Ein Saigon-Moment am Hindukusch

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

Die USA stehen am Rande ihres eigenen zweiten Vietnam, das sich als Farce in einem planlosen Rückzug aus Afghanistan wiederholt

Und es ist alles vorbei

Für den unbekannten Soldaten

Es ist alles vorbei

~ For the unknown soldier ~

The Doors, „The Unknown Soldier“

Beginnen wir mit ein paar verblüffenden Fakten auf dem afghanischen Boden.

Die Taliban sind im Aufwind. Anfang der Woche behauptete ihr PR-Arm, sie hielten 218 von 421 afghanischen Distrikten – und eroberten jeden Tag neue. Dutzende von Bezirken sind umkämpft. Ganze afghanische Provinzen sind im Grunde für die Regierung in Kabul verloren, die de facto auf die Verwaltung einiger verstreuter Städte unter Belagerung reduziert wurde.

Bereits am 1. Juli gaben die Taliban bekannt, dass sie 80% des afghanischen Territoriums kontrollieren. Das entspricht in etwa der Situation vor 20 Jahren, nur wenige Wochen vor dem 11. September 2001, als der Kommandeur Ahmad Shah Masoud mir im Panjshir-Tal, als er eine Gegenoffensive vorbereitete, sagte, dass die Taliban 85 % des Landes beherrschten.

Ihr neuer taktischer Ansatz funktioniert wie ein Traum. Zunächst werden die Soldaten der Afghanischen Nationalarmee (ANA) direkt aufgefordert, sich zu ergeben. Die Verhandlungen verlaufen reibungslos und die Deals werden erfüllt. Soldaten zu Tausenden haben sich bereits den Taliban angeschlossen, ohne dass ein einziger Schuss gefallen ist.

Karte von CIG / Telegram / Counter-Intelligence (t.me/CIG telegram) mit den jüngsten Vorstößen der Taliban und den eroberten afghanischen Distrikten, Stand: 5. Juli 2021

Die Kartenmacher können Updates nicht schnell genug hochladen. Dies wird schnell zu einem Lehrbuchfall des Zusammenbruchs einer Zentralregierung des 21. Jahrhunderts.

Die Taliban rücken im westlichen Vardak schnell vor und nehmen mit Leichtigkeit ANA-Stützpunkte ein. Das ist die Vorstufe für einen Angriff auf Maidan Shar, die Provinzhauptstadt. Wenn sie die Kontrolle über Vardak erlangen, werden sie buchstäblich vor den Toren Kabuls stehen.

Nach der Eroberung des Distrikts Panjwaj sind die Taliban auch nur noch einen Steinwurf von Kandahar entfernt, der Stadt, die 330 v. Chr. von Alexander dem Großen gegründet wurde und in der ein gewisser Mullah Omar – mit ein wenig Hilfe seiner pakistanischen ISI-Freunde – 1994 das Abenteuer der Taliban begann, das 1996 zu ihrer Machtübernahme in Kabul führte.

Die überwältigende Mehrheit der Provinz Badakhshan – mehrheitlich tadschikisch, nicht paschtunisch – fiel nach nur vier Tagen Verhandlungen, in die ein paar Scharmützel eingeworfen wurden. Die Taliban eroberten sogar einen Außenposten auf einem Hügel ganz in der Nähe von Faizabad, der Hauptstadt von Badakhshan.

Ich habe die tadschikisch-afghanische Grenze im Detail verfolgt, als ich Ende 2019 den Pamir Highway bereiste. Die Taliban, die den Bergpfaden auf der afghanischen Seite folgen, könnten bald die legendäre, trostlose Grenze zu Chinas Xinjiang im Wakhan-Korridor erreichen.

