Studie: Der Impfstoff COVID-19 von Pfizer gelangt in Leberzellen und wird in DNA umgewandelt

theepochtimes.com: Die Boten-RNA (mRNA) des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer kann in menschliche Leberzellen eindringen und wird dort in DNA umgewandelt, so schwedische Forscher der Universität Lund.

Die Forscher fanden heraus, dass der mRNA-Impfstoff, wenn er in die menschlichen Leberzellen eindringt, die DNA der Zelle, die sich im Zellkern befindet, dazu veranlasst, die Produktion des LINE-1-Gens zur Herstellung von mRNA zu erhöhen.

Die mRNA verlässt dann den Zellkern und gelangt in das Zytoplasma der Zelle, wo sie in das LINE-1-Protein übersetzt wird. Ein Segment des Proteins, das so genannte offene Leseraster-1 (ORF-1), kehrt dann in den Zellkern zurück, wo es sich an die mRNA des Impfstoffs anlagert und in die Spike-DNA revers transkribiert wird.

Bei der reversen Transkription wird DNA aus RNA hergestellt, während bei der normalen Transkription ein Teil der DNA als Vorlage für die Herstellung eines mRNA-Moleküls im Zellkern dient.

„In dieser Studie zeigen wir, dass der COVID-19 mRNA-Impfstoff BNT162b2 in die menschliche Leberzelllinie Huh7 in vitro eindringen kann“, schreiben die Forscher in der Studie, die in Current Issues of Molecular Biology veröffentlicht wurde. „BNT162b2 mRNA wird bereits 6 [Stunden] nach der BNT162b2-Exposition intrazellulär in DNA umgeschrieben“.

BNT162b2 ist ein anderer Name für den Impfstoff COVID-19 von Pfizer-BioNTech, der unter dem Markennamen Comirnaty vermarktet wird.

Der gesamte Prozess vollzog sich rasch innerhalb von sechs Stunden. Die mRNA des Impfstoffs, die sich in DNA umwandelt und im Zellkern gefunden wird, ist etwas, das laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nicht passieren würde.

„Das genetische Material, das von mRNA-Impfstoffen geliefert wird, gelangt niemals in den Zellkern“, so die CDC auf ihrer Webseite mit dem Titel „Mythen und Fakten über COVID-19-Impfstoffe“.

Dies ist das erste Mal, dass Forscher in vitro oder in einer Petrischale gezeigt haben, wie ein mRNA-Impfstoff in einer menschlichen Leberzelllinie in DNA umgewandelt wird, und es ist das, was Gesundheitsexperten und Faktenprüfer über ein Jahr lang behauptet haben, dass dies nicht möglich ist.

Die CDC sagt, dass die COVID-19-Impfstoffe die DNA in keiner Weise verändern oder mit ihr interagieren“ und behauptet, dass alle Inhaltsstoffe sowohl der mRNA- als auch der viralen COVID-19-Vektor-Impfstoffe (die in den Vereinigten Staaten verabreicht werden) aus dem Körper ausgeschieden werden, sobald Antikörper gebildet wurden. Diese Impfstoffe liefern genetisches Material, das die Zellen anweist, mit der Herstellung von Spike-Proteinen zu beginnen, die auf der Oberfläche von SARS-CoV-2 zu finden sind und COVID-19 dazu veranlassen, eine Immunreaktion auszulösen.

Pfizer äußerte sich nicht zu den Ergebnissen der schwedischen Studie und sagte nur, dass sein mRNA-Impfstoff das menschliche Genom nicht verändert.

„Unser COVID-19-Impfstoff verändert nicht die DNA-Sequenz einer menschlichen Zelle“, erklärte ein Pfizer-Sprecher in einer E-Mail an The Epoch Times. „Er gibt dem Körper lediglich die Anweisungen zum Aufbau einer Immunität.“

Mehr als 215 Millionen oder 64,9 Prozent der Amerikaner sind zum 28. Februar vollständig geimpft, 94 Millionen haben eine Auffrischungsdosis erhalten.

