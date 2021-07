Peking droht, den US-Zugang zu riesigen chinesischen Datenbeständen zu blockieren – dem Lebensnerv vieler KI-gesteuerter Anwendungen

Pekings hartes Vorgehen gegen Börsengänge chinesischer Unternehmen an der US-Börse ist ein Zeichen für einen harten wirtschaftlichen Nationalismus, den Präsident Xi Jinping am 6. Juli mit der Anprangerung amerikanischer „Technologieblockaden“ signalisierte.

In einer Online-Ansprache an befreundete politische Parteien auf der ganzen Welt erklärte Xi: „Wir müssen uns gemeinsam gegen jeden wenden, der sich an technologischen Blockaden, technologischer Spaltung und Abkopplung der Entwicklung beteiligt.“

Er fügte hinzu, dass kein Land das Recht habe, „die Entwicklung anderer Länder zu behindern und das Leben ihrer Menschen durch politische Manipulation zu schädigen.“

Die Trump-Administration verbot US-Investoren, Aktien von 35 chinesischen Unternehmen zu besitzen, von denen Washington sagt, dass sie mit dem chinesischen Militär verbunden sind. Die Biden-Administration erweiterte die Liste auf 59, von denen sich die Amerikaner bis zum 2. August trennen müssen.

Indem Peking chinesische Unternehmen davon abhält, sich in den USA listen zu lassen, hat es mit vielen Worten gesagt, dass es Amerikas Kapitalmärkte nicht braucht, um chinesische Unternehmen zu finanzieren, weil es zu Hause genug Kapital hat.

Xis Ansprache „etabliert eindeutig eine Position, in der sich China den USA nicht unterlegen fühlt“, sagte der Guru der Halbleiterindustrie Handel Jones gegenüber Asia Times. Jones ist CEO von International Business Strategies, einer Beratungsfirma, die globale Technologieunternehmen auf höchstem Niveau berät.

In einer damit zusammenhängenden Aktion kündigte die chinesische Regierung strenge Kontrollen für den Export von chinesischen Daten an, einer kritischen Ressource für Anwendungen der künstlichen Intelligenz in verschiedenen Branchen, einschließlich der Pharmaindustrie.

Chinas Datenkontrollen könnten auch Pekings Besorgnis über Chinas Anfälligkeit für Cyberattacken widerspiegeln. Trump kündigte die Tech-Sanktionen im März 2020 an, nachdem Einwände aus dem Verteidigungsministerium und der US-Halbleiterindustrie eine frühere Version des Plans im Dezember 2019 gestoppt hatten.

Trotz der US-Zölle auf chinesische Waren stiegen die amerikanischen Importe chinesischer Produkte im Jahr 2021 auf einen neuen Rekord, was zum Teil auf die Nachfrage nach medizinischen Produkten und Unterhaltungselektronik zurückzuführen ist. In so vielen Worten hat Peking Washington gesagt: „Ihr wollt euch von uns abkoppeln? Nun, wir werden uns von euch abkoppeln.“

Die Trump-Administration verhängte im vergangenen Jahr beispiellose Sanktionen gegen den Verkauf von Halbleitern nach China und berief sich dabei auf ein extraterritoriales Privileg, um den Verkauf von High-End-Computerchips, Fertigungsanlagen oder Design-Software zu verbieten, die US-Komponenten oder geistiges Eigentum enthalten.

Der Harvard-Professor Graham Allison, Autor des viel zitierten Buches The Thucydides Trap, verglich den Tech-Boykott mit dem amerikanischen Ölembargo von 1941, das Japans Angriff auf Pearl Harbor auslöste.

Chinas erste Reaktion auf den Trumpschen Tech-Boykott, die von der Biden-Administration unterstützt wurde, war eine traditionelle, nämlich den Barbaren an der eigenen Grenze zu bestechen und Zeit zu kaufen.