Die afghanische Provinz Badakhshan, gesehen von der Pamir-Autobahn in Tadschikistan während der Reise des Autors im November 2019. Dieser Bezirk, nicht weit von Ishkashim entfernt, ist jetzt unter Kontrolle der Taliban. Bild: Pepe Escobar

Die Taliban sind auch im Begriff, Hairaton in der Provinz Balkh anzugreifen. Hairaton liegt an der afghanisch-usbekischen Grenze, wo sich die historisch wichtige Freundschaftsbrücke über den Amu Darya befindet, über die die Rote Armee 1989 Afghanistan verließ.

ANA-Kommandeure schwören, dass die Stadt jetzt von allen Seiten durch eine fünf Kilometer lange Sicherheitszone geschützt ist. Hairaton hat bereits Zehntausende von Flüchtlingen angezogen. Taschkent will nicht, dass sie die Grenze überschreiten.

Und es geht nicht nur um Zentralasien; die Taliban sind bereits bis an die Stadtgrenzen von Islam Qilla in der Provinz Herat vorgedrungen, das an den Iran grenzt und der wichtigste Kontrollpunkt auf dem viel befahrenen Korridor von Mashhad nach Herat ist.

Das tadschikische Rätsel

Die extrem poröse, geologisch beeindruckende tadschikisch-afghanische Berggrenze bleibt der heikelste Fall. Der tadschikische Präsident Emomali Rahmon ordnete nach einem ernsten Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin die Mobilisierung von 20’000 Reservisten an und schickte sie an die Grenze.

Rahmon sagte der Regierung in Kabul auch humanitäre und finanzielle Unterstützung zu.

Der russische Präsident Wladimir Putin und der tadschikische Präsident Emomali Rahmon verlassen nach der diesjährigen Parade zum Tag des Sieges am 9. Mai, der den 76. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg markiert, den Roten Platz im Zentrum von Moskau, Russland. Foto: AFP / Dmitry Astakhov / Sputnik

Die Taliban ihrerseits erklärten offiziell, die Grenze sei sicher und sie hätten nicht die Absicht, in tadschikisches Gebiet einzudringen. Anfang dieser Woche verkündete sogar der Kreml kryptisch, dass Moskau nicht plant, Truppen nach Afghanistan zu schicken.

Ein Cliffhanger ist für Ende Juli angesetzt, da die Taliban ankündigten, einen schriftlichen Friedensvorschlag in Kabul einzureichen. Es ist gut möglich, dass dies auf eine Aufforderung an Kabul hinausläuft, zu kapitulieren und die volle Kontrolle über das Land abzugeben.

Die Taliban scheinen ein unwiderstehliches Momentum zu reiten, vor allem, wenn die Afghanen selbst fassungslos mit ansehen mussten, wie der imperiale „Beschützer“ nach fast zwei Jahrzehnten De-facto-Besatzung mitten in der Nacht den Luftwaffenstützpunkt Bagram verließ.

Vergleichen Sie es mit der Einschätzung seriöser Analysten wie Lester Grau, die den sowjetischen Abzug vor über drei Jahrzehnten erklärten:

Als die Sowjets 1989 Afghanistan verließen, taten sie dies auf koordinierte, überlegte und professionelle Weise und hinterließen eine funktionierende Regierung, ein verbessertes Militär und eine beratende und wirtschaftliche Anstrengung, die die weitere Lebensfähigkeit der Regierung sicherstellte. Der Abzug basierte auf einem koordinierten diplomatischen, wirtschaftlichen und militärischen Plan, der den geordneten Abzug der sowjetischen Streitkräfte und das Überleben der afghanischen Regierung ermöglichte.

Der Demokratischen Republik Afghanistan (DRA) gelang es, sich trotz des Zusammenbruchs der Sowjetunion 1991 zu halten. Erst mit dem Verlust der sowjetischen Unterstützung und den verstärkten Bemühungen der Mudschaheddin (Gotteskrieger) und Pakistans rutschte die DRA im April 1992 in Richtung Niederlage. Die sowjetischen Bemühungen um einen geordneten Rückzug waren gut ausgeführt und können als Modell für andere Rückzüge von ähnlichen Nationen dienen.

