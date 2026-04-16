Pepe Escobar: Das Reich der Piraterie blockiert den Iran und China

Von Pepe Escobar

Die Iraner sind kampfbereit – für den Fall, dass der Waffenstillstand zusammenbricht.

Es lebe die allmächtige Rückkehr von „Fluch der Karibik“, nun aufgerüstet zu „Piraten des Persischen Golfs“.

Auf den spektakulären Zusammenbruch der Islamabad-Diktate – Barbaria kam, um zu diktieren, niemals um zu verhandeln – folgte eine Psychologische Kriegsführung auf Steroiden: Jesus! (wörtlich, wie er es auf Truth Social gepostet hat), der jedes einzelne Schiff bedroht, das nun an der Mautstelle der Straße von Hormus zahlt.

Wie jedes Sandkorn von der Wüste Gobi bis zur Sahara bereits weiß, dreht sich hier alles um China.

Also muss die Frage erneut gestellt werden. CENTCOM ist nun mit INDOPACOM verschmolzen, einer neuen Piraten-Hydra. Wird INDOPACOM den Mumm haben, einen chinesischen Supertanker zu schikanieren, der die Straße von Hormus durchsegelt hat, nachdem er die Mautstelle in Yuan bezahlt hat?

In seiner typischen, von Wahnvorstellungen geprägten Überlegenheitshaltung erklärte US-Finanzminister Bessent, dass China kein Öl mehr aus dem Iran beziehen könne.

Diese „Baboon of Barbaria“-Masche bedeutet in Wirklichkeit einen Wirtschaftskrieg nicht nur gegen China, sondern gegen eine Reihe vorwiegend asiatischer Nationen, der die globalen Energieflüsse, den Handel und den großen Schiffsverkehr stört, der alle Arten von Gütern vom Westen in den Osten und vom Osten in den Westen transportiert. Eine Ölblockade, die nicht nur gegen China, sondern auch gegen einen Großteil der multipolaren Welt gerichtet ist.

Vor Beginn der amerikanischen Blockade durften Schiffe aus nur fünf Nationen die Straße von Hormus passieren: China, Russland, Indien, Irak und Pakistan. Noch einmal: Wird INDOPACOM es wagen, Schiffe aus vier Atommächten zu beschlagnahmen oder zu versenken?

Südkorea ging einen Schritt weiter und entsandte einen Sonderbeauftragten für direkte Verhandlungen mit Teheran, um die sichere Durchfahrt durch Hormuz zu gewährleisten und mehr billiges Öl und Gas zu kaufen. Derzeit sitzen mindestens 26 südkoreanische Tanker fest.

Vergleichen Sie nun Bessent mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow, der sich in Peking nach Gesprächen mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi und einem persönlichen Empfang durch Präsident Xi äußerte:

„Russland kann zweifellos den entstandenen Ressourcenmangel ausgleichen.“

Etwa 13 % der chinesischen Ölimporte stammen aus dem Iran – das sind rund 1,38 Millionen Barrel pro Tag. Parallel dazu liefert „Power of Siberia-1“ – bei voller Auslastung – 38 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr, und die ESPO-Ölpipeline erreicht Rekordwerte.

„Power of Siberia-2“ wird möglicherweise erst im nächsten Jahr in Betrieb gehen. Russland liefert bereits bis zu 20 % des chinesischen Ölbedarfs. „Ausgleichen“ bedeutet in Lawrows Worten, die Reservekapazitäten bis an die Grenze auszureizen. Aber das ist machbar.

Der Iran seinerseits kann auf eine alternative Pipeline und den Ölterminal Jask mit einer Kapazität von 1 Million Barrel pro Tag zählen, der die Straße von Hormus vollständig umgeht.

Bislang haben seit der Ankündigung der Blockade acht chinesische Tanker die Straße von Hormus passiert. Zudem verfügt China über Lagerbestände von bis zu 1,3 Milliarden Barrel, genug, um Verluste aus dem Iran über Monate hinweg abzufedern. Und China wird – theoretisch – weiterhin Öl von Tankern erhalten, die von anderen, nicht-iranischen Häfen am Persischen Golf auslaufen (sie müssen weiterhin die Mautgebühren entrichten).

Die große Frage ist, wie lange der Iran – und in diesem Zusammenhang auch China – es hinnehmen wird, dass die Schattenflotte von INDOPACOM abgefangen wird, ohne mit ballistischen Maßnahmen zu reagieren.

Warten auf die Al-Aqsa-Dreieck-Blockade

Eine Blockade aller iranischen Häfen – und nicht der Straße von Hormuz an sich – könnte bald ihren Meister finden: die bevorstehende Al-Aqsa-Dreieck-Blockade (Bab-al-Mandeb, Hafen von Yanbu in Saudi-Arabien, Suez, in Verbindung mit Hormuz), wie sie von Jemens Ansarallah angekündigt wurde. Die Houthis warten nur auf den überaus strategischen Moment, um sich einzuschalten. Das wird unweigerlich dazu führen, dass der Ölpreis auf über 200 Dollar pro Barrel steigt – Tendenz steigend.

Übersetzung: ein unwiderruflicher, systemweiter Versorgungsschock.

