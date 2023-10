Lavrov Zuhören

Am 18. November 2021 hielt Putin eine Versammlung mit russischen Diplomaten ab. Angesichts der erneuerten Versprechen, dass die Ukraine der NATO beitreten und anhaltender Sorgen, dass das „militärische Potenzial und die Infrastruktur [der NATO] in der Nähe der russischen Grenzen“ liegen würde, wandte sich Putin an seinen Außenminister Sergej Lawrow und sagte: „Es ist unerlässlich, sich für ernsthafte, langfristige Garantien einzusetzen, die Russlands Sicherheit gewährleisten…“.

Einen Monat später legte Russland den USA und der NATO einen Vorschlag über diese gegenseitigen Sicherheitsgarantien vor. Einen Monat danach lehnten die USA die zentrale Forderung Russlands ab, dass die NATO ihr Versprechen einhält und sich nicht in die Ukraine ausdehnt.

Die USA lehnten ab, was NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg später als Putins „Vorbedingung dafür, die Ukraine nicht zu überfallen“ bezeichnen würde. Lawrow bemerkte, dass „unsere westlichen Kollegen nicht bereit sind, unsere Hauptvorschläge aufzugreifen, insbesondere diejenigen über die Nicht-Ausdehnung der NATO nach Osten“. Aber was den erfahrenen Diplomaten wirklich zu überraschen schien, war nicht, dass die USA auf ihrer „offenen Tür Politik“ bestanden, dass die Ukraine der NATO beitritt, sondern dass sie die Tür für die Diplomatie schlossen: „Weder die Vereinigten Staaten noch die Nordatlantikallianz schlugen eine Alternative zu dieser Schlüsselbestimmung vor.“

Lawrow ist seit 2004 unter Putin und Medwedew Russlands Außenminister. Er wird sehr respektiert und, so sagte mir der pensionierte US-Botschafter Chas Freeman, hat bei Diplomaten den Ruf, „sehr kompetent und professionell“ zu sein. Lawrows Äußerungen sind wichtige Einblicke in die russische Politik. Freeman sagt, Lawrow sei „peinlich genau loyal und in den Augen seines Präsidenten völlig vertrauenswürdig.“

In den vergangenen Wochen hat Lawrow eine Reihe von Äußerungen gemacht, die einen Blick darauf werfen, was in der Ukraine hätte sein können, und die darauf hinweisen, was einen Ausweg bieten könnte. Diese Aussagen beziehen sich auf drei der Hauptziele der Ukraine: Frieden, territoriale Integrität und Souveränität.

Istanbul: Es hätte Frieden geben können

In den ersten Monaten des Krieges, bevor der Großteil des Todes, der Verwüstung und der Eskalation eintrat, gab es mehrere Möglichkeiten für einen möglichen Frieden. Die vielversprechendsten waren die türkisch vermittelten Gespräche, die im März und Anfang April 2022 in Istanbul stattfanden.

Diese Gespräche führten zu einer vorläufigen Vereinbarung. Kürzlich hat Putin enthüllt, wie verlockend nah diese Gespräche kamen, und zum ersten Mal enthüllt, dass die Vereinbarung von beiden Seiten paraphiert wurde. Am 23. September, auf einer Pressekonferenz nach der Hochrangigen Woche der UN-Generalversammlung, bestätigte Lawrow diesen entscheidenden Punkt: „Wir haben im März und April 2022 Gespräche geführt. Wir haben uns auf bestimmte Dinge geeinigt; alles wurde bereits paraphiert.“

Lawrow bestätigte auch den zweiten entscheidenden Punkt. Es hätte Frieden geben können, wenn nicht das Hindernis des politischen Westens gewesen wäre. Putin behauptet, dass die Ukraine die Gespräche auf Drängen der USA und Großbritanniens abgebrochen hat. Gut platzierte türkische Beamte, einschließlich des türkischen Außenministers Mevlüt Çavuşoğlu und des stellvertretenden Vorsitzenden der Regierungspartei von Erdoğan, Numan Kurtulmuş, haben Putins Konto bestätigt und gesagt, die USA hätten das Abkommen beendet, weil sie „wollten, dass der Krieg weitergeht“. Auf seiner Pressekonferenz unterstützte Lawrow Putin und benutzte die gleiche Sprache wie die türkischen Beamten. Lawrow sagt, dass zwei Tage nachdem das Abkommen paraphiert wurde, die Gespräche abrupt endeten „weil, ich denke, jemand in London oder Washington diesen Krieg nicht beenden wollte.“ Tage später, während eines Interviews am 28. September, war Lawrow weniger spekulativ. Er sagte, dass „im April 2022… die Ukraine vorschlug, die Feindseligkeiten einzustellen und die Krise auf der Grundlage von gegenseitigen, zuverlässigen Sicherheitsgarantien zu regeln.“ Dann sagte er klar, „Aber dieser Vorschlag wurde auf Drängen von Washington und London zurückgezogen.“

