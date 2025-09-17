Peak Population: Bereite dich auf eine schrumpfende Welt vor

von Michael Munger via dem American Institute for Economic Research (AIER)

Die Erde wird noch vor Ende dieses Jahrhunderts den „Bevölkerungsgipfel“ erreichen.

Innerhalb von 25 Jahren werden die meisten entwickelten Nationen der Welt mit einem starken Bevölkerungsrückgang konfrontiert sein, mit schrumpfenden Gruppen junger Menschen, die eine immer älter werdende Bevölkerung unterstützen müssen.

Der Grund ist weder Hungersnot, Krieg noch Seuche. Wir haben uns das selbst eingebrockt, indem wir eine Reihe drakonischer Lösungen für ein Problem geschaffen haben, das es gar nicht gab.

Angst war schon immer das beste Werkzeug zur sozialen Kontrolle, und die Angst vor der Menschheit selbst wurde von Generationen „kontrollbesessener“ Denker auf der Linken eingesetzt.

Am deutlichsten machte Paul Ehrlich 1968 eine bemerkenswert erschreckende, aber völlig falsche Vorhersage in seinem Buch „The Population Bomb“:

„Der Kampf, die gesamte Menschheit zu ernähren, ist vorbei. In den 1970er-Jahren wird die Welt Hungersnöte erleben – Hunderte Millionen Menschen werden verhungern, trotz aller Crash-Programme, die jetzt gestartet werden. Zu diesem späten Zeitpunkt kann nichts einen erheblichen Anstieg der weltweiten Sterblichkeitsrate verhindern … Wir werden es vielleicht schaffen, Hungersnöte in Indien noch ein paar Jahre aufzuhalten. Aber Indien kann unmöglich zweihundert Millionen Menschen mehr bis 1980 ernähren. Nichts kann den Tod von zig Millionen Menschen in Indien in den 1970er-Jahren verhindern … Und England? Wenn ich ein Spieler wäre, würde ich 50:50 wetten, dass England im Jahr 2000 nicht mehr existiert.“

PJ O’Rourke erklärte 1994 in „All the Trouble in the World“, was eigentlich dahintersteckte:

„Die Einschüchterung von Bürgern durch Ängste und Schrecken gibt es seit der Altsteinzeit. Greenpeace-Fundraiser zum Thema globale Erwärmung unterscheiden sich nicht großartig von den Stammes-Schamanen beim Thema Mondfinsternis. ‚Oh nein, Night Wolf frisst die Mondjungfrau. Gib mir Silber, und ich werde ihn dazu bringen, sie wieder auszuspucken.‘“

Familienplanung und staatliche Eingriffe

Doch hier geht es um mehr als nur um die Leichtgläubigen. Die Überbevölkerungspanik der 1960er- und 1970er-Jahre hatte weltverändernde Folgen, die sich erst jetzt klar zeigen. Es ist nicht fair (wenn auch verlockend), Ehrlich allein die Schuld zu geben. In Wahrheit entstand die Massenhysterie über Familiengröße aus einer Pseudowissenschaft, die Wachstum als Bedrohung für Wohlstand betrachtete.

Einflussreiche Organisationen wurden von sehr besorgten Menschen gegründet. Der Population Council und die International Planned Parenthood Federation entstanden beide schon 1952. Entwicklungsländer begannen mit aggressiven Familienplanungsinitiativen, oft mit erheblicher Unterstützung und manchmal auch mit Zwangsdruck westlicher Regierungen und internationaler Organisationen.

Die Vereinten Nationen, die Weltbank und bilaterale Geldgeber – insbesondere die USA über USAID – integrierten zunehmend Bevölkerungskontrolle in ihre Entwicklungshilfeprogramme. Hohe Geburtenraten, vor allem in Asien, Afrika und Lateinamerika, wurden nicht nur als demografische Trends gesehen, sondern als malthusianische Hindernisse für Modernisierung, Armutsbekämpfung und globale Sicherheit.

China führte 1979 seine berüchtigte „Ein-Kind-Politik“ ein – mit Zwangssterilisationen und Abtreibungen. Indien organisierte Massensterilisationskampagnen, besonders während der Notstandszeit (1975–1977), oft mit Gewalt oder extremem sozialem Druck, einschließlich der Verweigerung von Lebensmittelkarten. Mehrere Länder in Ostasien erlebten aggressive staatlich kontrollierte Programme, häufig von der Weltbank finanziert, die mit fragwürdigen und oft erzwungenen Methoden das Bevölkerungswachstum schnell und dauerhaft senken sollten.

