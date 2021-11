Papst Viganò warnt US-Bischöfe vor COVID-Impfung: Der „Great Reset“ will „Milliarden chronisch kranker Menschen

Das Schweigen so vieler Kardinäle und Bischöfe sowie die unfassbare Förderung der Impfkampagne durch den Heiligen Stuhl stellen eine beispiellose Komplizenschaft dar, die nicht länger andauern darf.

Anmerkung der Redaktion: Erzbischof Carlo Maria Viganò hat beschlossen, einen Brief vom 23. Oktober an Kardinal Luis F. Ladaria S.J., Präfekt der Glaubenskongregation, Erzbischof José Gomez, Vorsitzender der Katholischen Bischofskonferenz der Vereinigten Staaten, sowie an alle Bischöfe der Vereinigten Staaten von Amerika zu veröffentlichen.

Eure Eminenzen,

Eure Exzellenzen,

Ich wende mich an Sie, Erzbischof Gómez, als Vorsitzenden der Katholischen Bischofskonferenz der Vereinigten Staaten, und an Sie, die Kardinäle Ladaria und Müller, wegen Ihrer Zuständigkeit, mit einigen ernsthaften Überlegungen im Zusammenhang mit den so genannten Impfstoffen gegen Covid-19.

Ich glaube, dass es einige Aspekte der Frage gibt, die jetzt eine vollständigere Bewertung dessen erlauben, was diese Medikamente sind und welche Wirkungen sie verursachen; diese Bewertung sollte zu einer kollegialen Haltung führen, die mit dem Lehramt der Kirche übereinstimmt und nicht durch voreingenommene Informationen oder durch falsche Nachrichten beeinflusst wird, die von den Herstellern dieser Medikamente oder von den Medien verbreitet werden.

Gegenstand der Note der Kongregation für die Glaubenslehre

Die Note über die Moral der Verwendung einiger Anti-Covid-19-Impfstoffe wurde im vergangenen Jahr herausgegeben, als noch keine vollständigen Daten sowohl über die Art des Genserums als auch über seine Bestandteile vorlagen. Ich weise Sie darauf hin, dass sich das Thema der Note auf „die moralischen Aspekte des Einsatzes von Impfstoffen gegen Covid-19 beschränkt, die aus Zelllinien entwickelt wurden, die aus Geweben von zwei nicht spontan abgetriebenen Föten gewonnen wurden“[1], und es heißt dort: „Wir haben nicht die Absicht, die Sicherheit und Wirksamkeit dieser Impfstoffe zu beurteilen, obwohl dies ethisch relevant und notwendig ist, da diese Bewertung in der Verantwortung der biomedizinischen Forscher und der Arzneimittelagenturen liegt. „[2] Sicherheit und Wirksamkeit sind also nicht Gegenstand der Note, die sich mit ihrer Meinung über die „Moral der Anwendung“ also nicht einmal über die „Moral der Herstellung“ dieser Medikamente äußert.

Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe

Die Sicherheit und Wirksamkeit der einzelnen Impfstoffe wird nach einer normalerweise mehrjährigen Versuchsphase festgestellt. In diesem Fall haben die Gesundheitsbehörden beschlossen, abweichend von der üblichen Praxis der wissenschaftlichen Gemeinschaft, den internationalen Normen und den Gesetzen der einzelnen Länder Versuche an der gesamten Weltbevölkerung durchzuführen. Das bedeutet, dass sich die gesamte Bevölkerung in einem Zustand befindet, in dem sie auf eigenes Risiko den schädlichen Wirkungen des Impfstoffs ausgesetzt ist, während normalerweise Experimente auf freiwilliger Basis und an einer begrenzten Anzahl von Probanden durchgeführt werden, die dafür bezahlt werden.

