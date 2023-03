Neue Studie des israelischen Gesundheitsministeriums zeigt, dass die COVID-Impfung das Sterberisiko mit der Zeit erhöht

Steve Kirsch

Kurzfassung

In einem früheren Beitrag habe ich die Medicare-Daten analysiert, die die CDC nicht offenlegen will. Ich fand heraus, dass die COVID-Impfstoffe das Sterberisiko mit der Zeit erhöhen.

Jetzt hat das israelische Gesundheitsministerium heimlich eine neue Studie veröffentlicht, die das Gleiche zeigt: dass die COVID-Impfstoffe das Sterberisiko für mindestens 180 Tage nach der Impfung deutlich erhöhen.

Hier finden Sie eine englische Übersetzung der Studie, damit Sie sie selbst lesen können. Beachten Sie, dass in dem Bericht viele wichtige Details ausgelassen werden.

Die Studie zeigt, dass der Impfstoff das Sterberisiko im Laufe der Zeit allmählich erhöht, mit einem Höhepunkt von 4 Monate nach der Impfung. Deshalb ist es so schwer zu erkennen, wenn man es mit einem Impfstoff vergleicht, der kurz nach der Impfung eine große Anzahl von Todesfällen verursacht. Aber sie geben nicht dem Impfstoff die Schuld. Stattdessen wird behauptet, der Anstieg der Sterblichkeit sei auf den Effekt der gesunden Impflinge (HVE) zurückzuführen. Dies ist ein „Durchhalteargument“, das keinerlei Beweiskraft hat (jeder HVE-Effekt wäre sehr gering und zeitlich sehr begrenzt).

Die Studie zeigt auch sehr deutlich, dass die Impfstoffe zu einer Zunahme schwerer kardiovaskulärer Ereignisse im Alter von 12 bis 29 Jahren nach der Impfung führen, mit einer Spitze am dritten Tag, die von niemandem ignoriert werden sollte, aber von allen ignoriert wird, einschließlich der Personen, die die Studie geschrieben haben!

Sie schrieben: „Die Ergebnisse in Bezug auf kardiovaskuläre Ereignisse in der Nähe der Impfung wiesen nicht auf ein erhöhtes Risiko 30 Tage nach der Impfung hin.“ Ist das Ihr Ernst?!? Man müsste schon völlig blind sein, um den gewaltigen Anstieg am dritten Tag nach der Impfung nicht zu sehen. Dies ist ein perfektes Beispiel für Gaslighting.

Die einzige Erklärung, die passt, ist die, die zu den Beweisen passt: Der Impfstoff erhöht das Sterberisiko im Laufe der Zeit, genau wie ich vor zwei Wochen in meinem Artikel über die Medicare-Daten geschrieben habe, und dass der Impfstoff kardiovaskuläre Ereignisse bei jungen Menschen verursacht.

Der Bericht

Der Bericht untersuchte alle Personen, die bis Ende Oktober 2021 (vor Beginn der Omikronwelle) mit zwei Dosen geimpft wurden, die während der 60-tägigen Nachbeobachtungszeit nach der Impfung starben und die nicht positiv auf Corona getestet wurden (1815 Fälle).

HINWEIS: Sie sagen uns nicht, wie viele Fälle ausgeschlossen wurden. Zum Beispiel bekommen viele Menschen den Impfstoff und erkranken kurz darauf und sterben an Covid.

Abbildung 1 zeigt die Verteilung der Zahl der Todesfälle nach der Zeitdauer seit der Impfung.

Hier sind es die ersten 60 Tage:

Abbildung 1. Tag von Impfung Nr. 2 bis zum Tod. Für einen sicheren Impfstoff sollten alle Balken die gleiche Höhe haben.

Es sollte eine völlig flache Linie sein. Sieht das für Sie flach aus?

Für mich nicht.

Die Wissenschaftler können den enormen Anstieg von 10 bis 20 Todesfällen pro Tag auf über 70 Todesfälle pro Tag nicht erklären.

