Von William Pesek

Sie leugnet es nicht mehr, aber ihre Amtszeit könnte in die Geschichte eingehen, weil sich das Momentum gegen die US-Währung verschoben hat.

Am 9. Juli machte US-Finanzministerin Janet Yellen inmitten einer ansonsten banalen Anhörung im Kongress ein außergewöhnliches Eingeständnis: Die Entdollarisierung ist jetzt ihre größte Angst.

Obwohl dies für viele offensichtlich klingen mag, ist es eine bemerkenswerte Kehrtwende für eine US-Wirtschaftsministerin, die lange Zeit bestritten hat, dass der Dollar aufgrund von Sanktionen oder anderen politischen Fehltritten seinen Status als dominierende Reservewährung zu verlieren droht. Im März 2022 sagte Yellen beispielsweise: “Ich glaube nicht, dass der Dollar eine ernsthafte Konkurrenz hat, und es ist auch nicht wahrscheinlich, dass er das für eine lange Zeit hat.”

Der ehemalige Vorsitzende der Federal Reserve stellte fest: “Wenn man darüber nachdenkt, was den Dollar zu einer Reservewährung macht, dann ist es die Tatsache, dass wir die tiefsten und liquidesten Kapitalmärkte aller Länder der Welt haben. Staatspapiere sind sicher, geschützt und äußerst liquide. Wir haben ein gut funktionierendes Wirtschafts- und Finanzsystem und die Rechtsstaatlichkeit. Es gibt wirklich keine andere Währung, die mit ihr als Reservewährung konkurrieren kann.”

Was für einen Unterschied haben zwei Jahre gemacht. Die Angst vor einem “bewaffneten” Dollar hat dazu geführt, dass sich der globale Süden mit zunehmender Dringlichkeit zusammenschließt, um eine Alternative zu finden.

Und zwei Dynamiken in Washington beschleunigen diese Dynamik in Echtzeit. Die eine ist die US-Staatsverschuldung, die auf die 35-Billionen-US-Dollar-Marke zusteuert. Die andere ist ein zunehmend aus dem Ruder laufender US-Wahlzyklus, wie ihn globale Investoren noch nie gesehen haben.

Donald Trump hat bereits Zölle in Höhe von mindestens 60 % auf alle chinesischen Waren angedroht. Der ehemalige US-Präsident droht mit einer 100-prozentigen Steuer auf alle Autos, die in die USA eingeführt werden. Deshalb versucht Joe Bidens umkämpftes Weißes Haus, Trump mit einem eigenen Handelskrieg mit China zu übertrumpfen.

Hinzu kommt die Ungewissheit, ob Biden überhaupt der Kandidat der Demokratischen Partei sein wird. Nach der katastrophalen Debatte gegen Trump am 27. Juni gibt es viele Fragen über die kognitive Gesundheit des Präsidenten.

Während die Chancen auf ein Weißes Haus 2.0 von Trump steigen, sieht sich Asien – während es sich Sorgen macht, dass Trump einen weiteren Anlauf für einige kontroverse Punkte auf seiner Wunschliste für 2017-2021 nehmen könnte – plötzlich mit dem Spielplan “Projekt 2025” konfrontiert, der von seinen Stellvertretern ausgearbeitet wurde.

In dem 900-seitigen Projekt 2025, das von der Heritage Foundation entwickelt wurde, ist unter anderem von der Abschaffung der Federal Reserve und der Rückkehr zu einer goldgedeckten Währung die Rede. Trump hat in der Vergangenheit angedeutet, dass er die US-Schulden nicht begleichen, den Dollar abwerten und Verbündete, die amerikanische Truppen beherbergen – wie Japan und Südkorea – um Schutzgelder bitten könnte.

Selbst wenn er die Wahl am 5. November verliert, wird Trump mit ziemlicher Sicherheit Betrug geltend machen. Schon jetzt weigern sich Trump und seine wichtigsten Verbündeten, eine Niederlage zu akzeptieren, wodurch ein weiterer Aufstand im Capitol Hill wie am 6. Januar 2021 praktisch garantiert ist.

Es sei daran erinnert, dass die politische Polarisierung hinter diesem Aufstand dazu beigetragen hat, dass Fitch Ratings Washington im August 2023 den AAA-Status entzogen hat. Seitdem hat Moody’s Investors Service, der Hüter von Washingtons einzigem verbleibenden AAA-Status, auf Auseinandersetzungen über die Finanzierung der Regierung und die Anhebung der gesetzlichen Schuldenobergrenze als Bedrohung für den Ausblick hingewiesen.

