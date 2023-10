Seymour Hersh: NETANYAHU IST ERLEDIGT

Seymour Hersh

Die Bibi-Doktrin – sein Glaube, dass er die Hamas kontrollieren könne – hat die Sicherheit Israels beeinträchtigt und nun einen blutigen Krieg entfesselt.

Vor Jahrzehnten verbrachte ich drei Jahre damit, „The Samson Option“ (1991) zu schreiben, eine Enthüllung über die inoffizielle Politik der amerikanischen Präsidenten seit Dwight D. Eisenhower, die ein Wegsehen ermöglichte, als Israel begann, eine Atombombe zu bauen. Ob Israel im Nachgang des Holocausts im Recht oder Unrecht war, war nicht der Punkt des Buches. Mein Ziel war es, darauf hinzuweisen, dass das, was Amerika tat, in der gesamten Dritten Welt, wie sie damals genannt wurde, bekannt war, und unsere Heuchelei machte unsere Sorgen über die Verbreitung von Atomwaffen zu einem weiteren Beispiel für amerikanische Heuchelei. Seitdem haben sich andere mit umfassenderen Studien befasst, da einige der höchstklassifizierten israelischen und US-Dokumente öffentlich zugänglich wurden.

Ich entschied mich dagegen, nach Israel zu gehen, um meine Recherchen durchzuführen, aus Angst, gegen israelisches nationales Sicherheitsrecht zu verstoßen. Aber ich fand Israelis im Ausland, die an dem geheimen Projekt gearbeitet hatten und bereit waren, mit mir zu sprechen, nachdem ich angegeben hatte, dass ich Informationen aus amerikanischen Geheimdienstakten hatte. Diejenigen, die an solch hochklassifiziertem Material arbeiteten, blieben Israel treu, und einige von ihnen wurden lebenslange Freunde von mir. Sie stehen auch weiterhin in engem Kontakt mit ehemaligen Kollegen, die in Israel geblieben sind.

Dies ist ein Bericht über die schrecklichen Ereignisse der vergangenen Woche in Israel, wie sie von einem Insider des israelischen nationalen Sicherheitsapparats mit Insiderwissen über das jüngste Geschehen gesehen wurden.

Das Wichtigste, was ich verstehen musste, sagte mir der israelische Insider, ist, dass Premierminister Benjamin Netanyahu „erledigt ist. Er ist ein toter Mann auf zwei Beinen. Er wird im Amt bleiben, nur bis das Schießen aufhört… vielleicht noch einen Monat oder zwei.“ Er war von 1996 bis 1999 Premierminister und dann erneut, als Führer der rechtsgerichteten Likud-Partei, von 2009 bis 2021, kehrte aber Ende 2022 für eine dritte Amtszeit zurück. „Bibi war immer gegen die Osloer Abkommen von 1993“, sagte der Insider, die der Palästinensischen Autonomiebehörde anfänglich die nominelle Kontrolle über das Westjordanland und den Gazastreifen gaben. Als er 2009 wieder ins Amt zurückkehrte, unterstützte Bibi, so sagte der Insider, „Hamas“ als Alternative zur Palästinensischen Autonomiebehörde, „und gab ihnen Geld und etablierte sie im Gazastreifen“.

Es wurde eine Vereinbarung mit Katar getroffen, das Hunderte Millionen Dollar an die Hamas-Führung mit israelischer Zustimmung schickte. Der Insider erzählte mir, dass „Bibi überzeugt war, dass er mehr Kontrolle über die Hamas mit dem Geld aus Katar haben würde – sie gelegentlich Raketen auf den Süden Israels abfeuern lassen und Zugang zu Arbeitsplätzen in Israel haben – als er mit der Palästinensischen Autonomiebehörde haben würde. Er ging dieses Risiko ein.

„Was diese Woche passiert ist“, sagte der Insider, „ist das Ergebnis der Bibi-Doktrin, dass man einen Frankenstein erschaffen und die Kontrolle darüber behalten könne.“ Der Angriff der Hamas war eine direkte Folge einer Entscheidung, die Bibi über den Protest lokaler Militärkommandeure hinweg getroffen hatte, „einer Gruppe orthodoxer Siedler zu erlauben, Sukkot im Westjordanland zu feiern“. Sukkot ist ein jährlicher Herbstfeiertag, der an die ancestrale Reise der Juden in die Tiefen der Wüste erinnert. Es ist ein einwöchiges Fest, das durch den Bau einer temporären Struktur im Freien, bekannt als Sukka, in der alle das Essen teilen können, das ihre Vorfahren aßen und eine emotionale Verbindung zur Erntezeit herstellen können.

