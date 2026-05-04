Pepe Escobar: Das Machtspiel der Vereinigten Arabischen Emirate

Von Pepe Escobar

Nach dem Austritt aus der OPEC und der OPEC+ könnten die Vereinigten Arabischen Emirate aus der Arabischen Liga und sogar aus dem Golf-Kooperationsrat austreten.

Also beschloss MbZ – der alleinige Herrscher der VAE – den Austritt aus der OPEC und der OPEC+.

Die Handlanger des Epstein-Syndikats stellen dies als raffinierten Schachzug im Rahmen einer „New Energy Order“ dar.

Nicht wirklich.

Auf den ersten Blick erscheint der Schritt sinnvoll. Die VAE haben ein Vermögen ausgegeben, um ihre Förderkapazität auf 5 Millionen Barrel Öl pro Tag zu steigern.

Doch nach den Regeln der OPEC+ lag ihre Quote deutlich niedriger, nämlich bei etwa 3,4 Millionen Barrel pro Tag.

Also setzten sie voll auf Monetarisierung. Nun können sie theoretisch so viel verkaufen, wie sie wollen, und solange die Nachfrage von asiatischen Kunden wie China, Japan und Indien hoch bleibt.

Saudi-Arabien hingegen – die große OPEC-Macht und neben Russland eine der beiden führenden Nationen der OPEC+ – wird gezwungen sein, seine Produktion niedrig zu halten, damit die Preise nicht einbrechen.

Die Beziehung zwischen Abu Dhabi und Riad ist unkontrollierbar erhitzt. Schließlich konkurrieren beide um dieselben Quellen ausländischer Investitionen.

Abu Dhabi ging davon aus, dass sich die iranische Energieindustrie in einer verzweifelten Lage befindet (was nicht stimmt: Teheran hat einen Doktortitel in „Widerstand unter Druck“ und findet immer alternative Wege). Für MbZ ist der Iran also als wichtiger Marktkonkurrent erledigt – und zwar für lange Zeit. Hier kommt die VAE als stabiler Anbieter mit hoher Kapazität ins Spiel.

Schließlich tritt das „Imperium der Piraterie“ auf den Plan. Trump ist davon besessen, dass ein erhöhtes Angebot zu niedrigeren Ölpreisen führt. Hier haben wir also MbZ, der sich direkt an Trump ausrichtet. Das war bereits seit den Abraham-Abkommen der Fall; der Zusage von 1,4 Billionen Dollar für Investitionen in die US-Wirtschaft und in Rechenzentren am Golf; und als Partner des IMEC: des falsch benannten Indien-Nahost-Korridors, der in Wirklichkeit der Israel (mit Schwerpunkt Haifa)-Saudi-VAE-Europa-Indien-Korridor ist.

Die Belohnung für die VAE für die zusätzliche Annäherung an das Piratenimperium – schließlich handelt es sich um zwei Mafia-Motoren – sind verstärkte „US-Sicherheitsgarantien“.

Das Problem ist, dass das Piratenimperium diese nicht mehr bieten kann, wie der Krieg gegen den Iran gezeigt hat. Und ehrlich gesagt ist es Trump einfach völlig egal.

Eine üble Außenpolitik wie keine andere

Der Terminal in Fujairah wurde als der „Game-Changer“ der VAE gepriesen. Ja, er umgeht die Straße von Hormus – und damit die von der IRGC-Marine errichtete Mautstelle. Über die Habshan-Fujairah-Pipeline kann Abu Dhabi Öl direkt in den Indischen Ozean pumpen.

Und doch hat MbZ das Energie-Schachbrett möglicherweise zu kurzsichtig gelesen. Nach dem Ende des Krieges – vorausgesetzt, es gibt ein Ende – wird das aus dem Persischen Golf exportierte Öl im Wesentlichen unter iranischer Vorherrschaft stehen. Der Einfluss des „Imperiums der Piraterie“ über den Persischen Golf ist dazu bestimmt, in der Versenkung zu verschwinden.

