Treffen Sie Jigsaw: Googles Nachrichtendienst

off-guardian.org: Es ist kein Geheimnis, dass Google regelmäßig mit Geheimdiensten zusammenarbeitet. Sie sind ein bekannter Unterauftragnehmer der NSA. Sie starteten Google Earth mit einem CIA-Spionage-Satellitennetzwerk.

Die Drehtür der Chefetage mit der DARPA ist wohlbekannt.

Nach dem Vorfall im Kapitol am 6. Januar nutzte das FBI die Standortdaten von Google, um die Teilnehmer mit nichts weiter als einer gültigen Gmail-Adresse und einem Smartphone-Login auszuspionieren:

Die Polizei konnte sich eine Instagram-Registrierungs-E-Mail besorgen, die sich als Gmail-Adresse herausstellte. Mit dieser Adresse forderten die Ermittler Google auf, alle Standortdaten des Gmail-Benutzers zur Verfügung zu stellen, was der Tech-Gigant auch tat, nachdem er ein verbundenes Smartphone identifiziert hatte.

Eine deutliche Erinnerung daran, dass das Mitführen eines Ortungsgeräts mit einem Google-Login, selbst wenn die SIM-Karte entfernt wurde, den Unterschied zwischen Freiheit und einem orangefarbenen Overall in der Ära des Great Reset bedeuten kann.

Aber Google betreibt auch seinen eigenen internen Geheimdienst – komplett mit ausländischen Regimewechsel-Operationen, die jetzt auch im Inland angewendet werden.

Und sie tun dies seit über einem Jahrzehnt ohne Konsequenzen.

Von Google Ideas zu Google Regime Change

Im Jahr 2010 rief Google-CEO Eric Schmidt Google Ideas ins Leben. Im typischen Silicon-Valley-Neusprech wurde Ideas als „Think/Do-Tank zur Erforschung von Themen an der Schnittstelle von Technologie und Geopolitik“ vermarktet.

Aufmerksame Leser kennen diese „Think/Do“-Formel gut – Einrichtungen wie der Council on Foreign Relations oder das World Economic Forum entwerfen politische Papiere (Think) und Agenturen mit drei Buchstaben führen sie aus (Do).

Und wieder einmal wollte Google in typischer Silicon-Valley-Manier diesen Prozess rationalisieren – alles ins Haus holen und die Welt nach dem eigenen Bild umgestalten.

Um Google Ideas zu leiten, wählte Schmidt einen Mann namens Jared Cohen.

Er hätte sich keinen besseren Mann für den Job aussuchen können – als Mitglied des Council on Foreign Relations und Rhodes-Stipendiat ist Cohen ein Globalisten-Spion wie aus dem Lehrbuch. Das Außenministerium billigte zweifellos seine schmutzigen Referenzen, da sowohl Condoleeza Rice als auch Hillary Clinton Cohen förderten, um ausländische Regierungen zu stürzen, die sie missbilligten.

Google Ideas ‚Rolle in der 2014 Ukraine Regime Change Operation ist gut dokumentiert. Und davor, ihre Rolle beim Sturz von Mubarak in Ägypten wurde durch die Stratfor-Leaks enthüllt.

In jüngerer Zeit wurde die Rolle von Google Ideas beim versuchten Sturz von Assad in Syrien dank der viel zitierten Hillary Clinton-E-Mail-Lecks öffentlich:

Bitte halten Sie sich gut fest, aber mein Team plant, am Sonntag ein Tool zu starten, das die Überläufer in Syrien öffentlich verfolgen und kartieren wird und aus welchen Teilen der Regierung sie kommen.

Unsere Logik dahinter ist, dass zwar viele Leute die Gräueltaten verfolgen, aber niemand die Überläufer visuell darstellt und kartiert, von denen wir glauben, dass sie wichtig sind, um mehr zu ermutigen, überzulaufen und der Opposition Vertrauen zu geben.

In Anbetracht der Tatsache, wie schwer es im Moment ist, Informationen nach Syrien zu bekommen, haben wir uns mit Al-Jazeera zusammengetan, die die Hauptverantwortung für das von uns entwickelte Tool übernehmen, die Daten verfolgen, verifizieren und zurück nach Syrien senden werden. Ich habe ein paar Bilder angehängt, die zeigen, wie das Tool aussehen wird. Bitte behalten Sie es genau im Auge und lassen Sie mich wissen, ob es irgendetwas gibt, von dem Sie denken, dass wir es berücksichtigen oder darüber nachdenken müssen, bevor wir es starten. Wir glauben, dass dies einen wichtigen Einfluss haben kann. —–Jared Cohen an Beamte des Außenministeriums, 25. Juli 2012

Mit all diesen sich häufenden Beweisen wurde Google Ideas sicherlich außer Betrieb genommen. Sicherlich wurde Jared Cohen schnell von seiner Position bei einem der führenden Big-Tech-Lieblinge Amerikas wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit entlassen, oder?

Nein, natürlich nicht!

Warum all die harte Arbeit wegwerfen, wenn man einfach den Namen ändern und seine Regimewechsel-Operationen auf inländische Ziele verlagern kann?

Google Jigsaw – USA Psyop Edition

Google Ideas wurde 2015 nach Jahren schlechter Presse und Kontroversen in Google Jigsaw umbenannt – diesmal mit dem Ziel, psychologische Operationen in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Aber all die Erfahrung mit Data Mining und dem Sturz von Staaten im Nahen Osten wurde nicht einfach weggeworfen. Vielmehr hat Jigsaw sein internes Programm für psychologische Operationen (mit dem Codenamen Operation Abdullah) umgewandelt, um stattdessen „rechte Verschwörungstheoretiker“ ins Visier zu nehmen, wie der Datenschutzforscher Rob Braxman aufdeckte.

