Trotz schockierenden Impfdaten beantragen Moderna und Pfizer die bivalenten Booster-Zulassung für Kinder

Pfizer und Moderna beantragen beide eine Notfallzulassung für ihre bivalenten COVID-Booster für Kinder.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Pfizer und Moderna beantragen beide eine Notfallzulassung für ihre bivalenten COVID-Auffrischungsimpfungen für Kinder. Moderna beantragt die Zulassung für Kinder im Alter von 6 bis 17 Jahren, während Pfizer die Spritze für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren anbietet.

Die U.S. Centers for Disease Control and Prevention gehen davon aus, dass die bivalenten Auffrischungsimpfungen für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren bis Mitte Oktober 2022 verfügbar sein werden.

In den USA werden beide bivalenten Booster mRNA gegen den ursprünglichen Wuhan-Stamm und die Omicron-Varianten BA.4 und BA.5 enthalten. (In Großbritannien zielt der Booster von Moderna auf den Wuhan-Stamm und BA.1, einen früheren Omicron-Stamm, der nicht mehr im Umlauf ist)

Die Wirksamkeit des Boosters von Pfizer basiert auf Antikörperspiegeln in acht Mäusen, die nichts über den Schutz aussagen, den Sie erhalten könnten. Der Booster von Moderna basiert ebenfalls auf Antikörperspiegeln in Mäusen, wobei die genaue Anzahl nicht bekannt ist

Was die Sicherheit betrifft, so gibt es nicht einmal Mausdaten. Die Sicherheit wird auf der Grundlage der ursprünglichen Impfungen angenommen, obwohl die Sicherheitsdaten zu diesen Impfungen schockierend sind. Bis zum 16. September 2022 hatte das U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) 55.733 Berichte über Verletzungen und Todesfälle bei Kindern unter 18 Jahren registriert.

Obwohl immer mehr belastende Daten ans Licht kommen, beantragen sowohl Pfizer als auch Moderna eine Notfallzulassung (EUA) für ihre bivalenten COVID-Auffrischungsimpfungen für Kinder. Moderna beantragt die Zulassung für Kinder im Alter von 6 bis 17 Jahren, während Pfizer die Impfung für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren beantragt.

Laut Reuters „erwarten die U.S. Centers for Disease Control and Prevention …, dass COVID-19-Impfstoffauffrischungen, die auf zirkulierende Varianten des Virus abzielen, ab Mitte Oktober für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren verfügbar sein werden“.

Der neue bivalente COVID-Booster von Moderna, mRNA-1273.222, der unter dem Markennamen „Spikevax bivalent Original/Omicron“ verkauft wird, wurde Ende August 2022 für Erwachsene über 18 Jahren zugelassen.

In den USA enthält die Erwachsenendosis 25 Mikrogramm mRNA gegen den ursprünglichen Wuhan-Stamm und 25 mcg mRNA gegen die Omicron-Varianten BA.4 und BA.5. Im Vereinigten Königreich enthält der bivalente Booster von Moderna (mRNA-1273.214) mRNA gegen den ursprünglichen Wuhan-Stamm und BA.1, einen früheren Omicron-Stamm, der nicht mehr im Umlauf ist.

Die bivalenten Booster von Pfizer enthalten ebenfalls mRNA gegen den Wuhan-Stamm, BA.4 und BA.5. Die beiden bivalenten Auffrischungsimpfungen sind nur für Personen erhältlich, die bereits vor mindestens zwei Monaten die primäre Zwei-Dosis-Serie und/oder eine monovalente Auffrischungsimpfung erhalten haben.

Man kann wohl davon ausgehen, dass die gleiche Regel auch für Kinder gelten wird. Bis Ende September 2022 hatten 38 % der amerikanischen Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren eine erste Dosis erhalten und 31 % zwei Dosen. In der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen hatten 67 % eine Dosis und 57 % zwei Dosen erhalten. Diejenigen, die zwei Dosen erhalten haben, sind wahrscheinlich die einzigen, die für die bivalente Auffrischungsimpfung in Frage kommen, sofern sie zugelassen wird.

Bivalente Booster sind nur an Mäusen getestet worden

Seit Jahrzehnten hat die US Food and Drug Administration zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen für Kinder getroffen, die an medizinischer Forschung teilnehmen. Mit dem Aufkommen der COVID-Impfungen wurde all das über Bord geworfen, da Kinder nun ohne jegliche Sicherheitsvorkehrungen als medizinische Versuchskaninchen benutzt werden.

Es ist wirklich wichtig, sich klarzumachen, dass diese bivalenten Booster mit neuer, nicht getesteter mRNA neu formuliert wurden und bisher nur an Mäusen getestet wurden. Trotzdem erwägt die FDA jetzt, sie an Kleinkinder zu verabreichen.

