Doug Casey über die Frage, ob die USA bald den „Ausnahmezustand“ wie Kanada ausrufen könnten

Internationaler Mensch: In der Vergangenheit haben Politiker im Falle einer Krise den „Ausnahmezustand“ ausgerufen, der es der Regierung erlaubt, in einer Weise zu handeln, die ihr normalerweise nicht erlaubt ist.

Diese Taktik wurde immer wieder eingesetzt, um alle Arten von staatlichen Maßnahmen, die Aufhebung individueller Rechte und vieles mehr zu rechtfertigen.

Was ist Ihre Meinung dazu? Beweist es, dass die verfassungsmäßigen Rechte nur imaginär sind und jederzeit willkürlich abgeschafft werden können?

Doug Casey: Erstens: Entgegen der landläufigen Meinung gewährt die Verfassung keine Rechte. Man hat als Mensch Rechte, unabhängig davon, was in der Verfassung steht oder nicht steht.

Der zweite Verfassungszusatz zum Beispiel hat mit dem Recht zu tun, Waffen zu besitzen und zu tragen. Im Laufe der Geschichte war eines der Unterscheidungsmerkmale zwischen einem freien Mann und einem Sklaven die Tatsache, dass ein freier Mann keine Erlaubnis zum Tragen von Waffen brauchte. Wenn er keine Waffen tragen konnte, dann weil er ein Sklave war. Dies war einer der Hauptunterschiede zwischen einem freien Mann und einem Sklaven.

Die Bill of Rights ist ein hervorragendes Dokument, aber es ist schwer, sich auf sie als moralische Richtschnur zu verlassen, weil die Verfassung in der Praxis nicht mehr gilt. Sie bedeutet nicht mehr, was sie sagt, oder sagt, was sie bedeutet. Die Verfassung wurde so interpretiert, dass sie nicht mehr existiert.

Es ist natürlich gut, dass die Rechte in der Verfassung festgeschrieben sind, aber die Rechte sind viel grundlegender als jede Verfassung. Verfassungen können geändert werden.

Wir sollten überhaupt nicht von politischen Gesetzen abhängig sein, nur weil sie mit dem politischen Wind wehen. Die US-Verfassung hat sich als philosophische, politische Aussage bewährt. In der Tat ist sie die beste, die je in die Praxis umgesetzt wurde. Aber der Pöbel betrachtet sie als veraltetes Produkt alter, toter, weißer Männer – des Patriarchats. Weiße Männer und ihre Artefakte werden heute, wie die westliche Zivilisation selbst, von großen Teilen der Gesellschaft verachtet.

Jedes Land der modernen Welt hat heute seine eigene Verfassung. Viele von ihnen garantieren Dinge, die wirtschaftlich unmöglich sind, wie das Recht auf medizinische Versorgung, Nahrung, Wohnung und das Recht auf Bildung. Das sind aber gar keine Rechte, denn sie müssen auf Kosten anderer bereitgestellt werden. Und man hat kein Recht auf Dinge, zu deren Bereitstellung jemand anderes gezwungen werden muss. Die Verfassungen sollten nicht den Erlös aus Diebstahl garantieren.

Um es einfach zu halten: Das einzige Recht, das Sie wirklich haben, ist, in Ruhe gelassen zu werden, was niemanden sonst etwas kostet. Das gesamte Thema der verfassungsmäßigen Rechte ist verworren und korrupt geworden.

Internationaler Mensch: Nach dem 11. September hat die US-Regierung beispielsweise den Ausnahmezustand ausgerufen, der über 20 Jahre später immer noch in Kraft ist. Wir müssen immer noch unsere Schuhe am Flughafen ausziehen.

Wird das auch bei Covid der Fall sein?

Doug Casey: Die Antwort ist ja. Regierungen, die auf dem Weg zum Totalitarismus sind, lieben Notfälle. Die USA werden dieses Mal vielleicht keinen „Impfpass“ einführen, aber das Konzept wurde bereits eingeführt und weithin akzeptiert. Bei der nächsten medizinischen Hysterie – Covid 2.0, Ebola, AIDS 2.0 oder was auch immer – wird es leicht zu implementieren und durchzusetzen sein. Und sie wird so unbeweglich wie der Mount Rushmore werden, wie die TSA. Die TSA wird niemals abgeschafft werden. Mit ihren 70.000 nutz- und wertlosen Mitarbeitern, die Reisende entwürdigen, ist sie nun ein fester Bestandteil des Regierungsfirmaments.

