Patent für biologisch bewaffnete Drohnen aufgedeckt und giftige Giftpeptide in Blut und Fäkalien von Covid-Opfern sind wissenschaftlich bestätigt

Dutzende von Giftpeptiden wurden in den Körpern von Covid-Opfern identifiziert und bestätigt. Die Analyse wurde mittels HPLC mit massenspezifischer Molekularmasse und Ionenfragmentierung durchgeführt, in einer wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht und von PubMed indiziert.

Es wurde ein Patent identifiziert, das ein Drohnensystem für Biowaffen beschreibt, mit dem „100 % der feindlichen Truppen“ getötet werden sollen.

Dieses Drohnensystem für Biowaffen kann mit aerosolisierten Giftpeptiden ausgestattet werden, um Giftstoffe auf jede Bevölkerung in jeder Stadt und zu jeder Zeit abzuwerfen und so einen Pandemieausbruch vorzutäuschen (kein Virus erforderlich).

Das System beherbergt auch Moskitos, die mit einem Gift gefüttert werden können, das durch einen Moskitostich übertragen werden kann, um Massenmorde an Zivilisten oder Truppen zu begehen.

Russland hat festgestellt, dass die ukrainische Regierung genau diese Art von Drohnen (mit 20 Litern Flüssigkeitsaufnahmekapazität und der Fähigkeit zur Ausbringung von Aerosolen) einsetzt, die in der Lage sind, biologische Waffen auf russische Truppen oder Zivilisten zu sprühen. Siehe diesen Bericht auf NewsTarget.com.

System zur Freisetzung giftiger Mücken aus der Luft – US-Patent #US8967029B1

Hut ab vor Dr. Tau Braun, der uns auf dieses Patent aufmerksam gemacht hat, nachdem er mein jüngstes Interview mit Dr. Jane Ruby und Dr. Bryan Ardis gesehen hat.

Dieses Patent, das über Google Patents unter diesem Link leicht einsehbar ist, wurde von „TMARS Associates Trustee for Toxic mosquito aerial release system CRT Trust“ eingereicht.

Das Patent beschreibt ein System zur Freisetzung von Moskitos mit Biowaffen unter Verwendung von Drohnen, die eine „hundertprozentige Tötungsrate“ von feindlichen Truppen erreichen sollen. In dem Patent werden in schonungslos unverblümter Sprache auch „kleine Robotergeräte“ beschrieben, die Krankheitserreger zur Tötung von Truppen freisetzen.

In der obigen Patentabbildung ist der Totenkopf in der unteren rechten Ecke des Biowaffenbehälters zu sehen, der die Mücken mit toxischen Molekülen (Chemikalien, Krankheitserreger oder Giftpeptide) füttert, die dann über Mückenstiche in die Zielpersonen injiziert werden.

„Krankheit kann ein sehr wertvolles militärisches Werkzeug sein“

Aus dem Patent selbst (Hervorhebung hinzugefügt):

In der gesamten Militärgeschichte war die Gesundheit der eigenen Truppen immer ein wichtiger Faktor. Soldaten im Einsatz können nur dann richtig funktionieren, wenn sie nicht krank sind oder an einem tödlichen Virus oder Krankheitserreger sterben. Ein Soldat, dessen Immunsystem versucht, einen Virus oder Krankheitserreger zu bekämpfen, hat keine Energie und keine Fähigkeit, andere Soldaten zu bekämpfen. Krankheit kann ein sehr wertvolles militärisches Mittel sein, das verheerender sein kann als die modernsten militärischen Waffen und Ausrüstungen.

Da es ein wichtiges militärisches Ziel ist, die gegnerischen Truppen krank zu machen, muss man sich überlegen, welche Mittel zur Verfügung stehen, um die Krankheitserreger, Keime und Viren zum Feind zu bringen.

In der heutigen hoch entwickelten Militärtechnologie gibt es verschiedene Arten von kleinen Robotergeräten, die versuchen können, Krankheitserreger in die Nähe der feindlichen Truppen zu bringen…

Dieses Wunderwerk der Technik ist in der Lage, einen Krankheitserreger zu tragen, sich heimlich in das feindliche Gebiet zu begeben, den einzelnen Feind gezielt aufzuspüren und den Feind ohne jede Vorwarnung zu infizieren. Dieses Ultra-Hightech-Gerät der Natur wird Moskito genannt. Gäbe es nur eine Möglichkeit für Militärplaner, die Kraft der Mücke zu nutzen, könnten sie mühelos große Massen feindlicher Truppen krank machen und töten, ohne auch nur einen einzigen Schuss abzugeben.

Mit dem System zur Freisetzung von Giftmücken aus der Luft können große Menschenmassen immunisiert oder feindliche Truppen ausgelöscht oder unbrauchbar gemacht werden, ohne dass unsere eigenen Truppen gefährdet werden müssen.

Die Moskitos im Giftmücken-Luftsystem können je nach Zielsetzung mit verschiedenen Arten von genetisch veränderten Bakterien zur Aktivierung des Immunsystems oder mit giftigen Krankheitserregern kontaminiert sein. Zu militärischen Zwecken können die Moskitos einen Wirkstoff wie Malaria ausbringen, um Krankheiten zu verursachen, oder sie können weitaus giftigere oder hochansteckende Wirkstoffe und Viren verwenden. Ein hoch ansteckender Virus könnte 100 % der feindlichen Truppen auslöschen, da diejenigen, die nicht gestochen wurden, von ihren Kameraden infiziert werden.

Kommt Ihnen etwas davon bekannt vor? Warum gab es in New York City im Februar/März 2020 einen plötzlichen „Covid-Ausbruch“, der sich nicht auf andere Städte in den USA ausbreitete, wie es die Pandemieprognose vorhersagte?

