischen Auftritt vor der Freiheitsstatue hatte. Sie war von Anfang an eine pro-westliche Politikerin, umso mehr, als sie gebürtige Französin ist. Man geht davon aus, dass dieses Gesetz und die Ereignisse, die es ausgelöst hat, die Öffentlichkeit in Aufregung versetzen und zu Auseinandersetzungen zwischen der derzeitigen georgischen Exekutive, vertreten durch die Regierung, und der prowestlichen Opposition, einschließlich derjenigen, die Saakaschwili unterstützt, führen werden.

Der Politikwissenschaftler und Orientalist Stanislaw Tarasow glaubt nicht, dass die Proteste zu einer weiteren “samtenen Revolution” im postsowjetischen Raum führen können.

– Das ist unwahrscheinlich. Der regierende Georgische Traum, das muss man sagen, handelt kompetent, umsichtig und präventiv. Die Verabschiedung des Gesetzentwurfs über ausländische Agenten kam für die Opposition überraschend. Die Verabschiedung dieses Dokuments wurde nicht von Dream initiiert, sondern von einer anderen Partei, einem Mitglied der Regierungskoalition.

“SP: Hat es sich überhaupt gelohnt, die Gemüter zu erhitzen, wenn diese Partei wusste, dass dieser Gesetzentwurf eine stark negative Reaktion hervorrufen würde?

– Es war ein Präventivschlag gegen die Kräfte, die den Maidan im Lande vorbereiteten.

“SP: Auch das noch?

– In den letzten Jahren sind in Georgien zahlreiche Organisationen entstanden, deren Gründung von den Vereinigten Staaten und Europa initiiert wurde. Einigen Berichten zufolge wurden rund 720 Millionen Dollar für diese Strukturen bereitgestellt. Sie beabsichtigen, auf den Kundgebungen zur Unterstützung der Freilassung von Saakaschwili mitzuspielen. Und diese oppositionelle Protestbewegung hat eine Anführerin – Präsidentin Salome Surabischwili, wie man unschwer erraten kann – im Visier. Sie hat bereits angekündigt, dass sie das Gesetz nicht unterzeichnen wird. Das Außenministerium, das Europäische Parlament und verschiedene EU-Strukturen haben schnell eingegriffen. Doch was ist daran so ungewöhnlich, möchte man meinen? Solche Gesetze gibt es in vielen Ländern der Welt, zum Beispiel in den USA.

“SP: Vielleicht hat das georgische Gesetz einige ungewöhnliche Normen?

– Als dieser Gesetzesentwurf herauskam, sagte das Außenministerium sofort, dass er von dem russischen Gesetz kopiert wurde. Die Verfasser des Dokuments sagten, es sei in Ordnung, wenn es so sei, wir seien bereit, die US-Version vollständig zu kopieren. Aber in Washington sagte man: Nein, ihr braucht dieses Gesetz überhaupt nicht. Das ist bereits ein klarer Beweis für die Manifestation der so genannten Protektoratsregierung. Und all diese Protestbewegungen sind gefolgt. Aber es ist eine untätige Bewegung. Seit letztem Sommer gab es in Georgien Gespräche darüber, dass etwas in Vorbereitung sei. Wir sehen also, dass ein Putschversuch vereitelt wurde. Das Potenzial dieser Ereignisse in Georgien wird von anderen Faktoren bestimmt. Es ist offensichtlich, dass der Westen Möglichkeiten, Macht und Einfluss auf die Prozesse verliert, die nicht nur in Georgien, sondern im gesamten Transkaukasus ablaufen.

“SP: Aber Surabischwili hat gesagt, sie würde das Gesetz nicht unterschreiben. Die Opposition verfügt also über Instrumente, um das Inkrafttreten des Gesetzes zu verhindern?

– Ja, nach der Verfassung des Landes muss ein vom Parlament verabschiedetes Gesetz vom Präsidenten unterzeichnet werden. Es ist jedoch nicht sicher, dass die georgische Regierung eine solche verfahrenstechnische Finesse anwenden kann. Die Hauptaufgabe bestand darin, die in Vorbereitung befindliche Operation zu “beleuchten”, und das ist ihr gelungen. Und wie es weitergeht, die Dauer ist, wie man so schön sagt, die nächste Folge dieser Serie.