Die Anfrage kam zu einer Zeit äußerster Spannungen aufgrund eines anderen Vorfalls im Westjordanland, bei dem jüdische Siedler laut Associated Press am 6. Oktober „durch eine problematische Stadt zogen“ und einen 19-jährigen arabischen Mann töteten. Der Tod des Jugendlichen, so fügte der AP-Bericht hinzu, „markierte den neuesten Anstieg der israelisch-palästinensischen Auseinandersetzungen, bei denen bisher in diesem Jahr fast 200 Palästinenser ums Leben kamen – die höchste jährliche Todesrate seit etwa zwei Jahrzehnten.“

Die Sukkot-Feier, die in der Nähe eines palästinensischen Dorfes mit dem hebräischen Namen Haware abgehalten wurde, würde außergewöhnlichen Schutz benötigen, angesichts der Spannungen aufgrund der jüngsten Gewalt, und die örtlichen israelischen Militärbehörden, mit Zustimmung von Netanyahu, ordneten an, dass zwei der drei Armeebataillone, jeweils mit etwa 800 Soldaten, die die Grenze zum Gazastreifen schützten, ihren Fokus auf das Sukkot-Fest verlagerten.

„Das ließ nur noch achthundert Soldaten übrig“, sagte mir der Insider, „um die 51 Kilometer lange Grenze zwischen dem Gazastreifen und dem südlichen Israel zu bewachen. Das bedeutete, dass die israelischen Bürger im Süden für zehn bis zwölf Stunden ohne israelische Militärpräsenz gelassen wurden. Sie wurden sich selbst überlassen. Und deshalb ist Bibi erledigt. Es mag einige Monate dauern, aber er ist vorbei.“

Der Insider nannte den Angriff im Süden Israels „das größte militärische Versagen in der Geschichte Israels“ und wies darauf hin, dass im „Krieg von ’73“ – dem Überraschungsangriff am Jom Kippur, bei dem Israel kurzzeitig von ägyptischen und syrischen Truppen überrannt wurde – nur Soldaten getötet wurden. „Am vergangenen Samstag waren zweiundzwanzig Siedlungen im Süden stundenlang unter der Kontrolle der Hamas, und sie gingen von Haus zu Haus und schlachteten Frauen und Kinder ab.“

Es wird eine militärische Antwort geben, sagte der Insider, und wies darauf hin, dass 360.000 Reservisten einberufen wurden. „Es gibt eine große Debatte über die Strategie. Die israelische Luftwaffe und die Marine-Spezialeinheiten sind bereit, aber Bibi und die militärische Führung haben immer die High-Tech-Dienste bevorzugt. Die reguläre Armee wurde hauptsächlich als Sicherheitspersonal im Westjordanland eingesetzt. … Die Realität ist, dass die Bodentruppen nicht für den Kampf ausgebildet sind. Missverstehen Sie mich nicht – es gibt Vertrauen in den Geist der Truppen, aber nicht in ihre Fähigkeit, in der ‚besonderen Situation‘, mit der die Soldaten bei einem Bodenangriff in den Ruinen des stark bombardierten Gazastadt konfrontiert wären, erfolgreich zu sein.“

Die Reservisten durchlaufen derzeit ein Schnelltraining, und bis Ende dieser Woche könnte eine Entscheidung darüber fallen, was zu tun ist, sagte der Insider. Inzwischen umfasst das derzeitige Bombardement ziviler Ziele – Wohngebäude, Krankenhäuser und Moscheen – nicht mehr den Schutz von Zivilisten. In früheren Angriffen in Gazastadt, so sagte er, habe die israelische Luftwaffe oft eine kleine Bombe auf das Dach einer zivilen Einrichtung abgeworfen, die zum Ziel werden sollte – sie wurde „ein Klopfen auf das Dach“ genannt -, um theoretisch Nichtkämpfer vor dem Verlassen des Gebäudes zu warnen. Das geschieht bei den aktuellen rund-um-die-Uhr-Bombenangriffen nicht mehr.