Ich denke, es ist klar, dass es sich um ein experimentelles Medikament handelt, das nicht zugelassen ist,[3] sondern nur von den zuständigen Stellen zur Verabreichung genehmigt wurde; ebenso ist es meiner Meinung nach offensichtlich, dass es medizinische Behandlungen ohne unerwünschte Nebenwirkungen gibt, auch wenn sie von den Gesundheitsinstitutionen – WHO, CDC, EMA – und von den Mainstream-Medien systematisch ignoriert wurden. Auch wenn die Kirche eine moralische Bewertung der verschiedenen verfügbaren Behandlungen vornimmt – von denen einige mit Medikamenten durchgeführt werden, die mit Zelllinien hergestellt werden, die von einem abgetriebenen Fötus stammen, wie die Impfstoffe -, muss darauf hingewiesen werden, dass es wirksame Behandlungen gibt, die die Patienten heilen und ihnen ermöglichen, eine dauerhafte natürliche Immunabwehr zu entwickeln, was die Impfstoffe nicht tun. Außerdem verursachen diese Behandlungen keine schwerwiegenden Nebenwirkungen, da die verwendeten Medikamente bereits seit Jahrzehnten zugelassen sind.

Andere, erst kürzlich entwickelte Behandlungen sind absolut wirksam, kostengünstig und für die Betroffenen ungefährlich: Dies ist der Fall bei der Plasmabehandlung, die von dem italienischen Arzt Giuseppe De Donno mit großem Erfolg erforscht und eingesetzt wurde[4].

Die Behandlung mit Hyperimmunplasma wurde von den Pharmaunternehmen und den von ihnen finanzierten Ärzten nachdrücklich abgelehnt und boykottiert, weil sie nichts kostet und die analoge Therapie, die in den Labors mit monoklonalen Zellen zu exorbitanten Kosten durchgeführt wird, unbrauchbar macht.

Die internationalen Normen sehen vor, dass ein experimentelles Medikament nur dann für den Vertrieb zugelassen werden darf, wenn es keine wirksame alternative Behandlung gibt: Aus diesem Grund haben die Arzneimittelbehörden in den USA und in Europa die Verwendung von Hydroxychloroquin, Ivermectin, Hyperimmunplasma und anderen Therapien mit nachgewiesener Wirksamkeit verhindert. Es muss nicht daran erinnert werden, dass alle diese Agenturen, ebenso wie die WHO, fast vollständig von den pharmazeutischen Unternehmen und den mit ihnen verbundenen Stiftungen finanziert werden und dass es auf höchster Ebene einen schwerwiegenden Interessenkonflikt gibt,[5] über den die Medien sträflich schweigen.[6] Bei der moralischen Bewertung der Impfstoffe kann die Kirche diese Elemente nicht unberücksichtigt lassen, da sie zu einer Manipulation der wissenschaftlichen Informationen führen, auf deren Grundlage die Urteile über ihre moralische Zulässigkeit durch die kirchliche Autorität formuliert wurden.

Die experimentellen Medikamente sind keine Impfstoffe im eigentlichen Sinne

Die Kongregation für die Glaubenslehre äußert sich zwar nicht zur Wirksamkeit und Sicherheit der so genannten Impfstoffe, definiert sie aber dennoch als „Impfstoffe“ und geht davon aus, dass sie tatsächlich Immunität verleihen und die Menschen vor aktiver und passiver Ansteckung schützen. Dieses Element wird durch die Erklärungen aller Gesundheitsbehörden der Welt und der WHO widerlegt, wonach geimpfte Personen sich anstecken und andere schwerer anstecken können als nicht geimpfte[7] und ihre Immunabwehr drastisch reduziert, wenn nicht sogar völlig zerstört ist.

Eine neuere Studie bestätigt, dass das Genserum bei den Empfängern Formen der erworbenen Immunschwäche hervorrufen kann[8]. Die als „Impfstoffe“ bezeichneten Medikamente fallen also nicht unter die offizielle Definition eines Impfstoffs, auf die sich die Anmerkung der CDF vermutlich bezieht. Ein „Impfstoff“ ist nämlich definiert als ein medizinisches Präparat, das darauf abzielt, die Produktion von schützenden Antikörpern durch den Organismus zu induzieren, die eine spezifische Resistenz gegen eine bestimmte Infektionskrankheit (Virus, Bakterium, Protozoon) verleihen. Diese Definition wurde vor kurzem von der WHO geändert, da sie andernfalls nicht in der Lage gewesen wäre, Anti-Covid-Medikamente einzubeziehen, die nicht die Produktion schützender Antikörper induzieren und keine spezifische Resistenz gegen die Infektionskrankheit SarsCoV-2 verleihen.

