Patentiert und im Labor gezüchtetes Fleisch zur Bevölkerungskontrolle

Im Labor gezüchtetes Fleisch bietet privaten Unternehmen die Möglichkeit, geistige Eigentumsrechte an der Fleischentwicklung zu vergeben und so einen finanziellen Gewinn zu erzielen

Konzerne, die die Lebensmittelversorgung durch zentrale Produktion und Verteilung kontrollieren, können auch Bevölkerungen und Länder kontrollieren

Im Labor gezüchtetes Fleisch stammt von Stammzellen, die aus Muskelgewebe gewonnen und im Labor vermehrt wurden; die Fähigkeit, Gewebezellen zu züchten, bedeutet jedoch nicht, dass das Produkt gesundheitliche Vorteile für den Endverbraucher hat

Wissenschaftler arbeiten jetzt an im Labor gezüchtetem Fleisch aus menschlichen Zellen, die aus der Innenseite Ihrer Wange gewonnen werden. Während einige darüber streiten, ob es sich dabei um Kannibalismus handelt, stellt sich die Frage, wie sich dies auf die Ausbreitung von Krankheiten auswirken wird

Am 12. Juli 2018 berief die FDA eine öffentliche Sitzung ein, um darüber zu sprechen, wie man im Labor gezüchtetes Fleisch bezeichnen sollte. Wie in The Atlantic berichtet, gab es am Ende des Treffens keinen Konsens. Der Krieg der Worte zielte darauf ab, eine Assoziation zu wählen, die beim Verbraucher eine bestimmte emotionale Reaktion hervorrufen würde.

Verschiedene Redner sprachen von „sauberem Fleisch“, „künstlichem Fleisch“, „In-vitro-Fleisch“, „Zellkulturprodukten“, „kultiviertem Fleisch“ oder „Kulturgewebe“. Jeder Begriff hatte seine Befürworter und Kritiker.

Die Rindfleischproduzenten zum Beispiel mochten den Begriff „sauberes Fleisch“ nicht. Danielle Beck, eine Lobbyistin der National Cattlemen’s Beef Association (NCBA), sagte dem Reporter von The Atlantic, der Begriff sei „für die traditionellen Fleischproduzenten von Natur aus beleidigend, als ob echtes Fleisch irgendwie schmutzig wäre“.

Das ist jedoch genau das, was die Kunstfleischindustrie Sie glauben machen möchte. Tatsächlich stützt sich der Markt für im Labor gezüchtetes Fleisch auf die Behauptung, der Verzehr von echtem Fleisch zerstöre unseren Planeten. Singapur war das erste Land, das die Zulassung für Produkte erteilte, die wie Fleisch aussehen, aber nicht von echten Tieren stammen.

Die Entscheidung ebnete den Weg für den Rest der Welt, und heute ist Kunstfleisch so beliebt, dass es in den meisten Walmarts, Targets, anderen Lebensmittelgeschäften und einigen beliebten Restaurantketten zu finden ist.4 Die Kunstfleischindustrie bot ihr Produkt als Licht in einer dunklen Welt an, da viele unter den übermäßigen Nachrichtenberichten über COVID-19-Fälle litten.

Es mag den Anschein erweckt haben, als würden sich die großen Tech-Giganten zu einem noch nie dagewesenen Zeitpunkt in der Geschichte um die Lebensmittelversorgung kümmern. Aber man muss nicht allzu tief in die Materie eindringen, um festzustellen, dass es bei patentiertem Kunstfleisch nicht um die „Rettung des Planeten“ oder „Nachhaltigkeit“ geht, sondern um einen weiteren Versuch, die Bevölkerung zu kontrollieren und großen Reichtum anzuhäufen.

Bei im Labor gezüchtetem Fleisch geht es ums große Geschäft

Der Lebensmittelkritiker der Financial Times schrieb Anfang September 2021 einen Artikel, in dem er überzeugend darlegte, dass es bei im Labor gezüchtetem Fleisch nicht um Nachhaltigkeit oder „grüne“ Entscheidungen geht, sondern vielmehr um geistiges Eigentum (IP) und die Erzielung eines finanziellen Gewinns.