Wenn es um das amerikanische Imperium geht, gilt wieder einmal Tacitus: „Sie haben die Welt geplündert und das Land in ihrem Hunger nackt ausgezogen… Sie werden von Gier getrieben, wenn ihr Feind reich ist; von Ehrgeiz, wenn arm…. Sie verwüsten, sie metzeln, sie ergreifen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, und all das bejubeln sie als den Aufbau eines Reiches. Und wenn in ihrem Kielwasser nichts als eine Wüste zurückbleibt, nennen sie das Frieden.“

Zu den Wüsten, die im Gefolge des Hegemons Frieden genannt werden, gehören in unterschiedlichem Ausmaß der Irak, Libyen und Syrien – die geologisch gesehen zufällig Wüsten beherbergen – sowie die Wüsten und Berge Afghanistans.

Es sieht so aus, als ob die Think Tank Row in DC, zwischen Dupont und Thomas Circle entlang der Massachusetts Avenue, ihre Hausaufgaben über Paschtunwali – den paschtunischen Ehrenkodex – oder über den schmachvollen Rückzug des britischen Empires aus Kabul nicht wirklich gemacht haben.

Ein Hubschrauber der Afghanischen Nationalarmee (ANA) startet innerhalb des US-Luftwaffenstützpunktes Bagram, nachdem alle US- und NATO-Truppen am 5. Juli 2021 abgezogen sind. Bild: Wakil Kohsar / AFP

Die afghanische Heroin-Rattenlinie

Noch ist es zu früh, um zu sagen, ob das, was als „Rückzug“ der USA aus Afghanistan dargestellt wird, den endgültigen Untergang des Imperiums des Chaos widerspiegelt. Das gilt vor allem deshalb, weil es sich überhaupt nicht um einen „Rückzug“ handelt, sondern um eine Neupositionierung – mit zusätzlichen Elementen der Privatisierung.

Mindestens 650 „US-Kräfte“ werden die weitläufige Botschaft in Kabul schützen. Hinzu kommen möglicherweise 500 türkische Truppen – also die NATO – zum Schutz des Flughafens, sowie eine nicht deklarierte Anzahl von „Auftragnehmern“, auch bekannt als Söldner, und eine nicht näher spezifizierte Anzahl von Spezialkräften.

Pentagon-Chef Lloyd Austin hat sich den neuen Deal einfallen lassen. Die militarisierte Botschaft wird als „Forces Afghanistan-Forward“ bezeichnet. Diese Kräfte werden von einem neuen, speziellen afghanischen Büro in Katar „unterstützt“.

Die wichtigste Bestimmung ist, dass das Sonderprivileg, Afghanistan zu bombardieren, wann immer den USA danach ist, intakt bleibt. Der Unterschied liegt in der Befehlskette. Anstelle von General Scott Miller, dem bisherigen obersten US-Befehlshaber in Afghanistan, wird General Frank McKenzie, der Chef des CENTCOM, der oberste Bombenleger sein.

Künftige Bombardierungen werden also im Wesentlichen vom Persischen Golf aus erfolgen – was das Pentagon liebevoll als „over the horizon capability“ bezeichnet. Entscheidend ist, dass Pakistan sich offiziell geweigert hat, daran teilzunehmen, obwohl sie im Falle von Drohnenangriffen über pakistanisches Gebiet in Belutschistan fliegen werden müssen.

Auch Tadschikistan und Kirgisistan lehnten es ab, amerikanische Basen zu beherbergen.

Die Taliban ihrerseits zeigen sich unbeeindruckt. Ihr Sprecher Suhail Shaheen betonte, dass alle ausländischen Truppen, die bis zum 11. September nicht abgezogen sind, als – was sonst? – Besatzer.

Ob die Taliban in der Lage sein werden, die Vorherrschaft zu übernehmen, ist kein Thema; es ist nur eine Frage des Zeitpunkts. Und das führt uns zu den zwei wirklich wichtigen Fragen:

Wird die CIA in der Lage sein, das aufrechtzuerhalten, was Seymour Hersh anfangs und später auch ich als die afghanische Heroin-Rattenlinie beschrieben haben, die ihre Black Ops finanziert?