Die feige „Baboon of Barbaria“-Regierung hat das sicherlich nicht zu Ende gedacht – da sie davon besessen ist, China Öl und US-Dollar vorzuenthalten und dabei theoretisch wichtige Knotenpunkte der Neuen Seidenstraßen/BRI zu zerstören.

Was alle anderen beschäftigt, ist die Frage, wie die von INDOPACOM durchgesetzte Blockade Dutzende von Nationen außerhalb Chinas verwüsten wird.

Was uns zu einer banalen, aber durchaus plausiblen Berechnung bringt – ganz im Sinne von Typen wie Bessent: Lasst uns allen Öl und US-Dollar vorenthalten, damit sie verzweifelt ihre US-Staatsanleihen weit unter Nennwert an die USA zurückverkaufen, solange sie dafür Öl und/oder US-Dollar bekommen.

Das ist Grifter Central: Die Amerikaner nehmen ihre Schulden – mit einem enormen Abschlag – aus dem Verkehr und streichen einfach diese gigantischen Zinszahlungen für die Schulden, die sie nicht bezahlen können.

Es gibt keine Garantie, dass die „Baboon of Barbaria“-Regierung bekommt, was sie will. Teheran ist nicht von Seewegen abhängig. Nach jahrzehntelangen Sanktionen haben sie eine Reihe alternativer Landkorridore, Tauschhandelskanäle und Swap-Mechanismen entwickelt, zum Beispiel über Turkmenistan.

China ist wiederum kein Gefangener mehr des Malakka-Dilemmas – zwischen Malaysia und Sumatra in Indonesien –, da es seine Quellen sorgfältig diversifiziert hat, angefangen bei den chinesisch-russischen Pipelines.

Zudem umgeht die Pipeline zwischen China und Myanmar Malakka vollständig.

Die lange Gas-Pipeline zwischen China und Zentralasien, die sich über Turkmenistan, Usbekistan und Kasachstan erstreckt – von China finanziert und die amerikanische Thalassokratie umgehend –, ist seit Anfang der 2010er Jahre in Betrieb.

Dann gibt es noch den Tiefseehafen Gwadar am Arabischen Meer, den Schlüsselknotenpunkt des China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) und eine tragende Säule der BRI. Gwadar liegt nur 80 km östlich des Hafens von Chabahar in Sistan-Belutschistan im Iran: also weit entfernt vom Persischen Golf. Das bedeutet eine Landroute vom Arabischen Meer nach Xinjiang.

China wird nicht verhungern, wenn ihm das iranische Öl vorenthalten wird. China ist in fast jedem einzelnen Sektor der Energie- und Stromerzeugung führend. Es verfügt über die industriellen Kapazitäten – man spricht hier von produktivem Kapitalismus –, die Rohstoffe, die Lieferketten und genügend qualifizierte Arbeitskräfte, um die Technologie und Infrastruktur zu produzieren, die für jedes relevante Energiesystem notwendig ist: Solarmodule, Turbinen, Batterien, Übertragungsleitungen, alles im Bereich Solar, Wind, Wasserkraft und Kernkraft der nächsten Generation. Genau das habe ich gesehen, als ich letztes Jahr während der Dreharbeiten zu einer Dokumentation zweimal hintereinander durch Xinjiang reiste.

Offensichtlich können die kurzsichtigen Handlanger des „Baboon of Barbaria“ unmöglich verstehen, wie Chinas Strategie der totalen Dominanz bei Elektrofahrzeugen, Solarbatterien und dem Stromexport das Reich der Mitte vor künstlichen Öl-/Gasschocks wie der Blockade schützt.

Derzeit befindet sich die „Unbesiegbare Armada“ noch am äußeren Rand des Golfs von Oman, außerhalb der Reichweite vieler – aber nicht aller – iranischer Raketen und Drohnen, aber sicherlich im Visier von Langstreckenraketen und Hyperschallwaffen. Die Amerikaner werden weiterhin ihre ISR-Systeme einsetzen, um Schiffe zu verfolgen; anschließend werden kleine Boote und Hubschrauber das „Abfangverfahren“ einleiten.

Bislang ist nichts passiert. Nun, eigentlich ist etwas Großes passiert: Ein sanktionierter, nicht-iranischer Supertanker, der 2 Millionen Barrel Öl transportieren kann, segelte über die Straße von Hormus in den Iran, wobei das AIS eingeschaltet war, sodass jeder Tracker ihn sehen konnte. INDOPACOM wagte es nicht, ihn anzutasten.

Die Iraner warten unterdessen einfach ab. Asymmetrisch. Aber täuschen Sie sich nicht: Sie brennen darauf zu kämpfen – für den Fall, dass der Waffenstillstand zusammenbricht.

In diesem Fall stürzen wir direkt in den Mutter aller Cliffhanger. Der Iran muss nur einen amerikanischen Zerstörer versenken; und/oder eines dieser milliardenschweren, leicht zu treffenden Ziele mit einer Raketen-/Drohnen-Salve „außer Gefecht setzen“, gesteuert durch chinesische Geheimdienstinformationen.

Der ganze Planet wird dann erkennen, was es ist: die endgültige, anschauliche strategische Niederlage des Imperiums des Chaos, der Lügen, der Plünderung, der Piraterie und des „Wenn ich dich nicht mag, bringe ich dich um“.

Nur zu.