Er warf einen historischen Blick auf geistiges Eigentum und listete die Patente auf, die zum Schutz von Frühstücksflocken, kohlensäurehaltigen Getränken, Medikamenten, Impfstoffen, genetisch veränderten Pflanzen und Pestiziden angemeldet wurden. In jedem Fall war das geistige Eigentum von Kellogg, Coca-Cola, McDonald’s, Big Pharma und Agrarchemieunternehmen das Lebenselixier ihres finanziellen Erfolgs. Er schreibt:

Derzeit gibt es in der Fleischindustrie nicht viel IP … Die Rettung von Tierleben, die Verhinderung der Abholzung des Regenwaldes und sogar die Reduzierung von Methanfürzen begeistern die Investoren nicht – diese Veränderungen lassen sich nicht in Profit umsetzen. Der heilige Gral ist es, das Fleisch, das wir konsumieren, durch ein eigenes Produkt zu ersetzen, das geistige Eigentum an Fleisch zu besitzen. Coca-Cola und McDonald’s haben es geschafft, patentierte Lebensmittelprodukte zu zwei der weltweit größten Lebensmittelunternehmen nach Marktkapitalisierung zu machen, aber ein Patent auf tierfreies „Fleisch“ könnte ihre Erfolge völlig in den Schatten stellen.

Bill Gates wirbt für den Verzehr von 100 % synthetischem Rindfleisch, um den Klimawandel zu bekämpfen. Diese Idee gehört zu den Kernaussagen seines neuen Buches, in dem er darlegt, wie man Treibhausgasemissionen vermeiden kann. Wohlgemerkt, dieses Buch wurde von einem Mann geschrieben, der ein 6.131 Quadratmeter großes Haus mit einer Garage für 23 Autos, einem Kino für 20 Personen und 24 Badezimmern gebaut hat. Er besitzt fünf weitere Häuser, eine Pferdefarm, vier Privatjets und eine „Sammlung“ von Hubschraubern.

Laut einer Studie, über die in Business Today berichtet wurde, beläuft sich sein jährlicher Kohlenstoff-Fußabdruck auf 7.493 Tonnen Kohlenstoff, von denen ein Großteil auf seine Flugzeuge entfällt. In einem Artikel, der in Forbes am 22. März 2021 veröffentlicht wurde, schreibt ein Reporter:

Nun bin ich nicht unbedingt mit Gates einverstanden. Und ich hasse die Vorstellung, dass Regierungen entscheiden, was ihre Bürger essen sollen (was Gates anscheinend vorschlägt). Aber mein Job ist es, Ihnen zu helfen, Geld zu verdienen. Und es steht außer Frage, dass sich mit der Technologie, die hinter pflanzlichem Fleisch steckt, Milliarden verdienen lassen.

Leider könnte dies der Weg sein, den viele einschlagen, um Wohlstand statt Gesundheit zu erlangen. Beyond Meat“ ist bereits 12 Milliarden Dollar wert und wird sich bis 2025 voraussichtlich verdoppeln. Doch wie der Forbes-Reporter betont, ist die Fleischindustrie nur die Spitze des Eisbergs. Die synthetische Biologie nutzt Technologien, die es Wissenschaftlern ermöglichen, Leben zu programmieren. Dabei wird die DNA so umgestaltet, dass sie etwas völlig Neues hervorbringt.

Beyond Meat setzt diese Technologie ein, um aus Sojabohnen „realistischere“ Burger herzustellen. Er weist auch darauf hin, dass die Impfstoffe von Moderna und Pfizer COVID aus einem synthetischen Strang genetischen Codes bestehen, und schreibt weiter: „Ich glaube, dass die synthetische Biologie – mit Ausnahme der künstlichen Intelligenz (KI) – das größte Potenzial aller bahnbrechenden Technologien hat, unsere Welt radikal umzugestalten.“

