Um die Klimaziele zu erreichen, könnte der niederländische Staat den Aufkauf von 600 Landwirten innerhalb eines Jahres erzwingen

Landwirte warnen vor weiteren Protesten und sagen, dies sei „inakzeptabel“

Sie haben vielleicht schon von den massiven Bauernprotesten in den Niederlanden gehört. Zehntausende von Landwirten sind auf die Straße gegangen, um sich gegen die neuen Klimaziele der Regierung zu wehren, die Tausende von Landwirten aus dem Geschäft drängen werden.

Die Landwirte haben sogar ein örtliches Rathaus mit Gülle besprüht, wie das Video unten zeigt.

Trotz all dieser Proteste ist nun die Rede davon, dass der Staat bereits im nächsten Jahr 500-600 Betriebe aufkaufen muss. Mit anderen Worten: Der Staat könnte Landwirte dazu zwingen, ihr Land an den Staat zu verkaufen.

Das ist wahnsinnig.

Die Landwirte warnen nun, dass es zu weiteren Protesten kommen wird, wenn die Regierung mit ihren Plänen fortfährt, Hunderte von Landwirten zu zwingen, ihr Land an den Staat zu verkaufen.

Der von der Regierung eingesetzte Vermittler Johan Remkes meint, die Regierung solle sich auf den Zwangskauf großer Stickstoffemittenten in der Nähe empfindlicher Naturgebiete konzentrieren. Es gebe keine andere Möglichkeit, das Ziel einer Senkung der Stickstoffemissionen um 50 % bis 2030 zu erreichen.

Moment mal, 2030? Warum gerade dieses Jahr? Das kann doch unmöglich etwas mit der UN-Agenda 2030 zu tun haben?

Ich habe gerade einen ausführlichen Artikel über die Agenda 2030 geschrieben, und ein wichtiger Punkt darin ist „Klimaschutz“. Hm. Hier in Englisch und hier von Google übersetzt.

Die Landwirte bezeichnen die Zwangsabschaltungen als „inakzeptabel“.

🇳🇱 UPDATE ON THE DUTCH FARMERS: our criminal government has announced yesterday that they’ll be speeding up the theft of our farmers’ land. 500-600 farmers will be forced to sell their land to the state in the next year.



The farmers have announced new protests, so stay tuned.