Die Überprüfung des Sicherheitsprofils von Fluggästen hätte den einzelnen Fluggesellschaften überlassen werden sollen. Aber nein. Stattdessen hat man eine weitere permanente Bürokratie geschaffen. Die TSA ist ein perfektes Beispiel dafür, dass gewonnene Macht niemals freiwillig aufgegeben wird. Was die Impf-Pässe und -Tests betrifft, so werden sie die wirklich rauen Kanten glätten, damit die Leute das Gefühl haben, sie hätten etwas gewonnen. Es ist klug, den Leibeigenen von Zeit zu Zeit ein Privileg zu gewähren.

Internationaler Mensch: Diese „vorübergehenden“ Ausnahmezustände werden in der Regel unter dem Deckmantel der Notwendigkeit verhängt, wobei mildernde Umstände den Staat dazu zwingen, seine Macht auszuweiten.

Wie werden sie zu einer ständigen Einrichtung, ohne von der Öffentlichkeit in Frage gestellt zu werden?

Doug Casey: Der Vorgang ist als „Gaslighting“ bekannt geworden. Es handelt sich dabei um eine Form der psychologischen Kriegsführung, bei der man den Gegner dazu bringt, an seinem eigenen Verstand oder sogar an der Realität selbst zu zweifeln. Man sagt jemandem, dass etwas existiert, obwohl es nicht existiert. Oder man sagt ihm, dass etwas nicht existiert, obwohl es eindeutig existiert. Nach einer Weile fangen die Leute an zu glauben, was man ihnen sagt, vor allem, wenn alle anderen es auch zu glauben scheinen. Das ist die Idee der großen Lüge. „Traue deinen eigenen Augen nicht. Glaube mir.“

In der heutigen Welt sind die Dinge so weit gediehen, dass die Menschen etwas hören, das von den Massenmedien oder der Regierung autoritativ klingt – was auf dasselbe hinausläuft -, dass die Menschen es glauben werden. Sie fangen an, darüber zu reden, als wäre es die Realität, obwohl sie keinerlei objektive Beweise haben, die sie selbst überprüfen können. Weil man ihnen gesagt hat, es sei wahr, und weil „jeder“ es zu glauben scheint, wird die Fiktion zur Tatsache.

Wenn Sie sich mit populären Memen befassen, sollten Sie als Erstes die Autorität hinterfragen. Glauben Sie nicht automatisch alles, bis Sie es selbst überprüfen können. Aber niemand tut das, denn wenn man in der Öffentlichkeit skeptisch ist, wird man wahrscheinlich als Verschwörungstheoretiker abgestempelt und entsprechend geächtet.

Es liegt etwas Seltsames in der Luft, ähnlich dem, was in den 1690er Jahren an vielen Orten geschah, am bekanntesten jedoch in Salem, MA, mit seinen berüchtigten Hexenprozessen. Das Gleiche geschah in Deutschland in den 1930er und 40er Jahren und in China in den 1960er Jahren mit der Großen Kulturrevolution. Die Covid-Hysterie hat sich zu einem Massenwahn unter großen Gruppen von Menschen entwickelt. Hoffentlich brennt sie jetzt aber bald aus.

Internationaler Mensch: Zum ersten Mal in der Geschichte Kanadas hat Premierminister Justin Trudeau ein „Notstandsgesetz“ erlassen, um gegen den Protest der Trucker vorzugehen, der in der Hauptstadt und an den Grenzübergängen immer beliebter geworden ist.

Trudeau sagte, es sei notwendig, diese „vorübergehenden Maßnahmen“ während dieser Zeit zu ergreifen.

Was halten Sie von der beispiellosen Aufhebung grundlegender bürgerlicher Freiheitsrechte?

Doug Casey: Es heißt, dass es nichts Dauerhafteres gibt als eine vorübergehende Regierungsmaßnahme. Ausgehend davon erwarte ich das Schlimmste. Trudeau ist eindeutig eine kriminelle Persönlichkeit. Er liebt die Macht, und er macht das Beste daraus, so wie alle Politiker.

Es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt Menschen, die daran interessiert sind, die materielle Welt zu kontrollieren und Atome zu bewegen. Und dann gibt es Menschen, die hauptsächlich daran interessiert sind, andere Menschen zu kontrollieren. Wie alle selbsternannten Eliten der politischen Klasse lebt Trudeau davon, Menschen zu kontrollieren.

Das ist überall auf der Welt so, auch in den USA. Die Typen, die sich zur Politik hingezogen fühlen, sind fast zwangsläufig Soziopathen, die andere Menschen gerne beherrschen. Die Politik selbst ist giftig und bringt das Schlimmste im Menschen hervor. Aber der Menschheit wurde im Laufe der Geschichte vorgegaukelt, dass Politik edel und notwendig sei.

