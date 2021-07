PCR-Test ist nicht gültig

Ich habe schon berichtet, dass ich 5 Mal auf COVID getestet wurde und sie waren alle negativ. Ich ging ins Krankenhaus in Tampa, um den obersten Lungenarzt zu sehen und nachdem ich gesagt hatte, dass ich 5 Mal getestet wurde, sagte er unverblümt, dass das keine Rolle spielt – der Test ist ungültig. Nach dem 31.Dezember 2021 wird die CDC den Antrag bei der U.S. Food and Drug Administration (FDA) auf eine Emergency Use Authorization (EUA) für das CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel zurückziehen, den Assay, der im Februar 2020 nur für den Nachweis von SARS-CoV-2 eingeführt wurde. Die CDC gibt diese Vorankündigung, damit klinische Labore ausreichend Zeit haben, eine der vielen von der FDA zugelassenen Alternativen auszuwählen und zu implementieren.

Das Problem mit diesem ganzen TEST ist, dass er die gesamte COVID-Pandemie für politische Zwecke aufgeblasen hat und dass er den Menschen und der Weltwirtschaft ernsthaft geschadet hat. Ich kenne Europäer, die nach Mittelamerika fliegen müssen, um dann in die Vereinigten Staaten zu kommen. Kanadier pendeln zwischen den USA und Mexiko hin und her, weil sie Angst haben, nach Kanada zurückzukehren, denn wenn eines ihrer Kinder positiv getestet wird, würde es ihnen weggenommen werden.

Der Erfinder des PCR-Tests, Kary Mullis, stammt aus dem Jahr 1985, wofür er 1993 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet wurde. Im Jahr 1996 schrieb John Lauritsen über HIV und AIDS. Lauritsen sagte damals, dass der PCR-Test Substanzen qualitativ und nicht quantitativ identifiziert, indem er die genetischen Sequenzen von Viren nachweist und nicht die Viren selbst:

„Die PCR ist dazu gedacht, Substanzen qualitativ zu identifizieren, ist aber von ihrer Natur her ungeeignet, um Zahlen korrekte Zahlen anzuzeigen. Obwohl der Irrglaube verbreitet ist, dass die Viruslasttests tatsächlich die Anzahl der Viren im Blut zählen, können diese Tests überhaupt keine freien, infektiösen Viren nachweisen; sie können nur Proteine nachweisen, von denen man – teilweise fälschlicherweise – glaubt, dass sie einzigartig für HIV sind. Die Tests können genetische Sequenzen von Viren nachweisen, aber nicht die Viren selbst.“

Hier ist ein Schreiben von Professor Dr. Thomas Aigner über die Krise in der Medizin rund um dieses Virus, das so politisch geworden ist. Er bezieht sich auf einen Bericht, der ignoriert wird, der darauf hinweist, dass die Interessenkonflikte und die Politiker die Weltwirtschaft für etwas zerstört haben, das offensichtlich nicht fundiert ist. Schreiben ist hier zu finden.