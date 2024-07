Pepe Escobar: Das Jemen-Russland-Rätsel

Pepe Escobar

Sanaa bemüht sich eifrig um eine Zusammenarbeit mit Moskau, um seine erstaunlichen militärischen Erfolge auf den wirtschaftlichen und diplomatischen Bereich auszuweiten. Während der Handel mit Russland ein wesentlicher Faktor sein kann, um die Auswirkungen der Belagerung des Jemen abzumildern, sieht Sanaa die Mitgliedschaft in den BRICS-Staaten auch als “goldene Gelegenheit”, um dauerhafte Sicherheit am Persischen Golf zu schaffen.

Jemens herausragendes strategisches Manöver zur Verteidigung Palästinas aus seiner dramatisch aufsteigenden Rolle in der westasiatischen Achse des Widerstands heraus nimmt die Konturen einer epischen Odyssee an, die von der globalen Mehrheit eifrig verfolgt wird.

Als ob die beispiellose Demütigung der US-Marine im Bab al-Mandab und im Roten Meer nicht schon genug wäre, hat die Ansarallah ein israelisches Schiff mit einer Hatem-2 Hyperschallrakete ins Visier genommen – ein bemerkenswerter Fortschritt in der einheimischen technologischen Entwicklung.

Diese erstaunlichen strategisch-militärischen Fortschritte der Ansarallah haben gleichzeitig den seit jeher schwelenden, nicht beendeten Krieg und die Blockade gegen Jemen wiederbelebt, die 2015 von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten mit der üblichen Unterstützung der USA und des Vereinigten Königreichs begonnen wurde.

Riad verabscheut den jemenitischen Widerstand wie die Pest. Statt Sanaa, der anerkannten Hauptstadt des Jemen, unterstützt es eine “Anti-Ansarallah-Regierung” in Aden, die von der “regelbasierten internationalen Ordnung” anerkannt ist. In Wahrheit sitzt diese Regierung jedoch in einem Luxushotel in Riad.

Die Ansarallah hat sich bemüht, einen Gefangenenaustausch auszuhandeln, bei dem gefangene saudische Piloten gegen inhaftierte Hamas-Mitglieder in Saudi-Arabien ausgetauscht werden. Riad hat sich nicht nur geweigert, sondern auch damit gedroht, dass Banküberweisungen in den und aus dem Jemen blockiert und der internationale Flughafen und die Seehäfen von Sanaa geschlossen werden würden.

Die Antwort der Ansarallah war eindeutig: Wenn das jemenitische Bankwesen blockiert wird, würde das saudi-arabische Bankensystem zerstört werden. Wenn der Flughafen von Sanaa angegriffen wird, würde dasselbe mit den saudischen Flughäfen geschehen.

Der Krieg, der nie endete, ist also plötzlich und auf bedrohliche Weise wieder im Gange. Die Ansarallah hätte kein Problem damit, als Vergeltung für eine vollständige Blockade die saudi-arabische Ölproduktion ins Visier zu nehmen – angesichts ihrer bewährten Fähigkeiten mit brandneuen Raketen und Marinedrohnen. Die Folgen für die globalen Ölmärkte wären katastrophal.

Zwei Delegationen kommen nach Moskau…

Der Jemen stellt den klassischen Fall eines heftigen Widerstandsakteurs im Kontext der entstehenden multipolaren, multinationalen Welt dar. Das wirft die Frage auf, wo der multipolare/multinodale Champion Russland steht, wenn es um den Kampf im Jemen geht.

Das bringt uns zu dem faszinierenden Fall zweier jemenitischer Delegationen, die kürzlich Moskau besuchten.

Eine von ihnen, angeführt von einem hochrangigen Ansarallah-Beamten, traf in Moskau mit dem Sondergesandten des russischen Präsidenten für den Nahen Osten (Westasien) und Afrika, Michail Bogdanow, zusammen.

Sie sprachen nicht nur über den anhaltenden Völkermord im Gazastreifen, sondern auch über das, was die Ansarallah als “amerikanisch-britische Aggression gegen den Jemen” bezeichnet, eine Anspielung auf die laufenden westlichen Marineoperationen im Roten Meer, mit denen seit Monaten erfolglos versucht wird, jemenitische Operationen gegen israelische und mit Israel assoziierte Schiffe zu vereiteln. Eine Vergeltungsbelagerung, wenn man so will.