Kontrolle der Lebensmittelversorgung = Kontrolle von Bevölkerungen und Ländern

Im Januar 2021 ergab eine Analyse von The Land Report, dass Bill Gates 242.000 Hektar Ackerland in den USA besitzt. Damit ist er der größte private Ackerlandbesitzer. In einem Interview mit MIT Technology Review sagte Gates:

Also nein, ich glaube nicht, dass die ärmsten 80 Länder synthetisches Fleisch essen werden. Ich denke aber, dass alle reichen Länder zu 100 % auf synthetisches Rindfleisch umsteigen sollten. Man kann sich an den Geschmacksunterschied gewöhnen, und es wird behauptet, dass es mit der Zeit noch besser schmecken wird. Letztendlich ist die Umweltprämie bescheiden genug, dass man das Verhalten der Menschen ändern oder die Nachfrage durch Regulierung völlig umstellen kann.

Der letzte Satz in diesem Absatz macht am meisten Sinn, wenn man bedenkt, wie Gates und andere Technokraten darauf abzielen, die Bevölkerung durch die zentrale Produktion und Verteilung von Nahrungsmitteln zu kontrollieren. Er sagt: „Ändern Sie das Verhalten der Menschen oder nutzen Sie die Regulierung, um die Nachfrage völlig zu verschieben“. Bei der Förderung von im Labor gezüchtetem Eiweiß geht es nicht um Nachhaltigkeit, sondern vielmehr um Reichtum und Macht.

Mithilfe des geistigen Eigentums hoffen die Tech-Giganten, lebende Tiere durch patentierte pflanzliche und tierische Alternativen zu ersetzen und so die Lebensmittelversorgung effektiv zu kontrollieren. Und Gates‘ 242.000 Hektar Ackerland in Illinois, Louisiana, Kalifornien, Iowa und fast einem Dutzend anderer Bundesstaaten scheinen für gentechnisch veränderte Mais- und Sojapflanzen vorgesehen zu sein. Mit anderen Worten, er baut die grundlegenden Pflanzen an, die für (pflanzliche) Fleischimitate und verarbeitete Lebensmittel benötigt werden.

Im Labor gezüchtete Fleischalternativen unterscheiden sich von ihren vegetarischen Gegenstücken dadurch, dass sie zunächst mit Zellkulturen von lebenden Tieren beginnen. Mosa Meat züchtet ihr Fleisch, nachdem sie eine kleine Anzahl von Zellen von Tieren geerntet haben, „die dann fast unversehrt auf ihre Felder zurückgebracht werden“.

Wie in Popular Mechanics beschrieben, versucht Memphis Meats, an dem Gates als Investor beteiligt ist, wann immer möglich, auf Tiere zu verzichten. Stattdessen werden Zellen verwendet, die aus Tierbiopsien gewonnen wurden.

Mit anderen Worten: Wenn ein Tierarzt beschlossen hat, einen Teil eines Tieres zu biopsieren, um eine anormale Wucherung medizinisch festzustellen, erntet Memphis Meats Zellen, die andernfalls weggeworfen worden wären, und züchtet diese zu Fleisch aus dem Labor. Der Austausch traditioneller, vollwertiger Lebensmittel, die von Kleinbauern angebaut werden, gegen massenhaft produzierte, gefälschte Lebensmittel ist Teil des Plans für The Great Reset.

Ziel ist es, die gesamte Lebensmittelversorgung zu kontrollieren. Zu diesem Zweck befassen sich Forscher und Hersteller auch mit Milchproteinen, die aus dem gentechnisch veränderten Pilz Trichoderma reesei hergestellt werden, um ein milchähnliches Protein wie Kasein und Molke zu produzieren. Popular Science ernannte das tierfreie Molkenprotein von Perfect Day zum Gewinner des Grand Award in der Kategorie Technik der 100 größten Innovationen des Jahres 2020.

Das vom Wellcome Trust mitbegründete EAT Forum hat eine Planetary Health Diet entwickelt, die auf die gesamte Weltbevölkerung angewendet werden soll. Sie sieht vor, den Verzehr von Fleisch und Milchprodukten um bis zu 90 % zu reduzieren und weitgehend durch im Labor hergestellte Lebensmittel sowie durch Getreide und Öl zu ersetzen.