Die Auswirkungen einer möglichen Herabstufung durch Moody’s beunruhigen Asien sehr. Diese Region verfügt über die größten Bestände an US-Schatzpapieren überhaupt – etwa 3 Billionen US-Dollar. Japan hat mit 1,2 Billionen US-Dollar den größten Bestand; China liegt mit 770 Milliarden US-Dollar an zweiter Stelle.

Dennoch könnte Yellens Amtszeit als diejenige in Erinnerung bleiben, in der sich das Momentum wirklich gegen den Dollar verschoben hat. In den Jahren 2022 und 2023, so der Wirtschaftswissenschaftler Stephen Jen, CEO von Eurizon SLJ Capital, war es klar, dass der Dollar immer mehr Marktanteile verlieren würde. Im vergangenen Jahr fiel der Anteil des Dollars an den weltweiten offiziellen Währungsreserven von 73 % im Jahr 2001 auf 58 % – damals war er, wie Jen es ausdrückt, eine “unbestrittene hegemoniale Reserve”.

“Der Dollar erlitt 2022 einen atemberaubenden Einbruch seines Marktanteils als Reservewährung, was vermutlich auf den rigorosen Einsatz von Sanktionen zurückzuführen ist”, argumentiert Jen. “Die außergewöhnlichen Maßnahmen der USA und ihrer Verbündeten gegen Russland haben die großen Reserveländer aufgeschreckt” – die meisten Länder des globalen Südens, die Schwellenländer.

Obwohl King Dollar immer noch regiert, so Jen, ist seine anhaltende Dominanz “nicht vorherbestimmt” angesichts der Bemühungen der BRICS – Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika – und anderer Länder, einschließlich Südostasiens, die US-Währung vom Thron zu stoßen.

“Die vorherrschende Ansicht, dass der US-Dollar als Reservewährung nichts zu suchen hat, erscheint zu harmlos und selbstgefällig”, meint Jen. “Die Investoren müssen sich darüber im Klaren sein, dass der globale Süden zwar nicht völlig auf den Dollar verzichten kann, aber ein Großteil von ihm bereits nicht mehr bereit ist, dies zu tun.

Warum also sollte das Washingtoner Establishment denjenigen in die Hände spielen, die den Dollar am liebsten verdrängen würden?

Die Internationalisierung des Yuan ist seit 2012 eine der obersten Prioritäten des chinesischen Staatschefs Xi Jinping an der Macht. Die Chancen stehen gut, dass die globale Rolle des Yuan mit der Modernisierung der chinesischen Wirtschaft exponentiell wachsen wird.

Doch Pekings Zögern, die volle Konvertierbarkeit zuzulassen, schränkt den Nutzen des Yuan ein. Dies gilt auch für die Zweifel an der Entwicklung des Yuan, die darauf hindeuten, dass Xis Bestreben, den Dollar zu entdollarisieren, im Ausland – in Bezug auf Handel und offizielle Hilfe – besser funktioniert als im Inland.

Eine Antwort darauf ist, dass Xi und Premier Li Qiang die Reformen im Immobiliensektor, bei den Finanzen der Kommunalverwaltungen, bei der Entwicklung der Kapitalmärkte und bei der Neuausrichtung der Wachstumsmotoren von Exporten auf Dienstleistungen und Innovationen verstärken müssen. Außerdem muss Peking den Yuan vollständig konvertierbar machen, um das Vertrauen zu stärken.

Das Problem, so Alexandra Prokopenko, Senior Fellow am Carnegie Russia Eurasia Center, besteht darin, dass “man glaubt, dass der Yuan aufgrund der derzeitigen Beschränkungen für Kapitaltransaktionen in China nicht zu einer vollwertigen Reservewährung werden kann”. Obwohl die zunehmende Verwendung des Yuan durch Russland und andere große Volkswirtschaften “den chinesischen Behörden dabei hilft, ihn zu einer internationalen Reservewährung zu machen”, stellt Prokopenko fest, dass er aufgrund struktureller Beschränkungen bisher “kaum ein zuverlässiger Ersatz” für den Dollar ist.

Dennoch gewinnt Xis “Yuanisierungs”-Gambit an Zugkraft. Im März erreichte der Yuan mit einem Anteil von 47 % am weltweiten Zahlungsverkehr ein Rekordhoch.

Seit 2016 hat das Team Xi stetige und wesentliche Fortschritte gemacht, um den Dollar als Dreh- und Angelpunkt des globalen Finanzsystems abzulösen. In diesem Jahr sicherte sich Peking einen Platz im “Sonderziehungsrechte”-Programm des Internationalen Währungsfonds. Damit wurde der Yuan in den exklusivsten Währungsclub der Welt aufgenommen, zusammen mit dem Dollar, dem Euro, dem Yen und dem Pfund.