Die Jemeniten versicherten den Russen, dass ihre Seeoperationen “keine Bedrohung für die internationale Schifffahrt darstellen oder gegen irgendjemanden gerichtet sind, sondern der Unterstützung des palästinensischen Volkes dienen und eine Reaktion auf die amerikanischen und britischen Luftangriffe auf den Jemen darstellen”. Ansarallah lobte Russlands Verständnis und drückte seine Dankbarkeit dafür aus:

Russlands Position gegen die amerikanisch-britische Aggression gegen Jemen und seine Unterstützung für den humanitären und politischen Prozess in unserem Land. Wir haben auch die Ergebnisse der Deeskalationsbemühungen zwischen Jemen und den Angreiferländern erörtert und die Notwendigkeit einer umfassenden Lösung hervorgehoben, die die Einheit und Souveränität Jemens gewährleistet.

All dies betrifft die jemenitische Delegation für den politischen Prozess, wie man sie nennen könnte. In Oman, während sie auf ihre russischen Visa warteten, kreuzten sich ihre Wege mit einer anderen jemenitischen Gruppe: der Geowirtschaftsdelegation.

Diese Delegation wurde von Dr. Fouad al-Ghaffari geleitet, dem Sonderberater der Nationalen Heilsregierung des jemenitischen Ministerpräsidenten Dr. Abdulaziz Saleh bin Habtoor in Sanaa.

Habtoor ist ein führender jemenitischer Intellektueller und der Autor des bemerkenswerten Buches Undeterred: Yemen in the Face of Decisive Storm (Jemen im Angesicht des entscheidenden Sturms), in dem er die wichtigsten Details des Krieges beleuchtet, der 2015 “von einer feindlichen Koalition aus 17 Ländern” mit voller Unterstützung der USA und der EU begonnen wurde und der mit Luft-, See- und Landblockaden einherging.

Der Premierminister erläutert den Wirtschaftskrieg, als die jemenitische Zentralbank nach Aden verlegt wurde, den biologischen Krieg, der zu einem schrecklichen Ausbruch der Cholera im ganzen Land führte, und wie die Arabische Liga gekauft und bezahlt wurde. Er betont, dass “dies der erste Krieg in der Geschichte ist, in dem alle reichen arabischen Länder unter dem Deckmantel des mächtigsten imperialistischen Landes in einer unheiligen Koalition gegen das ärmste Land auf der arabischen Halbinsel zusammenstehen.”

Dieser Krieg ist noch lange nicht vorbei. Der Jemen leidet schwer. Das Gespenst einer großen Hungersnot ist noch nicht verschwunden. Der Schwerpunkt der Delegation von Dr. Ghaffari musste daher eindeutig humanitär sein und sich auf die Ernährungssicherheit konzentrieren.

Er erzählt The Cradle, was der Jemen vom russischen Landwirtschaftsministerium zu erwarten hat:

Wir müssen Lebensmittel exportieren und aus Russland importieren. Wir sollten eine Schifffahrtslinie zwischen Russland und dem Jemen im Hafen von Hodeidah einrichten. Letzten Monat war eine andere jemenitische Delegation in China. Es gab gute Kontakte, und jetzt wird ein Abkommen ausgearbeitet. Ich bin als Berater des Premierministers hierher gekommen, um parallel zum russischen BRICS-Vorsitz darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, eine Verbindung zwischen uns und Russland im Bereich der Landwirtschaft – und der Ernährungssicherheit – aufzubauen. Wir brauchen in all diesen Bereichen russisches Fachwissen. Wir haben im Jemen spezielle Produkte, die wir exportieren wollen – und jetzt kämpfen wir gegen einen Boykott durch die USA und den Westen. Wir wollen russische Produkte anstelle von Produkten aus Europa.

