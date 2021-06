Pepe Escobar: Das Reich der Clowns gegen die gelbe Gefahr

Pepe Escobar für asiatimes.com: Der globale Süden wird unbeeindruckt sein vom neuen B3W-Infrastrukturprogramm, das von privaten westlichen Interessen finanziert wird, die auf kurzfristigen Profit aus sind

Man muss schon sehr ungläubig sein, um die G7, den selbsternannten exklusivsten Club der Demokratie, als relevant für die Raging Twenties zu betrachten. Die Wirtschaftsleistung der G7, selbst wenn man die eingebaute strukturelle Ungleichheit des gegenwärtigen Weltsystems berücksichtigt, macht kaum 30% der globalen Gesamtleistung aus.

Cornwall war bestenfalls ein peinliches Spektakel – komplett mit einer mittelmäßigen Truppe, die sich als „Führer“ ausgab und für maskierte Ellbogenstöße für Fototermine posierte, während auf einer privaten Party mit der 95-jährigen Königin von England alle ohne Maske waren und sich fröhlich in einer Apotheose von „gemeinsamen Werten“ und „Menschenrechten“ tummelten.

Quarantäne bei der Ankunft, Maskenzwang rund um die Uhr und soziale Distanzierung ist natürlich nur etwas für den Pöbel.

Das Abschlusskommuniqué der G7 ist der sprichwörtliche Ozean voller Plattitüden und Versprechungen. Aber es enthält auch ein paar Nuggets. Angefangen mit „Build Back Better“ – oder B3 – das im Titel auftaucht. B3 ist jetzt der offizielle Code sowohl für den Great Reset als auch für den New Green Deal.

Dann ist da noch der Remix von „Yellow Peril“, mit der Schocktruppe „Unsere Werte“, die „China dazu aufruft, die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu respektieren“, mit besonderer Betonung auf Xinjiang und Hongkong.

Die Geschichte dahinter wurde mir von einer diplomatischen Quelle der EU bestätigt, einem Realisten (ja, es gibt welche in Brüssel).

Die Hölle brach im – exklusiven – G7-Raum aus, als die anglo-amerikanische Achse, unterstützt vom rückgratlosen Kanada, versuchte, die EU-3 plus Japan zu einer ausdrücklichen Verurteilung Chinas im Abschlusskommuniqué wegen der absolut gefälschten Konzentrationslager-„Beweise“ in Xinjiang zu drängen. Im Gegensatz zu politisierten Anschuldigungen von „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ wurde die beste Analyse dessen, was in Xinjiang wirklich vor sich geht, vom Qiao-Kollektiv veröffentlicht.

Deutschland, Frankreich und Italien – Japan war fast unsichtbar – zeigten wenigstens etwas Rückgrat. Das Internet wurde während des wirklich harten „Dialogs“ in den Raum abgeschaltet. Apropos Realismus – ein wahres Abbild der „Führer“, die innerhalb einer Blase schwadronieren.

In dem Disput standen sich im Wesentlichen Biden – eigentlich seine Handlanger – und Macron gegenüber, der darauf bestand, dass die EU-3 nicht in die Logik eines Kalten Krieges 2.0 hineingezogen werden würden. Das war etwas, worauf sich Merkel und Mario ‚Goldman Sachs‘ Draghi leicht einigen konnten.

Am Ende einigte sich der gespaltene G7-Tisch auf eine Build Back Better World – oder B3W – „Initiative“, um der von China vorangetriebenen Belt and Road Initiative (BRI) entgegenzuwirken.

Zurücksetzen oder sonst

Das Weiße Haus kam dem abschließenden G7-Kommuniqué vorhersehbar zuvorkommend entgegen. Eine Erklärung, die später von ihrer Website zurückgezogen und durch das offizielle Kommuniqué ersetzt wurde, stellte sicher, dass „die Vereinigten Staaten und unsere G7-Partner weiterhin zutiefst besorgt sind über den Einsatz aller Formen von Zwangsarbeit in globalen Lieferketten, einschließlich staatlich geförderter Zwangsarbeit von gefährdeten Gruppen und Minderheiten und Lieferketten des Agrar-, Solar- und Bekleidungssektors – die wichtigsten Lieferketten, die in Xinjiang Anlass zur Sorge geben.“

„Zwangsarbeit“ ist das neue Mantra, das die sich überschneidende Dämonisierung sowohl von Xinjiang als auch von BRI geschickt verbindet. Xinjiang ist die entscheidende Drehscheibe, die BRI mit Zentralasien und darüber hinaus verbindet. Das neue Mantra der „Zwangsarbeit“ ebnet den Weg für B3W, die Arena als „Retter“ der Menschenrechte zu betreten.