Und wenn die CIA nicht mehr in der Lage ist, die Produktion auf den Schlafmohnfeldern in Afghanistan zu überwachen und die nachfolgenden Phasen des Heroingeschäfts zu koordinieren, wohin wird sie dann umziehen?

Ein afghanischer Bauer erntet Opiumsaft von einem Mohnfeld in Dara-l-Nur, Bezirk der Provinz Nangarhar, im Jahr 2020. Bild: AFP / Wali Sabawoon / NurPhoto

Jeder denkende Mensch in Zentral- und Südasien weiß, dass das Imperium des Chaos zwei lange Jahrzehnte lang nie daran interessiert war, die Taliban zu besiegen oder für „die Freiheit des afghanischen Volkes“ zu kämpfen.

Die Hauptmotive waren:

eine wichtige, strategische Vorwärtsbasis im Unterleib der „existenziellen Bedrohungen“ China und Russland sowie des widerspenstigen Iran zu halten – alles Teil des New Great Game;

um günstig positioniert zu sein, um später den enormen Mineralienreichtum Afghanistans auszubeuten;

und um Opium zu Heroin zu verarbeiten, um die CIA-Operationen zu finanzieren. Opium war ein wichtiger Faktor für den Aufstieg des britischen Empires, und Heroin ist nach wie vor eines der schmutzigsten Geschäfte der Welt, mit dem zwielichtige Geheimdienstoperationen finanziert werden.

Was China und die SCO wollen

Vergleichen Sie nun all dies mit dem chinesischen Ansatz.

Anders als die Think Tank Row in DC scheinen die chinesischen Kollegen ihre Hausaufgaben gemacht zu haben. Sie haben verstanden, dass die UdSSR 1979 nicht in Afghanistan einmarschierte, um eine „Volksdemokratie“ – so der damalige Jargon – durchzusetzen, sondern von der damals recht fortschrittlichen, von der UN anerkannten Regierung in Kabul eingeladen wurde, die im Wesentlichen Straßen, Elektrizität, medizinische Versorgung, Telekommunikation und Bildung wollte.

Da diese Grundnahrungsmittel der Moderne nicht von westlichen Institutionen bereitgestellt werden konnten, musste die Lösung vom sowjetischen Sozialismus kommen. Das würde eine soziale Revolution bedeuten – eine komplizierte Angelegenheit in einer zutiefst frommen islamischen Nation – und, ganz entscheidend, das Ende des Feudalismus.

„Grand Chessboard“ Zbignew Brzezinskis imperialer Gegenschlag funktionierte, weil er die afghanischen Feudalherren und ihre Fähigkeit zur Reglementierung manipulierte – unterstützt durch immense Geldmittel (CIA, Saudis, pakistanischer Geheimdienst) – um der UdSSR ihr Vietnam zu geben.

Keiner dieser Feudalherren war an der Abschaffung der Armut und der wirtschaftlichen Entwicklung in Afghanistan interessiert.

Zbigniew Brzezinski und ein Mann, von dem oft (aber umstritten) behauptet wird, er sei Osama bin Laden, 1981. Foto: Twitter

China macht nun da weiter, wo die UdSSR aufgehört hat. Peking, das seit Anfang 2020 in engem Kontakt mit den Taliban steht, will im Wesentlichen den 62 Milliarden Dollar teuren Chinesisch-Pakistanischen Wirtschaftskorridor (CPEC) – eines der Vorzeigeprojekte der Belt and Road Initiative – auf Afghanistan ausweiten.

Der erste, entscheidende Schritt wird der Bau der Autobahn Kabul-Peshawar sein – durch den Khyber-Pass und die derzeitige Grenze bei Torkham. Das wird bedeuten, dass Afghanistan de facto Teil der CPEC wird.

