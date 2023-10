Pepe Escobar: Die Geopolitik der Al-Aqsa-Flut

Pepe Escobar

Der globale Fokus hat sich gerade von der Ukraine auf Palästina verschoben. Diese neue Arena der Konfrontation wird den Wettbewerb zwischen den atlantischen und eurasischen Blöcken weiter anheizen. Diese Auseinandersetzungen sind zunehmend Nullsummenspiele; wie in der Ukraine kann nur ein Pol gestärkt und siegreich hervorgehen.

Die Operation Al-Aqsa Flood von Hamas wurde sorgfältig geplant. Das Startdatum war von zwei auslösenden Faktoren abhängig.

Erstens zeigte der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu im September bei der UN-Generalversammlung seine ‚Neue Nahost‘-Karte, auf der er Palästina vollständig ausradierte und sich über jede einzelne UN-Resolution zu diesem Thema lustig machte.

Zweitens gab es die wiederholten Provokationen an der heiligen Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem, einschließlich des berühmten Tropfens, der das Fass zum Überlaufen brachte: Zwei Tage vor Al-Aqsa Flood, am 5. Oktober, griffen mindestens 800 israelische Siedler die Moschee an, schlugen Pilger, zerstörten palästinensische Geschäfte, und all das unter den Augen der israelischen Sicherheitskräfte.

Jeder mit einem funktionierenden Verstand weiß, dass Al-Aqsa eine definitive rote Linie ist, nicht nur für die Palästinenser, sondern für die gesamte arabische und muslimische Welt.

Es wird noch schlimmer. Die Israelis haben nun die Rhetorik eines „Pearl Harbor“ bemüht. Das ist so bedrohlich, wie es nur sein kann. Das ursprüngliche Pearl Harbor war die amerikanische Entschuldigung, in einen Weltkrieg einzutreten und Japan zu bombardieren, und dieses „Pearl Harbor“ könnte die Rechtfertigung von Tel Aviv sein, einen Genozid im Gazastreifen zu starten.

Teile des Westens, die die bevorstehende ethnische Säuberung bejubeln – einschließlich Zionisten, die sich als „Analysten“ ausgeben und laut sagen, dass die „Bevölkerungsumsiedlungen“, die 1948 begannen, „abgeschlossen werden müssen“ -, glauben, dass sie mit massiver Bewaffnung und massiver Medienberichterstattung die Dinge schnell umdrehen können, den palästinensischen Widerstand vernichten und Hamas-Verbündete wie die Hisbollah und den Iran schwächen können.

Ihr Ukraine-Projekt ist ins Stocken geraten und hat nicht nur mächtige Gesichter blamiert, sondern ganze europäische Volkswirtschaften ruiniert. Doch wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere: Springen Sie von Verbündeten in der Ukraine zu Verbündeten in Israel und richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den Gegner Iran anstelle von Russland.

Es gibt noch andere triftige Gründe, volle Pulle zu geben. Ein friedliches Westasien bedeutet den Wiederaufbau Syriens – an dem China jetzt offiziell beteiligt ist; aktive Entwicklung für den Irak und Libanon; Iran und Saudi-Arabien als Teil der BRICS 11; die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China, die vollständig respektiert wird und mit allen regionalen Akteuren interagiert, einschließlich wichtiger US-Verbündeter im Persischen Golf.

Inkompetenz. Willentliche Strategie. Oder beides.

Das bringt uns zu den Kosten für das Starten dieses neuen „Kriegs gegen den Terror“. Die Propaganda ist in vollem Gange. Für Netanyahu in Tel Aviv ist Hamas ISIS. Für Volodymyr Zelensky in Kiew ist Hamas Russland. An einem Wochenende im Oktober wurde der Krieg in der Ukraine von den westlichen Mainstream-Medien vollständig vergessen. Das Brandenburger Tor, der Eiffelturm, der brasilianische Senat gehören jetzt alle Israel.

Der ägyptische Geheimdienst behauptet, Tel Aviv vor einem bevorstehenden Angriff von Hamas gewarnt zu haben. Die Israelis entschieden sich, es zu ignorieren, ebenso wie die Hamas-Übungen, die sie in den Wochen zuvor beobachteten, und sie waren sich ihrer überlegenen Kenntnisse sicher, dass die Palästinenser niemals die Dreistigkeit haben würden, eine Befreiungsoperation zu starten.

Was auch immer als Nächstes passiert, Al-Aqsa Flood hat bereits unwiderruflich den schweren Pop-Mythos um die Unbesiegbarkeit von Tsahal, Mossad, Shin Bet, Merkava-Panzer, Iron Dome und den Israelischen Verteidigungsstreitkräften zerbrochen.

Selbst als sie die elektronische Kommunikation aufgaben, profitierte die Hamas vom offensichtlichen Zusammenbruch der mehrere Milliarden Dollar teuren elektronischen Systeme Israels, die die am meisten überwachte Grenze der Welt überwachen.

