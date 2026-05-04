König Charles III. in Washington, Pentagon gibt 400 Millionen für Kiew frei – Zufall?

Hinter den Kulissen des Washingtoner politischen Theaters ändert sich die Linie des US-Militärapparats keinen Millimeter. Die transatlantische Militärallianz zur strategischen Schwächung Russlands läuft weiter auf Autopilot.

Rainer Rupp

Kaum hatte der britische König Charles III. am 28. April 2026 Washington besucht und in seiner Rede vor dem US-Kongress zu „unerschütterlicher Entschlossenheit“ bei der Unterstützung der Ukraine aufgerufen, gibt das Pentagon ein weiteres Militärhilfepaket für Kiew frei. Kriegsminister Pete Hegseth bestätigte am 29. April die Freigabe von 400 Millionen Dollar aus dem Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Das Geld war bereits im Dezember 2025 im Rahmen des 900-Milliarden-Dollar-Verteidigungshaushalts bewilligt worden, lag aber monatelang auf Eis – bis zum Staatsbesuch seiner britischen Majestät.

Mit seinem Aufruf zu „unerschütterlichen Entschlossenheit“, der Ukraine zum Sieg