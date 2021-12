Paxlovid: Was man über das neue COVID-Behandlungsmedikament von Pfizer wissen sollte

Von Dr. Joel S. Hirschhorn: Er ist Autor von Pandemic Blunder und vieler Artikel und Podcasts über die Pandemie, hat jahrzehntelang an Gesundheitsfragen gearbeitet, und sein Pandemic Blunder Newsletter ist auf Substack. Als ordentlicher Professor an der University of Wisconsin, Madison, leitete er ein medizinisches Forschungsprogramm zwischen den Colleges für Ingenieurwesen und Medizin. Als leitender Beamter des Congressional Office of Technology Assessment und der National Governors Association leitete er wichtige Studien zu gesundheitsbezogenen Themen; er sagte bei über 50 Anhörungen des US-Senats und des Repräsentantenhauses aus und verfasste Hunderte von Artikeln und Meinungsbeiträgen in großen Zeitungen. Mehr als 10 Jahre lang war er als ehrenamtlicher leitender Angestellter in einem großen Krankenhaus tätig. Er ist Mitglied der Association of American Physicians and Surgeons und von America’s Frontline Doctors.

Die Mainstream-Medien, die der Pharmaindustrie zugeneigt sind, äußern sich wahnsinnig positiv über die von der FDA neu zugelassenen antiviralen COVID-Behandlungspillen von Pfizer.

Das Medikament, Paxlovid, erhielt von der FDA eine Notfallzulassung für die Verwendung bei Patienten ab 12 Jahren, die positiv auf COVID-19 getestet wurden und ein hohes Risiko aufweisen.

Jetzt ist es an der Zeit, ruhig und genau über Paxlovid zu sprechen. Zunächst einmal sollte jeder verstehen, dass die kurz- und langfristige Sicherheit dieses Produkts nur in sehr geringem Umfang getestet wurde, genau wie bei den COVID-Impfstoffen. Eine wirklich gute Prüfung eines neuen Arzneimittels sollte viele Monate oder sogar Jahre dauern.

Alles, was Sie bekommen, sind positive Nachrichten über dieses neue Medikament – eigentlich eine Kombination von Medikamenten.

Hier sind kurze zusammenfassende Aussagen zu diesem neuen Produkt:

Es wurde von der FDA zugelassen, ohne dass es externe Sitzungen, eine ernsthafte Prüfung der Testdaten oder die Möglichkeit zur öffentlichen Stellungnahme gab. So gut wie die gesamte regulatorische Arbeit wurde hinter verschlossenen Türen erledigt. Großartig für Pfizer. Schlecht für die Öffentlichkeit.

Von Bedeutung ist, dass in den Studien nur 21 % der Patienten eine Begleiterkrankung aufwiesen, während in Wirklichkeit 94 % der COVID-Todesfälle mindestens eine Begleiterkrankung aufweisen und die durchschnittliche Anzahl der zugrunde liegenden Erkrankungen vier beträgt.

Was die antivirale Wissenschaft angeht, so müssen Protease-Enzyme vorhanden sein, damit das Virus erfolgreich infizieren kann, indem es den Zyklus abschließt, bevor es die Zelle übernimmt. Paxlovid oder jedes andere Medikament, das als „Protease-Hemmer“ eingestuft wird, hemmt oder verringert das Protease-Enzym, das das Virus beeinträchtigt. Paxlovid hindert die 3CLPro-Protease daran, das lange Protein in Stücke zu zerhacken. Das Virus kann sich nicht aussuchen, welche Teile es herausschneiden und zusammensetzen soll. Es kann keine Kopien von sich selbst erstellen. Die Covid-Infektion hört schnell auf

Im Gegensatz zu den Behauptungen der Regierung ist Ivermectin der erfolgreichste und bewährteste Proteasehemmer, der weltweit eingesetzt wird. Genau wie Paxlovid verringert Ivermectin das Protease-Enzym, aber … Ivermectin hat bei der Covid-Behandlung Vorteile, die bei Paxlovid nicht gegeben sind. Zu den zusätzlichen Wirkungen von Ivermectin gehören eine gerinnungshemmende und eine entzündungshemmende Wirkung, die beide bei Covid-Infektionen beobachtet werden. Ivermectin wird seit Jahrzehnten sicher eingesetzt, und es gibt zahlreiche medizinische Studien sowie klinische Ergebnisse, die seine antivirale und entzündungshemmende Wirkung belegen.