Günstige palästinensische Drohnen trafen mehrere Sensorsysteme, erleichterten den Vormarsch einer Gleitschirminfanterie und ebneten den Weg für T-Shirt tragende, mit AK-47 bewaffnete Angriffsteams, die Lücken in der Mauer verursachten und eine Grenze überquerten, die nicht einmal streunende Katzen wagten.

Israel wandte sich unweigerlich dem Bombardement des Gazastreifens zu, einem umschlossenen Käfig von 365 Quadratkilometern, in dem 2,3 Millionen Menschen leben. Das wahllose Bombardement von Flüchtlingslagern, Schulen, zivilen Apartmentgebäuden, Moscheen und Slums hat begonnen. Die Palästinenser haben keine Marine, keine Luftwaffe, keine Artillerieeinheiten, keine gepanzerten Kampffahrzeuge und keine professionelle Armee. Sie haben nahezu keinen Zugang zu High-Tech-Überwachung, während Israel bei Bedarf auf NATO-Daten zugreifen kann.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant verkündete „eine komplette Belagerung des Gazastreifens. Es wird keinen Strom, kein Essen, kein Benzin geben, alles ist geschlossen. Wir kämpfen gegen menschliche Tiere, und wir werden entsprechend handeln.“

Die Israelis können fröhlich kollektive Strafen verhängen, denn mit drei garantierten Vetos im UN-Sicherheitsrat in der Tasche wissen sie, dass sie damit durchkommen können.

Es spielt keine Rolle, dass Haaretz, Israels angesehenste Zeitung, offen zugibt, dass „tatsächlich die israelische Regierung allein für das verantwortlich ist, was passiert ist (Al-Aqsa Flood), indem sie den Palästinensern ihre Rechte verweigert“.

Die Israelis sind, wenn überhaupt, konsequent. Schon im Jahr 2007 sagte der damalige Chef des israelischen Militärgeheimdienstes, Amos Yadlin, „Israel würde sich freuen, wenn die Hamas den Gazastreifen übernehmen würde, denn dann könnte die IDF mit dem Gazastreifen als feindlichem Staat umgehen.“

Die Ukraine leitet Waffen an die Palästinenser weiter

Noch vor einem Jahr sprach der schweißtreibende Komiker in Kiew davon, die Ukraine in ein „großes Israel“ zu verwandeln, und wurde von einer Gruppe von Bots des Atlantic Council gebührend applaudiert.

Nun, es hat sich ganz anders entwickelt. Wie mir gerade eine altmodische Quelle aus dem Tiefen Staat mitteilte:

„Für die Ukraine bestimmte Waffen gelangen in die Hände der Palästinenser. Die Frage ist, welches Land dafür bezahlt. Der Iran hat gerade einen Sechs-Milliarden-Dollar-Deal mit den USA abgeschlossen, und es ist unwahrscheinlich, dass der Iran das gefährden würde. Ich habe eine Quelle, die mir den Namen des Landes genannt hat, aber ich kann ihn nicht preisgeben. Tatsache ist, dass ukrainische Waffen in den Gazastreifen gelangen und bezahlt werden, aber nicht vom Iran.“

Nach ihrem beeindruckenden Überfall am vergangenen Wochenende hat die kluge Hamas bereits mehr Verhandlungsmacht erlangt, als die Palästinenser seit Jahrzehnten hatten. Bedeutend ist, dass Tel Aviv sich weigert, Friedensgespräche zu unterstützen, während sie von China, Russland, der Türkei, Saudi-Arabien und Ägypten unterstützt werden. Netanyahu ist besessen davon, den Gazastreifen dem Erdboden gleichzumachen, aber wenn das passiert, ist ein breiter regionaler Krieg fast unvermeidlich.

Die Hisbollah im Libanon, ein treuer Verbündeter der palästinensischen Widerstandsbewegung im Widerstandsbündnis, möchte nicht in einen Krieg hineingezogen werden, der auf ihrer Seite der Grenze verheerend sein könnte. Das könnte sich jedoch ändern, wenn Israel einen de facto Genozid im Gazastreifen begeht.

Die Hisbollah verfügt über mindestens 100.000 ballistische Raketen und Geschosse, von Katyusha (Reichweite: 40 km) bis Fajr-5 (75 km), Khaibar-1 (100 km), Zelzal 2 (210 km), Fateh-110 (300 km) und Scud B-C (500 km). Tel Aviv weiß, was das bedeutet, und zittert vor den häufigen Warnungen des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah, dass der nächste Krieg mit Israel in diesem Land geführt wird.

Das bringt uns zu Iran.

Geopolitische plausible Leugnung

Die unmittelbare Schlussfolgerung der Al-Aqsa-Flut ist, dass der neo-konservative Wunschtraum Washingtons von „Normalisierung“ zwischen Israel und der arabischen Welt einfach verschwinden wird, wenn sich dies in einen Langzeitkrieg verwandelt.

Große Teile der arabischen Welt normalisieren bereits ihre Beziehungen zu Teheran – und das nicht nur innerhalb der neu erweiterten BRICS 11.

