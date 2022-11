Der Grund, warum das Kabinett in den David Icke die Einreise in die Niederlande verweigert?

Am Donnerstag wurde bekannt, dass das Kabinett dem britischen „Verschwörungsdenker“ David Icke die Einreise in unser Land verweigert hat. Er sollte am Sonntag auf einer von Samen voor Nederland organisierten Demonstration in Amsterdam sprechen.

Ein Sprecher der Organisation nannte Ickes Einreiseverbot „unglaublich“. „Das habe ich nicht erwartet“, sagte er. „Wir sind sehr gespannt auf die Beweise, mit denen das Kabinett ihm die Einreise verweigert.

In einem Gespräch mit Brian Rose von London Real sagte Icke kürzlich, dass Klaus Schwab Ministerpräsident Rutte völlig in der Tasche hat.

Warum hat Rutte den Angriff auf die Bauern eröffnet und will sie von ihrem Land vertreiben? Die Welt stehe vor einer Nahrungsmittelknappheit, während die Niederlande der zweitgrößte Agrarexporteur der Welt seien, sagte er.

„Sie zerstören die Bauern. Warum tun Sie das?“, fragte Icke. „Wenn Menschen in Bezug auf ihr Essen von Ihnen abhängig sind, kontrollieren Sie sie. Wenn Lebensmittel billig und im Überfluss vorhanden sind, kann man sie nicht kontrollieren. Wenn Energie billig und im Überfluss vorhanden ist, kann man sie nicht kontrollieren“.

„Knappheit ist gleichbedeutend mit Abhängigkeit und Kontrolle“, betonte Icke. „Und deshalb haben sie es auf die Lebensmittelkette und die Energieversorgung abgesehen.

This is why the Netherlands has banned David Icke from entering the country… deeming him a level 3 terrorist… because he exposed Mark Rutte and the WEF plans… pic.twitter.com/lXx3iXpJ3a