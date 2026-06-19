Negativ getestet, trotzdem eingesperrt: US-Bürgerin seit Wochen in Quarantäne festgehalten

Das HHS stellt eine symptomfreie US-Amerikanerin gegen ihren Willen unter Quarantäne, obwohl ihr Hantavirus-Test negativ ausgefallen ist

Von Jon Fleetwood

„Ich möchte nicht mehr entmenschlicht werden“, beklagte sich die Kreuzfahrtpassagierin Angela Perryman.

Am Montag ordnete Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ (WSJ) an, dass die amerikanische Kreuzfahrtpassagierin Angela Perryman (47) – die angeblich mit dem Hantavirus in Kontakt gekommen war – gegen ihren Willen und trotz fachlicher Empfehlungen in Quarantäne bleiben müsse.

Quarantäneanordnungen können mit Geldstrafen und Freiheitsstrafen durchgesetzt werden.

Die Quarantänebefugnis der US-Bundesregierung ergibt sich aus Abschnitt 361 des Public Health Service Act, der das HHS/die CDC ermächtigt, Personen, bei denen der begründete Verdacht besteht, dass sie mit einer quarantänepflichtigen übertragbaren Krankheit infiziert sind, festzuhalten, zu untersuchen und unter Auflagen freizulassen, insbesondere im Zusammenhang mit der Einreise aus dem Ausland oder der Ausbreitung zwischen Bundesstaaten.

Laut dem WSJ-Bericht:

Kennedy erklärte, die Passagierin Angela Perryman müsse weiterhin isoliert bleiben, obwohl eine Überprüfung durch die Centers for Disease Control and Prevention ergeben habe, dass sie die Quarantäne zu Hause in Florida absolvieren dürfe, wie aus seiner Anordnung hervorgeht, die dem „Wall Street Journal“ vorliegt. Die 47-jährige Perryman gehörte zu mehr als einem Dutzend US-Amerikanern, die Anfang dieses Frühjahrs an Bord eines Kreuzfahrtschiffes dem Hantavirus ausgesetzt waren. Die Gruppe war zunächst in einer Quarantänestation in Nebraska untergebracht worden. … Einige der anderen Passagiere verließen die Einrichtung in den letzten Wochen, nachdem die Trump-Regierung ihre Heimatstaaten aufgefordert hatte, bestimmte Auflagen zu beachten, um die Überwachung der Betroffenen zu Hause fortzusetzen, darunter eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. Florida weigerte sich laut Angaben von zwei CDC-Mitarbeitern, diese Anforderungen zu erfüllen. Sie fügten hinzu, dass CDC-Experten für Infektionsprävention und -kontrolle, einschließlich Quarantänevorschriften, mit der Entscheidung, Perryman zum Verbleib in Nebraska zu zwingen, nicht einverstanden waren. Das aggressive Vorgehen der Trump-Regierung bei den Isolationsvorschriften während des Ausbruchs hat Experten für öffentliche Gesundheit überrascht, da mehrere hochrangige Gesundheitsbeamte der Regierung in der Vergangenheit Beschränkungen während der Pandemie kritisiert hatten.

Perryman hatte sich lediglich bereit erklärt, bis zum 22. Mai in Quarantäne zu bleiben.

Die Weltgesundheitsorganisation drängte jedoch darauf, dass sich Personen, die angeblich dem Virus ausgesetzt waren, 42 Tage lang zu Hause oder in einer Einrichtung in Quarantäne begeben sollten, und verwies dabei auf die angeblich lange Inkubationszeit des Virus.

Später wurde ihr mitgeteilt, dass sie nicht gehen dürfe.

Die Quarantänezeit läuft am Sonntag, dem 21. Juni, zum Tagesende aus.

