Papst Franziskus spricht auf Konferenz der Clinton Foundation, die sich für Abtreibungen einsetzt, zum Thema „Klimawandel“

Papst Franziskus wird die zweitägige Konferenz der Clinton Global Initiative 2023 am 18. September mit einem „besonderen Gespräch“ mit dem ehemaligen Präsidenten Clinton eröffnen.

Papst Franziskus wird in der kommenden Woche bei der Konferenz der Clinton Global Initiative zum Thema „Klimawandel, Flüchtlingskrise, Kindeswohl“ per Video eine „Sonderkonferenz“ mit Präsident Bill Clinton abhalten. ”

Wie der Vatikan am 14. September mitteilte, wurden Einzelheiten über die Teilnahme des Papstes an den Unternehmungen der Familie Clinton bekannt. Papst Franziskus wird die zweitägige Konferenz der Clinton Global Initiative (CGI) 2023 am 18. September mit einem „besonderen Gespräch“ mit dem ehemaligen Präsidenten Clinton eröffnen.

In der Pressemitteilung heißt es:

Heute haben Präsident Bill Clinton, Außenministerin Hillary Rodham Clinton und die stellvertretende Vorsitzende der Clinton Foundation, Chelsea Clinton, das Programm und die Teilnehmer für das Treffen der Clinton Global Initiative (CGI) 2023 in der kommenden Woche bekannt gegeben, das vom 18. bis 19. September in New York City stattfinden wird. CGI 2023 beginnt am Montag um 9.15 Uhr ET mit einem besonderen Telefongespräch zwischen Präsident Clinton und Seiner Heiligkeit Papst Franziskus, bei dem es um die dringendsten globalen Herausforderungen unserer Zeit geht, wie den Klimawandel und die Flüchtlingskrise, das Wohlergehen von Kindern sowie die Mission und die Projekte des Kinderkrankenhauses Bambino Gesù.

Papst Franziskus traf sich am 5. Juli mit Bill Clinton zu einem unangekündigten Privatbesuch im Vatikan.

Der 75-jährige Clinton ist bekannt für seine ehebrecherische Affäre mit einer jungen Praktikantin im Weißen Haus, die zu seiner Amtsenthebung wegen Meineids und Behinderung der Justiz führte, sowie für seine entschiedene Befürwortung von Abtreibung und gleichgeschlechtlicher Ehe.

Franziskus begrüßte den ehemaligen Präsidenten herzlich und überreichte ihm eine im Vatikan angefertigte Statue, die „die Arbeit für den Frieden symbolisiert“, so der Papst.

Während der Papst die Eröffnungsrede der CGI-Konferenz hält, sind unter den weiteren Rednern und Teilnehmern bekannte Politiker und Befürworter der Linken oder der Abtreibung. Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, und Gretchen Whitmer aus Michigan werden anwesend sein.

Der ehemalige britische Premierminister und überzeugte Verfechter einer globalistischen Politik, Tony Blair, wird ebenso anwesend sein wie die ehemalige Pressesprecherin des Weißen Hauses und Abtreibungsbefürworterin Jen Psaki.

Weitere angekündigte Teilnehmer sind:

Albert Bourla, CEO von Pfizer, der Papst Franziskus im Jahr 2022 zweimal heimlich empfing.

Die Schauspieler Orlando Bloom und Matt Damon

Kathy Hochul, Gouverneurin von New York und Abtreibungsbefürworterin

„Qween Jean, Trans-„Rechts“-Aktivist, Gründer und Geschäftsführer von Black Trans Liberation

Zu den zahlreichen Sponsoren der CGI-Konferenz 2023 zählen die Rockefeller Foundation und Pfizer Inc.

Die CGI-Konferenz wurde 2005 von Bill Clinton ins Leben gerufen, um „führende Persönlichkeiten aus aller Welt zusammenzubringen, um Lösungen für die dringendsten Herausforderungen der Welt zu entwickeln und umzusetzen, darunter Klimawandel, integratives Wirtschaftswachstum und gesundheitliche Chancengleichheit“.

Auf der CGI-Website heißt es, die Konferenzen hätten „das Leben von mehr als 435 Millionen Menschen in über 180 Ländern verändert“.

Der Papst und der Vatikan haben eine lange Geschichte mit der Clinton-Dynastie.