Die Wirksamkeit des Boosters von Pfizer basiert auf den Antikörperspiegeln von acht Mäusen, was nichts über den Schutz aussagt, den Sie erhalten könnten. Der Booster von Moderna basiert ebenfalls auf Antikörperspiegeln bei Mäusen, wobei die genaue Anzahl unbekannt ist.

„Die Sicherheit wird auf der Grundlage der ursprünglichen Impfungen angenommen, obwohl die Sicherheitsdaten zu diesen Impfungen schockierend sind. Bis zum 16. September 2022 hatte das U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) 55.733 Berichte über Verletzungen und Todesfälle bei Kindern unter 18 Jahren erfasst.“

Was die Sicherheit betrifft, so gibt es nicht einmal Mausdaten. Die Sicherheit wird auf der Grundlage der ursprünglichen Impfungen angenommen, obwohl die Sicherheitsdaten zu diesen Impfungen schockierend sind. Kurzfristig haben die ursprünglichen COVID-Impfungen zusammen zu 1.417.671 Berichten über unerwünschte Ereignisse geführt (mit Stand vom 16. September 2022 beim U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System oder VAERS registriert).

Dazu gehören 177.973 Krankenhausaufenthalte, 58.024 dauerhafte Behinderungen, 34.107 lebensbedrohliche Ereignisse und 31.071 Todesfälle. Allein für Kinder unter 18 Jahren gibt es 55.733 Berichte über Verletzungen und Todesfälle.

Wenn das kein Grund zur Beunruhigung ist, weiß ich nicht, was es ist. Es ist sicherlich kein „starker Beweis“ für Sicherheit! Hinzu kommt, dass man diese ohnehin schon erschütternden Zahlen aufgrund der weit verbreiteten Dunkelziffer mit dem Faktor 41 (oder mehr) multiplizieren muss, um eine Vorstellung von den wahren Auswirkungen zu bekommen.

Und wenn Sie immer noch glauben, dass die pädiatrischen Studien erschöpfend waren, sollten Sie wissen, dass die monovalente Auffrischungsimpfung von Pfizer, die im Mai 2022 für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren zugelassen wurde, auf den Antikörperspiegeln von nur 67 Kindern basierte. Das ist so weit außerhalb der Norm dessen, was in der Vergangenheit für eine Medikamentenstudie erforderlich war, dass es einfach lächerlich ist.

1 in 800 Absolutes Risiko für schwerwiegende Nebenwirkungen

Während die VAERS-Daten ein klares Bild davon zeichnen, was für Eltern auf dem Spiel steht, die sich dafür entscheiden, ihren Kindern diese gentechnisch veränderte Biowaffe zu spritzen, gibt es jetzt auch andere Daten, die zeigen, wie schlecht diese Idee ist.

In einer kürzlich in der Fachzeitschrift Vaccine veröffentlichten Studie, an der einige der renommiertesten Mediziner der Welt mitgewirkt haben, darunter Peter Doshi, außerordentlicher Professor für pharmazeutische Dienstleistungsforschung und leitender Redakteur beim BMJ, wurden Daten der FDA, von Health Canada und der Studien von Pfizer und Moderna ausgewertet, um die Risiken der COVID-Impfungen von Pfizer und Moderna zu bewerten.

Sie kamen zu dem Schluss, dass das absolute Risiko eines schwerwiegenden unerwünschten Ereignisses durch die mRNA-Spritzen bei 1 zu 800 liegt, was das in randomisierten kontrollierten Studien ermittelte Risiko einer COVID-19-Krankenhauseinweisung deutlich übersteigt.

Das Risiko einer COVID-Infektion für Kinder ist sogar noch verschwindend gering – vor allem bei einer Omicron-Infektion, die bei den meisten Menschen als leichte Erkältung auftritt -, so dass das Risiko einer schwerwiegenden Nebenwirkung mit 1:800 unbeschreiblich hoch ist.

Statistiken zeigen, dass die Rate der COVID-19-assoziierten Krankenhausaufenthalte bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren bei 0,0008 % liegt.18 In der realen Welt ist das so nahe an Null, dass man es nicht weiter senken kann. Wie Clark County Today berichtet, „zeigen Pfizer-Studiendaten20 , dass die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder an der Spritze sterben, 107-mal höher ist als der Tod durch COVID-19.“

Andere Daten, die die mangelnde Sicherheit bestätigen

Weitere Daten werden in einem kürzlich erschienenen Artikel des Kardiologen Dr. Aseem Malhotra untersucht, der die Impfungen ursprünglich empfohlen hatte, inzwischen aber seine Meinung über ihre Sicherheit geändert hat. So zeigen israelische Daten, dass eine Myokarditis nach der Impfung in einer Häufigkeit von 1:6.000 auftritt. Daten von männlichen Kindern und Jugendlichen in Hongkong ergaben eine Myokarditis-Rate von 1 zu 2.700.