Perryman erklärte gegenüber dem WSJ, dass sie gegen ihren Willen unter Quarantäne stehe und sich danach sehne, nach draußen zu gehen:

In einem Telefoninterview bezeichnete Perryman Kennedys Quarantäneanordnung, die ihr am Montag unter der Tür hindurchgeschoben worden war, als „lächerlich“. „Ich bin 23, 24 Stunden am Tag in einem Zimmer“, sagte sie. „Das dient nicht der öffentlichen Gesundheit.“ Sie sagte, ihre Quarantäne solle am Sonntag nach 42 Tagen enden. Sie rechne damit, dass einige der neun anderen, die mit ihr in Quarantäne seien, diese Woche nach Hause gehen würden. Sie glaube, Kennedys Anordnung sei eine Vergeltungsmaßnahme dafür, dass sie sich gegen die Quarantänemaßnahmen ausgesprochen habe. „Ich bin die Einzige hier, die gegen ihren Willen hier ist“, sagte sie. … Perryman sagte, sie sei der Meinung, dass die Quarantänevorschriften „von Anfang an uneinheitlich angewendet worden seien“. Sie berichtete, sie sei in einem Raum eingesperrt, in den ihr das Personal täglich drei Mahlzeiten bringe. Sie könne eine Stunde im Freien auf dem Dach beantragen, wo sie ihre Schutzausrüstung ablegen und auf einem Stuhl sitzen könne, weit entfernt von anderen. Perryman sagte, es gehe ihr „überhaupt nicht gut“, aber sie könne per Telefon den Kontakt zu ihrer Familie aufrechterhalten, was ihr helfe, durchzuhalten. Sie erklärte, dass sie nach ihrer Entlassung aus der Quarantäne mit einem Linienflug nach Florida fliegen wolle, wo sie zeitweise lebt. Sobald sie zu Hause sei, wolle sie „meine Füße ins Gras und in die Erde stecken, vielleicht sogar einen Baum berühren“. Ihr Hauptwohnsitz liege in Ecuador.

Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums (HHS) erklärte, die Quarantäneanordnung der Regierung sei „notwendig, um das Wohlergehen sowohl von Frau Perryman als auch ihrer Gemeinschaft zu gewährleisten“.

Doch fünf Wochen nach ihrem Verlassen des Kreuzfahrtschiffes ist Perryman laut einem Bericht der Associated Press (AP) nach wie vor symptomfrei.

Der Bericht schilderte ihre Erfahrungen während der Quarantäne im Detail:

Perryman sagte, das Leben in der Einrichtung sei so, als sei man in einem Zimmer eines Flughafenhotels eingesperrt. Manchmal darf sie für eine Stunde auf das Dach gehen, während bewaffnete Wachen sie beobachten. Krankenschwestern, die Handschuhe, Masken und Gesichtsschutz tragen, bringen ihr Mahlzeiten und messen ihre Temperatur. Sie sagte, es fühle sich wie ein „Gefängnis“ an. Die 47-Jährige erfuhr, dass sie bis zum 21. Juni in der Einrichtung bleiben müsse, als Kennedys Anordnung am Montag unter ihrer Tür hindurchgeschoben wurde. „Ich war entsetzt“, sagte sie. „Ich war entsetzt darüber, dass der Minister, der kein Arzt ist, sich über den Arzt hinwegsetzen und gegen das Gesetz verstoßen würde, nur um mich eingesperrt zu halten.“ Perryman sagte, sie lebe hauptsächlich in Ecuador, habe aber einen ständigen Wohnsitz bei Freunden in Florida. Sie sagte, sie wolle die Möglichkeit haben, ihr eigenes Essen zu kochen und Zeit in mehr als einem Raum zu verbringen, sei es in ihrem eigenen Zuhause oder in einer Mietwohnung.

Sie erklärte gegenüber „Inside Medicine“, dass sowohl ihr PCR-Test als auch ihr Antikörper-Bluttest negativ ausgefallen seien.

Das bedeutet, dass eine US-Amerikanerin gegen ihren Willen festgehalten wird, ohne dass direkte Beweise dafür vorliegen, dass sie eine Gefahr für andere darstellt.

Lawrence Gostin ist Experte für Gesundheitsrecht und war maßgeblich an der Ausarbeitung der aktuellen Quarantänevorschriften des Bundes beteiligt.

Er bezeichnete die Entscheidung, Perryman in Nebraska festzuhalten, als „einen eklatanten Verstoß“ gegen die Rechte einer US-Bürgerin.

„Sie wird festgehalten, ihrer Freiheit beraubt“, sagte er.

Wenn die Bundesregierung unter diesen Umständen eine gesunde US-Bürgerin gegen ihren Willen festhalten kann, welche sinnvollen Grenzen gibt es dann noch für die Quarantänebefugnisse während eines angeblichen Notstands im Bereich der öffentlichen Gesundheit?