Während mRNA-Seren aufgrund ihrer Auswirkungen auf die genetische Ebene gefährlich sind, könnte das AstraZeneca-Serum sogar noch schädlicher sein, wie jüngste Studien zeigen.[9]

Verhältnismäßigkeit zwischen Kosten und Nutzen der Impfstoffe

Die Kongregation für die Glaubenslehre beschränkt sich auf eine Bewertung der Moral des Einsatzes der Impfstoffe und berücksichtigt nicht die Verhältnismäßigkeit zwischen dem mutmaßlichen Nutzen des Genserums und den kurz- und langfristigen Nebenwirkungen.

Weltweit nimmt die Zahl der Todesfälle und schweren Erkrankungen nach Impfungen exponentiell zu:[10] in nur neun Monaten haben diese Impfstoffe mehr Todesfälle verursacht als alle Impfstoffe in den letzten dreißig Jahren.[11] Nicht nur das: in vielen Ländern – wie zum Beispiel in Israel[12] – ist die Zahl der Todesfälle nach Impfungen inzwischen höher als die Zahl der Todesfälle durch Covid.[13]

Nachdem wir festgestellt haben, dass die als Impfstoffe verkauften Medikamente keinen nennenswerten Nutzen bringen und im Gegenteil einen sehr hohen Prozentsatz an Todesfällen oder schweren Erkrankungen verursachen können[14], selbst bei Personen, für die Covid keine Bedrohung darstellt,[15] können wir meines Erachtens nicht zu dem Schluss kommen, dass eine Verhältnismäßigkeit zwischen den potenziellen Schäden und dem potenziellen Nutzen besteht.

Daraus ergibt sich eine schwerwiegende moralische Verpflichtung, die Impfung als mögliche und unmittelbare Ursache von Dauerschäden[16] oder Tod abzulehnen. In Ermangelung eines Nutzens besteht also keine Notwendigkeit, sich den Risiken ihrer Verabreichung auszusetzen, sondern im Gegenteil die Pflicht, sie kategorisch abzulehnen.

Neue Daten über das Vorhandensein von abgetriebenen fötalen Zelllinien

Kürzlich wurden Enthüllungen von Führungskräften des Unternehmens Pfizer veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass die mRNA-Genseren abgetriebenes fötales Material nicht nur für die Herstellung des ursprünglichen Impfstoffs, sondern auch für seine Replikation und Produktion in großem Umfang enthalten,[17] und nichts deutet darauf hin, dass andere Pharmaunternehmen eine Ausnahme bilden. Auch Bischof Joseph Strickland[18] hat sich in dieser Hinsicht geäußert und die Gläubigen aufgefordert, „Nein zu sagen. Ich werde es nicht tun, nur weil ihr es vorschreibt, denn wer weiß, was als Nächstes für eine verrückte Sache auftaucht“. Das macht die Verwendung dieser Medikamente absolut unmoralisch, genauso wie es unmoralisch und inakzeptabel ist, Medikamente zu verwenden, die verwaiste Kinder für Experimente benutzen.[19]

Bestandteile der Impfstoffe

Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass die Bestandteile der Genseren noch immer als Geschäftsgeheimnis gehütet werden, auch wenn es bereits mehrere Studien gibt, die den Inhalt der Impfstoffe analysiert haben;[21] es ist daher noch nicht möglich, die anderen kritischen Elemente und ihre langfristigen Auswirkungen vollständig zu bewerten, da die Experimente an der Weltbevölkerung erst 2023/2025 enden werden und nicht bekannt ist, welche Auswirkungen die neu eingeführte Technologie auf genetischer Ebene hat. [22] Das Vorhandensein von Graphen in den verabreichten Dosen, das von zahlreichen Labors, die den Inhalt analysiert haben, berichtet wurde,[23] legt nahe, dass die erzwungene Verwendung von so genannten Impfstoffen – zusammen mit dem systematischen Boykott bestehender Behandlungen mit nachgewiesener Wirksamkeit[24] – dem Zweck dient, alle geimpften Menschen auf der ganzen Welt zu kontaktieren, die mit dem Internet der Dinge[25] mittels einer Quantenverbindung aus gepulsten Mikrowellenfrequenzen von 2. Als Beweis dafür, dass diese Informationen nicht der Fantasie einiger Verschwörungstheoretiker entspringen, sollten Sie wissen, dass die Europäische Union zwei Projekte zur technologischen Innovation als Gewinner eines Wettbewerbs ausgewählt hat: „Das menschliche Gehirn“ und „Graphen“. Diese beiden Projekte werden in den nächsten zehn Jahren mit jeweils einer Milliarde Euro gefördert[27].