Wie die Vaccine Safety Research Foundation in dem obigen Video feststellt, hat Myokarditis – eine der anerkannten Auswirkungen der COVID-Impfung – „eine Sterblichkeitsrate von 25 % bis 56 % innerhalb von drei bis zehn Jahren, die auf fortschreitendes Herzversagen und plötzlichen Herztod zurückzuführen ist“.

Norwegische Daten zeigen, dass die Rate an schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen nach der Impfung bei 1 zu 1.000 nach zwei Dosen Pfizer liegt, und das britische Yellow-Card-System zeigt, dass 1 von 120 Personen, die mindestens eine mRNA-Injektion erhalten haben, ein unerwünschtes Ereignis erleidet, das „mehr als nur leicht“ ist. Dies sind einfach außergewöhnliche Risikoverhältnisse, und es ist nicht abzusehen, wie die langfristigen Auswirkungen in 10 oder 20 Jahren aussehen könnten.

Studie zeigt, dass COVID-Impfung das Infektionsrisiko bei Säuglingen erhöht

Laut CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky hat eine „strenge wissenschaftliche Überprüfung“ bewiesen, dass die COVID-Impfung bei Säuglingen und Kleinkindern sicher und wirksam ist.23 Wie jedoch die diagnostische Pathologin Dr. Clare Craig (Video oben) ausführlich darlegt, hat Pfizer seine klinischen Daten für Kleinkinder verdreht, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen.

Craig weist darauf hin, dass von den 4.526 Kindern im Alter von 6 Monaten bis 4 Jahren, die an der Studie von Pfizer teilnahmen, 3.000 das Ende der Studie nicht erreichten. Warum haben zwei Drittel der Kinder die Studie abgebrochen? Häufig ist dies der Fall, wenn die Nebenwirkungen so stark sind, dass die Teilnehmer nicht mehr weitermachen können. In diesem Fall wissen wir nicht, warum zwei Drittel der Teilnehmer ausgeschieden sind, und „allein aus diesem Grund sollte diese Studie als null und nichtig betrachtet werden“, so Craig. Außerdem:

Bei sechs der Kinder im Alter von 2 bis 4 Jahren in der geimpften Gruppe wurde eine „schwere COVID“ diagnostiziert, in der Placebogruppe dagegen nur bei einem. Dies zeigt also, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Impfung schwere COVID verursacht, höher ist als die Wahrscheinlichkeit, dass sie diese verhindert.

Das einzige Kind, das wegen COVID ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, war ebenfalls in der „geimpften“ Gruppe.

In den drei Wochen nach der ersten Dosis wurde bei 34 der Kinder in der geimpften Gruppe und bei 13 der ungeimpften Kinder COVID diagnostiziert. Das bedeutet, dass das Risiko der Kinder, innerhalb der ersten drei Wochen nach der ersten Dosis Symptome von COVID zu entwickeln, tatsächlich um 30 % gestiegen ist! Diese Daten wurden ignoriert.

Zwischen der zweiten und der dritten Dosis lag eine achtwöchige Pause, und in der Gruppe der Geimpften traten erneut mehr COVID-Fälle auf. Auch dies wurde ignoriert. Nach der dritten Dosis war die Inzidenz von COVID in der Impfstoffgruppe erneut erhöht, was ebenfalls ignoriert wurde.

Am Ende wurden nur drei Fälle von COVID in der Impfstoffgruppe und sieben Fälle in der Placebogruppe gezählt. Sie ignorierten buchstäblich 97 % aller COVID-Fälle, die während der Studie auftraten, um zu dem Schluss zu kommen, dass die Impfungen bei der Prävention von COVID „wirksam“ waren.

Zwar wird behauptet, dass die Dreifach-Impfung die COVID-Fälle reduzierte, doch erkrankten 12 der Kinder in der zweimonatigen Nachbeobachtungsphase tatsächlich zweimal an COVID, und 11 von ihnen waren geimpft.

Das Konfidenzintervall für die Impfung von Pfizer liegt bei -370 % am unteren Ende der 95 %, was darauf hindeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, an COVID zu erkranken, bei geimpften Kindern fast viermal so hoch ist wie bei ungeimpften Kindern.

Warum werden Kinder ins Visier genommen, die diese Impfungen nicht brauchen?