Ihre größte Initiative heißt FReSH, die darauf abzielt, das Lebensmittelsystem zu verändern, indem sie mit Biotech- und Kunstfleischunternehmen zusammenarbeitet, um ganze Lebensmittel durch im Labor hergestellte Alternativen zu ersetzen. Mit anderen Worten: Sobald die Tech-Giganten die Kontrolle über Fleisch, Milchprodukte, Getreide und Öle haben, werden sie diejenigen sein, die von der Lebensmittelversorgung profitieren und diese kontrollieren.

Private Unternehmen, die die Lebensmittelversorgung kontrollieren, werden letztendlich Länder und ganze Bevölkerungen kontrollieren. Die Biotechnologie wird letztendlich Landwirte und Viehzüchter aus der Gleichung verdrängen und die Ernährungssicherheit gefährden. Mit anderen Worten: Die Arbeit, die im Namen der Nachhaltigkeit und der Rettung des Planeten geleistet wird, wird den privaten Unternehmen mehr Kontrolle verschaffen.

Gesundheitsgefahren durch Linolsäure

Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass künstliches Fleisch, egal ob es auf pflanzlicher Basis oder im Labor gezüchtet wurde, ein verarbeitetes Lebensmittel ist. Imitiertes Fleisch ist nicht besser oder gar gleichwertig mit echtem Fleisch. Lebensmittel, die nicht direkt aus dem Boden, von Reben, Sträuchern, Bäumen, Gewässern oder Tieren stammen, gelten als verarbeitet.

Im Labor gezüchtetes Fleisch beginnt mit einer Muskelprobe von einer Kuh. Im Labor trennen Techniker Stammzellen aus der Probe ab und vermehren diese dann stark. Die Zellen differenzieren sich zu Fasern, die das Muskelgewebe bilden. Mosa Meat glaubt, dass eine Gewebeprobe 80.000 Viertelpfünder ergeben kann.

Das Gewebewachstum im Inneren eines Tieres findet statt, wenn die Blutversorgung geeignete Nährstoffe für ein gesundes Muskelwachstum liefert. Dies setzt voraus, dass das Tier mit einer vollwertigen und ausgewogenen Nahrung gefüttert wird, aus der der Körper die notwendigen Nährstoffe in einer angemessenen Menge extrahiert, um die Zellen zu ernähren.

Der menschliche Körper extrahiert dann die Nährstoffe, die in regenerativ und biodynamisch geweidetem Fleisch enthalten sind. Wie die Wissenschaft jedoch in den letzten zwei Jahrzehnten gezeigt hat, führt die Aufzucht von Zellen auf Zucker zwar zu Wachstum, aber nicht zu Gesundheit. Die bloße Fähigkeit, Fleisch in Laborkulturen zu züchten, bedeutet nicht, dass das Endprodukt einen gesundheitlichen Nutzen für den Endverbraucher hat.

Gefälschtes Fleisch auf pflanzlicher Basis enthält übermäßige Mengen an Omega-6-Fett in Form von Linolsäure (LA). Dies ist einer der wichtigsten Verursacher von Stoffwechselstörungen. Meiner Meinung nach ist dieses Stoffwechselgift die Hauptursache für die steigende Zahl chronischer Krankheiten. LA führt zu schweren mitochondrialen Funktionsstörungen, verminderten NAD+-Werten, Fettleibigkeit, Insulinresistenz und einer radikalen Abnahme der Fähigkeit zur Energiegewinnung.

Die Gentechnik, die eingesetzt wird, um den Geschmack und die Textur von echtem Fleisch zu erzeugen, reproduziert nicht die gesunde Fettsäurezusammensetzung, da das Substrat Raps- und Sonnenblumenöl als Hauptfettquelle ist. Das Sonnenblumenöl, das sowohl in Impossible Burgers als auch in Beyond Meats verwendet wird, enthält 68 % LA, was ein außerordentlich hoher Anteil ist.