Bis April 2022 besteht die verlockende Möglichkeit, dass der Krieg hätte enden können. Auf seiner Pressekonferenz am 23. September bestätigte Lawrow, dass das Abkommen paraphiert worden war und sowohl damals als auch fünf Tage später andeutete, dass das Abkommen sabotiert wurde, weil Washington und London den Krieg nicht beenden wollten.

Minsk: Könnte territoriale Integrität gehabt haben

Das Istanbuler Abkommen war nicht das erste Abkommen, das getroffen und dann nicht umgesetzt wurde. Ein Hauptgrund, den Russland für den Beginn der Invasion der Ukraine anführt, ist die Verhinderung der NATO-Erweiterung in die Ukraine; in „die unmittelbare Nähe von Gebieten von strategischer Bedeutung für unsere Sicherheit“, wie Lawrow es ausdrückte; und direkt bis an Russlands Grenzen. Ein weiterer von Russland angeführter Grund ist der Schutz der Sprache, Kultur, Rechte, des Eigentums und des Lebens der ethnischen Russen in der Region Donezk im Osten der Ukraine nach dem Putsch von 2014.

Der Schutz dieser Rechte hätte erreicht werden können, sagte Lawrow auf seiner Pressekonferenz bei der UN-Generalversammlung, „ein Jahr später mit der Unterzeichnung der Minsker Abkommen.“ Diese Abkommen, wenn sie umgesetzt würden, hätten der Ukraine die territoriale Integrität – mit Ausnahme der Krim – garantiert, die sie jetzt verständlicherweise anstreben. „Hätten sie die Minsker Abkommen umgesetzt“, sagte Lawrow, „wäre die territoriale Integrität der Ukraine garantiert gewesen, denn darum ging es in den Abkommen.“ Die Minsker Abkommen versprachen, Kiew zufriedenzustellen, indem sie die Donezk in der Ukraine behielten und sie zufriedenstellten, indem sie ihr Autonomie gewährten. „Die territoriale Integrität wäre durch die Gewährung eines Sonderstatus für den Donezk wiederhergestellt worden“, sagte Lawrow der Presse.

Die territoriale Integrität der Ukraine hätte durch die Minsker Abkommen garantiert werden können. Aber sie wurden nie umgesetzt. Die Abkommen wurden von Deutschland und Frankreich vermittelt, von der Ukraine und Russland vereinbart und von den USA und den Vereinten Nationen akzeptiert. Aber die USA versagten der Ukraine, indem sie ihr nicht die Unterstützung gaben, die sie brauchte, und Deutschland und Frankreich enttäuschten, indem sie nicht den nötigen Druck auf Kiew ausübten. Aber Enthüllungen im Jahr 2022 zeigten, dass es viel schlimmer war als das.

Deutschland und Frankreich enttäuschten nicht, indem sie die Ukraine nicht unter Druck setzten, das Abkommen umzusetzen. Sie hatten nie vor, dass die Ukraine das Abkommen umsetzt. Dass das Abkommen ein betrügerisches Beruhigungsmittel war, das dazu bestimmt war, Russland mit dem Versprechen einer friedlichen Regelung in einen Waffenstillstand zu wiegen, während es der Ukraine tatsächlich die Zeit verschaffte, die sie benötigte, um Streitkräfte aufzubauen, die eine militärische Lösung erreichen konnten, wurde jetzt von allen Putins Partnern bei den Verhandlungen bestätigt, einschließlich des damaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und des französischen Präsidenten François Hollande.