Obwohl einige Biden-Berater (und der Großteil der US-Halbleiterindustrie) die Sanktionen aufheben wollten, machte die vorherrschende Feindseligkeit gegenüber China in beiden US-Parteien dies politisch schwer möglich.

Pekings neues Durchsetzungsvermögen könnte von der Zuversicht der Regierung herrühren, dass sie den amerikanischen Chip-Boykott umgehen kann, da sie den Großteil des Halbleiterbedarfs des Landes im eigenen Land produziert.

„Wenn der Fluss zu breit ist, um ihn zu überqueren“, sagte ein chinesischer Industrieführer, der um Anonymität bat, gegenüber der Asia Times, „dann geh flussaufwärts, wo er schmaler ist“ – was bedeutet, dass China sowohl die „flussaufwärts“ gelegene Halbleiterproduktion als auch die „flussabwärts“ gelegenen Anwendungen beherrschen kann.

China signalisierte seine neue Haltung, indem es die Downloads der Ride-Hailing-App Didi Global aussetzte, nur wenige Tage nachdem das Startup einen 4,4 Milliarden US-Dollar schweren Börsengang in New York abgeschlossen hatte. Die Aufsichtsbehörden behaupteten, dass Didi unrechtmäßig persönliche Daten der Nutzer gesammelt hatte.

Die chinesische Regierung hatte Ddi gebeten, den Börsengang in den USA zu verschieben, berichtete das Wall Street Journal, aber das Ride-Hailing-Unternehmen ging trotzdem an die Börse. Die hochfliegenden Aktien des Unternehmens fielen unter den IPO-Preis, nachdem die App gesperrt wurde.

Chinesische Aufsichtsbehörden kündigten auch Ermittlungen gegen zwei andere hochfliegende Internetunternehmen an, die kürzlich auf dem US-Markt an die Börse gegangen sind: Full Truck Alliance und Kanzhum.

Der wachsende regulatorische Druck auf chinesische Technologieunternehmen führte zu einem starken Ausverkauf in diesem Sektor, wobei der beliebte börsengehandelte Fonds KWEB von einem jüngsten Höchststand von 102 $ auf 62 $ sank.

Bemerkenswerterweise haben sich die im Inland gehandelten A-Aktien chinesischer Technologieunternehmen erholt, insbesondere Halbleiter. Aktien, die mit Chinas Bemühungen verbunden sind, die Abhängigkeit von ausländischen Computerchips zu verringern, gehörten zu den stärksten Performern.

Die Durchsetzung von Exportkontrollen für Daten ist ein Hauptanliegen der chinesischen Regierung, wie die Nachrichtenseite Observer (guancha.cn) in einem Kommentar vom 7. Juli mit dem Titel „Chinesische Unternehmen gehen ins Ausland und betreten die Ära der zweiseitigen Compliance“ berichtet.

Im vergangenen August haben Chinas Ministerien für Handel und Wissenschaft einen Katalog von „exportverbotenen und eingeschränkten Technologien“ herausgegeben, darunter auch „personalisierte Informationen“, die aus „Datenanalysen“ gewonnen werden. Alle Technologien benötigen nun eine Exportlizenz.

Auf diese Weise, so der Beobachter weiter, verhindere China, dass TikTok, eine riesige Quelle von Nutzerdaten, an „Microsoft oder Wal-Mart“ verkauft werde.

Das Exportkontrollgesetz, so der Beobachter-Kommentar weiter, „hebt ein neues Konzept der nationalen Sicherheit hervor. Anders als die traditionellen Sicherheitskonzepte beinhaltet dieses neue Konzept der nationalen Sicherheit die Sicherheit in nicht-traditionellen Bereichen, einschließlich wirtschaftlicher Sicherheit, technologischer Sicherheit, Informationssicherheit, ökologischer Sicherheit, Ressourcensicherheit, nuklearer Sicherheit und Netzwerksicherheit.“

Letzten Monat hat der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses ein Datensicherheitsgesetz verabschiedet, das „nationale Sicherheitsprüfungen von Datenverarbeitungsaktivitäten, die die nationale Sicherheit betreffen oder betreffen könnten, erlaubt.“

Chinas neue Schutzmaßnahmen für Daten haben zwei Gründe. Die erste ist die Aussicht auf einen Cyberwar. Die zweite ist wirtschaftlicher Natur.

