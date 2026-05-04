Das Märchen vom besten Gesundheitssystem der Welt

Nico Stino | Swissvox

Es war wieder so weit. Am 1. Mai 2026, pünktlich zur Primetime, versammelte sich die politische Klasse der Schweiz in der SRF-«Arena», um über das zu diskutieren, was längst keine Diskussion mehr verdient, sondern einen Aufschrei: explodierende Krankenkassenprämien, ein System am Rand der Bezahlbarkeit — und mittendrin das immer gleiche Mantra, das wie eine Beschwörungsformel durch die Sendung hallte.

Das beste Gesundheitssystem der Welt.

Wiederholt. Bekräftigt. Unangetastet. Als hätte jemand ein Skript verteilt.

Neurolinguistische Programmierung auf Staatskosten

Man muss kein Kommunikationsexperte sein, um zu erkennen, was hier passiert. Wer einen Mythos oft genug wiederholt, macht ihn zur Wahrheit — zumindest im Kopf der Zuschauenden. «Das beste