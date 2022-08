Pelosis Taiwan-Reise entlarvt die Dummheit des Interventionismus

Die „Überraschungsreise“ der Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi nach Taiwan in der vergangenen Woche sollte „Beweisstück A“ dafür sein, warum Interventionismus gefährlich, tödlich und dumm ist. Obwohl sie behauptete, mit ihrem Besuch eine Art Sieg der Demokratie über die Autokratie errungen zu haben, hat der Zwischenstopp nichts dergleichen bewirkt. Es war eine sinnlose Geste, die uns näher an einen militärischen Konflikt heranbrachte und keinerlei Vorteile brachte.

Wie Oberst Doug Macgregor in einer kürzlich ausgestrahlten Folge von Tucker Carlson Tonight über Pelosis Reise sagte, „bedeutet Staatskunst, die amerikanischen Interessen zu den geringsten Kosten für das amerikanische Volk voranzutreiben. Nichts davon ist hier im Spiel. … Selbstdarstellung ist keine Staatskunst.“

Die Reise von Pelosi war kein Ausreißer. Solch kontraproduktives Getue wird von beiden Parteien in Washington sehr gefeiert. Die neokonservativen Senatoren Bob Menendez und Lindsey Graham waren von Pelosis Besuch in Taipeh begeistert und nutzten ihn als Sprungbrett, um eine neue Gesetzgebung voranzutreiben, die China im Wesentlichen den Krieg erklären würde, indem sie Taiwan zu einem „wichtigen Nicht-NATO-Verbündeten“ erklärt.

Die „Ein-China-Politik“, die zwar vielleicht nicht perfekt ist, aber seit über 40 Jahren den Frieden bewahrt hat, soll abgeschafft und durch eine Politik ersetzt werden, die mit Sicherheit einen Krieg provozieren wird. Wer profitiert davon?

Die USA wegen der Ukraine an den Rand eines Krieges mit Russland zu bringen, ist der überparteilichen Kriegstreiberklasse in Washington offensichtlich nicht genug. Einen Atomkrieg an zwei Fronten zu riskieren, sowohl mit Russland als auch mit China, ist offenbar die einzige Möglichkeit für Washington, dem Rest der Welt zu zeigen, dass es ihm ernst ist.

Der neokonservative Kolumnist der Washington Post, Josh Rogin, hat in einem kürzlich erschienenen Artikel mit dem Titel „Die Skeptiker irren sich: Die USA können sich sowohl mit China als auch mit Russland anlegen“ die Denkweise in Washington DC genau erfasst.

Für Washingtons außenpolitische „Experten“ sind diejenigen von uns, die nicht glauben, dass ein Krieg sowohl mit Russland als auch mit China eine gute Idee ist, als „Skeptiker“ abgeschrieben. Ich gehöre zu den Skeptikern!

Während des Kalten Krieges gab es Zeiten erhöhter Spannung, aber selbst in den dunkelsten Tagen wurde die Idee, dass ein Atomkrieg mit China und der Sowjetunion eine Lösung sein könnte, nur von wenigen Verrückten vertreten. Heute, wo die ideologischen Kämpfe des Kalten Krieges eine Jahrzehnte alte Erinnerung sind, macht ein solches Argument noch weniger Sinn. Und doch ist es genau das, was Washington verkauft.

Dass die USA über die Ukraine einen Stellvertreterkrieg mit Russland führen und Nancy Pelosi China wegen Taiwan fast bis zum Krieg provoziert, soll der Welt zeigen, wie hart wir sind. In Wirklichkeit wird damit das Gegenteil demonstriert. Der betrunkene Mann in einer Bar, der alle zu einem Kampf herausfordert, ist nicht hart. Er ist dumm. Er hat nichts zu gewinnen und alles zu verlieren, wenn er sich so aufspielt.

Das ist der Kern des Interventionismus: eine törichte Politik, die in Übersee nichts als Ärger hervorruft, in den USA niemandem außer den Sonderinteressen nützt und den Rest von uns viel ärmer und schlechter dastehen lässt.

An Chinas Regierung und Politik mag es viel zu kritisieren geben. Sie sind bei weitem nicht perfekt, insbesondere was den Schutz der bürgerlichen Freiheiten angeht. Aber haben wir schon vergessen, dass unsere eigene Regierung das Land wegen eines Virus zwei Jahre lang lahmgelegt hat und dann eine große Zahl von Amerikanern gezwungen hat, eine experimentelle Spritze zu nehmen, die sich als ebenso wertlos wie gefährlich erweist? Schauen wir uns den Balken in unserem eigenen Auge an, bevor wir anfangen, Raketen nach Übersee zu schießen.