Paxlovid muss mit einem HIV/AIDS-Medikament, Ritonavir, kombiniert werden, um den Abbau von Paxlovid zu verhindern, so dass es das Enzym hemmen oder verringern kann, das den viralen Lebenszyklus unterbricht. Ritonavir wirkt wie ein Booster für Paxlovid und hält es im Körper einer Person aktiv. Auch für Ritonavir gibt es eine eigene Blackbox-Warnung, und zu den Nebenwirkungen gehören lebensbedrohliche Leber-, Bauchspeicheldrüsen- und Herzprobleme. Will die Öffentlichkeit wirklich ein HIV/AIDS-Medikament einnehmen?

Eine Kur besteht aus 20 Paxlovid-Tabletten und 10 Ritonavir-Tabletten, die über fünf Tage eingenommen werden. Die Einnahme von 6 Tabletten täglich kann vor allem für viele ältere Menschen eine Herausforderung darstellen.

Der Pressemitteilung von Pfizer zufolge reduziert Paxlovid bei Menschen mit nachgewiesener COVID-Infektion die Zahl der Krankenhausaufenthalte/Todesfälle um 89 %, wenn es innerhalb von drei Tagen nach Auftreten der Symptome eingenommen wird. In der Behandlungsgruppe wurden also 5 von 697 Personen ins Krankenhaus eingeliefert, ohne dass es zu Todesfällen kam, verglichen mit 44/682 Personen, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden und bei denen 9 Todesfälle auftraten.

Denken Sie über diese Aussage nach, wenn Sie diese Medikamentenkombination innerhalb von drei Tagen nach Auftreten der Symptome einnehmen. Das sind kritische Probleme, mit denen normale Menschen konfrontiert sind: Wie kann man COVID-Symptome genau von ähnlichen Symptomen einer Grippe oder einer schlimmen Erkältung unterscheiden; wie kann man einen Schnelltest machen; wie kann man sich innerhalb von ein oder zwei Tagen mit seinem Arzt in Verbindung setzen und entscheiden, ob man wirklich COVID hat (ohne Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten), und wenn ja, ein Rezept bekommen; wie kann man das Rezept schnell ausstellen lassen? Keines dieser Probleme ist leicht zu lösen und zu bewältigen. All dies macht dieses neue Kombinationspräparat unrealistisch und für fast alle unpraktisch.

Berichtet wurde auch über einen etwa 10-fachen Rückgang der Viruslast am fünften Tag im Vergleich zu Placebo, was auf eine robuste Aktivität gegen SARS-CoV-2 hindeutet und (angeblich) die stärkste Verringerung der Viruslast darstellt, die bisher für ein orales antivirales COVID-19-Mittel berichtet wurde.

Es wäre sehr interessant gewesen, das Pfizer-Präparat mit einem Ivermectin-Protokoll zu vergleichen.

Wie schneidet das Pfizer-Präparat zum Beispiel im Vergleich zum Protokoll von Dr. George Fareed und Dr. Brian Tyson ab? Nun, Fareed und Tyson hatten viel mehr Patienten (etwa 7.000), die das Kombinationspräparat einnahmen, und dennoch hatten sie weniger Krankenhausaufenthalte (4) und die gleiche Anzahl von Todesfällen (0). Sie sind also mit dem Protokoll von Fareed und Tyson besser dran. Und das Sicherheitsprotokoll von IVM ist nach Milliarden von Anwendungen weltweit weitaus besser bewiesen als für das Pfizer-Produkt.

Eine gute Diskussion darüber, wie IVM im Vergleich zu Paxlovid abschneidet, finden Sie in diesem Artikel. Insbesondere zum wissenschaftlichen Nachweis der Fähigkeit von Ivermectin, die 3CL-Protease zu blockieren.

