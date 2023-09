Paukenschlag: JAMA-Studie zeigt, dass COVID-Impfstoffe älteren Menschen gar nicht helfen

Steve Kirsch

Vor knapp einem Jahr wurde in der renommierten Fachzeitschrift JAMA eine Arbeit veröffentlicht, die den Nutzen von Auffrischungsimpfungen hervorheben sollte. Ein kritischer Blick offenbart jedoch, dass die Studie nicht das zeigt, was sie vorgibt.

Zusammenfassung:

Die Publikation mit dem Titel “Infections, hospitalizations and deaths among US nursing home residents with and without SARS-CoV-2 vaccination” zielt darauf ab, den Schluss zu ziehen, dass Auffrischungsimpfungen gegen COVID das Sterberisiko durch den Virus reduzieren. Eine genauere Betrachtung zeigt jedoch, dass der propagierte “Mortalitätsvorteil” nicht existiert. Das Bestreben, einen Vorteil durch die COVID-Booster-Impfung in Bezug auf die Mortalität aufzuzeigen, ist somit nicht gelungen.

Einleitung:

Dieses wissenschaftliche Paper offenbart für kritische Denker fünf wichtige Punkte:

Wäre der Impfstoff effektiv, sollte die Infektionssterblichkeitsrate (IFR) für diejenigen, die die Booster-Impfung erhalten haben, niedriger und nicht höher ausfallen. Würde der Impfstoff Todesfälle verhindern, müsste die IFR für diejenigen, die geboostert wurden, nach einigen Wochen sinken. Die Kurven für Nicht-Geimpfte sollten dabei nicht auseinanderlaufen! Skepsis ist angebracht, wenn keine gemeinsame Bereitstellung von anonymisierten, aggregierten Daten erfolgt. Ein Misstrauen ist ebenfalls gerechtfertigt, wenn die allgemeine Sterblichkeitsrate (ACM) der behandelten Gruppe nicht präsentiert wird. Es sollte immer hinterfragt werden, warum die ACM der einzelnen Kohorten nicht ab dem ersten Tag (Tag 0) gezeigt wird.

Details

“Sehen Sie sich die Zahlen an. Bei System 2 beträgt die Infektionssterblichkeitsrate (IFR) für das ungeboostete System 2,4/171,2 = 0,014. Für das geboostete System ergibt sich jedoch eine IFR von 1,3/72,5 = 0,018.

Die IFR des geboosteten Systems liegt also 28 % über der des ungeboosteten Systems. Das bedeutet, dass der Impfstoff in System 2 das Sterberisiko bei COVID auf Basis dieser Daten erhöht hat. Dies ist nun offensichtlich und lässt sich nicht mehr leugnen. Seltsamerweise wurde dieser Punkt in der Studie übersehen.

Im Falle von System 1 schien der Impfstoff auf den ersten Blick wirksam zu sein. Doch hat er tatsächlich gewirkt? Wenn man sich Abbildung 1 in der Studie ansieht – oben die Infektionszahlen und unten die Todesfälle – erkennt man, dass der vermeintliche Nutzen illusorisch war.”

Abbildung 1 aus dem Papier zeigt, dass bei System 1 die nicht geboosteten Personen SOFORT schlechter gestellt waren als die geboosteten. So funktioniert das aber nicht. Die gelben Linien für System 1 sollten einander folgen und dann allmählich auseinanderlaufen, wenn der Impfstoff seine “Magie” zu entfalten beginnt. Warum können wir die Daten von Tag 0 nicht sehen? Und warum wurden die Daten auf der Basis von Pflegeheimen nicht zur Verfügung gestellt?

“Die nicht geboostete Gruppe von System 1 (gelbe gestrichelte Linie) stellt deutlich einen Ausreißer dar; sie sieht nicht aus wie die nicht geboostete Gruppe von System 2 (blaue gestrichelte Linie). Bis zu den Tagen 7 bis 14 verlaufen die Kurven der beiden nicht geboosteten Gruppen parallel, um sich dann ab Tag 14 mysteriöserweise voneinander zu entfernen. Warum ist das so? Bei großen, diversen Populationen sollten sich die Kurven der nicht geboosteten Gruppen ähnlich verhalten. Hier sehen wir ein Problem.

Auch auffällig: Die Endpunkte in Abbildung 1 (rechts im Diagramm) stimmen nicht mit den Werten in Abbildung 1 überein, z. B. 11,3, 160, 171. Jeder kritische Denker sollte sich darüber wundern, warum die Diagramme nicht mit den Tabellen übereinstimmen.

Würde der Impfstoff wirklich wirken, sollten die Kurven von geboostetem und ungeboostetem Impfstoff zu Beginn parallel verlaufen, und die Kurve für den geboosteten Impfstoff (durchgezogene Linie) müsste nach etwa zwei Wochen beginnen, sich von der anderen zu entfernen und eine geringere Steigung aufzuweisen. Bei den beiden geboosteten Gruppen sehen wir das jedoch nicht. Die Kurve für System 2 flacht zwar an Tag 35 ab, dies ist aber wahrscheinlich auf eine nicht-tödliche Variante (z.B. Omicron) zurückzuführen. Daher haben wir keine ausreichenden Datenpunkte, um eine Steigung zu berechnen – es gibt einfach zu wenige Todesfälle, da COVID zu diesem Zeitpunkt weniger bedrohlich ist.

Zusammenfassung

Die COVID-Impfstoffe scheinen keinen Vorteil für ältere Menschen zu bieten. Diese JAMA-Studie liefert Hinweise darauf. Es gibt keinen erkennbaren Nutzen, da die Steigungen nicht zurückgehen, nachdem die Impfstoffe Zeit hatten, ihre Wirkung zu entfalten (Abbildung 1C, durchgezogene Linien).

Um dies festzustellen, ist jedoch kritisches Denken erforderlich – eine Fähigkeit, die heute scheinbar immer seltener wird.

Besorgniserregend ist auch, dass Daten ab Tag 0 nicht zugänglich sind und nicht veröffentlicht werden. Wenn es nichts zu verbergen gäbe, sollte es dafür keinen Grund geben.”