Laut dem Finanznachrichtendienst SWIFT wird der Yuan im Jahr 2023 den Yen als Währung mit dem viertgrößten Anteil am internationalen Zahlungsverkehr ablösen. Außerdem überholte er den Dollar als Chinas meistgenutzte grenzüberschreitende Währungseinheit, was eine Premiere ist.

Die Strategie würde einen großen Schub erhalten, wenn Trump einen schwächeren Dollar herbeiführen würde. Dies würde das Vertrauen in US-Staatsanleihen, die für die Zentralbanken in aller Welt einen Eckpfeiler darstellen, erheblich schwächen und die Kreditkosten der USA in die Höhe treiben.

Das Vorhaben würde die Fähigkeit Washingtons gefährden, der finanziellen Schwerkraft zu trotzen. Dank des Reservewährungsstatus genießen die USA eine Reihe von Sondervorteilen. Dieses “exorbitante Privileg”, wie es der französische Finanzminister Valéry Giscard d’Estaing in den 1960er Jahren nannte, erlaubt es Washington, weit über seine Verhältnisse zu leben.

All dies erklärt, warum der Dollar weiter steigt, obwohl sich die Staatsverschuldung Washingtons 35 Billionen US-Dollar nähert. Im bisherigen Jahresverlauf hat der Dollar gegenüber dem Yen um 13 % und gegenüber dem Euro um 11 % zugelegt.

Bidens Weißes Haus hat auch das Vertrauen in den Dollar gefährdet. Neben der fortgesetzten Anhäufung von Schulden hat Bidens Entscheidung, Teile der russischen Währungsreserven wegen der Invasion in der Ukraine einzufrieren, bei vielen globalen Anlegern eine Grenze überschritten.

Dmitry Dolgin, Ökonom bei der ING Bank, ist der Meinung, dass die Yuanisierung weitgehend auf der Tagesordnung bleibt. Peking hat nicht nachgelassen, die Vereinbarungen über Währungsswaps zu erweitern, Yuan-Transaktionen zu fördern und Chinas grenzüberschreitendes Interbank-Zahlungssystem (CIPS) auszubauen, das SWIFT ersetzen soll.

“Es scheint, dass Chinas wachsende Handelsbeziehungen und Finanzinfrastruktur darauf hindeuten, dass das Potenzial für eine weitere Yuanisierung noch nicht ausgeschöpft ist”, sagt Dolgin.

Auch die Bemühungen um die Schaffung einer BRICS-Währung sind noch nicht abgeschlossen. Die BRICS haben sogar noch mehr Feuerkraft, wenn man bedenkt, dass sie sich mit dem Iran, Ägypten, Äthiopien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen verbünden. Auf dem Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit letzte Woche taten China, Russland und ihre geopolitischen Mitstreiter ihr Bestes, um “der Welt zu zeigen, dass die Versuche des Westens, sie einzudämmen, nicht funktionieren”, so Tom Miller, Analyst bei Gavekal Research.

Im Juni erreichte der Anteil des Yuan am russischen Devisenmarkt 99,6 %. Dies ist eine direkte Folge der Sanktionen, die die Moskauer Börse zwangen, den Handel mit Dollar und Euro einzustellen. Im Mai, vor der Verhängung der neuen US-Sanktionen, lag der Anteil des Yuan bei nur 53,6 %.

Nicht jeder ist davon überzeugt, dass der Dollar dem Untergang geweiht ist. Analysten des GeoEconomics Center des Atlantic Council sind der Meinung, dass die Dominanz des Dollars sogar noch zunimmt. Seine Stärke wird von einer florierenden US-Wirtschaft, attraktiven Renditen und geopolitischer Unsicherheit angetrieben.

Ein Problem, so schreiben sie in einem aktuellen Bericht, sei, dass Chinas Währung noch nicht reif für die erste Stunde sei.

“Dies liegt möglicherweise daran, dass die Besorgnis der Reservemanager über die chinesische Wirtschaft, Pekings Position im Russland-Ukraine-Krieg und eine mögliche chinesische Invasion in Taiwan dazu beitragen, dass der Renminbi als geopolitisch riskante Reservewährung wahrgenommen wird”, argumentieren die Analysten des Atlantic Council.

Doch die überwiegende Zahl der verfügbaren Beweise deutet darauf hin, dass Yellens Befürchtungen über eine Entdollarisierung im Jahr 2024 nicht nur berechtigt sind, sondern sich auch täglich bewahrheiten.