Was die Sicherheit betrifft, so waren die häufigsten Nebenwirkungen, die während der Behandlung und bis zu 34 Tage nach der letzten Dosis von Paxlovid gemeldet wurden, Dysgeusie (Geschmacksstörung), Durchfall und Erbrechen. Aber welche schwerwiegenderen Nebenwirkungen können Monate oder Jahre später auftreten?

Paxlovid darf nicht zusammen mit bestimmten anderen Arzneimitteln eingenommen werden, entweder weil es aufgrund seiner Wirkung zu einem schädlichen Anstieg ihrer Blutspiegel führen kann, oder weil umgekehrt einige Arzneimittel die Wirkung von Paxlovid selbst verringern können. Die Liste der Arzneimittel, die nicht zusammen mit Paxlovid angewendet werden dürfen, ist in den vorgeschlagenen Anwendungsbedingungen enthalten. Diese Liste umfasst eine sehr große Anzahl von Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln, die von vielen Millionen Menschen verwendet werden, darunter zum Beispiel Lipitor und Johanniskraut. Paxlovid darf auch nicht bei Patienten mit stark eingeschränkter Nieren- oder Leberfunktion angewendet werden.

Paxlovid wird während der Schwangerschaft und bei Personen, die schwanger werden können und nicht verhüten, nicht empfohlen. Das Stillen sollte während der Behandlung unterbrochen werden. Diese Empfehlungen beruhen darauf, dass Laborstudien an Tieren darauf hindeuten, dass hohe Dosen von Paxlovid das Wachstum des Fötus beeinträchtigen können.

Was die Verfügbarkeit angeht, so sagte Pfizer-CEO Bourla kürzlich, dass das Unternehmen im Jahr 2022 mehr als 80 Millionen Packungen herstellen kann, von denen 30 Millionen in der ersten Jahreshälfte verfügbar sein werden. Das reicht nicht aus, um die vielen Millionen Amerikaner zu versorgen, die mit Symptomen und einem positiven Testergebnis zu uns kommen.

Auch das wurde gesagt, Zehntausende der Pillen werden in den USA vor Ende 2021 ausgeliefert und Hunderttausende weitere werden für Anfang 2022 erwartet, sagte ein Pfizer-Sprecher dem Wall Street Journal. Die US-Regierung zahlt Pfizer laut der Zeitung 5,3 Milliarden Dollar für 10 Millionen Behandlungseinheiten, die bis Ende nächsten Jahres ausgeliefert werden sollen. Übernimmt die Krankenkasse 530 Dollar pro Kurs?

Folgen Sie immer dem Geld. Vor einem Monat prognostizierte Geoffrey Porges, Analyst bei SVB Leerink, dass das Medikament im Jahr 2022 einen Umsatz von 24,2 Milliarden Dollar erzielen wird. Zusammen mit dem Megablockbuster COVID-19-Impfstoff des Unternehmens könnte Pfizer einen Spitzenumsatz von 50 Milliarden Dollar mit Pandemieimpfstoffen und -medikamenten erzielen, schrieb die Analystin Louise Chen von Cantor Fitzgerald Anfang des Monats. Es ist keine Überraschung, dass einige Spitzenmanager von Pfizer zu Milliardären geworden sind.

Wollen Sie das tun, was für Sie richtig ist, oder was für Pfizer großartig ist?

Dr. Joel S. Hirschhorn, Autor von Pandemic Blunder und vieler Artikel und Podcasts über die Pandemie, hat jahrzehntelang an Gesundheitsfragen gearbeitet, und sein Pandemic Blunder Newsletter ist auf Substack. Als ordentlicher Professor an der University of Wisconsin, Madison, leitete er ein medizinisches Forschungsprogramm zwischen den Colleges für Ingenieurwesen und Medizin. Als leitender Beamter des Congressional Office of Technology Assessment und der National Governors Association leitete er wichtige Studien zu gesundheitsbezogenen Themen; er sagte bei über 50 Anhörungen des US-Senats und des Repräsentantenhauses aus und verfasste Hunderte von Artikeln und Meinungsbeiträgen in großen Zeitungen. Mehr als 10 Jahre lang war er als ehrenamtlicher leitender Angestellter in einem großen Krankenhaus tätig. Er ist Mitglied der Association of American Physicians and Surgeons und von America’s Frontline Doctors.