Im Streben nach einer multipolaren Welt, vertreten durch BRICS 11, die Shanghai Cooperation Organization (SCO), die Eurasische Wirtschaftsunion (EAEU) und Chinas Belt and Road Initiative (BRI), neben anderen bahnbrechenden eurasischen und globalen Süd-Institutionen, gibt es schlicht keinen Platz für einen ethnokentrischen Apartheid-Staat, der kollektive Bestrafung liebt.

Erst in diesem Jahr wurde Israel von einem Gipfeltreffen der Afrikanischen Union ausgeladen. Eine israelische Delegation tauchte dennoch auf und wurde unsanft aus dem großen Saal verwiesen, ein Bild, das viral ging. Bei den UN-Plenarsitzungen im letzten Monat versuchte ein einsamer israelischer Diplomat, die Rede des iranischen Präsidenten Ibrahim Raisi zu stören. Kein westlicher Verbündeter stand an seiner Seite, und auch er wurde des Raumes verwiesen.

Wie der chinesische Präsident Xi Jinping im Dezember 2022 diplomatisch formulierte, „unterstützt Peking nachdrücklich die Errichtung eines unabhängigen Staates Palästina, der volle Souveränität auf der Grundlage der Grenzen von 1967 und mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt genießt. China unterstützt Palästina bei der Aufnahme in die Vereinten Nationen.“

Die Strategie Teherans ist weitaus ehrgeiziger – sie bietet strategische Ratschläge für Widerstandsbewegungen im Nahen Osten vom Levante bis zum Persischen Golf: Hisbollah, Ansarallah, Hashd al-Shaabi, Kataib Hezbollah, Hamas, Islamischer Dschihad in Palästina und zahllose andere. Es ist, als ob sie alle Teil eines neuen Großen Schachbretts sind, das faktisch von Großmeister Iran beaufsichtigt wird.

Die Figuren auf dem Schachbrett wurden sorgfältig von niemand anderem als dem verstorbenen Kommandeur der Al-Kuds-Brigaden des Iranischen Revolutionsgarden-Korps, General Qassem Soleimani, einem einmaligen militärischen Genie, positioniert. Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Schaffung der Grundlagen für die kumulativen Erfolge iranischer Verbündeter im Libanon, Syrien, im Irak, im Jemen und in Palästina sowie bei der Schaffung der Bedingungen für eine komplexe Operation wie die Al-Aqsa-Flut.

In anderen Teilen der Region läuft die atlantistische Strategie, strategische Korridore über die fünf Meere zu eröffnen – das Kaspische Meer, das Schwarze Meer, das Rote Meer, den Persischen Golf und das östliche Mittelmeer – schlecht.

Russland und der Iran durchbrechen bereits die Pläne der USA im Kaspischen Meer durch die International North-South Transportation Corridor (INSTC) und das Schwarze Meer, das auf dem Weg ist, ein russischer See zu werden. Teheran verfolgt aufmerksam Moskaus Strategie in der Ukraine, während es seine eigene Strategie verfeinert, wie man den Hegemon ohne direkte Beteiligung debilitieren kann – nennen wir es geopolitische plausible Leugnung.

Auf Wiedersehen, EU-Israel-Saudi-Indien-Korridor

Die Allianz zwischen Russland, China und dem Iran wurde von westlichen Neo-Konservativen als die neue „Achse des Bösen“ verteufelt. Dieser kindliche Zorn verrät kosmische Impotenz. Dies sind echte Souveräne, die nicht beeinträchtigt werden können, und wenn doch, ist der Preis unvorstellbar.

Ein Schlüsselbeispiel: Wenn der Iran unter einem Angriff einer US-israelischen Achse beschließen würde, die Straße von Hormuz zu blockieren, würde die globale Energiekrise explodieren, und der Zusammenbruch der westlichen Wirtschaft unter dem Gewicht von Quadrillionen von Derivaten wäre unvermeidlich.

Was das bedeutet, ist, dass der amerikanische Traum, über die fünf Meere hinweg zu intervenieren, nicht einmal als Illusion qualifiziert. Die Al-Aqsa-Flut hat auch gerade den kürzlich angekündigten und viel beschworenen EU-Israel-Saudi-Arabien-Indien-Transportkorridor begraben.

China ist sich all dieser Ereignisse bewusst, die nur eine Woche vor seinem 3. Belt and Road Forum in Peking stattfinden. Es geht um die BRI-Verbindungskorridore, die wichtig sind – quer durch das Herzland, durch Russland, plus die Maritime Seidenstraße und die Arktische Seidenstraße.

Dann gibt es noch den INSTC, der Russland, den Iran und Indien verbindet – und in seiner Erweiterung auch die Golfmonarchien.

Die geopolitischen Auswirkungen der Al-Aqsa-Flut werden die vernetzten geoeconomischen und logistischen Verbindungen von Russland, China und dem Iran beschleunigen und den Hegemon und sein Imperium der Basen umgehen. Erhöhter Handel und ständige Güterbewegung bedeuten (gutes) Geschäft. Auf gleicher Augenhöhe, mit gegenseitigem Respekt – nicht gerade das Szenario der Kriegspartei für ein destabilisiertes Westasien.

Oh, die Dinge, die ein langsam fliegender Fallschirminfanterist über einer Mauer beschleunigen kann.