Der durchschnittliche Wähler ist leichtgläubig und vertrauensselig. Er wünscht sich eine Vaterfigur, die die Welt küsst und sie besser macht. Kombiniert man das mit der Machtgier der Politiker, dann gibt es allen Grund, pessimistisch zu sein. Denken Sie daran, dass vor dem Ersten Weltkrieg Gold als Geld verwendet wurde, dass es nur sehr wenige Steuern und Schulden gab und dass Regierungen ein relativ geringes Ärgernis darstellten. Jetzt stehen wir am Rande eines internationalen Polizeistaats; gleichzeitig tickt die finanzielle, wirtschaftliche, politische und soziale Situation fast überall wie eine Zeitbombe. Das Ergebnis ist, dass eine echte Katastrophe zu erwarten ist.

Internationaler Mensch: Wie wird Ihrer Meinung nach die nächste Phase dieses Trends zu mehr staatlicher Kontrolle durch Notstandsbefugnisse aussehen? Könnte das auch in den USA passieren?

Doug Casey: Deutschland wurde innerhalb weniger Jahre vom gebildetsten, zivilisiertesten und kultiviertesten Land der Welt zu einem Land, in dem alle im Gänsemarsch gingen. Das Gleiche kann überall passieren.

Es könnte sehr leicht in den USA passieren, die möglicherweise kurz vor einem echten Bürgerkrieg zwischen den Roten, die eher auf dem Land leben und echte Dinge produzieren, und den Blauen stehen, die größtenteils in den Städten leben und entweder Papier mischen oder Sozialhilfe beziehen. Was könnte als Katalysator dienen, um einen Flächenbrand auszulösen?

Es gibt mehrere – nennen wir sie Graue Schwäne – die in der Landschaft kreisen. Dabei handelt es sich nicht um Nassim Talebs berühmte Schwarze Schwäne, die ein berühmter politischer Krimineller als „unbekannte Unbekannte“ bezeichnete – Ereignisse, die völlig unvorhersehbar sind. Graue Schwäne sind eher „bekannte Unbekannte“. Dazu gehören Dinge wie COVID 2.0, globale Erwärmung/Klimawandel, digitale Währung und ein Sozialkreditsystem. Wir wissen, dass sie existieren, sind uns aber nicht sicher, wie schlimm sie sind. Das Problem ist, dass diese Grauen Schwäne die Größe von Rodan, dem mutierten Pteranodon, haben.

COVID 2.0, mit Pässen und Mandaten, ist wahrscheinlich auf dem Vormarsch. Auch hier weiß niemand genau, wie es aussehen wird. Aber die Bevölkerung wurde so indoktriniert, dass „Sicherheit an erster Stelle“ steht, dass sie so weit von der tatsächlichen Produktion entfernt ist, und dass sie sich so sehr auf die Bürokratie verlässt, um die Welt zu strukturieren, dass ich zuversichtlich bin, dass die meisten Amerikaner roboterhaft tun werden, was man ihnen sagt.

Der Klimawandel ist sicherlich ein weiterer Grauer Schwan, aber hier ist nicht nur die Regierung die Gefahr. Die großen Konzerne haben eine enorme Macht und sind mit der Regierung eng verflochten. Es gibt eine Drehtür für die Nomenklatura, die in der Regierung, in Unternehmen, in der Wissenschaft und in Stiftungen beschäftigt ist. Sie alle propagieren das gleiche Orwellsche Gutmenschentum. Sie alle propagieren das Mem, dass „jeder“ an das Gute Denken glaubt.

Hoffen wir, dass die kanadischen Trucker zumindest eine Lunte gezündet haben, um die Dinge zu wenden, und dass der kommende Konvoi von US-Truckern nach DC ein großer Erfolg wird. Aber in der Geschichte waren Bauernaufstände selten erfolgreich. 95 % von ihnen wurden niedergeschlagen und man hat nie wieder von ihnen gehört. Sie werden in den Geschichtsbüchern nicht oft beschrieben, weil die Mächte es verabscheuen, an Dinge zu erinnern, die künftige Leibeigene auf unliebsame Ideen bringen könnten.

Anmerkung der Redaktion: Es ist klar, dass sich derzeit einige unheilvolle soziale, politische, kulturelle und wirtschaftliche Trends abzeichnen. Viele davon scheinen auf einen bedauerlichen Niedergang des Westens hinzuweisen.