Ich vertraue darauf, dass Ihre Exzellenz, Erzbischof Gomez, diese meine Beobachtungen – die ich sorgfältig mit hochqualifizierten katholischen Ärzten[28] überprüft habe – zusammen mit Ihren Mitbrüdern der US-Bischofskonferenz, die sich vom 15. bis 18. November 2021 in Baltimore zu einer Vollversammlung versammelt, ernsthaft in Erwägung ziehen wird, damit die offizielle Position der katholischen Kirche in den Vereinigten Staaten zu den sogenannten Impfstoffen überarbeitet und aktualisiert wird. Ebenso bitte ich Ihre Eminenz, Kardinal Ladaria, so schnell wie möglich die Überarbeitung der Note der Glaubenskongregation über die Moral bestimmter Anti-Covid-19-Impfstoffe in Angriff zu nehmen.

Ich bin mir bewusst, dass es äußerst unpopulär sein mag, gegen die so genannten Impfstoffe Stellung zu beziehen, aber als Hirten der Herde des Herrn haben wir die Pflicht, das schreckliche Verbrechen anzuprangern, das durchgeführt wird und dessen Ziel es ist, Milliarden von chronisch Kranken zu schaffen und Millionen und Abermillionen von Menschen auszurotten, basierend auf der höllischen Ideologie des „Great Reset“, die vom Präsidenten des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, formuliert und von Institutionen und Organisationen in der ganzen Welt unterstützt wird.[29]

Das Schweigen so vieler Kardinäle und Bischöfe sowie die unfassbare Förderung der Impfkampagne durch den Heiligen Stuhl stellen eine beispiellose Komplizenschaft dar, die nicht länger hingenommen werden kann. Es ist notwendig, diesen Skandal, dieses Verbrechen gegen die Menschheit, diese satanische Aktion gegen Gott anzuprangern.

Jeden Tag sterben Tausende von Menschen oder werden in ihrer Gesundheit beeinträchtigt durch die Illusion, dass die so genannten Impfstoffe eine Lösung für den pandemischen Notfall garantieren. Die katholische Kirche hat die Pflicht, vor Gott und der ganzen Menschheit dieses ungeheure und schreckliche Verbrechen mit aller Entschiedenheit anzuprangern, klare Anweisungen zu geben und gegen diejenigen Stellung zu beziehen, die im Namen einer Pseudowissenschaft, die den Interessen der Pharmakonzerne und der globalistischen Elite untergeordnet ist, nur den Tod im Sinn haben. Wie Joe Biden, der sich selbst als „katholisch“ bezeichnet, 28 Millionen Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren[30] die Impfung aufzwingen konnte, ist absolut unvorstellbar, schon allein deshalb, weil das Risiko, dass sie an SARS-CoV-2 erkranken, praktisch gleich Null ist. Der Heilige Stuhl und die Bischofskonferenzen haben die Pflicht, dies nachdrücklich zu verurteilen, auch im Hinblick auf die schwerwiegenden Nebenwirkungen, die bei Kindern auftreten können, die mit dem experimentellen Genserum geimpft werden[31].

Ebenso wichtig ist eine Intervention der US-Bischofskonferenz, um die religiöse Befreiung zu fördern und die Verbote, die viele Ordinarien ihren Priestern auferlegt haben, unverzüglich aufzuheben. Ebenso müssen alle Impfvorschriften für Seminaristen und Kandidaten von Ordensgemeinschaften zurückgenommen werden. Stattdessen sollten klare Richtlinien über die mit der Verabreichung des Impfstoffs verbundenen Gefahren und seine schwerwiegenden moralischen Folgen gegeben werden.

Ich bin sicher, dass Sie die besondere Schwere dieses Themas, die Dringlichkeit einer Intervention, die von der Lehre des Evangeliums erleuchtet ist und ihr treu bleibt, sowie den salus animarum, den die Hirten der Kirche fördern und verteidigen müssen, bedenken werden.

In Christo Rege,

Carlo Maria Viganò, Erzbischof

Ehemaliger Apostolischer Nuntius in den Vereinigten Staaten von Amerika