Der experimentelle mRNA-Impfstoff: „Eine Verschwörung zum Mord“?

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

UPDATE: Habe gerade dies von einem versierten hochintelligenten Anwalt erhalten, den ich seit vielen Jahren kenne:

Ich habe gerade 10 Stunden pro Tag mit meinem Sohn seit dem 2. Juli im Krankenhaus verbracht, er ist jetzt stabil. Aufgrund eines Gerinnsels (impfinduziert bin ich mir sicher) konnten seine Leider nicht behoben werden, nachdem er 10 Tage später krank war und das nach seinem zweiten Pfizer-Schuss. Es ist zu viel, um jetzt darauf einzugehen, wir haben ihn fast verloren. Er ist 32. Keine Vorgeschichte von Bluthochdruck oder Herzproblemen. Vegetarier.

Es passiert überall. Sehen Sie zum Beispiel das hier.

Es gibt eine riesige Anzahl von Fällen von lebensbedrohlichen Reaktionen auf den „sicheren“ Impfstoff, besonders bei jungen Menschen. Doch die „Faktenchecker“ der sozialen Medien, Facebook, Twitter und Google, fahren fort, diejenigen zu verleumden, die Alarm schlagen. Der Teil der Ärzteschaft, der blind und unreflektiert den „Richtlinien“ von Big Pharma folgt, die von NIH, FDA, CDC und WHO herausgegeben werden, sind Komplizen des Mordes.

Die idiotischen Menschen, die von orchestrierter Angst überwältigt werden, haben die Gesundheit eines großen Prozentsatzes der Bevölkerung ruiniert.

In diesem 25-minütigen Video erklärt Dr. Ryan Cole die schädlichen Auswirkungen des Spike-Proteins auf den menschlichen Körper, das sowohl für das Covid-Virus als auch für den Impfstoff charakteristisch ist. Die meisten Menschen sind durch das Virus nicht ernsthaft gefährdet. Diese Menschen sollten sich nicht der Gefahr des Impfstoffs aussetzen.

Das Versagen der Gesundheitsbehörden, Covid mit bekannten, sicheren und kostengünstigen Behandlungen zu behandeln, ermöglichte die Erzeugung von Angst und Panik, die Massenimpfungen mit einer ungeprüften und nicht zugelassenen experimentellen Technologie unterstützten.

Dies kam in erster Linie den Profiten von Big Pharma und den staatlichen Eingriffen in die bürgerliche Freiheit zugute und hat das öffentliche Vertrauen in die Regierung und die Gesundheitsbehörden geschädigt.

Das Meldesystem für Impfstoffnebenwirkungen, das im besten Fall nur 10% der impfstoffbedingten Verletzungen erfasst, zeigt mehr Todesfälle und Verletzungen durch den experimentellen Impfstoff Covid als durch alle Impfstoffe zusammen in den letzten 30 Jahren. Niemals zuvor in der Geschichte wurde ein Impfstoff mit einer so hohen Todes- und Verletzungsrate zugelassen, um verabreicht zu werden.

Die Fakten wurden den Menschen vorenthalten.

Big Pharma hat genug Wissenschaftler auf seiner Gehaltsliste und unterstützt durch seine Forschungsgelder, dass ihre Karrieren sie dazu zwingen, als Fürsprecher für die Agenden von Big Pharma zu dienen.

Die Presstituierten folgen den angestellten Wissenschaftlern, nicht den unabhängigen. Die amerikanische Ärzteschaft im Allgemeinen verlor ihre Unabhängigkeit wegen Obamacare. Nach Obamacare kauften Krankenhäuser unabhängige Praxen auf. Eine Folge davon ist, dass sich die Ärzte auf die Richtlinien der NIH, CDC, FDA und WHO verlassen – Richtlinien, die stark von den Interessen von Big Pharma beeinflusst sind – anstatt selbst zu überlegen, wie sie ihre Patienten behandeln. Da so viele Mediziner Angestellte großer Organisationen sind, ist das Verlassen auf offizielle Richtlinien eine Form des Schutzes. Mit anderen Worten: Obamacare hat zu einer weiteren Bürokratisierung der Medizin geführt.

Es sind die selbständig denkenden Ärzte und Wissenschaftler, die die Heilmittel für Covid entwickelt haben und die Fragen nach der Sicherheit des Impfstoffs aufgeworfen haben. Da sie Einzelpersonen und keine großen offiziellen Organisationen sind, sind sie den materiellen Interessen der organisierten Gruppen unterlegen.

An die Stelle der Debatte und Prüfung der Daten tritt die Unterdrückung der Beweise. Ärzte und Wissenschaftler, die Probleme ansprechen, werden zensiert und entlarvt.

Ein aktuelles Beispiel ist der Rücktritt von Wissenschaftlern im Vorstand der Fachzeitschrift Vaccines, um den Rückzug eines von Experten begutachteten Artikels zu erzwingen, der Todesfälle durch Covid mit Todesfällen durch den Impfstoff verglich.

Einige, die zurückgetreten sind, waren an der Entwicklung des Impfstoffs von Oxford-AstraZeneca beteiligt oder hatten Forschungsgelder von Big Pharma. Sie behaupteten, der Artikel sei fehlerhaft, weil er annahm, dass alle Todesfälle nach der Impfung durch den Impfstoff verursacht wurden. Natürlich haben sich dieselben Wissenschaftler nicht beschwert, als alle Todesfälle durch Grippe, Komorbiditäten und alle anderen Ursachen dem Covid zugeschrieben wurden, um Angst in der Öffentlichkeit zu erzeugen, damit die Menschen Schlange stehen für den ungetesteten experimentellen Impfstoff. Siehe hier.

Sogar der Erfinder der mRNA-Technologie, die in dem Impfstoff verwendet wird, wurde ausradiert, weil er vor den Gefahren der Technologie gewarnt hatte.

In den Vereinigten Staaten gibt es heute keine Debatte oder Prüfung von Beweisen mehr. In Universitäten, in Print- und TV-Medien und unter Wissenschaftlern, die von Interessengruppen und der Regierung finanziert werden, gibt es keine Debatte. Es gibt ein offizielles Narrativ und alles andere ist tabu.

So bekamen wir eine Covid-Pandemie, die es nie gab, und so bekamen wir die Hälfte der Bevölkerung mit einer experimentellen Technologie geimpft, über die sich die Wissenschaftler geirrt hatten. Die Spitze im Impfstoff ist nicht an der Injektionsstelle geblieben, sondern wandert wider Erwarten durch den ganzen Körper, konzentriert sich in den Eierstöcken, verursacht Blutgerinnsel, spontane Abtreibungen und Herzentzündungen und Tod unter den Jugendlichen, die nie von Covid bedroht waren.

Diese Nachricht kann nicht nach außen dringen, weil so viele Wissenschaftler im Besitz von Big Pharma sind, weil es keine Integrität und Unabhängigkeit in den Medien gibt, weil die Gesundheitsbehörden eine Drehtür mit Big Pharma haben und die Wahlkampagnen der Gesetzgeber von den Spenden von Big Pharma abhängig sind.

Das Virus ist vor allem für ältere Menschen mit Co-Morbiditäten und geschwächtem Immunsystem gefährlich.

Der aktuelle Vorstoß, Kindern und jungen Erwachsenen die Impfung aufzuzwingen, angesichts der massiven Beweise, dass der Impfstoff für sie gefährlicher ist als das Virus, ist nichts weniger als eine Verschwörung zum Mord. Es beweist ohne jeden Zweifel, dass die Agenda, die bedient wird, keine Agenda der öffentlichen Gesundheit ist.