Autoimmunkrankheiten

In der schwedischen Studie wurden auch Spike-Proteine gefunden, die auf der Oberfläche der Leberzellen exprimiert werden und nach Ansicht der Forscher vom Immunsystem angegriffen werden und möglicherweise eine Autoimmunhepatitis verursachen können, da es Fallberichte über Personen gibt, die nach einer BNT162b2-Impfung eine Autoimmunhepatitis entwickelten.

Die Autoren des ersten berichteten Falles einer gesunden 35-jährigen Frau, die eine Woche nach ihrer ersten Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer eine Autoimmunhepatitis entwickelte, sagten, dass die Möglichkeit besteht, dass „durch die Impfung induzierte Spike-gerichtete Antikörper bei prädisponierten Personen auch Autoimmunerkrankungen auslösen können“, da gezeigt wurde, dass „schwere Fälle von SARS-CoV-2-Infektionen durch eine autoinflammatorische Dysregulation gekennzeichnet sind, die zu Gewebeschäden beiträgt“, für die das Spike-Protein des Virus verantwortlich zu sein scheint.

Spike-Proteine können nach einer Infektion oder einer Injektion mit einem COVID-19-Impfstoff im Körper zirkulieren. Man ging davon aus, dass das Spike-Protein des Impfstoffs hauptsächlich an der Injektionsstelle verbleibt und wie andere im Körper produzierte Proteine bis zu mehreren Wochen überdauert. Studien zeigen jedoch, dass dies nicht der Fall ist.

Die von der japanischen Zulassungsbehörde durchgeführte Biodistributionsstudie (pdf) des Impfstoffs von Pfizer zeigte, dass einige der mRNAs von der Injektionsstelle in den Blutkreislauf gelangten und 48 Stunden nach der Injektion in verschiedenen Organen wie Leber, Milz, Nebennieren und Eierstöcken von Ratten gefunden wurden.

In einer anderen Studie wurden die Spike-Proteine, die nach einer COVID-19-Impfung von Pfizer im Körper gebildet wurden, in winzigen Membranbläschen, den sogenannten Exosomen, gefunden, die die Kommunikation von Zelle zu Zelle vermitteln, indem sie genetisches Material an andere Zellen weitergeben – und zwar mindestens vier Monate nach der zweiten Impfstoffdosis.

Die Persistenz des Spike-Proteins im Körper „erhöht die Aussicht auf anhaltende Entzündungen in und Schäden an Organen, die das Spike-Protein exprimieren“, so die Experten von Doctors for COVID Ethics, einer Organisation von Ärzten und Wissenschaftlern, „die sich für medizinische Ethik, Patientensicherheit und Menschenrechte im Zusammenhang mit COVID-19 einsetzen“.

„Solange das Spike-Protein auf zellulären Membranbläschen nachgewiesen werden kann, wird das Immunsystem die Zellen angreifen, die diese Bläschen freisetzen“, so die Organisation.

Dr. Peter McCullough, Internist, Kardiologe und Epidemiologe, schrieb auf Twitter, dass die Ergebnisse der schwedischen Studie „enorme Auswirkungen auf die permanente Chromosomenveränderung und die langfristige konstitutive Spike-Synthese haben, die die Pathogenese einer ganz neuen Gattung chronischer Krankheiten vorantreibt.“

Ob die Ergebnisse der Studie auch in lebenden Organismen auftreten oder ob die aus der mRNA des Impfstoffs umgewandelte DNA in das Genom der Zelle integriert wird, ist nicht bekannt. Die Autoren erklärten, dass weitere Untersuchungen erforderlich sind, auch in ganzen lebenden Organismen wie Tieren, um die möglichen Auswirkungen des mRNA-Impfstoffs besser zu verstehen.

„In diesem Stadium wissen wir nicht, ob die von BNT162b2 revers transkribierte DNA in das Zellgenom integriert wird. Weitere Studien sind erforderlich, um die Wirkung von BNT162b2 auf die genomische Integrität nachzuweisen, einschließlich der Sequenzierung des gesamten Genoms von Zellen, die BNT162b2 ausgesetzt waren, sowie von Geweben menschlicher Probanden, die mit BNT162b2 geimpft wurden“, so die Autoren.