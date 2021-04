Pastorin ging mit gutem Beispiel voran und starb dann nach der Impfung mit dem Moderna-Impfstoff

Dr. Kimberly Credit war die erste weibliche Pastorin an der Mount Zion Baptist Church in Boonton Township, New Jersey. Sie hatte einen Master-Abschluss in Divinity und einen Doktortitel im Ministerium, und sie war die Gründerin des The Preaching Lab Podcast.

Am 10. Februar wurde ihr die erste experimentelle Moderna mRNA-Injektion bei einer öffentlichen Veranstaltung injiziert, bei der sie von der New York Times und einem lokalen TV-Nachrichtensender interviewt wurde.

Sie erklärte öffentlich auf ihrer Facebook-Seite:

Als Führungskraft möchte ich mit gutem Beispiel vorangehen, besonders für Pastoren und die afroamerikanische Gemeinschaft. Habe heute meine erste Impfdosis bekommen. Danke an Pastor Joe Carter für seine Führung beim Zusammenziehen des schwarzen Klerus und dafür, dass er mir erlaubt hat, live für unsere Nachrichtenredaktionen zu beten. Danke an die New York Times und Channel 2 News für das Interview mit mir.

Da die zweite Moderna-Spritze 28 Tage nach der ersten gegeben wird, hätte sie ihre zweite Injektion um den 10. März erhalten.

Alle ihre Facebook-Posts nach dieser Zeit waren positiv und gaben keinen Hinweis darauf, dass sie sich krank fühlte.

Am Ostersonntag, dem 4. April 2021, dem Tag vor ihrem Tod, postete sie eine Nachricht auf ihrer Facebook-Seite, in der sie auf eine Online-Veranstaltung am Abend hinwies, und stellte ihr diese Aussage voran:

Hört zu… lasst mich das sagen, bevor ich ein gutes und notwendiges Nickerchen mache.

Ob ihre Müdigkeit und das Bedürfnis nach einem Nickerchen ihre übliche Sonntagsroutine war, oder weil sie sich krank fühlte, ist nicht sicher. Sie sollte am nächsten Tag den Podcast „The Preaching Lab“ leiten und postete dies am Morgen auf ihrer Facebook-Seite:

Schließt euch den mehreren tausend Predigern an, die sich jeden 1. Montag treffen, um Gemeinschaft zu pflegen und in unsere Predigten und Dienste zu investieren.

Unser Gastprofessor ist Pastor Leslie Callahan, PhD, und unser Thema ist „Ich wollte nie ein Fernsehprediger sein; Predigen in einer Pandemie.

Ein Jahr später haben wir uns angepasst, aber die Wahrheit ist, dass viele während dieser Pandemie zu kämpfen hatten. Begleiten Sie uns, Dr. Callahan moderiert unser Plenum und wir hören von mehreren Predigern.

Die Reverend Dr. Leslie D. Callahan als erste Pastorin der Kirche. Dr. Callahan hielt ihre erste Predigt als St. Paul’s Pastorin mit dem Titel „It’s Time“ am 31. Mai vor einer begeisterten Gemeinde von St. Paul’s Mitgliedern und Freunden. Nach einer Reihe von Feiern vor der Aufnahme wurde Dr. Callahan am 27. September 2009 als fünfte Pastorin von St. Paul’s aufgenommen.

Es gab keine Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmte, aber es war ihr letzter öffentlicher Beitrag, da sie später an diesem Tag, vor dem geplanten Podcast, starb.

In ihrem Nachruf heißt es, dass sie „plötzlich und ohne Vorwarnung“ starb. Sie wurde 44 Jahre alt.

Diejenigen, die an diesem Abend auf Facebook auf das Livestream-Event warteten, waren schockiert, als sie erfuhren, dass sie gerade gestorben war. Mehr Details im Original siehe Quelle.