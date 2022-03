Paul Craig Roberts – Ukraine Update #3

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Lesen Sie zunächst Michael Hudsons Erklärung, dass die Sanktionen eigentlich Deutschland treffen und den Interessen der drei in Washington herrschenden Interessengruppen dienen(> LINK auf Michael Hudsons Artikel). Die Sanktionen dienen weit mehr den Interessen Washingtons als den Interessen Russlands. Für Russland ist die Hauptbelastung durch die Sanktionen die Beleidigung.

Russland ist in der Lage, lähmende Sanktionen gegen die USA und Europa zu verhängen, hat dies aber bisher nicht getan. Die Russen scheinen entschlossen zu sein, sich mit so wenig Gewalt wie möglich durchzusetzen. Der Kreml hat Deutschland nicht lahmgelegt, indem er das Gas abdrehte. Die Russen haben keine amerikanischen und europäischen Vermögenswerte verstaatlicht. Die Russen haben die globalen Versorgungsketten nicht unterbrochen, indem sie sich weigerten, Mineralien zu verkaufen. Die Russen haben die Ausfuhr von Weizen nicht gestoppt. Die Russen haben keine internationalen Haftbefehle gegen amerikanische und europäische Kriegsverbrecher für ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Serbien, Afghanistan, Pakistan, Irak, Libyen, Syrien und für ihre verschiedenen Attentate erlassen.

An der militärischen Front sind die ukrainischen Streitkräfte im Wesentlichen eingekesselt und nicht in der Lage, einen Gegenangriff zu starten oder wirksamen Widerstand zu leisten, mit Ausnahme einiger Nazi-Milizen, die ihre schweren Waffen inmitten der Zivilbevölkerung untergebracht haben. Nach den derzeitigen Vorschriften des Kremls ist es den russischen Streitkräften untersagt, mit schweren Waffen auf zivile Gebiete zu schießen. Das ist natürlich kein Verdienst der Russen. Die westlichen Presseorgane wiederholen weiterhin die Falschmeldung von wahllosen russischen Angriffen auf Zivilisten.

Es zeugt von der Dummheit des Westens, dass er glaubt, Russland würde militärische Ressourcen auf nichtmilitärische Ziele verschwenden.

Wie Putin sagte, ist der Westen „ein Imperium der Lügen“. Bald werden wir in der New York Times lesen und auf NPR und CNN hören, dass russische Truppen Frühgeborene aus Brutkästen werfen und Kinder mit Bajonetten aufspießen.

Der Westen schreit und schreit Drohungen und Anschuldigungen, weil er nichts anderes tun kann. Westliche Schwachköpfe drohen damit, ISIS-Dschihadisten in die Ukraine zu schicken, um die Russen zu bekämpfen, US-Veteranen als Freiwillige zu entsenden und eine Söldnertruppe in Polen aufzustellen. Gleichzeitig hören wir, die Ukraine habe den russischen Vormarsch gestoppt und gewinne. Warum also werden all diese phantasievollen Kräfte von außen benötigt?

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba fordert die UNO auf, „Russland zu entwaffnen“, ein unvorstellbares Unterfangen. Man fragt sich, wie Kuleba Außenminister sein kann, wenn die ukrainische Regierung die Ukraine nicht kontrolliert. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire erklärt Russland den „totalen wirtschaftlichen und finanziellen Krieg“ und wird vom stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, aufgefordert, „auf seine Worte zu achten“, sonst werde es zu einem echten Krieg kommen. Die idiotische EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte an, die EU werde den Ukrainern Kampfjets über Polen schicken, und wurde prompt von Polens Präsident Andrej Duda widerlegt: „Wir schicken keine Kampfjets in die Ukraine, denn das würde eine militärische Einmischung in den ukrainischen Konflikt bedeuten. Wir beteiligen uns nicht an diesem Konflikt. Die NATO ist keine Partei in diesem Konflikt.“ (> LINK auf englischsprachige Website)

Putin hat die NATO-Länder vor Waffenlieferungen gewarnt. Solche Waffenlieferungen würden auf dem Transportweg zerstört werden. Russland kontrolliert den ukrainischen Luftraum. Die ukrainischen Streitkräfte sind umzingelt. Wie sollen die Waffen sie erreichen? Warum versucht der idiotische Westen, einen verlorenen Krieg zu verlängern? Warum hat das Weiße Haus Zelensky nicht gesagt, er solle sich ergeben und mit Russland den bestmöglichen Deal aushandeln?

In dem schwachbrüstigen Gezeter des Westens ist nirgends davon die Rede, die Ukraine in die NATO aufzunehmen. Stattdessen ist die Rede davon, die Ukraine in die EU aufzunehmen. Die EU ist ein Wirtschaftsbündnis, kein Militärbündnis, und es ist unklar, was es für eine Regierung im Exil bedeutet, Mitglied zu sein. Die Zukunft der Ukraine hängt davon ab, dass Russland sich zurückzieht, nachdem es seine Ziele erreicht hat.

Seit Jahren schreibe ich, dass Russlands Geduld mit dem Westen nicht ewig währt und Russland zurückschlagen wird, wenn der Westen nicht aufhört zu drängen. Ich sagte, je länger Russland warte, desto stärker werde es zurückdrängen müssen. Ich sagte, dass die Situation in Anbetracht der völligen Dummheit der gesamten westlichen Welt gefährlich werden würde. Da Russland und die USA in nuklearer Alarmbereitschaft sind, ist die Lage gefährlich. Wenn die US-Marionetten in Europa, die ihre Länder im Interesse Washingtons regieren, Putins Warnung, sich nicht in die ukrainische Säuberungsaktion einzumischen, ignorieren, könnten sie selbst angegriffen werden, und dann müsste die ohnmächtige NATO die Klappe halten oder aufgeben. Beobachten Sie jetzt, wie die totale Dummheit des Westens – „das Imperium der Lügen“ – es zu diesem Punkt bringt.