Laut Henry Sire, Autor der bahnbrechenden Biografie von Papst Franziskus „The Dictator Pope soll Franziskus sogar Hillary Clintons Präsidentschaftskampagne 2016 finanziert haben, indem er Geld aus der Peter-Pence-Kollekte abzog. Während einige diese Behauptung als Hörensagen abtaten, sagte Sire LifeSite im Jahr 2017, dass die Details von einem Kontakt im Vatikan stammten und dass „die Behauptung unter Journalisten ziemlich bekannt ist“.

Während der COVID-19-Jahre der Restriktionen empfing der Vatikan Chelsea Clinton, die Tochter von Bill und Hillary und Vizepräsidentin der Clinton Foundation, zusammen mit den CEOs der Impfstoffhersteller Pfizer und Moderna, dem Direktor der US National Institutes of Health und Dr. Anthony Fauci.

Zum Abschluss der Konferenz gab Papst Franziskus den Teilnehmern eine private virtuelle „Audienz“.

Die CGI-Konferenz war jedoch – nicht unerwartet, wenn man bedenkt, dass sie nach den Clintons benannt wurde – von einer starken Unterstützung für Abtreibung und Empfängnisverhütung geprägt. Eine ihrer Bemühungen ist die „Clinton Health Access Initiative“ (CHAI). Sie arbeitet weltweit und ermöglicht in rund 125 Ländern den Zugang zu besonders günstigen „Medikamenten, Diagnostika, Impfstoffen, Geräten oder anderen lebensrettenden Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen“.

Eines der CHAI-Programme ist „Women’s and Children’s Health“, das – in der gängigen Verhütungssprache – sicherstellt, dass „Frauen Zugang zu den Instrumenten haben, die sie für eine sichere Familienplanung benötigen, um ihre Gesundheitsergebnisse und ihr wirtschaftliches Wohlergehen zu verbessern“. ”

CHAI rühmt sich, „einfache und wirksame Interventionen … anzubieten, um ungewollte Schwangerschaften zu verhindern, Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen zu behandeln und das Leben von Neugeborenen zu retten“.

Das CHAI fährt fort:

CHAI hat eine integrierte Strategie für Mütter-, Neugeborenen- und Reproduktionsgesundheit entwickelt, um ungewollte Schwangerschaften, Mütter- und Neugeborenensterblichkeit sowie Totgeburten drastisch zu reduzieren. Dieser Ansatz beginnt damit, Jugendliche und Frauen zu erreichen, um sicherzustellen, dass sie über reproduktive Gesundheit aufgeklärt werden und Zugang zu einer Reihe wirksamer und erschwinglicher Verhütungsmethoden haben. Wir unterstützen Frauen weiterhin während ihrer reproduktiven Jahre, um sicherzustellen, dass jede Frau ungeplante Schwangerschaften und sexuell übertragbare Infektionen vermeiden kann. Wir unterstützen Frauen dabei, ihre Geburten zu planen und zu begrenzen, eine gesunde Schwangerschaft und Geburt zu erleben und zu sehen, wie sich ihr Neugeborenes von der Geburt bis zur Kindheit entwickelt.

Das Clinton-Programm wurde zunächst in Äthiopien eingesetzt, bevor es in Nigeria „in großem Maßstab getestet“ wurde. Nach einer noch umfassenderen Einführung des Verhütungsprogramms berichtete CHAI von einem „Anstieg der durchschnittlichen monatlichen Verwendung von Verhütungsimplantaten in Kamerun, Kenia, Liberia, Malawi, Nigeria, Tansania und Sambia innerhalb von zwei Jahren um 251 Prozent“.

Sie lobten auch eine 50-prozentige Preissenkung für Verhütungsimplantate“ durch eine Mengengarantie in 69 Ländern“.

Die konsequente Arbeit der CHAI zur Reduzierung der Geburtenzahlen scheint sich mit einem Ziel zu decken, das Bill, Hilary und Chelsea Clinton im Juli in einem Brief zur Förderung der bevorstehenden Konferenz formulierten. Sie wiesen darauf hin, dass es bei der Konferenz im September um das gehen werde, „was wir tun können, nicht um das, was wir nicht tun können“, und dass wir daran arbeiten würden, „selbst bei unseren hartnäckigsten Herausforderungen eine Wende herbeizuführen“ – Herausforderungen, zu denen offenbar auch Schwangerschaften gehören.

Trotz dieses Plädoyers für Empfängnisverhütung wirbt die CGI-Konferenz mit einem Zitat von Bill Clinton um Unterstützung für ihre Arbeit: „Wir können unsere eigene Zukunft nicht aufbauen, ohne anderen zu helfen, ihre Zukunft aufzubauen“.

Diese Geschichte entwickelt sich…