In einigen Fällen bot die Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln Frauen tatsächlich die Möglichkeit, frei zu entscheiden, weniger Kinder zu haben. Doch die Kombination aus Wahlfreiheit und staatlichem Zwang führte dazu, dass auch jene, die mehr Kinder wollten, von diesem Traum abgebracht wurden.

Das wäre schon schlimm genug, wenn die Geschichte hier endete. Doch das ist erst der Anfang. Denn der moralische Dünkel des Szientismus hat eine tatsächliche Bevölkerungskrise erzeugt, die die Welt über Jahrzehnte beeinflussen wird. Manche Nationen werden sich davon womöglich nie erholen – zumindest nicht in ihrer heutigen Form. Diese Krise ist der Bevölkerungseinbruch.

Schrumpfende Welt: Welche Nationen wann ihren Höhepunkt erreichen

Ich habe ein paar Überschlagsrechnungen gemacht, basierend auf verfügbaren Daten. Ich wollte das Jahr der prognostizierten Bevölkerungsmaxima für 26 Länder berechnen, in denen die Daten verlässlich genug sind. Diese Projektionen basieren auf Gesamtfertilitätsraten (TFR), Einwanderung und Sterblichkeits- bzw. Lebenserwartungstrends.

Diese Schätzungen sind bestenfalls Näherungen, da die Daten nicht immer streng vergleichbar sind. Sie stammen jedoch aus den United Nations World Population Prospects, OECD-Statistiken und nationalen demografischen Daten.

Die Jahre des Bevölkerungsmaximums beruhen auf UN-Projektionen (mittlere Variante), unterstützt durch regionale Berichte, wonach die meisten europäischen und nordamerikanischen Nationen in den späten 2030ern ihren Höhepunkt erreichen werden. Japan erreichte diesen bereits um 2008, Südkorea etwa 2025, und Israel – mit einer TFR nahe 3,0 – wird in diesem Jahrhundert vielleicht gar keinen Höhepunkt erleben.

Wie in der letzten Tabellenzeile vermerkt, liegt die Bestandserhaltungsrate der Fertilität bei etwa 2,10, unter Berücksichtigung der Lebenserwartung und ohne Migration.

Die Frage ist also: Wenn alle diese Länder unterhalb der Bestandserhaltung liegen, was passiert dann mit der Weltbevölkerung? Die Antwort ist einfach, auch wenn kaum darüber gesprochen wird: Die Weltbevölkerung wird ihren Höhepunkt erreichen und dann abnehmen.

Wann genau, hängt von den Annahmen ab:

Hält die aktuelle TFR an → etwa 2060.

Steigt die TFR leicht an und die Lebenserwartung ebenfalls → etwa 2080.

Raum genug für alle

Es hätte nicht so kommen müssen. Es gibt reichlich Platz auf der Erde – das merkt jeder, der einmal nachts über Australien, Kanada oder die USA geflogen ist.

Gedankenexperiment: Die Welt hat 8,1 Milliarden Menschen. Würden alle in Texas leben, hätten wir 12.000 Menschen pro Quadratkilometer – dichter als New York (11.300), aber weniger als Paris (20.000) und weit entfernt von Manila (44.000). New York und Paris sind voll, aber bewohnbar. Selbst dann wäre es nur „etwas nerviger“ als Manhattan zur Rush Hour.

Der Punkt: Es gab nie einen Grund für die Panik der Vergangenheit. Platzmangel ist keine Realität, sondern ein Mythos.

Die Folgen des Rückgangs

Schon jetzt sind die Effekte spürbar – etwa in Südkorea und Japan. Mit steigender Durchschnittsalter sinkt die Zahl der Menschen unter 40. Wenn sich nichts ändert, werden viele Länder, und schließlich die Welt, Zustände erleben, die bisher nur durch Pest oder Krieg verursacht wurden: verlassene Häuser, leere Städte, Massen alter Menschen ohne Versorgung.

Doch diesmal liegt es nicht an Hunger oder Krieg. Wie Antony Davis betonte: Der aktuelle Kollaps ist die Folge eines fundamentalen Versagens, zu erkennen, dass Menschen die wertvollste Ressource sind, die wir haben.

Michael Munger ist Professor für Politikwissenschaft, Wirtschaft und öffentliche Ordnung an der Duke University und Senior Fellow des American Institute for Economic Research. Er hat Abschlüsse vom Davidson College, der Washingon University in St. Louis und der Washington University. Zu Mungers Forschungsinteressen gehören Regulierung, politische Institutionen und politische Ökonomie.