Es geht um die regionale Integration am Arbeitsplatz. Kabul-Peshawar wird ein zusätzlicher CPEC-Knotenpunkt sein, der bereits den Bau des ultra-strategischen Flughafens Tashkurgan an der Karakoram-Autobahn in Xinjiang einschließt, nur 50 Kilometer von der pakistanischen Grenze entfernt und ebenfalls in der Nähe Afghanistans, sowie des Hafens Gwadar in Belutschistan.

Anfang Juni setzte das chinesische Außenministerium bei einem trilateralen Treffen zwischen China, Afghanistan und Pakistan unmissverständlich auf die „friedliche Erholung Afghanistans“. In der gemeinsamen Erklärung wurde „die baldige Rückkehr der Taliban in das politische Leben Afghanistans“ begrüßt und eine „Ausweitung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen“ versprochen.

Es gibt also keine Möglichkeit, dass ein dominanter Taliban das chinesische Bestreben ablehnt, Infrastruktur- und Energieprojekte zu bauen, die auf eine regionale wirtschaftliche Integration ausgerichtet sind – der Teil der Abmachung, den die Mullahs eingehen, besteht darin, das Land befriedet zu halten und es von dschihadistischen Turbulenzen der Sorte ISIS-Khorasan zu verschonen, die nach Xinjiang überschwappen könnten.

Das chinesische Spiel ist klar: Die Amerikaner sollen keinen Einfluss auf das neue Arrangement in Kabul nehmen können. Es geht um die strategische Bedeutung Afghanistans für Belt and Road – und das ist verwoben mit den Diskussionen innerhalb der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO), die übrigens vor 20 Jahren gegründet wurde und seit Jahren für eine „asiatische Lösung“ des afghanischen Dramas eintritt.

Die Diskussionen innerhalb der SCO halten die NATO-Projektion des neuen Afghanistans als ein von Islamabad kontrolliertes Dschihadisten-Paradies für nicht mehr als wünschenswerten Unsinn.

Es wird faszinierend sein zu beobachten, wie China, Pakistan, Iran, Russland und sogar Indien das Vakuum in der Ära nach dem Krieg in Afghanistan füllen werden. Es ist sehr wichtig, sich daran zu erinnern, dass alle diese Akteure, plus die Zentralasiaten, Vollmitglieder der SOZ sind (oder Beobachter, im Falle des Irans).

Afghanische Taliban-Kämpfer und Dorfbewohner nehmen an einer Versammlung teil, während sie das Friedensabkommen und ihren Sieg im afghanischen Konflikt über die USA in Afghanistan feiern, im Bezirk Alingar in der Provinz Laghman am 2. März 2020. Bild: AFP / Noorullah Shirzada

Es ist plausibel, dass Teheran sich in mögliche imperiale Pläne einmischt, Afghanistan von außen zu bombardieren – aus welchem Motiv auch immer. An einer anderen Front ist unklar, ob Islamabad oder Moskau zum Beispiel den Taliban helfen würde, Bagram einzunehmen. Sicher ist, dass Russland die Taliban von seiner Liste der terroristischen Vereinigungen streichen wird.

In Anbetracht der Tatsache, dass das Imperium und die NATO – über die Türkei – nicht wirklich abziehen werden, ist eine eindeutige Möglichkeit für die Zukunft ein Vorstoß der SCO, die sich mit den Taliban verbündet (Afghanistan ist auch SCO-Beobachter), um das Land zu ihren Bedingungen zu sichern und sich auf die CPEC-Entwicklungsprojekte zu konzentrieren. Aber der erste Schritt scheint der schwierigste zu sein: die Bildung einer echten, soliden, nationalen Koalitionsregierung in Kabul.

Die Geschichte mag entscheiden, dass Washington wollte, dass Afghanistan das Vietnam der UdSSR wird; Jahrzehnte später bekam es am Ende sein eigenes zweites Vietnam, wiederholt als – was sonst? – Farce. Ein neu gemischtes Saigon steht kurz bevor, und eine weitere Etappe des New Great Game in Eurasien ist in Sicht.