Das ist gefährlich, weil LA anfällig für Oxidation ist und Oxidationsnebenprodukte, so genannte OXLAMs (oxidative Linolsäuremetaboliten), verursacht. Diese Nebenprodukte zerstören Ihre DNA, Proteine, Mitochondrien und Zellmembranen. Das bedeutet, dass gefälschtes Fleisch alle Kriterien der Nachhaltigkeit und Gesundheit nicht erfüllt.

Haben Sie schon einmal kultiviertes Fleisch aus menschlichen Zellen in Betracht gezogen?

Während Fleisch und Milchprodukte aus dem Labor wie Science-Fiction klingen, kommt der nächste Schritt für Lebensmittelhersteller direkt aus dem dystopischen Film „Soylent Green“ von 1973. Der Science-Fiction-Film spielt im New York des Jahres 2022. In der Geschichte ist die Erde stark überbevölkert, und die Menschen leben auf der Straße.

Um sich zu ernähren, erhalten die Menschen Rationen von Wasser und Soylent Green, einer angeblich proteinreichen Nahrung aus Plankton. Am Ende stellt man in dieser futuristischen Albtraumfantasie der kontrollierenden Großkonzerne fest, dass das proteinreiche Getränk in Wirklichkeit aus Menschen hergestellt wird.

Jetzt, nur wenige Monate vor dem Jahr 2022, arbeiten Wissenschaftler an im Labor gezüchtetem „Fleisch“ aus menschlichen Zellen, die aus dem Inneren menschlicher Wangen gewonnen werden. Dieses grausige Produkt wurde von einem Wissenschaftler und Gründer des Biotech-Unternehmens Spiderwort erstmals als „Kunst“ vorgestellt. Die Tech Times berichtete am 22. November 2020, dass:

Ein neues „DIY-Mahlzeitenkit“, mit dem Steaks gezüchtet werden können, die größtenteils aus menschlichen Zellen bestehen, wurde erst kürzlich vom Londoner Design Museum als „Design des Jahres“ nominiert.

Es heißt „Ouroboros Steak“ und ist nach dem kreisförmigen Symbol einer Schlange benannt, die dafür bekannt ist, sich selbst mit dem Schwanz voran zu fressen. Dieser hypothetische Bausatz würde später alles enthalten, was eine Person braucht, um aus ihren eigenen Zellen Miniatursteaks aus menschlichem Fleisch zu züchten …“

Diese Kits sind nicht im Handel erhältlich – noch nicht. Es stellt sich jedoch die Frage, wie jemand auf die Idee kommen kann, einen Klumpen Fleisch aus seinem eigenen Körper zu essen. Es stellt sich auch die Frage, ob es sich um Kannibalismus handelt.

Die Befürworter des Konzepts behaupten, dass es sich nicht um Kannibalismus handelt, da man seinen eigenen Körper isst. Aber was würde jemanden daran hindern, Fleisch aus den Zellen anderer Menschen zu züchten – und es zu verkaufen, wenn es jemals kommerziell verfügbar wird? Und abgesehen vom Ekelfaktor: Wie könnte sich dies auf die Verbreitung von Krankheiten auswirken? So führte beispielsweise der Kannibalismus von Stämmen in Papua, Neuguinea, zu einer Prionenkrankheit, die einen ganzen Stamm fast auslöschte.

In vielen Dörfern kochten und verzehrten die Dorfbewohner nach dem Tod eines Menschen den Leichnam in einem Akt der Trauer. Wissenschaftler, die den Stamm untersucht haben, glauben, dass eine Person sporadisch an der Crutchfield-Jakob-Krankheit, auch bekannt als Rinderwahnsinn, erkrankte. Durch den Verzehr des neurologischen Gewebes verbreitete sich die Krankheit dann im ganzen Stamm.

Man braucht nicht viel, um sich vorzustellen, dass die seltsamen und ungewöhnlichen Nebenwirkungen, von denen die Menschen nach einer COVID-19-Injektion berichten, langfristige Auswirkungen auf das Körpergewebe haben könnten. Was passiert, wenn man dieses Körpergewebe züchtet und isst, sei es von einem selbst oder von jemand anderem?