Ghaffari fügt hinzu: “Einige russische Produkte kommen zwar in den Jemen, aber nicht direkt. Sie kommen aus den Golfstaaten oder afrikanischen Ländern. Aber nicht als russische Produkte. Im Jemen gibt es keine russischen Produkte. Jetzt, nach 96 Jahren russisch-jemenitischer Beziehungen, definiert sich der Jemen als ein guter Akteur in unserer Region. Es ist an der Zeit, dass sich die BRICS zusammentun – und sich gegen das US-Modell zur Wehr setzen”.

Jemens BRICS-Vorstoß

Dr. Ghaffari erklärt weiter, woran die mögliche geoökonomische Integration des Jemen scheitert:

Wir hatten gute Anzeichen bei offiziellen Kontakten, und der jemenitische Premierminister begrüßt das. Das Ziel ist es, ein Abkommen mit Moskau zu schließen. Wir haben eine Vision. Wir wollen diese Vision erläutern, wie der Norden und der Süden des Jemen zu einer Eisenbahn zusammengeführt werden können. Das erinnert uns an ein Projekt der Russischen Eisenbahnen vor 15 Jahren. Wir bringen Öl-, Gas- und Agrarinvestitionen in die Seehäfen. Vielleicht könnte der Jemen das in 50 Jahren allein schaffen, aber mit guter Hilfe können wir es in ein oder zwei Jahren schaffen.

Er berichtet, dass in Moskau auch eine lange Diskussion über den Wunsch des Jemen stattgefunden hat, sich um die Mitgliedschaft in den BRICS-Staaten zu bewerben – und über die damit verbundenen Fallstricke:

Wir arbeiten im Jemen seit 10 Jahren eng mit den BRICS zusammen, weil wir an diese Vision glauben, wenn wir die Chance haben, Mitglied zu werden. Ich bin der einzige Berater des Premierministers in Sachen BRICS-Förderung. Wir wollen mit BRICS zusammenarbeiten. Wir haben jetzt eine einmalige Gelegenheit.

Das Büro des Premierministers in Sanaa hat Briefe an das russische Außenministerium geschickt, in denen es seinen Wunsch nach einem BRICS-Beitritt zum Ausdruck bringt. Wenn sich diese Kontakte entwickeln, könnte Moskau Sanaa sicherlich einladen, als Beobachter am BRICS-Gipfel im Oktober in Kasan teilzunehmen.

Doch stellt die jüngste BRICS-Mitgliedschaft von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten ein unmittelbares Hindernis auf dem Weg Jemens zum Beitritt zu diesem multipolaren Machtzentrum dar?

Ghaffari scheint das nicht so zu sehen und verbindet Jemens BRICS-Anstrengungen mit der Schaffung von “Sicherheit am Golf”. Die Emirate und die Saudis sind jetzt in BRICS. BRICS könnte uns alle zusammenführen.”

Die Delegation von Dr. Ghaffari besuchte Russland also mit mehreren Zielen: die Möglichkeit der Gründung eines gemeinsamen Agrarunternehmens zu prüfen, Import- und Exportmöglichkeiten sowie Versandmethoden zu erörtern, die Zusammenarbeit im Rahmen der BRICS-Strategie für wirtschaftliche Partnerschaft in der Landwirtschaft zu diskutieren, sich über die russischen Erfahrungen mit dem Boykott westlicher Produkte zu informieren, die Besonderheiten jemenitischer Produkte, insbesondere Kaffee, Honig und Baumwolle, auf dem russischen Markt einzuführen und den Bau eines jemenitischen Staudamms zu besprechen.

Hinzu kommt ein wichtiges diplomatisches Ziel: die Erörterung der Möglichkeit, dass ein jemenitischer Vertreter am bevorstehenden BRICS-Gipfel teilnimmt. “Wir stehen an der Seite Russlands. Russland sollte sich ein vollständiges Bild davon machen, was im Jemen passiert. Wenn der Jemen nicht am Gipfel teilnimmt, würde etwas in der Region fehlen.”

Moskau, Peking und Teheran würden dem sicherlich zustimmen. Doch dann ruft die knallharte geopolitische Realität. Die Russische Föderation, die gezwungen ist, das äußerst heikle geopolitische Gleichgewicht zwischen Iran und Saudi-Arabien innerhalb der BRICS zu wahren, ist möglicherweise noch weit davon entfernt, das Jemen-Rätsel zu lösen.