Ich schon. Es ist der Impfstoff. Wir haben den gleichen Effekt bei den Medicare-Daten gesehen. Die Sterberate stieg nach der Impfung immer weiter an.

War das nur bei den Medicare-Daten der Fall? Das glaube ich nicht. Wir würden es auch in den allgemeinen Todesdaten sehen, aber NIEMAND wird die Impf-Todesdaten freigeben, damit wir sie uns ansehen können, wie ich in meinem früheren Artikel über die Geiselnahme der Daten beklagt habe. Keine Gesundheitsbehörde der Welt wird diese Daten freigeben. Wenn man darum bittet und anbietet, dafür zu bezahlen, wird man abgewiesen.

Ich habe weltweit nur eine einzige Gesundheitsbehörde gefunden, die dies tun wird. Ich muss ihre Identität natürlich geheim halten, bis die Daten veröffentlicht sind.

Die Todesfälle nach einer Impfung sollten eine flache Linie sein, wenn der Impfstoff sicher ist.

Todesfälle treten mit einer Poisson-Verteilung auf. Bei einer großen Population ergibt sich eine völlig flache Linie, wenn man die Tage nach einem Ereignis für ein vollkommen sicheres Ereignis misst, das gleichmäßig über die Zeit verteilt ist.

Diese Diagramme stammen aus meinem Game Over-Artikel für zwei verschiedene Impfstoffe: den Grippeimpfstoff und den Impfstoff gegen Pneumokokken-Pneumonie.

Sehen Sie, dass die Linien alle FLACH sind?

Abbildung 2. Tage bis zum Tod nach einer Grippeimpfung in Q1 2021. Da dies für Q1 berechnet wurde, sind saisonale Schwankungen in der Kurve zu sehen, aber selbst dann ist zu erkennen, dass sie nicht so stark variiert.

Abbildung 3. Wie Abb. 2, jedoch für den Impfstoff gegen Pneumokokken-Pneumonie. Es gelten die gleichen Anmerkungen. Wäre dies nicht auf Q1 beschränkt, würde man eine viel flachere Linie sehen.

Der Effekt bei gesunden Geimpften (HVE)

Wenn Sie genau hinsehen, können Sie erkennen, dass die Steigung in den ersten 20 Tagen leicht ansteigt. Das ist der HVE-Effekt. Er ist gering (<20 % weniger Todesfälle) und sehr kurzlebig (<20 Tage).

Der Grund dafür ist, dass man sich nicht impfen lässt, wenn man weiß, dass man in ein paar Tagen sterben wird.

Bei Medicare ist dieser Effekt größer, weil es einfach eine größere Zahl von Menschen gibt, die wissen, dass sie nur noch wenige Tage zu leben haben.

Im Falle Israels wurde die gesamte Bevölkerung in die Studie einbezogen, so dass der HVE-Effekt sehr viel geringer ausfallen wird.

Kurz gesagt, der HVE-Effekt, über den in der Studie spekuliert wird, erklärt die Ergebnisse überhaupt nicht.

Die vollständigen Todesdaten

Hier sind die gesamten Daten der 200 Tage aus der Studie. Der Anstieg der Todesfälle erreicht seinen Höhepunkt 4 Monate nach der Injektion von Dosis Nr. 2 von Pfizer. Diese ganze Kurve hätte flach sein müssen.

Das ist der Grund, warum es so schwierig ist, durch Impfung verursachte Todesfälle mit dem Impfstoff in Verbindung zu bringen: weil die Todesfälle so über die Zeit verteilt sind und nicht direkt nach der Impfung auftreten.

Abbildung 4. Dies ist eine erweiterte Version von Abb. 1. Das Sterberisiko nach Impfung Nr. 2 erreicht 4 Monate nach der Impfung seinen Höhepunkt. Wäre dies ein sicherer Impfstoff, hätten alle Balken die GLEICHE Höhe.

Die Studie zeigt auch, dass die Impfstoffe bei Kindern zu Herzinfarkten und zum Tod führen

Haben Sie sich über die vielen jungen Kinder gewundert, die an Herzinfarkten sterben? Könnten sie durch die Impfstoffe verursacht werden? Diese neue Studie zeigt, dass dies absolut der Fall ist.