Es ist ziemlich bezeichnend, dass die VAE nicht zu den vier sunnitischen Staaten gehörten, die sich als erste in Islamabad trafen – in der Anfangsphase der Kriegsverhandlungen, die zu nichts führten. Diese waren Pakistan, die Türkei, Ägypten und Saudi-Arabien.

Übersetzung: Saudi-Arabien strebt zumindest nominell eine friedliche Einigung mit dem Iran an. Abu Dhabi befindet sich praktisch im Krieg mit dem Iran.

Die VAE haben wegen der Mautstelle an der Straße von Hormus ein absolutes Vermögen verloren. Sie werden von Teheran als feindliche Nation betrachtet. Also fahren keine Tanker durch. Die Verzweiflung setzte schnell ein.

Zunächst weigerte sich Abu Dhabi, ein Darlehen in Höhe von 3,5 Milliarden Dollar an Pakistan zu verlängern.

Dann bettelten sie um eine Swap-Vereinbarung mit der US-Notenbank.

Die Kapitalflucht entwickelte sich zu einer Lawine. Schließlich sind – waren – alle Giganten der internationalen Finanzwelt in den VAE vertreten. Das ursprünglich bevorzugte Ziel war Thailand – ausgezeichnete Lebensqualität. Doch nun fließen die Gelder größtenteils nach Hongkong, in Höhe von rund 40 Milliarden Dollar pro Woche.

Die VAE sind in Wirklichkeit ein Auswuchs. 1971 aus Oman herausgelöst: wieder einmal ein britischer Plan, was sonst. 11 Millionen Einwohner, davon nur 1 Million Araber ausländischer Herkunft. Der größte Teil des Landes ist Wüste. Die Armee – 60.000 Mann stark – besteht aus ausländischen Söldnern.

Die VAE haben null Industrie. Null Rüstungsindustrie. Null Landwirtschaft. Einkommensquellen sind Öl, Finanzhandel und – bislang – Tourismus, der jene verwirrten Massen anspricht, die hilflos vom Glanz und Glamour geblendet sind.

Für die Sicherheit sorgten theoretisch das Piratenimperium und das Epstein-Syndikat. Ups, nicht wirklich – wie der Krieg bewiesen hat.

Und was die Außenpolitik angeht, können es nur wenige mit den VAE an Boshaftigkeit aufnehmen.

Sie waren tief in den Militärputsch in Ägypten verwickelt; unterstützten einen Putschversuch in der Türkei; mischten sich in den Bürgerkrieg in Libyen und die anschließende „Teile-und-herrsche“-Politik ein; agierten Seite an Seite mit dem Todeskult in Westasien, um Somalia zu spalten; unterstützten Separatisten im Bürgerkrieg im Sudan; gingen extrem aggressiv gegen Ansarallah und die Houthis im Jemen vor.

Wen haben sie also als Verbündete? Den Todeskult in Westasien. Und das war’s. Abu Dhabi erhielt auf dem Höhepunkt des Krieges gegen den Iran einen „Iron Dome“ – komplett mit IDF-Bedienpersonal.

Die VAE verärgern praktisch alle ihre Nachbarn. Der Gipfel ist nun, in einen Energiekrieg gegen Riad zu investieren.

Hat dieses Geschwür eine tragfähige Zukunft? Wohl kaum. Gelehrte irakische Wissenschaftler – die einen ausgeprägten Sinn für Geschichte haben – haben bereits begonnen, mit Szenarien zu spielen.

Die Fiktion der „Emirate“ könnte bald zerfallen: Die Republik Sharjah zum Beispiel ist bereits eine durchaus realistische Möglichkeit. Abu Dhabi könnte von den Saudis verschlungen werden – wobei der Gangster MbZ im Westen Asyl suchen würde. Kurzfristig könnte die IRGC den Gnadenstoß versetzen, falls Trump den Krieg wieder aufnimmt und man bedenkt, wie ihr Territorium und ihre Stützpunkte für Angriffe auf den Iran genutzt wurden.

Nach der OPEC und der OPEC+ könnten die VAE die Arabische Liga und sogar den Golf-Kooperationsrat verlassen. Es ist nicht abwegig zu vermuten, dass sie sich ganz aus dem Gespräch zurückziehen könnten.