Mit einer Technik, die als Redirect-Methode bekannt ist, versucht Jigsaw, ausgehende Links so zu bestücken, dass potenzielle Gedankenverbrecher davon abgehalten werden, sich falsches Gedankengut anzuschauen.

Machen Sie keinen Fehler – bei der Redirect-Methode geht es um mehr als die Manipulation von Suchmaschinenergebnissen. Es ist eine Sache, den Inhalt von Suchanfragen zu manipulieren, aber um die Psychologie des Suchenden selbst ins Visier zu nehmen, braucht man ein genaues psychologisches Profil der Person, die die Suche durchführt.

Und Google hat psychologische Profile in Hülle und Fülle, dank der zentralisierten Google-Logins: Für Android-Telefone, für Gmail-Konten, für Zusatzdienste wie YouTube, sogar für Kinder über Google Classroom.

Man muss nicht einmal Googles Suchmaschine benutzen, um sie mit waffenfähigen Daten zu bevölkern. Tatsächlich bietet die Suche allein weitaus weniger Möglichkeiten für die offensive Nutzung von Metadaten als ein Mobiltelefon.

Wir empfehlen den Lesern, einen Blick auf die Website von Jigsaw zu werfen. Sie ist eine Studie darüber, wie man Front-End-Design nutzen kann, um den Besucher zu vergraulen, da ein Schnipsel JavaScript-Code sicherstellt, dass der Cursor während des gesamten Besuchs in einem Spotlight verfolgt wird: hier zu sehen

Die Seite nutzt auch ein anderes geheimdienstliches Handwerkszeug, das als „Transferrence“ bekannt ist – eine einfache psychologische Taktik, um die Schuld von sich selbst auf das Ziel zu verlagern.

Die vier Untertitel auf der Homepage von Jigsaw, Desinformation, Zensur, Toxizität und gewalttätiger Extremismus, zeigen diese Taktik bei der Arbeit.

Es gibt keine größere Quelle für Medien-Desinformation als die MSM und die Informationen, die von Google-Suchmaschinen serviert werden.

Big Tech sind an der Spitze der Zerstörung der freien Rede durch schwerfällige Zensur, Google unter ihnen.

Psychologische Manipulationstaktiken, die von der Masse der sozialen Gerechtigkeit angewendet werden, verleihen denen, die ihnen ausgesetzt sind, zweifellos Toxizität.

Und Googles gut dokumentierte Geschichte der Beteiligung an blutigen Regimewechseln, wie in diesem Artikel beschrieben, sind Lehrbuchfälle von gewalttätigem Extremismus.

Dennoch vermarktet sich Jigsaw selbst als Bekämpfer dieser gesellschaftlichen Krankheiten. Natürlich könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein, genauso wie Googles früherer Firmenslogan „Don’t Be Evil“ eine ähnliche Umkehrung der Realität war.

Und ja, der Regimewechsel-Liebhaber Jared Cohen ist immer noch der CEO von Google Jigsaw. In der Tat wurde Jigsaw, LLC ab Oktober 2020 offenkundig wieder ins Haus geholt.

Zum Schluss

Wie wir in früheren Artikeln beschrieben haben, werden derzeit große Teile des staatlich kontrollierten Panoptikums an Big-Tech-Unternehmen ausgelagert.

Nennen Sie dieses Phänomen eine öffentlich-private Partnerschaft. Nennen Sie es den Großen Reset. Nennen Sie es Agenda 2030 oder Agenda 21 oder „Stakeholder-Kapitalismus“ oder einen der anderen Euphemismen, die sich diese glücklosen Möchtegern-Oligarchen ausgedacht haben, um der Öffentlichkeit eine neofeudale Technokratie zu verkaufen.

Die Pseudounabhängigkeit der Nachrichtendienste vom Staat ist einfach eine zwingende Voraussetzung, um sie vollständig zu globalisieren.

Da die Biden-Administration außerdem versucht, die Hälfte des Landes als inländische Extremisten neu zu klassifizieren, ist es kein Geheimnis, dass Unternehmen wie Google mit ihren riesigen Datenwaffenprogrammen eine Schlüsselrolle bei der Identifizierung des Staatsfeindes Nr. 1 spielen werden:

Sie.

Es gibt keine „Patentlösung“ für dieses Problem. Fast alle Unterhaltungselektronikgeräte können auf sehr niedrigem Niveau ausgenutzt werden. Sogar das Internet selbst ist eine seit langem bestehende militärische Geheimdienstoperation.

Aber das bedeutet nicht, dass jede Maßnahme, die nicht zum Ludditen wird, sinnlos ist!

Wenn Daten das neue Öl sind, ist es an der Zeit, den Brunnen abzudrehen:

Verzichten Sie nach Möglichkeit auf Google Mail, Docs oder Search.

Suchen Sie nach alternativen Plattformen für soziale Medien und die Erstellung von Inhalten.

Wenn Ihr Smartphone eine starke Abhängigkeit von Apple oder Google für Logins oder Closed-Source-Apps erfordert, ziehen Sie datenschutzfreundliche Alternativen in Betracht.

Machen Sie sich mit den gängigen Taktiken zum Sammeln von Daten vertraut und ergreifen Sie Maßnahmen, wo Sie können.

Auch wenn eine vollständige Liste sinnvoller Maßnahmen den Rahmen dieses Beitrags (oder eines einzelnen Blogeintrags) sprengen würde, so ist doch Folgendes wichtig:

Wir können uns nicht gegen die Massenüberwachung durch die Regierung entscheiden. Aber wir stimmen wissentlich den meisten Formen des „privatisierten“ Sammelns von Informationen zu.

Machen Sie den ersten Schritt und widerrufen Sie Ihre Zustimmung.