Die Portierung und Speicherung von Daten in maschinenlesbarer Form ist der „Kontrollpunkt“ in der neuen Welt der vierten industriellen Revolution, wie der Chief Technology Officer von Huawei in einem Interview für mein 2020 erschienenes Buch „You Will Be Assimilated“ sagte.

Wenn künstliche Intelligenz der Motor der Industrie 4.0 ist, so wie Dampf der Motor der ursprünglichen industriellen Revolution war, dann ist ihr Treibstoff Daten – nicht Kohle.

China hat einen natürlichen Vorteil bei Daten, weil sein politisches System nicht das gleiche Recht auf Privatsphäre bietet wie im Westen. Peking ist hart gegen seine Tech-Unternehmen vorgegangen, wenn diese angeblich die riesigen Datenmengen, die sie von den Verbrauchern sammeln, missbrauchen, aber das Recht der Regierung, die Daten zu nutzen, steht nicht in Frage.

In einigen Bereichen, vor allem im Gesundheitswesen, ist es schwieriger, Spitzenforschung zu betreiben, ohne auf Daten aus China zurückzugreifen, das Hunderte von Millionen von Krankenakten digitalisiert und die DNA eines großen Teils seiner Bevölkerung sequenziert.

Wenn die USA die Chiptechnologie rationieren wollen, kann China den Zugang zu Daten beschränken. China glaubt, dass es seine Abhängigkeit von der amerikanischen Chiptechnologie leichter kompensieren kann, als die USA ihre riesigen Datenressourcen neu schaffen können.

Ein weiterer Kommentar vom 7. Juli auf der Website des Observer verkündete, dass „die Massenproduktion von heimischen High-End-Chips unmittelbar bevorsteht.“ Die Publikation zitierte Bao Yungang, der die Abteilung für Computertechnologie der chinesischen Akademie der Wissenschaften leitet.

„Im vierten Quartal 2019 erreicht China die Massenproduktion von inländischen Chips mit 14nm-Prozess“, berichtete die Website. „Bis März dieses Jahres hatte die Ausbeute 90%-95% erreicht…. Die Möglichkeit der Massenproduktion im nächsten Jahr ist sehr hoch.“

China kann die 5 bis 7-Nanometer-Chips, die High-End-Smartphones antreiben, nicht produzieren, aber „14nm ist derzeit die am meisten verwendete Prozesstechnologie“ in den meisten Anwendungen, einschließlich „High-End-Unterhaltungselektronik, High-Speed-Computing, Leistungsverstärkung, Breitband-Basisstationen und so weiter“, sagte Bao dem Observer.

Wichtig ist, dass „heimische 14-nm-Chips die meisten Anforderungen in Bereichen wie 5G-Kommunikation und High-Performance-Computing erfüllen können.“ Bao merkte an, dass Chips mit 7nm oder weniger im Jahr 2019 nur 4% des weltweiten Halbleitermarktes ausmachten.

Ab Ende 2019 begann China damit, Ingenieure für die Chipherstellung aus Taiwan einzustellen, das heute weltweit führend in der Halbleiterfertigung ist. Manchen Berichten zufolge hat das Festland zwischen 10 und 20 % der taiwanesischen Ingenieure mit exorbitanten Gehältern abgeworben.

Anfang dieses Monats ernannte Präsident Xi seinen in Harvard ausgebildeten Vizepremier Liu He zum Leiter einer „länderübergreifenden“ Anstrengung, um die Unabhängigkeit der Halbleiterindustrie zu erreichen. Chinas High-Tech-Investitionsprogramm hat ein Budget von etwa $1 Billion.