Seitdem die COVID-Impfung für Kleinkinder zugelassen wurde, stellt sich die Frage nach dem Warum. Sicherlich nicht, weil Kinder in großer Gefahr sind, durch COVID zu sterben.

Die wahrscheinlichste Erklärung für das irrationale Verhalten der FDA und der CDC ist, dass sie den Arzneimittelherstellern helfen, die mRNA-Spritzen in den Impfplan für Kinder aufzunehmen, da dies der schnellste und einfachste Weg ist, um einen dauerhaften Haftungsschutz zu erhalten.

Sobald der Impfstoff auf dem Kinderimpfplan steht, sind die Impfstoffhersteller dauerhaft von der Haftung für Verletzungen und Todesfälle in allen Altersgruppen, auch bei Erwachsenen, befreit. Mehr über diesen Entschädigungsprozess erfahren Sie in „Der wahre Grund, warum Kinder mit COVID geimpft werden sollen„.

Das Endziel ist also wahrscheinlich eine dauerhafte Immunität gegen die Haftung für Verletzungen und Todesfälle durch COVID-Impfungen in allen Altersgruppen, und um das zu erreichen, brauchen sie zunächst die EUA, die alle Kinder abdeckt. Und da die FDA jetzt neu formulierte mRNA-Impfungen ohne zusätzliche Tests nach dem Vorbild des Grippeimpfstoffs zulässt, scheint sie sicherstellen zu wollen, dass auch für Kinder jährlich aktualisierte Auffrischungsimpfungen in die EUA aufgenommen werden.

UK verbietet COVID-Impfung für unter 12-Jährige

Unterdessen hat das Vereinigte Königreich vor kurzem die COVID-Impfung für Kinder unter 12 Jahren abgeschafft, es sei denn, sie gehören zu einer medizinischen Risikogruppe. Dies berichtet The Guardian am 6. September 2022:

„Die britische Gesundheitsbehörde (UKHSA) teilte mit, dass Kindern, die Ende letzten Monats noch nicht fünf Jahre alt waren, keine Impfung angeboten wird. Dies entspricht den Empfehlungen, die der britische Gemeinsame Ausschuss für Impfungen und Immunisierung (JCVI) im Februar 2022 veröffentlicht hat. Die UKHSA erklärte, das Angebot von COVID-Impfungen für gesunde 5- bis 11-Jährige sei immer als vorübergehend gedacht gewesen.“

Auch Dänemark bietet ab dem 1. September 2022 die COVID-Impfung für Kinder zwischen 5 und 17 Jahren nicht mehr an und begründet dies mit dem geringen Risiko einer COVID-Infektion. Kinder, die nur eine Dosis erhalten haben, müssen keine zweite erhalten, und für diese Altersgruppe werden keine Auffrischungen angeboten.

In Schweden wurde die Impfung für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren von Anfang an nicht empfohlen, da die schwedische Gesundheitsbehörde der Ansicht war, dass der Nutzen die Risiken nicht überwiegt. Auffrischungen für Kinder werden also auch dort wahrscheinlich kein Thema sein.

In den USA hat Florida alle COVID-Impfungen für Kinder unter 5 Jahren abgelehnt. Eltern, die ihre Kleinkinder impfen lassen wollen, können das tun, aber der Staat empfiehlt es nicht.

Schützen Sie Ihre Kinder vor medizinischen Experimenten

Wenn Sie noch unsicher sind, ob die COVID-Impfung die „richtige“ Wahl für Ihr Kind ist, lesen Sie bitte Dr. Byram Bridles „COVID-19 Vaccines and Children: A Scientist’s Guide for Parents„, das von der Canadian COVID Care Alliance veröffentlicht wurde. Darin wird erläutert, wie die Impfung funktioniert, welche Nebenwirkungen bekannt sind, welche Ergebnisse die klinische Studie erbracht hat, welche Auswirkungen das Spike-Protein hat und vieles mehr.

Es wird davon ausgegangen, dass die Nebenwirkungen der neuen bivalenten Booster ungefähr die gleichen sind wie die der ursprünglichen Impfungen,32 aber dafür gibt es keine Garantie. Sie könnten milder ausfallen oder schlimmer sein.

Meiner Meinung nach ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie schlechter sind, höher, und zwar aus dem einfachen Grund, dass sie mehr als einen mRNA-Typ liefern. Werden die BA.4/BA.5 mRNA unterschiedliche Auswirkungen haben? Werden sie Kreuzreaktionen verursachen? Wer weiß das schon? Es gibt keine Daten. Wenn die nachteiligen Auswirkungen der ursprünglichen Impfungen ein Hinweis darauf sind, dann besteht zumindest der begründete Verdacht, dass die bivalenten Auffrischungsimpfungen ebenso gefährlich sind.

Quellen: