Peer-Reviewed zeigt, dass in der Pfizer-Giftspritze mRNA-Spike-Protein im Gehirn und im Herzen eines verstorbenen gefunden wurden

„Wir wissen, dass es ins Gehirn und ins Herz gelangt, es produziert das Spike-Protein, das diese Zellen schädigt und Entzündungen verursacht… es wandert weiter… und verursacht Schäden an den Blutgefäßen und Blutgerinnsel.“

Dr. Michael Mörz vom Institut für Pathologie in Dresden, Deutschland, veröffentlichte in der Zeitschrift Vaccines eine Fallstudie über die Autopsie eines 76-jährigen Verstorbenen.

In dem Bericht wurden Spike-Proteine, die speziell auf die COVID-19-Impfung zurückzuführen sind, in den Blutgefäßen des Gehirns und des Herzens des Mannes nachgewiesen.

Erstaunlicherweise wurde in dem Bericht mit Hilfe der Immunhistochemie, bei der Immunfärbemethoden zum Einsatz kommen, die spezifische Antigene aufleuchten lassen, festgestellt, dass „nur Spike-Protein, aber kein Nukleokapsid-Protein“ nachgewiesen werden konnte, was bedeutet, dass die nekrotisierende Enzephalitis (Absterben von Hirngewebe) sowie die entzündlichen Veränderungen in den kleinen Blutgefäßen (Gehirn und Herz) durch die COVID-19-Impfung und nicht durch eine Virusinfektion verursacht wurden.

„Überraschenderweise konnte in den Entzündungsherden sowohl im Gehirn als auch im Herzen, insbesondere in den Endothelzellen der kleinen Blutgefäße, nur Spike-Protein, aber kein Nukleokapsid-Protein nachgewiesen werden. Da kein Nukleokapsidprotein nachgewiesen werden konnte, muss das Vorhandensein von Spike-Protein eher auf die Impfung als auf eine Virusinfektion zurückgeführt werden. Die Ergebnisse bestätigen frühere Berichte über Enzephalitis und Myokarditis, die durch COVID-19-Impfstoffe auf Genbasis verursacht wurden.“

Da die COVID-19-Impfstoffe nur für das Spike-Protein kodieren, nicht aber für das Nukleokapsid, das bei der natürlichen Infektion vorkommt, konnte der Arzt bei der Autopsie feststellen, dass die Herz- und Gehirnentzündung durch die COVID-19-Impfung und nicht durch die natürliche Infektion verursacht wurde.

Interessanterweise hatte der ältere Mann, der an der Parkinson-Krankheit litt, nach der ersten Impfung mit dem ChAdOx1-Vektor von Astra Zeneca im Mai 2021 „ausgeprägte kardiovaskuläre Nebenwirkungen, wegen denen er wiederholt seinen Arzt aufsuchen musste“.

Nach seiner zweiten Impfung mit dem BNT162b2 mRNA-Impfstoff von Pfizer im Juli 2021 bemerkte die Familie, dass der ältere Mann „vermehrt Angstzustände, Lethargie und sozialen Rückzug“ zeigte.

Darüber hinaus „kam es zu einer auffälligen Verschlechterung seiner Parkinson-Symptome, die zu einer schweren motorischen Beeinträchtigung und der wiederholten Notwendigkeit einer Rollstuhlunterstützung führten“, wovon sich der Mann „nie wieder vollständig erholte“, bevor er im Dezember 2021 seine dritte Impfung (die zweite von Pfizer) erhielt.

Zwei Wochen nach der dritten Impfung „kollabierte er plötzlich während des Abendessens“, ohne „zu husten oder Anzeichen einer Nahrungsaspiration zu zeigen“.

Davon erholte er sich mehr oder weniger, aber eine Woche später brach er erneut plötzlich während des Essens lautlos zusammen, woraufhin er ins Krankenhaus eingeliefert wurde und kurz darauf starb.

Die Familie des Mannes verlangte eine Autopsie, da er bereits nach jeder COVID-19-Impfung auffällige Verhaltensänderungen, kardiovaskuläre Symptome und eine Verschlimmerung seiner Parkinson-Symptome gezeigt hatte.

„Im Gehirn wurde SARS-CoV-2 Spike-Protein Untereinheit 1 in den Endothelien, Mikroglia und Astrozyten in den nekrotischen Bereichen nachgewiesen. Außerdem konnte Spike-Protein in den Bereichen der lymphozytären Periarteriitis nachgewiesen werden, die in der thorakalen und abdominalen Aorta und den iliakalen Ästen sowie in einer zerebralen Basisarterie vorhanden waren. Die SARS-CoV-2-Untereinheit 1 wurde in Makrophagen und in den Zellen der Gefäßwand, insbesondere im Endothel, gefunden. Im Gegensatz dazu konnte das Nukleokapsidprotein von SARS-CoV-2 in keinem der entsprechenden Gewebeschnitte nachgewiesen werden.“

Abbildung 10. Gehirn, Nucleus ruber. Das reichliche Vorhandensein von SARS-CoV-2-Spike-Protein im geschwollenen Endothel eines Kapillargefäßes zeigt akute Entzündungszeichen mit spärlichen mononukleären Entzündungszellinfiltraten (gleiches Gefäß wie in Abbildung 12, Serienschnitte von 5 bis 20 μm). Immunhistochemischer Nachweis von SARS-CoV-2-Spike-Protein-Untereinheit 1, sichtbar als braune Körnchen in kapillaren Endothelzellen (roter Pfeil) und einzelnen Gliazellen (blauer Pfeil). Vergrößerung: 200× Quelle: MDPI-Vaccine

Abbildung 12. Gehirn, Nucleus ruber. Negative immunhistochemische Reaktion auf SARS-CoV-2-Nukleokapsidprotein. Querschnitt durch ein Kapillargefäß. Vergrößerung: 200×. Quelle: MDPI-Vaccine

Abbildung 9. Frontalhirn. Positive Reaktion auf SARS-CoV-2-Spike-Protein. Querschnitt durch ein Kapillargefäß (gleiches Gefäß wie in Abbildung 11, Serienschnitte von 5 bis 20 μm). Immunhistochemische Reaktion auf SARS-CoV-2 Spike-Untereinheit 1, nachweisbar als braune Granula in Kapillarendothelzellen (roter Pfeil) und einzelnen Gliazellen (blauer Pfeil). Vergrößerung: 200×. Quelle: MDPI-Vaccines

bbildung 11. Frontalhirn. Negative immunhistochemische Reaktion auf SARS-CoV-2-Nukleokapsidprotein. Querschnitt durch ein Kapillargefäß (gleiches Gefäß wie in Abbildung 9, Serienschnitte von 5 bis 20 μm). Vergrößerung: 200×. Quelle: MDPI-Vaccines

„Die Immunhistochemie für SARS-CoV-2-Antigene (Spike-Protein und Nukleokapsid) ergab, dass die Läsionen mit nekrotisierender Enzephalitis sowie die akuten entzündlichen Veränderungen in den kleinen Blutgefäßen (Gehirn und Herz) mit reichlichen Ablagerungen des Spike-Proteins SARS-CoV-2 Untereinheit 1 verbunden waren. Wichtig ist, dass das Spike-Protein nur in den Bereichen mit akuten Entzündungsreaktionen (Gehirn, Herz und kleine Blutgefäße) nachgewiesen werden konnte, und zwar insbesondere in Endothelzellen, Mikroglia und Astrozyten. Dies deutet stark darauf hin, dass das Spike-Protein zumindest eine Rolle bei der Entstehung der Läsionen und dem Krankheitsverlauf bei diesem Patienten gespielt haben könnte.“

Abbildung 13. Linker Herzventrikel. Positive Reaktion auf SARS-CoV-2-Spike-Protein. Querschnitt durch ein Kapillargefäß (gleiches Gefäß wie in Abbildung 14, Serienschnitte von 5 bis 20 μm). Immunhistochemischer Nachweis von SARS-CoV-2 Spike-Untereinheit 1 als braune Granula. Man beachte das reichliche Vorhandensein von Spike-Protein in Kapillarendothelzellen (roter Pfeil) in Verbindung mit einer ausgeprägten Endothelschwellung und dem Vorhandensein einiger mononukleärer Entzündungszellen. Vergrößerung: 400×. Quelle: MDPI-Vaccines

Abbildung 14. Linker Herzventrikel. Negative immunhistochemische Reaktion auf SARS-CoV-2-Nukleokapsidprotein. Querschnitt durch ein Kapillargefäß (gleiches Gefäß wie in Abbildung 13, Serienschnitte von 5 bis 20 μm). Vergrößerung: 400×. Quelle: MDPI-Vaccines

Dr. Robert Malone, ein Kritiker des COVID-19-Impfprogramms, warnt seit langem davor, dass das „synthetische mRNA-ähnliche genetische Material 60 Tage oder länger im Körper verbleibt und Spike-Protein in einer Menge produziert, die höher ist als bei der eigentlichen SARS-CoV-2-Infektion“.

Ominöserweise entfernte die CDC zwischen dem 16. und 22. Juli still und heimlich die Behauptung, dass das vom Impfstoff erzeugte Spike-Protein „nicht lange im Körper verbleibt“, von ihrer Website.

„Dies ist das erste Mal, dass ein Impfstoff ins Gehirn und ins Herz geht“, warnt Dr. Peter McCullough, ein weiterer Experte, seit letztem Jahr.

„Wir wissen, dass der Impfstoff ins Gehirn und ins Herz gelangt und dort das Spike-Protein produziert, das diese Zellen schädigt, eine Entzündung verursacht und dann von dort aus in den Körper wandert und die Blutgefäße schädigt und Blutgerinnsel verursacht.