In seinem Interview am 28. September bezog sich Lawrow auf die Täuschung und gab Europa und der Ukraine die Schuld am Scheitern des Minsker Abkommens: „Sie haben schließlich gestanden, dass niemand – weder Deutschland, noch Frankreich, geschweige denn die Ukraine – die Absicht hatte, die Minsker Abkommen umzusetzen. Im Jahr 2022 erklärten dies in klaren Worten die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, der ehemalige französische Präsident François Hollande und der ehemalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko. Sie sagten, die Abkommen seien notwendig gewesen, um Zeit zu gewinnen, um die militärischen Arsenalen des ukrainischen Regimes gegen die Russische Föderation aufzufüllen.“ Aber für diese westliche Täuschung, „wäre die territoriale Integrität der Ukraine garantiert gewesen.“ Stattdessen „gaben die Koautoren von Präsident Wladimir Putin in Bezug auf die Minsker Abkommen offen zu, dass sie ihn betrogen hatten… und deshalb sind sie schuld am Zerfall der territorialen Integrität der Ukraine, um die sie sich heute so sorgen.“

Verfassungszusagen: Könnte Souveränität gehabt haben

Auf seiner Pressekonferenz am 23. September wurde Lawrow gefragt, ob Russland die Souveränität der Ukraine anerkennt. Lawrow antwortete, dass Russland „die Souveränität der Ukraine bereits 1991 auf der Grundlage der Unabhängigkeitserklärung anerkannt hat, die die Ukraine verabschiedet hat, als sie aus der Sowjetunion austrat.“ Er wies dann deutlich darauf hin, dass „einer der Hauptpunkte für [Russland] in der Erklärung war, dass die Ukraine ein blockfreies, nicht-alliiertes Land sein würde; sie würde keiner militärischen Allianz beitreten.“

Die russische Anerkennung der ukrainischen Souveränität war zum Teil auf die ukrainische Neutralität angewiesen. Diese Neutralität wurde in Artikel IX der Erklärung über die staatliche Souveränität der Ukraine von 1990, „Externe und interne Sicherheit“, verankert, der besagt, dass die Ukraine „feierlich ihre Absicht erklärt, ein dauerhaft neutraler Staat zu werden, der nicht an militärischen Blöcken teilnimmt…“ Dieses Versprechen wurde später in der Verfassung der Ukraine verankert, die die Neutralität der Ukraine verpflichtete und ihr den Beitritt zu einer militärischen Allianz verbot, einschließlich der NATO. Diese Neutralität, auf die die russische Anerkennung der ukrainischen Souveränität zum Teil beruht hatte, wurde jedoch 2019 zurückgenommen, als die Ukraine die Verfassung änderte, ohne Abstimmung oder Referendum, um ein Mandat für alle zukünftigen Regierungen aufzunehmen, das Ziel der NATO-Mitgliedschaft zu suchen.

Nachdem er den Reporter daran erinnert hatte, dass dieses zurückgezogene Versprechen „einer der Hauptpunkte für Russland“ war, fügte Lawrow dann den Schlüsselsatz hinzu, dass „In dieser Version, unter diesen Bedingungen, unterstützen wir die territoriale Integrität der Ukraine.“

Lawrow schien sowohl zu erklären, dass das ukrainische Engagement, durch die offene Tür der NATO zu gehen, Teil dessen war, was das Engagement für die ukrainische Souveränität auflöste und Russland motivierte, seine Grenzen zu überqueren, als auch dass eine Rückkehr zu dem Engagement, nicht durch diese Tür zu gehen, im Gegenzug eine Rückkehr zur russischen „Unterstützung [für] die territoriale Integrität der Ukraine“ erreichen würde.

In seinen beiden jüngsten Gesprächen mit der Presse im September deutete Lawrow an, was in der Ukraine hätte sein können. Frieden war möglich, bevor der Krieg begann, wenn die Ukraine versprochen hätte, der NATO nicht beizutreten, wie es ihre Erklärung über die staatliche Souveränität und ihre Verfassung vor der Änderung von 2019 verpflichtet hatte, und wenn die Ukraine die Minsker Abkommen umgesetzt hätte. Frieden war möglich, nachdem der Krieg begonnen hatte, wenn Washington und London die Ukraine nicht von der paraphierten Istanbuler Vereinbarung zurückgezogen hätten. Lawrows jüngste Äußerungen geben nicht nur Aufschluss über Russlands Sicht der Kriegsursachen, sondern auch über Russlands Sicht des Auswegs.