Was einen Bodenangriff betrifft, so sagte mir der Insider, dass eine brutale Alternative in Erwägung gezogen wird, die als der „Leningrader Ansatz“ bezeichnet werden könnte, in Anspielung auf den berühmten deutschen Versuch, die Stadt, die heute als St. Petersburg bekannt ist, während des Zweiten Weltkriegs auszuhungern. Die Belagerung der Nazis dauerte fast 900 Tage, und die Zahl der Todesopfer betrug mindestens 800.000 und möglicherweise noch viele mehr. Es ist bekannt, dass die Hamas-Führung und ein Großteil ihrer Arbeitskraft „unter der Erde leben“, und Israels Ziel ist es, so viel von dieser Arbeitskraft zu zerstören, „ohne einen herkömmlichen Haus-zu-Haus-Angriff zu versuchen.“

Der Insider fügte hinzu, dass einige Israelis „nervös gemacht wurden“ von den ersten Erklärungen der Weltführer in Deutschland, Frankreich und England, die in einem Fall durch einen Mitarbeiter, ihre uneingeschränkte Unterstützung für eine sofortige Antwort bekundeten, aber hinzufügten, dass sie nach dem Gesetz vorgehen sollte. Präsident Biden unterstrich diesen Punkt bei einem unangekündigten Auftritt vor einer Konferenz jüdischer Führer im Weißen Haus am Mittwoch, indem er betonte, dass er kürzlich Netanyahu gesagt habe: „Es ist wirklich wichtig, dass Israel, trotz aller Wut und Frustration und einfach – ich weiß nicht, wie ich es erklären soll – dass sie nach den Regeln des Krieges handeln – den Regeln des Krieges. Und es gibt Regeln des Krieges.“

Die jetzt in Betracht gezogene Option, sagte der israelische Insider mir, bestehe darin, die Isolation von Gazastadt in Bezug auf die Stromversorgung und die Lieferung von Lebensmitteln und anderen lebenswichtigen Gütern fortzusetzen. „Die Hamas hat jetzt nur noch einen Vorrat an gereinigtem Wasser für zwei oder drei Tage, und das, zusammen mit einem Mangel an Lebensmitteln“, sagte man mir, „könnte ausreichen, um die gesamte Hamas hervorzulocken.“ Später, so sagte er, könne Israel die Freilassung einiger Gefangener – Frauen und Kinder – gegen Lebensmittel und Wasser verhandeln.

„Die große Debatte heute“, sagte er, „dreht sich darum, ob man die Hamas aushungern oder bis zu 100.000 Menschen im Gazastreifen töten soll. Eine israelische Annahme ist, dass die Hamas, die seit 2014 bis zu 1,6 Milliarden Dollar von Katar erhalten hat, als Souverän angesehen werden möchte, der sich um sein Volk kümmert. Er fuhr fort: „Jetzt, da Präsident Biden sagt, dass sie ein terroristischer Staat sind, hat die Hamas möglicherweise Grund, weniger feindselig wahrgenommen zu werden, und es könnte eine Chance auf Ruhe und vernünftige Gespräche über Gefangene geben – und auf die Freilassung einiger ihrer israelischen Geiseln, angefangen bei Frauen und Kindern.“ Die anderen Gefangenen würden wie Kriegsgefangene behandelt, sagte er, und ihre Freilassung könne verhandelt werden, wie es in der Vergangenheit geschehen ist.

Aber, fügte der Insider hinzu, „je mehr wir alle von der Brutalität der Hamas im Fernsehen sehen“ und „je mehr die Hamas als ein weiteres ISIS wahrgenommen wird, desto knapper wird die Zeit.“

Die Realität, so sagte er, ist, dass die Hamas nicht rational ist und zu keinerlei Verhandlungen fähig ist, und Katar wird nicht eingreifen. Und, sofern es keine internationale oder dritte Partei gibt, könnte es zu einer allgemeinen Bodeninvasion mit unzähligen Toten auf allen Seiten und unter allen Gefangenen kommen.

Die Entscheidung über einen Vollangriff liegt bei Israel und ist bisher nicht gefallen.