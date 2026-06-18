Pavel Durov warnt: „Der Kampf um die Meinungsfreiheit entscheidet über die Zukunft der Menschheit“ (Video)

Auf dem Oslo Freedom Forum zeichnete Telegram-Gründer Pavel Durov ein düsteres Bild der Zukunft. Seine zentrale Botschaft: Die größte Bedrohung für die Freiheit komme heute nicht mehr nur aus autoritären Staaten, sondern zunehmend auch aus dem Westen selbst.

Durov begann seine Rede mit einem historischen Vergleich. Wie die Passagiere der Titanic, die die Gefahr erst erkannten, als es zu spät war, würden viele Menschen heute nicht bemerken, dass die Freiheiten, auf denen westliche Gesellschaften aufgebaut wurden, bereits unter Beschuss stehen.

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„Unser Schiff hat den Eisberg bereits gerammt. Wir haben bereits begonnen zu sinken, ohne es überhaupt zu merken“, sagte Durov.

Der Telegram-Gründer, der seit zwei Jahrzehnten soziale Plattformen betreibt und sowohl mit russischen als auch westlichen Behörden in Konflikt geraten ist, erklärte, er habe aus erster Hand erlebt, wie Regierungen versuchten, Kontrolle über Kommunikation und Informationen zu gewinnen. Besonders beunruhigend sei für ihn, dass Methoden, die früher vor allem mit autoritären Staaten wie Russland, China oder Iran verbunden wurden, zunehmend auch in westlichen Demokratien auftauchten.

Warnung vor digitaler Identitätspflicht

Besonders kritisch äußerte sich Durov über Pläne zur Alters- und Identitätsverifikation im Internet. Die offizielle Begründung sei meist der Schutz von Kindern. In Wirklichkeit gehe es jedoch häufig um eine stärkere Kontrolle des öffentlichen Diskurses.

„Sobald jemand sagt: ‚Wir müssen die Kinder schützen‘, umgeht das jede Logik, jede Debatte und jede Vernunft“, erklärte Durov.

Er verwies darauf, dass Verbote sozialer Medien oder verpflichtende Identitätsnachweise in der Praxis kaum funktionierten. Jugendliche würden stattdessen VPN-Dienste nutzen und dadurch sogar leichter auf problematische Inhalte zugreifen können. Als Beispiel nannte er Russland und Iran, wo Telegram trotz staatlicher Blockaden weiterhin von Millionen Menschen genutzt werde.

Kampf gegen Verschlüsselung

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Rede war die sogenannte Chatkontrolle. Durov warnte davor, dass Regierungen unter dem Vorwand der Kriminalitätsbekämpfung oder des Kinderschutzes versuchen könnten, Hintertüren in verschlüsselte Kommunikationsdienste einzubauen.

„Jede private Nachricht, jedes private Foto, das wir verschicken, würde automatisch überwacht werden“, sagte er.

Die Geschichte habe immer wieder gezeigt, dass Bürger aufgefordert würden, Freiheit gegen Sicherheit einzutauschen. Dieses Versprechen habe sich jedoch regelmäßig als Illusion erwiesen.

Durov zitierte in diesem Zusammenhang Benjamin Franklin:

„Wer bereit ist, seine wesentliche Freiheit für etwas vorübergehende Sicherheit aufzugeben, verdient weder Freiheit noch Sicherheit.“

Daten als Gefahr für die Bürger

Besonders eindringlich warnte Durov vor der Sammlung großer Datenmengen durch staatliche Stellen. Selbst wenn diese ursprünglich für legitime Zwecke erhoben würden, könnten sie missbraucht oder gestohlen werden.

Als Beispiel verwies er auf Frankreich, wo laut Durov ein Steuerbeamter sensible Finanzdaten an Kriminelle verkauft haben soll. Die Folge sei eine Welle von Entführungen wohlhabender Bürger gewesen.

„Die Kriminellen werden immer Wege finden, sich zu schützen. Es werden die gesetzestreuen Bürger sein, denen ihre Privatsphäre genommen wird“, sagte er.

Vorwürfe gegen die Europäische Kommission

Besonders brisant waren Durovs Aussagen über die Europäische Union. Er behauptete, die Europäische Kommission habe versucht, großen Plattformen Druck zu machen, bestimmte politische Inhalte zu unterdrücken.

Dabei verwies er auf Aussagen von Elon Musk sowie auf Dokumente, die im Rahmen von Untersuchungen des US-Kongresses veröffentlicht wurden. Diese hätten gezeigt, wie während der Pandemie Druck auf soziale Netzwerke ausgeübt worden sei, bestimmte Narrative zu beschränken.

„Diese Erzählungen wurden nicht zum Schweigen gebracht, weil sie unwahr waren. Sie wurden zum Schweigen gebracht, weil sie für die Mächtigen unbequem waren“, erklärte Durov.

Die KI als neue Überwachungsmaschine

Am Ende seiner Rede richtete Durov den Blick auf die Zukunft. Während frühere Überwachungsapparate wie der sowjetische KGB noch durch personelle und technische Grenzen eingeschränkt gewesen seien, könne künstliche Intelligenz diese Grenzen beseitigen.

„In der Welt der KI wird jede Nachricht überwacht, analysiert und bewertet. Jede Beziehung wird kartiert“, warnte er.

Dadurch drohe eine Form der Überwachung, die weit über alles hinausgehe, was selbst autoritäre Systeme des 20. Jahrhunderts hätten umsetzen können.

„Es gibt keinen zweiten Westen“

Zum Abschluss appellierte Durov an sein Publikum, die Bedeutung der Freiheit nicht als selbstverständlich anzusehen. Der Westen sei über Jahrzehnte ein Zufluchtsort für Dissidenten und Freiheitsliebende gewesen. Wenn dieser Raum verloren gehe, gebe es keinen alternativen Ort mehr, an den Menschen fliehen könnten.

„Es gibt keinen zweiten Westen. Es gibt keine Ersatz-Zivilisation“, sagte Durov.

Seine Schlussfolgerung war zugleich Warnung und Aufruf:

„Wenn das Schiff der westlichen Freiheit untergeht, wird wahrscheinlich der Rest der Welt folgen. Deshalb dürfen wir das nicht zulassen.“

Quelle der Rede: Pavel Durov beim Oslo Freedom Forum, 1. Juni 2026.