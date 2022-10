Patentantrag der US-Regierung für „Luciferase-Fusionsproteine“ sollten die Alarmglocken schrillen lassen

Die US-Regierung hat Proteine patentiert, die Luziferase enthalten. Die Proteine könnten dazu verwendet werden, den Impfstatus einer Person zu ermitteln. Der Enthüllungsjournalist Joshua Phillip sagt im Gespräch mit NTD News, dass dies überall die Alarmglocken schrillen lassen sollte.

Die Idee ist, dass die Proteine, die Luziferase enthalten, durch eine Injektion subkutan injiziert werden. Menschen werden auf diese Weise markiert. Sie wollen Luziferase verwenden, weil sie Biolumineszenz liefert und unter einer UV-Lampe aufleuchtet, so Phillip. „Sie können dich wie einen Strichcode scannen. Sie können die Markierung scannen, die sie dir gegeben haben.“

NTD's @stefania_cox spoke with Crossroads host @JoshJPhilipp about a patent filed by the U.S. government for fusion proteins containing #luciferase, which could be used to track people's vaccination status.



