Ehemaliger CIA-Offizier: Die Regierung der USA schließen sich mit den Konzernen zusammen, um den Bürgern ihrer Rechte zu entziehen

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.

Die Biden-Administration ruft die Amerikaner dazu auf, Freunde, Nachbarn und Familie auszuspionieren und jegliche „extremistischen“ Ansichten den Behörden zu melden.

Das amerikanische Volk wird sich zunehmend bewusst, dass die Überwachung durch die Regierung und die Zensur durch Unternehmen zusammenwirken, um die Menschen unwissend und kontrolliert zu halten. Was sich abspielt, hat einigen dunklen Humor erzeugt. Ein Freund von mir, ebenfalls ein ehemaliger CIA-Offizier, schrieb mir vor kurzem und sagte augenzwinkernd, dass er viel Respekt vor der Agency hat, weil sie die einzige große staatliche Einrichtung für nationale Sicherheit ist, die unsere Post und E-Mails nicht liest. Diese Aufgaben liegen in der Verantwortung der NSA und des FBI. Ich antwortete, dass ich mir vorstellen könnte, dass die CIA dort, wo sie im Ausland tätig ist, tatsächlich eine ganze Menge Post liest, aber das geschieht wahrscheinlich auf die altmodische Art, indem ein unterbezahlter Postbeamter als Agent eingestellt wird.

Das ganze Thema der Regierung, die illegal ihre eigenen Bürger ausspioniert, hat wieder die Nachrichten mit den Behauptungen des konservativen Kommentators Tucker Carlson gemacht, dass die NSA ihn ausspioniert hat, vermutlich weil er Verbindungen hat, die die Regierung entweder als subversiv oder, in der neuen Rechnung, als „Extremisten“ betrachtet, die potenzielle „inländische Terroristen“ sind. Angesichts der begründeten Annahme, dass jeder, der für Donald Trump gestimmt hat, durchaus unter diese Kategorien fallen könnte, bedeutet das, dass etwa die Hälfte der US-Bevölkerung unter Verdacht stehen könnte.

Die massenhafte elektronische Überwachung von buchstäblich Billionen von Telefongesprächen und Nachrichten weltweit ohne Durchsuchungsbefehl unter Verletzung der Beschränkungen des Vierten Verfassungszusatzes für Durchsuchungen ohne hinreichenden Verdacht oder einen ordnungsgemäßen, von einem Richter ausgestellten Durchsuchungsbefehl ist mindestens seit dem 11. September 2001 das reguläre, von der NSA autorisierte Verfahren, und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass dies nicht mehr die Praxis ist. Es wird im Grunde dadurch eingeleitet, dass die beteiligte Behörde (normalerweise die NSA oder das FBI) zum Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA)-Gericht oder zu einem anderen geeigneten Richter geht, um einen Durchsuchungsbefehl für eine Person zu erhalten, für die es einen hinreichenden Verdacht gibt. Der hinreichende Verdacht kann darin bestehen, dass „jemand das Internet nach verdächtigen Dingen durchsucht“. Das Gericht gibt dann seine Zustimmung, was es im Falle von FISA in 99% der Fälle tut. Wenn diese Person dann überwacht wird, werden auch die Namen seiner oder ihrer Kontakte in die Untersuchung aufgenommen. Und von da an geht es weiter, immer weiter, bis es Tausende von Telefonnummern und E-Mail-Adressen umfasst, Personen, die in der überwältigenden Mehrheit kein Fehlverhalten begangen haben.

Man kann also mit Sicherheit davon ausgehen, dass viele von uns in diesem Moment dafür infrage kommen, von der Bundesregierung elektronisch überwacht zu werden. Kombiniert man das mit der Ankündigung der Biden-Administration vom 1. Juni, einen Krieg gegen den „inländischen Terrorismus“ zu führen, den sie eindeutig als eine Funktion der „weißen Rassisten“ betrachtet, ist es leicht zu erkennen, wohin das alles führt. Biden nahm kein Blatt vor den Mund und beschrieb die Bedrohung durch die „weiße Vorherrschaft“ als die „tödlichste Bedrohung für das heutige Heimatland“, was also bedeuten würde, dass die Regierung alles in ihrer Macht Stehende unternimmt, um sie auszumerzen, was auch immer nötig ist und was immer das bedeutet.

Die Überwachung gewöhnlicher Amerikaner auf das, was sie denken könnten, worauf das hinausläuft, wäre ein George Orwellsches 1984-Märchen für unsere Zeit, aktualisiert aus der Zeit, als Winston Smith tägliche Pflichtübungen vor seinem Fernseher machte. Er ließ ein wenig nach, und der Fernseher ermahnte ihn sogleich. Daraufhin fragte er sich, ob es möglich sei, dass er und alle anderen Bewohner von Airstrip One (einst Britain genannt) die ganze Zeit überwacht werden. Er kam zu dem Schluss, dass sie es sind.