Hier haben wir eine wohlwollende G7, die den Entwicklungsländern einen vagen Infrastrukturplan „anbietet“, der ihre „Werte“, ihre „hohen Standards“ und ihre Art des Wirtschaftens widerspiegelt, im Gegensatz zu dem für die Gelbe Gefahr typischen Mangel an Transparenz, grauenhaften Arbeits- und Umweltpraktiken und Zwangsmethoden.

Übersetzung: nach fast 8 Jahren, seit BRI, damals OBOR (One Belt, One Road) genannt, von Präsident Xi angekündigt und anschließend rund um die Uhr ignoriert und/oder verteufelt wurde, soll der Globale Süden über eine vage „Initiative“ staunen, die von privaten westlichen Interessen finanziert wird, deren Priorität kurzfristiger Profit ist.

Als ob der Globale Süden auf diesen neu gemischten IWF/Weltbank-ähnlichen Schuldenabgrund hereinfallen würde. Als ob der „Westen“ die Vision, die Anziehungskraft, die Reichweite und die Mittel hätte, um aus diesem Vorhaben eine echte „Alternative“ zu machen.

Es gibt keinerlei Details darüber, wie B3W funktionieren wird, welche Prioritäten es hat und woher das Kapital kommt. B3W-Idealisierer könnten Schlimmeres tun, als von BRI selbst zu lernen, durch Professor Wang Yiwei.

B3W hat nichts mit einer Handels-/Nachhaltigkeitsstrategie zu tun, die auf den globalen Süden ausgerichtet ist. Es ist ein illusionistisches Zuckerbrot, das über denjenigen baumelt, die dumm genug sind, die Vorstellung von einer Welt zu kaufen, die zwischen „unseren Werten“ und „Autokratien“ geteilt ist.

Wir sind wieder beim gleichen alten Thema: Bewaffnet mit der Arroganz der Unwissenheit hat der „Westen“ keine Ahnung, wie er die chinesischen Werte verstehen soll. Es gilt der Confirmation Bias. Daher China als „Bedrohung für den Westen“.

Wir sind die Baumeister der Wahl

Noch ominöser: B3W ist ein weiterer Arm des Great Reset.

Um tiefer in die Materie einzudringen, sollte man sich das Buch Building a Better World For All von Mark Carney ansehen.

Carney ist ein einzigartig positionierter Akteur: ehemaliger Gouverneur der Bank of England, UN-Sonderbeauftragter für Klimapolitik und Finanzen, Berater des Premierministers Boris „Global Britain“ Johnson und des kanadischen Premierministers Justin Trudeau sowie Treuhänder des Weltwirtschaftsforums (WEF).

Übersetzung: ein großer Great Reset, New Green Deal, B3W Ideologe.

Sein Buch – das im zugleich mit Herrn Schwabs Werk über Covid-19 gelesen werden sollte – predigt die totale Kontrolle über persönliche Freiheiten sowie einen Reset der Industrie und Unternehmensfinanzierung. Carney und Schwab behandeln Covid-19 als die perfekte „Gelegenheit“ für den Reset, dessen gutartiger, altruistischer Spin eine bloße „Regulierung“ von Klima, Wirtschaft und sozialen Beziehungen betont.

Diese Brave New Woke World, die von einer Allianz aus Technokraten und Bankern – vom WEF und der UNO bis zu den Handlangern des Hologramms „Biden“ – herbeigeführt wird, schien bis vor kurzem noch gut zu laufen. Aber die Zeichen am Horizont verraten, dass es noch lange nicht erledigt ist.

Etwas, das B3W-Stalwart Tony Blair bereits im Januar gesagt hat, ist ein echter Augenöffner: „Es wird eine völlig neue Welt sein… Je früher wir das begreifen und anfangen, die Entscheidungen zu treffen, die [für eine] tiefe Wirkung in den kommenden Jahren notwendig sind, desto besser.“

Hier verrät Blair also in einem freudschen Versprecher nicht nur das Spiel („deep impact over the coming years“, „new world altogether“ tiefe Auswirkungen in den kommenden Jahren“, „neue Welt insgesamt“), sondern offenbart auch seine Verzweiflung: Die Schafe werden nicht so schnell wie nötig zusammengetrieben.

Nun, Tony weiß, dass es immer die gute alte Strafe gibt: Wer den Impfstoff verweigert, soll eingesperrt bleiben.

BBW stellt übrigens eine heterodoxe Kategorie von Pornofilmen dar. B3W entpuppt sich am Ende vielleicht nur als toxischer Sozialporno.