Abbildung 5. Die Personen 12 bis 29 zeigen kardiale Ereignisse nach der Aufnahme. Sehen Sie den Spitzenwert an Tag 3 bei 31? Nach Ansicht der Studienautoren gibt es hier nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Hinweis: Wenn es sich um einen sicheren Impfstoff handeln würde, wären die Balken alle gleich hoch. Sehen diese Balken für Sie gleich hoch aus?

Auch hier gilt: Wenn der Impfstoff sicher ist, sollten die Balken die gleiche Höhe haben. Sehen Sie ein Problem an Tag 3? Das ist Kausalität. Es gibt keine andere Erklärung dafür.

Das ist Wahnsinn. Ich kenne die Daten aus Kanada ziemlich gut, und in Kanada ist während der gesamten Pandemie kein einziges gesundes Kind an COVID gestorben. Und Kanada ist ein ziemlich großes Land (38 Millionen Einwohner).

Warum also impfen wir Kinder, die dadurch Herzprobleme bekommen, ohne dass es ihnen nützt? Und diese Tabelle bezieht sich nur auf bestimmte kodierte Krankenhausereignisse. Sie zeigt nicht die jungen Menschen, die nach der Impfung im Krankenhaus oder zu Hause an Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestorben sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass diese Tabelle nur die Spitze des Eisbergs darstellt, da die Daten begrenzt sind.

Für weitere Informationen

Hier ist der Tweet von MIT-Professor Retsef Levi:

1/3 der israelischen MOH-Studie vergleicht die Nicht-COV-Todesfälle der Geimpften in den Tagen 1-30 mit denen in den Tagen 31-60 nach der zweiten Dosis (Januar-Oktober 21). Dabei werden über 600 COV-Todesfälle nur nach Dosis 1 ignoriert. Aber sie müssen immer noch auf das auffällige Sicherheitssignal „verzichten“: 540 vs. 1275 Todesfälle (1. vs. 2. Periode)! Was haben sie getan?

Zusammenfassung

Die Medicare-Ergebnisse waren eindeutig: Der Impfstoff erhöht das Sterberisiko noch Monate nach der Impfung. Das ist der Grund, warum die CDC sich weigert, die Sterbeimpfungsdaten von Medicare (deren Freigabe trivial ist) oder die landesweiten Sterbeimpfungsdaten (die etwas mehr Arbeit erfordern) zu veröffentlichen.

Jetzt haben wir eine weitere Bestätigung. Die Studie des israelischen Gesundheitsministeriums zeigt uns einmal mehr, dass der Impfstoff das Sterberisiko der Menschen im Laufe der Zeit erhöht. Ihre Daten zeigen, dass der Todesgipfel für die Pfizer-Dosis Nr. 2, 4 Monate nach der Impfung liegt.

Machen Sie keinen Fehler: Wenn dies eine positive Studie wäre, wäre sie öffentlich zugänglich gemacht worden und die gesamte israelische Presse hätte darüber berichtet. Stattdessen hat man sie absichtlich hinter einer bezahlten Firewall versteckt, wo sie niemand finden konnte.

MIT-Professor Retsef Levi war die erste Person, die die Öffentlichkeit auf diese wichtige Studie aufmerksam machte, nicht das israelische Gesundheitsministerium. Ist es seine Aufgabe, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass die Impfstoffe unsicher sind?

Das Verschweigen der Daten ist ein stillschweigendes Eingeständnis der Gesundheitsbehörden, dass die Ergebnisse schlecht sind. Deutlicher geht es nicht mehr.

Jetzt wissen Sie es also. Die Impfungen erhöhen Ihr Sterberisiko, und die Gesundheitsbehörden wollen nicht, dass Sie das wissen. Erwarten Sie nicht, dass sich die Mainstream-Medien irgendwo auf der Welt mit dieser Geschichte befassen werden.

Bitte teilen Sie dies auf Ihren sozialen Medien.