Wenn also Ihr Fernsehgerät in den nächsten Monaten plötzlich mit Ihnen spricht, ist es vielleicht nicht Alexa. Die andere Entwicklung, die in den letzten paar Wochen aufgetaucht ist, ist die verstärkte Zusammenarbeit von Unternehmen mit dem, was die Regierung sagt und tut. Mainstream-Medien hat sicherlich seinen Anteil an Verschleierung getan, einschließlich der aktuellen fast völlige Unterdrückung der Geschichte, dass ein wichtiger Zeuge, der falsche Aussage gegen Journalist Julian Assange in einem britischen Gefängnis schmachtende zur Verfügung gestellt hat sich als ein Pädophiler, diagnostiziert Soziopath und Serienlügner sein. Aber der Hauptakteur sind unweigerlich die sozialen Medien, die in den Vereinigten Staaten und auch anderswo enorme Macht haben, Meinungen zu formen und falsche Informationen zu verbreiten, die der Regierungsagenda dienen. Die Medien haben zahlreiche Gruppen, Einzelpersonen und Links zu Websites von ihren Seiten verbannt, eine Barriere für die freie Meinungsäußerung und das Recht auf freie Meinungsäußerung. Und sie haben zum Beispiel enthusiastisch mit den im Wesentlichen betrügerischen Behauptungen der Regierung über die russische Einmischung in die beiden letzten US-Wahlen zusammengearbeitet. Sie zensiert oder verunglimpft Material, das von der offiziellen Politik abweicht, wie zum Beispiel die Pop-ups von Facebook, die immer dann erscheinen, wenn es einen Artikel gibt, der die genehmigte Version der Antwort auf den COVID-Virus infrage stellt.

Bereits im Juni kündigte die Biden-Administration an, dass sie auch mit einigen der großen High-Tech- und Social-Media-Unternehmen zusammenarbeiten würde, um den „Informationsaustausch zu verstärken“, um bei der Bekämpfung der Radikalisierung zu helfen. Biden kündigte an, dass sein Justizministerium Möglichkeiten für Amerikaner schaffen würde, radikalisierte Freunde und Familienmitglieder an die Regierung zu melden. Ein hoher Beamter drückte es so aus: „Wir werden daran arbeiten, das öffentliche Bewusstsein für Bundesressourcen zu verbessern, um besorgniserregendes oder bedrohliches Verhalten anzusprechen, bevor es zu Gewalt kommt… Wenn Sie etwas sehen, sagen Sie etwas. Dazu gehört, Kontexte zu schaffen, in denen diejenigen, die Familienmitglieder oder Freunde oder Mitarbeiter sind, wissen, dass es Wege und Möglichkeiten gibt, Bedenken zu äußern und Hilfe für diejenigen zu suchen, die sie als radikalisierend und potenziell gewaltbereit wahrgenommen haben.“

Mit anderen Worten, im Klartext: Die Biden-Administration fordert die Amerikaner auf, Freunde, Nachbarn und Familie auszuspionieren und jegliche „extremistischen“ Ansichten den Behörden zu melden. Nun, Facebook ist jetzt voll an Bord mit mehr von der gleichen, in der „heißen“ Krieg gegen die „weißen Supremisten / Extremisten / inländische Terroristen.“ Es hat viele ehemalige Mitwirkende blockiert oder abgeschaltet und auch begonnen, mindestens zwei Versionen von Warnungen an Benutzer zu veröffentlichen. Die eine richtet sich an Personen, die persönlich eine „extremistische“ Seite besucht haben könnten, während die andere die Benutzer dazu ermutigt, Freunde oder Familienmitglieder zu verpetzen, die von solchem Material angelockt werden könnten. Das personalisierte Pop-up liest sich wie folgt: „[Name des Empfängers], Sie sind in letzter Zeit vielleicht schädlichen extremistischen Inhalten ausgesetzt gewesen – gewalttätige Gruppen versuchen, Ihre Wut und Enttäuschung zu manipulieren. Sie können jetzt Maßnahmen ergreifen, um sich und andere zu schützen – Holen Sie sich Unterstützung von Experten – Erkennen Sie die Anzeichen, verstehen Sie die Gefahren des Extremismus und hören Sie von Menschen, die gewalttätigen Gruppen entkommen sind.“

In der Version „Freunde verpfeifen“ heißt es: „Machen Sie sich Sorgen, dass jemand, den Sie kennen, zum Extremisten wird?-Wir kümmern uns darum, Extremismus auf Facebook zu verhindern. Andere in Ihrer Situation haben vertrauliche Unterstützung erhalten?-Wie Sie helfen können?-Hören Sie Geschichten und erhalten Sie Ratschläge von Menschen, die gewalttätigen extremistischen Gruppen entkommen sind.-Erhalten Sie Unterstützung.“

Allerdings muss man sich fragen, woher Facebook weiß, dass man eine „extremistische“ Seite besucht hat, da sie solches Material blockiert haben. Hacken sie sich irgendwie in die persönlichen Konten ihrer eigenen Nutzer? Die Situation ist schlimm, kein Zweifel, aber sie hat eine Gegenreaktion provoziert, einschließlich dieses Beitrags: „Werde der Extremist, vor dem Facebook dich gewarnt hat!“ Man muss sich auch fragen, wie Facebook mit Personen umgehen wird, die sich über einige andere Gruppen beschweren, die eine nachgewiesene Geschichte der Förderung von Gewalt haben, einschließlich Black Lives Matter, die nicht mit White Supremacist verbunden sind. Es wird mit ziemlicher Sicherheit nichts tun, genau wie die demonstrierte „rassensensible“, dumpfe Reaktion der Bundesregierung auf ein Jahr voller Krawalle, Brände, Plünderungen und Morde. In Wahrheit stehen die Amerikaner am Rande eines Abgrunds, mit nur einer weiteren „Krise“, die möglicherweise kommt, die jeden über den Rand kippen wird, sodass wir mit einer totalitären Regierung enden, die hart daran arbeitet, jeden sicher zu halten, indem sie das Gegenteil tut. Wir sind fast da, und wenn Sie es bezweifeln, werfen Sie einfach einen Blick auf Facebook.