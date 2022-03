Von Pfizer mRNA-Impfstoff transkribierte DNA enthält MUTANT gp130-Tumorgene

Mein früherer Beitrag über einen wissenschaftlichen Artikel, der beweist, dass der mRNA-Impfstoff von Pfizer in menschliche DNA umgeschrieben wird, hat enormes Interesse und viele Kommentare hervorgerufen, von denen viele unglaublich waren. Wenn Sie ihn noch nicht gelesen haben, lesen Sie ihn bitte zuerst, bevor Sie diesen Artikel lesen. Andernfalls könnten Sie sich verirren und die Bedeutung der Umprogrammierung des genetischen Codes Ihrer Lieben gar nicht erkennen. Hier zu finden.

Ich habe beschlossen, weiterzumachen und zu sehen, was wir auf der Grundlage des Artikels „Current Issues in Molecular Biology“ noch aufdecken können:

Der Artikel enthält einen Ausdruck des genetischen DNA-Codes, der in DNA-Materialien menschlicher Zellen, die aus dem mRNA-Impfstoff revers transkribiert wurden, nachgewiesen wurde.

Ich habe mich entschlossen, zu überprüfen, was in dem obigen Code tatsächlich enthalten ist. Ist es nur harmloser Schrott oder etwas Bedrohlicheres? Zu diesem Zweck habe ich ein kostenloses „BLAST“-Tool des NCBI benutzt, indem ich die obige Gensequenz kopiert und eingefügt habe. Dies ist dasselbe BLAST-Tool, das @JikkyKjj verwendet hat, um eine Moderna-„Krebspatent“-Sequenz an der wichtigsten „Furin-Spaltstelle“ von Sars-Cov-2 anzuzeigen.

Beeindruckt von @JikkyKjjs Entdeckung beschloss ich, dasselbe mit dem DNA-Code zu tun, den der mRNA-Impfstoff von Pfizer in menschlichen Zellen erzeugt (revers transkribiert). Wie sich herausstellte, war ich der erste, der die Sequenz in das NCBI BLAST-Tool eingegeben hat (die Analyse hat eine Weile gedauert), und sie hat jetzt die Sequenz-ID 1R3ZDZJY016.

Und hier sind die Ergebnisse. Ich habe sie mit Anmerkungen versehen, damit Sie leichter erkennen können, was interessant ist und was nicht:

Die ersten paar Ergebnisse stammen von den üblichen Verdächtigen wie chimären Viren, Sars-Cov-2-Sequenzen usw. Es ist verständlich, warum wir sie ignorieren sollten – die chimären Viren sind reine Laborkonstrukte von unbekannter Bedeutung, und die Sars-Cov-2-Sequenzen sind offensichtlich vorhanden, weil der Impfstoff für das Sars-Cov-2-Spike-Protein kodiert. Das sind „erwartete Übereinstimmungen“.

Interessant – und ich behaupte nicht, dass dies das Einzige ist – ist das gp130-Glykoprotein-Gen, das zu 97 % mit dem menschlichen gp130-Glykoprotein-Gen übereinstimmt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich dabei um einen zufälligen Zufall handelt, liegt laut BLAST-Tool bei 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002.

Ich habe es angeklickt:

Sie können auf den Link „Gen“ klicken, um zu sehen, was es mit dem gp130-Gen auf sich hat:

Wir haben also den Pfizer COVID mRNA-Impfstoff, der in ein mutiertes gp130-Gen revers transkribiert. Erinnern Sie sich an die 97%ige Übereinstimmung? Die 3 % Nicht-Übereinstimmungen, die vier roten Punkte, sind die Mutationen des gp130-Gens.

Was passiert also, wenn das gp130-Gen im Allgemeinen mutiert, ohne dass man sich diese spezifischen Mutationen ansieht? Es kommt nichts Gutes heraus, und Sie können auch danach suchen.

Bitte beachten Sie, dass sich eine Frage stellt: gp130-Mutationen können Lebertumore verursachen, und das gesamte Experiment wurde an einer Linie unsterblicher Leberkrebszellen durchgeführt. Könnte es sein, dass der ursprüngliche Artikel das mutierte gp130 aus den Huh7-Leberkrebszellen übernommen hat? Wenn dies der Fall ist und die DNA-Sequenz der Huh7-Linie selbst zuzuordnen ist, könnte dies viele Schlussfolgerungen des ursprünglichen wissenschaftlichen Artikels und auch meiner eigenen Artikel entkräften.

Die Autoren haben jedoch die Kontrollen sorgfältig durchgeführt und die infrage gestellte DNA-Sequenz, auf die ich schaue, in den Kontrollzellen, die den Pfizer-Impfstoff NICHT erhalten haben, NICHT gefunden. Außerdem enthielt die veröffentlichte DNA-Sequenz Sars-Cov-2-Gene (siehe BLAST-Ergebnisse), sodass sie tatsächlich von der Wirkung des Impfstoffs und nicht von den Huh7-Kulturzellen stammt.

Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen einige flüchtige Überprüfungen durchgeführt, und die Huh7-Linie enthält p53-Mutationen, aber es scheint nicht, als ob sie gp130-Mutationen enthält.

Ich drücke die Daumen, dass es sich bei dem mutierten gp130-Gen, das ich gefunden habe, um ein echtes Ergebnis der Laborforschung handelt, das aus dem mRNA-Impfstoff stammt, und nicht um eine zufällige Aufnahme aus den Huh7-Zellen.

Ich vermute, dass die Autoren speziell Leberzellen untersucht haben, weil sie wussten, wo sie suchen mussten (dass das mRNA-Transportsystem die Lipid-Nanopartikel in die Leber bringt). Warum haben die Autoren Leberzellen ausgewählt? Vielleicht weil sie von diesem 4chan-Post aus dem Jahr 2020 gehört hatten, als noch NICHTS über die seltsamen mRNA-Impfstoffe bekannt war:

Uns wurde gesagt, dass das nie passieren würde.

Klarstellungen

Die Sequenz der mutierten gp130-Gene, die in der aus dem COVID-Impfstoff von Pfizer revers transkribierten DNA gefunden wurde:

bedeutet nicht, dass sie zwangsläufig Krebs verursachen wird und bedeutet nicht, dass sie dem Impfstoff von Pfizer absichtlich hinzugefügt wurde, um Schaden zu verursachen

Das bedeutet nicht, dass es überhaupt als gp130-Protein exprimiert wird, da die Expression von Genen vom zellulären Kontext abhängt.

Die vier aufgelisteten „Red-Dot“-Mutationen können harmlos sein.

Es bedeutet jedoch, dass wir uns die Sache genau ansehen müssen.

Bitte veröffentlichen Sie diesen Artikel weiter, in der Hoffnung, dass jemand Wichtiges ihn sieht und die Behörden sich über die „unerwarteten“ Auswirkungen der mRNA-COVID-Impfstoffe Sorgen machen. Unsere Kinder werden damit geimpft und wir verdienen es zu wissen, was es mit ihnen macht!