Das Faszinierende daran ist, dass es mit diesem Drohnensystem zur Freisetzung von Biowaffen möglich ist, eine Pandemie vorzutäuschen, indem chemische Gifte aus der Luft auf eine Bevölkerung abgeworfen werden, ohne dass überhaupt ein Virus existiert. Sobald die Bevölkerung die Gifte aufgenommen hat, wird sie durch die Angst in den Medien dazu gebracht, nach Impfstoffen zu betteln. Diese „Impfstoffe“ injizieren ihnen dann mRNA-Anweisungen, die ihre Zellen so programmieren können, dass sie Giftpeptidproteine in ihrem eigenen Körper synthetisieren, was zu noch mehr Symptomen führt und eine „Ausscheidung“ / Verbreitung der Giftpeptide auf andere um sie herum bewirkt. Dies wird dann als „Epidemie“ der viralen Ausbreitung bezeichnet, obwohl für die Entstehung dieses Prozesses nicht einmal ein Virus erforderlich ist.

Das bedeutet nicht, dass es keinen biowaffenfähigen SARS-CoV-2-Virenstamm gibt, es bedeutet nur, dass kein Virus erforderlich ist, um einen scheinbaren „Ausbruch“ zu inszenieren und eine öffentliche Panik über den neuesten Erreger auszulösen. Alles, was wir bei der sogenannten Covid-19-Pandemie gesehen haben, hätte auch ganz ohne Virus erreicht werden können.

Die „Gift-Theorie“ hat sich als richtig erwiesen: Wissenschaftler bestätigen das Vorhandensein von Dutzenden von Giftpeptiden in Covid-19-Opfern

Eine in der Zeitschrift F1000 Research veröffentlichte Studie, die von PubMed Central indiziert wird und auf der Website der National Library of Medicine (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8772524/) verfügbar ist, trägt den Titel „Toxinähnliche Peptide in Plasma-, Urin- und Fäkalproben von COVID-19-Patienten“.

In dieser Studie wurde HPLC (Flüssigkeitschromatographie) in Kombination mit Massenspektrometern eingesetzt, um das Vorhandensein von Dutzenden von Giftpeptidkomponenten in den Fäkalien und im Blutplasma von Covid-19-Opfern zu identifizieren. Die von Carlo Brogna und anderen italienischen Forschern verfasste Studie „berichtet über die Identifizierung von toxinähnlichen Peptiden bei COVID-19-Patienten durch Anwendung der Flüssigchromatographie Surface-Activated Chemical Ionization – Cloud Ion Mobility Mass Spectrometry.“

Die vollständige Liste der toxischen Peptide und Giftpeptidkomponenten, die in den Körpern der Covid-19-Opfer identifiziert wurden, umfasst…

Konotoxin Pu6.1

Konotoxin Vi15a

Mutmaßliches Alpha-Konotoxin Qc alphaL-1

Konotoxin 10

Rho-Konotoxin TIA

Kunitz-Typ Serinprotease-Inhibitor Konotoxin Cal9.1a

Alpha-Konotoxin Pu1.5

Konotoxin Fla16d

Phospholipase A2 MALT0035C

Phospholipase A2 AP-PLA2-I

Saure Phospholipase A2 PePLA2

Basische Phospholipase A2 BFPA

Basische Phospholipase A2 PL-X

Komplementfaktor B Ba-Fragment

Saure Phospholipase A2 homolog Textilotoxin D-Kette

Venom-Prothrombin-Aktivator pseutarin-C nicht-katalytische Untereinheit

Gerinnungsfaktor V

Venom-Prothrombin-Aktivator oscutarin-C nicht-katalytische Untereinheit

Kurzes Neurotoxin 4

Konotoxin Cl9.6

Zink-Metalloproteinase-Disintegrin-ähnliche Halysase

Alpha-Elapitoxin-Oh2b

Sigma-Konotoxin GVIIIA

Konotoxin Mr15.2

Konotoxin mr3g

Contryphan-R

Schlangengift-Metalloprotease-Inhibitor 02D01

Bradykinin-potenzierende und natriuretische Peptide vom C-Typ

Zink-Metalloproteinase/Desintegrin

Dazu gehören „Conotoxine“, die laut der Studie „neurotoxische Peptide sind, die aus dem Gift mariner Kegelschnecken (Gattung Conus) isoliert wurden“.

Die Studie fügt hinzu:

Das Vorhandensein von Conotoxin-Peptiden könnte das Auftreten vieler Symptome (wie Hyposmie, Hypogeusie und die für das Guillain-Barre-Syndrom typischen Anzeichen) erklären, die bei einigen COVID-19-Patienten beobachtet werden. Ihr Vorhandensein kann die normale Funktion der Ionenkanäle, der nikotinischen Acetylcholinrezeptoren und des Acetylcholinspiegels verändern.

Dr. Bryan Ardis versuchte, die Welt vor toxischen Giftpeptiden zu warnen, und wurde von fast allen belächelt

Die Quintessenz? Dr. Bryan Ardis hatte die ganze Zeit recht. Genauso wie Stew Peters, weil er es wagte, Dr. Ardis eine Plattform zu bieten, um zu sprechen (für das Protokoll, ich habe Dr. Ardis auch interviewt und dieses Interview auf Brighteon.com veröffentlicht). Die so genannte „Gifttheorie“, die von anderen Analysten und Beobachtern abgetan oder sogar verspottet wurde, erweist sich als entscheidende Komponente für das Verständnis der Ursprünge und des Vorhandenseins des so genannten „Covid-19“, das passender „COVENOM-19“ genannt werden könnte.

